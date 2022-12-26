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Уничтоженный вражеский БТР и его экипаж на границе Харьковской и Луганской областей. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили российский БТР и его экипаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы показали результат своей работы в соцсетях. На опубликованном видео видны по меньшей мере пять ликвидированных оккупантов. По словам автора видео, свою смерть захватчики нашли вблизи границ Харьковской и Луганской областей.

Смотрите также: Пара украинских вертолетов атакует позиции оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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26.12.2022 08:05
+30
Господь, ты видишь это тело?
В нем жил злодей и оккупант...

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26.12.2022 08:10
+30
Италия начала передачу 155-мм самоходных гаубиц М109L Украине

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26.12.2022 08:26
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Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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26.12.2022 08:05 Ответить
Пять лад остаются в студии до следующего счастливого случая.
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26.12.2022 08:09 Ответить
Бронеавтомобиль Mastiff после трёх попаданий из танка. Экипаж успел выбраться, отделавшись контузией.
https://twitter.com/i/status/1607104336760373248
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26.12.2022 08:09 Ответить
Господь, ты видишь это тело?
В нем жил злодей и оккупант...

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26.12.2022 08:10 Ответить
Его ты создал неумело,
Но дал мне шанс исправить дело...
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26.12.2022 09:08 Ответить
Це не тіло. Це вже великий шашличок.
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26.12.2022 09:30 Ответить
вони ж знали куда йшли...
судячи по тому що з них залишилось
батьки на кую будуть їздити а не на ладі
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26.12.2022 08:21 Ответить
Ну да за руки или огрызки которые ни кто не забирает лады не положено.
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26.12.2022 08:27 Ответить
Положено. За хребет - коленвал, за ногу или руку - колесо, за голову - аккумулятор и т. д.
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26.12.2022 08:50 Ответить
Можно еще рулевую тягу или бибикалку. А если создать группу коллег в социальных сетях, то можно, скооперировавшись, собрать целую машину и потом разыграть ее в лотерею.
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26.12.2022 12:02 Ответить
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26.12.2022 08:25 Ответить
Похоже, обе ноги - там.
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26.12.2022 08:51 Ответить
Гарний початок тижня!
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26.12.2022 08:25 Ответить
Италия начала передачу 155-мм самоходных гаубиц М109L Украине

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26.12.2022 08:26 Ответить
Слава ЗСУ !!
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26.12.2022 08:27 Ответить
Господи! Як подумаю, що хлопцям у тому "м"ясі" колупаться, вишукуючи особисті документи убитих - аж пересмикує Не "гидливий" і трупів з кров"ю набачився Але все одно - "не по собі"
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26.12.2022 08:30 Ответить
ВСУ опять выступили генеральным спонсором Автоваза.
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26.12.2022 08:31 Ответить
На "хароших рускіх" сніг не тане )))
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26.12.2022 08:35 Ответить
якось так звані рускі матері рвались на фронт,от нехай би і складали в мішки залишки трупів.
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26.12.2022 08:49 Ответить
Снайпер-гуцул спіймав рашиста в приціл... Постріл.
-Ну, діду, сім шість на мою користь!- каже він, дивлячись на небо,- а ви в мене шіть нуль вигравали!
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26.12.2022 09:19 Ответить
Родились в грязи - в грязи и здохли!
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26.12.2022 09:23 Ответить
кацапские свонопасы без рук без ног и не калеки...
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26.12.2022 09:40 Ответить
Нужно их идендифицировать на месте и вызвать их рашистских родственников пускай сами выковыривают и забирают своих выродков. На московии что то поменяется когда рашистские матери и жены сами будут приезжать с лопатами и пакетами собирать своих сыновей под кинокамеры журналистов. Ато они до сих пор думают что патерь нету но если что то им аккуратно вместо сына сразу белую ладу дают не испачкавшись.
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26.12.2022 09:48 Ответить
Смерть кацапським оркам!
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26.12.2022 10:48 Ответить
Взагали то я був білим та пухнастим, але кацапи навчили мене бути цинічним та жорстоким. Тому мені, зараз, до вподоби такі відео. +5
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26.12.2022 13:33 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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26.12.2022 16:05 Ответить
Сапожкі гумові моднячі у кацапа 😄
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26.12.2022 16:07 Ответить
 
 