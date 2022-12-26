Уничтоженный вражеский БТР и его экипаж на границе Харьковской и Луганской областей. ВИДЕО 18+

Украинские воины уничтожили российский БТР и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы показали результат своей работы в соцсетях. На опубликованном видео видны по меньшей мере пять ликвидированных оккупантов. По словам автора видео, свою смерть захватчики нашли вблизи границ Харьковской и Луганской областей.

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