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"Нужно уничтожить на корню": в России директор школы агитирует учеников уничтожать украинцев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В России в Нижнем Новгороде детей собрали на концерт, на котором агитировали "уничтожать Украину".
Призывы к войне со сцены актового зала озвучила директор школы №24, передает Цензор.НЕТ.
"Фашизм, нацизм, которыми пронизана идеология современной Украины, нужно уничтожить в корне", - рассказала она детям.
После этого учащимся показали клип Газманова.
По данным СМИ, за прогул концерта школьникам угрожали двойками по литературе и обществоведению.
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показать весь комментарий25.12.2022 20:45
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Пожалуйста, подождите...
До речі, я теж сьогодні згадав про це обісцяне нещастя.
Якщо його не микнув крепир до лихих парфумів на терапію пекельними борошнами, то, певно, десь полює на це створіння. Ну або воно на нього полює - тут нє фсьо так адназначна...
Але правосєкі, порохоботи та всякі інші паталахи іржали з нього хором, ніби лавровий табун. От він і засмутився.
І відмовився розвивати і поглиблювати свій потужний задум.
І пішов на дємбєль.
Амінь.
То ж-бо і воно...
В таком обществе невозможно вырасти с критичным мышлением, если тебя как собаку натаскивают с самой школы
Какое извращение...
Тільки замість водички у душовій чомусь посиплються якісь кристали, з яких газ пш-ш-ш-шшшш... (до речі, Циклон Б і зараз виробляється у Чехії як пестицид Uragan D2).
Хочуть фашистів? Нехай отримують! Таких, що труїтимуть расово неповноцінну кацапську наволоч немов тарганів!
Кацапа, как пагодка в зажопінскє?
(сорі за о/т)...
наше телебачення- всі ЗМІ щоденно повинні вказувати про таке -щоденно...
Данілов думає інакше, що орковню свінособачу треба називати руськими...
ви відхитнулись від лінії партії бровісток і ветерінарів - повага вам за це!
Я вспоминаю свое детство.и всеми любимый савецкий союз.За то,что мы были из семьи верующих,не вступали в октябрята,пионеры,комсомол,не поддерживали советскую безбожную идеологию-нас гнобили в школе,высмеивали .Не только в школе,но и среди взрослых распространили слухи,что верующие детей в жертву приносят,с Америкой дружат,и многие другие ужасы.И народ искренне верил.Те,кто старше пятидесяти-большинство верили и всячески злословили верующих.У некоторых семей забирали детей,отдавали в детские дома,некоторых сажали в тюрьмы за веру-и большинство народа,что было вокруг нас-поддерживалр это.Да,да,в 70,80е годы.В то счастливое время когда все ели вкусный пломбир и ездили по путёвкам. Прежде чем осуждать кацапов-вспомните себя в советское время,кто застал-при вашей поддержке многие порядочные люди прошли чрез тюрьмы и лагеря,многие дети лишены были детства,выросли под насмешки и издевательства.Многие способные дети лишены были права на высшее образование как мои сестры и брат.Не комсомолец,верующий-вон из института.Мы прошли через это....Я с ужасом вспоминаю свое детство,,мои сограждане....Многие из вас были такими,как эта училка,на видео.
Чтоб Украина очистилась от прошлого,и построила будущее-покайтесь все те,кто поддерживал проклятый коммунистической строй.Без покаяния Бог не даст процветания Хороший пример для нас в этом-Германия.
Намагаючись полонити населення України і загарбати її територію, рашисти прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна зі змінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
Скоріше нацизм 21 століття
ибо учитель который сеет мудрое доброе вечное...никогда не позволит себе такое говорить детям...
а ото со сцены... это трусливое завистливое закомплексованное услужливое горемычное чмо...
Истинно Так...НЕЛЮДИ ,Андрофаги...👹👹👹
в кого ще залишились ілюзії щодо харошіх сруццкіх?
Навіть у вимитих нафік мізках цей дисонанс має потихеньку спрацьовувати.
*****, портянки и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На стенке Членина портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДАААА!! Параша велика!!
УКРАЇНЦІ НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ і ПІДОРОСАМ-ЧУХРАІНЦАМ ЦІЄЇ ВІЙНИ...!!!
Коли хороші ЧУХРАІНСЬКІ-ПІДОРОСИ МОВЧАЛИ, погані ЧУХРАІНСЬКІ-ПІДОРОСИ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ І ВОЛАЛИ КАКА РАЗНІЦА...!!!
"Против нас стоит тридцатимилионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность которых такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады.
Мы должны выжать все возможное из Украины, чтобы усилить военный потенциал России\"
ГАКО, ф.403, оп. 9657, стр. 74, арк. 423
Пускай, лучше изучают автомат Калашникова.
И тогда скоро весь мир заговорит по-русски.
Жириновский
"Будь проклята эта Украина, сжечь ее до основания перебить всех, а на их месте поселить русских.
Это должен помнить каждый русский человек.
Помните также, что так или иначе, а нам необходимо возвратить Украину России.
Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может -она задохнется, а с ней и Советская власть, и мы с вами
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…Знайте, что для достижения намеченной цели, все средства одинаково хороши
на місці маск-ви має бути РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!
К сожалению от Украины сейчас мало что зависит, мы можем только защищаться... Но вот просматривая часто западную прессу, начал замечать тенденцию, что ЗАПАД/ ЗАПАДНЫЙ ЧЕЛОВЕК наконец то начал приделять много внимания и Украине и особенно России...а главное начал понимать что такое КАЦАП? И что с ними делать?
И какбы кацапы там не мимикрировали, что типо санкции не действуют, какбы русская либерастня не орала, что ВИЗОВЫЕ ЗАПРЕТЫ это нарушение прав человека...но все это работает.. А в купе с сокращением посольств и консульств, потолками на нефть, кенселингом русни в спорте, культуре, исход инвестиций и технологий из Рахи, превращает в невыносимую ситуацию для кацапни....
Особенно это заметно по Москве...
МОСКВА из КРАСАВИЦЫ ТУЧНЫХ НУЛЕВЫХ, ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЗАУРЯДНЫЙ ГОРОД, НАЗАД В БОЛЬШУЮ РОГУЛЯТНЮ ГОЛОДНЫХ 90-СТЫХ, без мировых брендов, VISA и MASTERCARD... Любой индийский Бомбей или Калькутта скоро будет выглядить поприличней Москвы...А ведь были времена когда Москва была одной из мировых столиц на ряду с Берлином, Лондоном, Пекином....
Особенно это было заметно на НОВЫЙ ГОД, когда вся мировая пресса онлайн пишет про ёлку и встречу Нового года...Сначало Сидней встречает Новый год, потом Пекин, потом всегда была Москва...Берлин, Париж, Лондон и т.д. Наверное первый год, когда не будет Москвы...
Так что все пучком для Украины, главное выдержать это испытание войной. Все остальное уже сделает Запад....
PS. Единственный способ сейчас у кацапоф выплутаться из этой ситуации - податься или точнее продаться КИТАЙЦАМ...Но китайци, какбы тоже не дураки. Даже будут похитрей европейцев или американцев..По концовке используют Ивана за тарелку риса, как они это делают с африканцами в Африке....