В разрушенном Северодонецке оккупанты установили новогоднюю елку: "Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В разрушенном и оккупированном Северодонецке российские захватчики установили елку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с елкой опубликовала одна из жительниц города.
"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка", - говорит она на записи.
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+16 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий26.12.2022 08:34
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+12 Гуренко Игорь
показать весь комментарий26.12.2022 10:33
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Відразу після встановлення радянської влади більшовики оголосили справжню війну церкві, релігії та будь-яким іншим «пережиткам буржуазного минулого».
Ні Різдва, ні Нового року не відзначали аж до 1936 року. Лише тоді радянська влада вирішила дозволити святкувати Новий рік. Але, звісно, без будь-яких релігійних персонажів.
Таким чином на заміну героїв різдвяних вертепів - янголів, маленького Христа, східних царів та Святого Миколая - прийшли різноманітні лісові звірятка та Дід Мороз.
У 1937 році до Мороза приєдналася і Снігуронька. Але звідки взялися ці персонажі і чи завжди вони були добрими символами Нового року?
Виявляється, що зовсім навпаки. Дід Мороз був взятий із міфології давньослов'янських племен. Там справді був присутній повелитель зими та морозів, його називали по-різному: Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник і, звичайно, Мороз.
Він поставав у образі велетенського злого діда, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами. Щоб задобрити Тріскуна-Мороза, для нього приносили жертву. У деяких племен - навіть людську. У лісі до дерева прив'язували юну дівчину. Якщо на ранок її знаходили замерзлу та ще й вкриту льодом чи снігом, це означало, що Мороз прийняв жертву, і люди переживуть зиму.
До речі, у 1873 році російський драматург Островський, вражений легендами про жертвоприношення дівчат, написав п'єсу «Снігуронька». У 1937 році образ цієї дівчини вирішили використати в Радянському Союзі при організації Новорічних свят для дітей.
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