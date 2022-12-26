Уничтоженный вражеский БТР и его экипаж на границе Харьковской и Луганской областей. ВИДЕО 18+
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Украинские воины уничтожили российский БТР и его экипаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы показали результат своей работы в соцсетях. На опубликованном видео видны по меньшей мере пять ликвидированных оккупантов. По словам автора видео, свою смерть захватчики нашли вблизи границ Харьковской и Луганской областей.
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+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+30 Антип61
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показать весь комментарий26.12.2022 08:26
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https://twitter.com/i/status/1607104336760373248
В нем жил злодей и оккупант...
Но дал мне шанс исправить дело...
судячи по тому що з них залишилось
батьки на кую будуть їздити а не на ладі
-Ну, діду, сім шість на мою користь!- каже він, дивлячись на небо,- а ви в мене шіть нуль вигравали!