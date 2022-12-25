"У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": российский оккупант просит жену не писать Путину, - перехват ГУР. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский военный во время разговора просит жену не отправлять письмо с жалобами к президенту РФ Владимиру Путину, ведь всех жаловавшихся ранее вывезли в неизвестном направлении.
Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины разговора российского оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
Во время телефонного разговора женщина сообщает военному РФ, что их общего знакомого, который, вероятно, был ранен, поездом отправили в другой госпиталь, ведь больницы в Санкт-Петербурге переполнены, и сейчас работают только на экстренные случаи.
После этого она озвучивает свое намерение написать Путину все недостатки военной службы своего мужа, ведь ему до сих пор не выдали зимнюю форму и не выплатили обещанных средств.
Мужчина негативно реагирует на его предложение, объясняя, что выданная форма никуда не годится, а в обуви только "ноги сломают, как на коньках – подошва круглая".
Но добавляет, что "Путину вообще по***", что у них происходит, и вместо помощи всех жалующихся вывозят в неизвестном направлении.
"У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#", - объяснил оккупант.
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орк мерзне і сситься, а курка його допомогає йому на його "х*й знает куда увозят, бл*" ...
кацапы как были тупыми баранами сто лет назад, такими и остались. Лишняя хромосома устойчиво передаётся.