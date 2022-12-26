РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14361 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
14 486 27
война (46615) оккупация (9500) Северодонецк (601) разрушение (124)

В разрушенном Северодонецке оккупанты установили новогоднюю елку: "Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В разрушенном и оккупированном Северодонецке российские захватчики установили елку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с елкой опубликовала одна из жительниц города.

"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка", - говорит она на записи.

Смотрите также: "Когда мы деоккупируем, мы ужаснемся", - Гайдай показал почти уничтоженные Северодонецк и Рубежное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
даунбасня зараз хороводи водитимуть з касабами на палках
показать весь комментарий
26.12.2022 08:34
+13
Йооолка! Дочекались нарешті.
показать весь комментарий
26.12.2022 08:46
+12
показать весь комментарий
26.12.2022 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
даунбасня зараз хороводи водитимуть з касабами на палках
показать весь комментарий
26.12.2022 08:34 Ответить
Кацапня неизлечима.
показать весь комментарий
26.12.2022 08:35 Ответить
чекали прзднік ,новий год з расієй
показать весь комментарий
26.12.2022 08:45 Ответить
Йооолка! Дочекались нарешті.
показать весь комментарий
26.12.2022 08:46 Ответить
Злий дух та дівчина для жертви

Відразу після встановлення радянської влади більшовики оголосили справжню війну церкві, релігії та будь-яким іншим «пережиткам буржуазного минулого».

Ні Різдва, ні Нового року не відзначали аж до 1936 року. Лише тоді радянська влада вирішила дозволити святкувати Новий рік. Але, звісно, без будь-яких релігійних персонажів.

Таким чином на заміну героїв різдвяних вертепів - янголів, маленького Христа, східних царів та Святого Миколая - прийшли різноманітні лісові звірятка та Дід Мороз.

У 1937 році до Мороза приєдналася і Снігуронька. Але звідки взялися ці персонажі і чи завжди вони були добрими символами Нового року?

Виявляється, що зовсім навпаки. Дід Мороз був взятий із міфології давньослов'янських племен. Там справді був присутній повелитель зими та морозів, його називали по-різному: Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник і, звичайно, Мороз.

Він поставав у образі велетенського злого діда, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами. Щоб задобрити Тріскуна-Мороза, для нього приносили жертву. У деяких племен - навіть людську. У лісі до дерева прив'язували юну дівчину. Якщо на ранок її знаходили замерзлу та ще й вкриту льодом чи снігом, це означало, що Мороз прийняв жертву, і люди переживуть зиму.

До речі, у 1873 році російський драматург Островський, вражений легендами про жертвоприношення дівчат, написав п'єсу «Снігуронька». У 1937 році образ цієї дівчини вирішили використати в Радянському Союзі при організації Новорічних свят для дітей.
показать весь комментарий
26.12.2022 08:52 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 10:21 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 09:05 Ответить
Україна - русь, московія - улус.
показать весь комментарий
26.12.2022 09:27 Ответить
так це ж уних по домашньому - все в труху, а йолочка нравицца і грошей одмили
показать весь комментарий
26.12.2022 09:14 Ответить
https://youtube.com/shorts/pNlzA4-4nMA?feature=share...

Эмираты поставят в Украину тысячи генераторов...🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
26.12.2022 09:23 Ответить
Путінпамагі.
показать весь комментарий
26.12.2022 09:25 Ответить
В кацапстане такое везде, во всем заМКАДье, - полная )!(опа и ёлочки стоят😂😂😂
показать весь комментарий
26.12.2022 09:41 Ответить
https://youtube.com/shorts/mxUN_L8jU-E?feature=share...

Десь в Україні...🇺🇦🇺🇦🇺🇦танки...✊💪💙💛🔱❤️🖤🔱
показать весь комментарий
26.12.2022 09:43 Ответить
https://youtube.com/shorts/jC0gng9Bl9A?feature=share...

Супертанки на маршем

Слава ЗСУ та Генералам Залужному Наєву Забродському Марченко Сирьскому 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
показать весь комментарий
26.12.2022 09:47 Ответить
https://youtube.com/shorts/s6szbmOuvCg?feature=share...

Гимарси працювали 💥🔥металобрухт путлєра ❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
26.12.2022 09:52 Ответить
Якщо хтось забув - оцей Сєвєродонєцк і став пусковою площадкою цієї війни. Там пройшов перший сумнозвісний зʼїзд ПР під керівництвом Януковича, який заявив про відокремлення Донбасу від України, і звідти вперше призвали російські війська. Ну ось, російські війська і прийшли.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:20 Ответить
Тільки не з волі сєвєродончан. Тодішній міський голова - а його містяни обирали чотири рази поспіль - називав їх з'їзди шабашами сепаратистів, намагався заважати їх проведенню і у наслідку поплатився за це посадою.
показать весь комментарий
26.12.2022 14:19 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 10:33 Ответить
"здравствуй жопа новий год"... уже показували раніше звідти бабульок. Сидять мерзнуть, палять меблі. І кажуть "ето всьо мер вінават, што дров нє прівєзлі..." Невиліковні.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:36 Ответить
рюзке мокши всегда были дибилами
показать весь комментарий
26.12.2022 10:49 Ответить
Ждуны дождались.
показать весь комментарий
26.12.2022 12:43 Ответить
"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка 🤣
показать весь комментарий
26.12.2022 12:56 Ответить
бухать же надо где-то)))
показать весь комментарий
26.12.2022 13:38 Ответить
Под ёлочкой )
показать весь комментарий
26.12.2022 15:55 Ответить
Ёлка с мардовскава это палка, хлыст, а ёлка кузь. Так шо кузю паставили. Мардва учим мастосраный.
показать весь комментарий
26.12.2022 14:44 Ответить
Это просто сон какой то )
показать весь комментарий
26.12.2022 15:54 Ответить
И эти уроды собираются нас освобождать!
показать весь комментарий
27.12.2022 10:21 Ответить
 
 