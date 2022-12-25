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"У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": российский оккупант просит жену не писать Путину, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский военный во время разговора просит жену не отправлять письмо с жалобами к президенту РФ Владимиру Путину, ведь всех жаловавшихся ранее вывезли в неизвестном направлении.

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины разговора российского оккупанта, передает Цензор.НЕТ.

Во время телефонного разговора женщина сообщает военному РФ, что их общего знакомого, который, вероятно, был ранен, поездом отправили в другой госпиталь, ведь больницы в Санкт-Петербурге переполнены, и сейчас работают только на экстренные случаи.

Также читайте: Разговор оккупанта с женой: "Сегодня, бл#дь, руку ломал ночью. Два раза обухом топора по ней #бнул", - перехват ГУР. АУДИО

После этого она озвучивает свое намерение написать Путину все недостатки военной службы своего мужа, ведь ему до сих пор не выдали зимнюю форму и не выплатили обещанных средств.

Мужчина негативно реагирует на его предложение, объясняя, что выданная форма никуда не годится, а в обуви только "ноги сломают, как на коньках – подошва круглая".

Но добавляет, что "Путину вообще по***", что у них происходит, и вместо помощи всех жалующихся вывозят в неизвестном направлении.

"У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#", - объяснил оккупант.
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Топ комментарии
+15
Дуре что не пох лада на кону.
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25.12.2022 19:32
+13
Ваше покликання - страждати та здихати мовчки, холопи зайвохромосомні.
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25.12.2022 19:37
+12
я знаю -в кремль до путлера на чай із самовара з кувалдою...
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25.12.2022 19:29
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я знаю -в кремль до путлера на чай із самовара з кувалдою...
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25.12.2022 19:29 Ответить
Дуре что не пох лада на кону.
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25.12.2022 19:32 Ответить
Так последнюю ж рубаху готовы отдать 99.9%
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25.12.2022 19:33 Ответить
дєлєма... самці подай виплати, раша-фашист боїться. що вивезуть і кувалдою поміж ріг виплатять....
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25.12.2022 19:33 Ответить
а дура пише, на колінах скаржиться-бунтує...
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25.12.2022 19:33 Ответить
Ваше покликання - страждати та здихати мовчки, холопи зайвохромосомні.
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25.12.2022 19:37 Ответить
стилисты! ***** просто уем называют. ))
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25.12.2022 19:39 Ответить
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25.12.2022 19:42 Ответить
такі новини надихають.
орк мерзне і сситься, а курка його допомогає йому на його "х*й знает куда увозят, бл*" ...
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25.12.2022 19:42 Ответить
Нда - ничего не меняется...им обмундиров., выплаты...суть их не колышит пля...конченые
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25.12.2022 19:44 Ответить
Буданоф ты?
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25.12.2022 19:44 Ответить
Пиши ЗСУ і тобі видадуть дерев'яний макінтош
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25.12.2022 19:55 Ответить
А ще краще - напиши точні координати, вдягнись у дерев'яний макінтош сам та одінь своїх товаришів
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25.12.2022 20:04 Ответить
увозят не ************, а на расстрел.
кацапы как были тупыми баранами сто лет назад, такими и остались. Лишняя хромосома устойчиво передаётся.
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25.12.2022 20:19 Ответить
как челобітную подаеш.. пес смердячий..
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25.12.2022 20:50 Ответить
Как чєлобітную царю подайош! смєрд
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25.12.2022 20:53 Ответить
не о муже думает. о деньгах думает наверное думает умер бы муж а она крупную сумму получила бы
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26.12.2022 06:41 Ответить
 
 