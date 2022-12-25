РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом Война
28 294 93
война (46615) дети (6020) пропаганда (3469) Россия (91213) школа (2886)

"Нужно уничтожить на корню": в России директор школы агитирует учеников уничтожать украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В России в Нижнем Новгороде детей собрали на концерт, на котором агитировали "уничтожать Украину".

Призывы к войне со сцены актового зала озвучила директор школы №24, передает Цензор.НЕТ.

"Фашизм, нацизм, которыми пронизана идеология современной Украины, нужно уничтожить в корне", - рассказала она детям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Уберите уже это видео!" – у пропагандиста Соловьева сдали нервы от кадров с Зеленским в США. ВИДЕО

После этого учащимся показали клип Газманова.

По данным СМИ, за прогул концерта школьникам угрожали двойками по литературе и обществоведению.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+91
показать весь комментарий
25.12.2022 20:38
+68
показать весь комментарий
25.12.2022 20:39
+51
Це війна москалів,проти України,а не війна окремо *****.
показать весь комментарий
25.12.2022 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.12.2022 20:38 Ответить
Ця оркосамка на відео тому доказ.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:27 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2022 20:39 Ответить
идейные малоросы тоже борятся
показать весь комментарий
25.12.2022 20:40 Ответить
Хоч одне дурко зізналося що у нього батько з НКВС, зазвичай усі шифруються - "діди воювали"...
показать весь комментарий
25.12.2022 21:15 Ответить
это он по дурости
показать весь комментарий
25.12.2022 21:45 Ответить
по наглости и чувству вседозволенности
показать весь комментарий
25.12.2022 22:13 Ответить
это да ,но дурость в том что не предвидел что может все не так пойти как им виделось
показать весь комментарий
25.12.2022 22:15 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2022 20:40 Ответить
Де зараз цей "обоссавшийся клоун"?
показать весь комментарий
25.12.2022 21:29 Ответить

До речі, я теж сьогодні згадав про це обісцяне нещастя.
Якщо його не микнув крепир до лихих парфумів на терапію пекельними борошнами, то, певно, десь полює на це створіння. Ну або воно на нього полює - тут нє фсьо так адназначна...
показать весь комментарий
25.12.2022 22:09 Ответить
Хоч би його чорти ганяли статевими ганчірками.
показать весь комментарий
25.12.2022 22:54 Ответить
Якщо вірити богословам, то чорти, біси, інкуби, суккуби та інші лихі парфуми мають багатющу фантазію і потужне, але дуже своєрідне почуття гумору. Тому біготерапія по лаві від статевих ганчірок буде лише порівняно коротким епізодом між карколомними пригодами.
показать весь комментарий
25.12.2022 23:04 Ответить
😁
показать весь комментарий
25.12.2022 23:29 Ответить
...І тільки зараз я усвідомив усю глибину глибин його мужнього, геніального і потужного задуму! Саме так, і не інакше. І не смійтеся (принаймні, дуже голосно). Адже сівохо працював на віддалену на десяток років перспективу і при цьому терпів нечоловічі борошна і страждання, з цим Вчинком пов'язані. Бо саме в той час у школоти був тренд - надзюрити собі в штани перед камерою і викласти то у тік-току. От він, сарако, і силкувався стати для школоти близьким і зрозумілим. Щоб потім сьогоднішня тік-ток-школота голоснула за проект, до якого причетний сівохо.
Але правосєкі, порохоботи та всякі інші паталахи іржали з нього хором, ніби лавровий табун. От він і засмутився.
І відмовився розвивати і поглиблювати свій потужний задум.
І пішов на дємбєль.
Амінь.
показать весь комментарий
25.12.2022 23:40 Ответить
А де зараз Баканов, а де зараз Портнов?
показать весь комментарий
25.12.2022 23:40 Ответить
його по запаху штанів можна знайти
показать весь комментарий
26.12.2022 09:29 Ответить
А ваши желания совпадают с вашими возможностями?
То ж-бо і воно...
показать весь комментарий
25.12.2022 20:41 Ответить
Бедные дети. Они не виноваты, что школа растит их дебилами!

В таком обществе невозможно вырасти с критичным мышлением, если тебя как собаку натаскивают с самой школы

Какое извращение...
показать весь комментарий
25.12.2022 20:41 Ответить
нашел кого жалеть. Пройдет время и эти "дети" тебя не пожалеют.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:00 Ответить
Ліл що? Та я б цих "бідних дітей" вишикував по двоє, і гарно та дисципліновано, як ото у школі, між рядами автоматників із вівчарками - усім роздягнутися і "в душевую на санобработку, шнеля-шнеля-шнель бу-бу!.."
Тільки замість водички у душовій чомусь посиплються якісь кристали, з яких газ пш-ш-ш-шшшш... (до речі, Циклон Б і зараз виробляється у Чехії як пестицид Uragan D2).
Хочуть фашистів? Нехай отримують! Таких, що труїтимуть расово неповноцінну кацапську наволоч немов тарганів!
показать весь комментарий
25.12.2022 21:29 Ответить
Ага! Аніжедєті, правильно?
Кацапа, как пагодка в зажопінскє?
показать весь комментарий
25.12.2022 23:08 Ответить
А хвашисти саме українці-дивіться не переплутайте...
показать весь комментарий
25.12.2022 20:42 Ответить
Нічого, до наступної зими жертимуть опилки і бур"ян, як ми у 33р. - прозріння прийде, коли гризтимуть одне одного
показать весь комментарий
25.12.2022 20:57 Ответить
Якщо цю тупу шерепу не посадять за статтю про розпалювання війни, то точно повинні посадити з «ДНР» і «ЛНР».
показать весь комментарий
25.12.2022 20:43 Ответить
Кацапи продовжують формувати націю-уобків, навіть з підростаючого покоління роблять рашистів.
показать весь комментарий
25.12.2022 20:44 Ответить
А чем зеленожопая обезьяна Сивохо лучше русиш швайн? Такой же унтерменш !
показать весь комментарий
25.12.2022 20:45 Ответить
Це війна москалів,проти України,а не війна окремо *****.
показать весь комментарий
25.12.2022 20:45 Ответить
ну там 140 млн. таких ********* ..
показать весь комментарий
25.12.2022 20:48 Ответить
Ніколи русні не було 140.
(сорі за о/т)...
показать весь комментарий
25.12.2022 23:39 Ответить
кацапы уже никогда не станут людьми .. хотя никогда ними и не были ..
показать весь комментарий
25.12.2022 20:46 Ответить
Порівнювати цих людоподібних з тваринами або нацистами, означає їх виправдовування
показать весь комментарий
25.12.2022 20:46 Ответить
ку кацапы хуже чем любые звери и монстры .. это самое совершенное творение дьявола !
показать весь комментарий
25.12.2022 20:49 Ответить
всі наші офіційні державні діячі повинні називати ********* фашистською недоімперіею... щоденно у нас в Україні так і на всіх міжнародних зустрічах...
наше телебачення- всі ЗМІ щоденно повинні вказувати про таке -щоденно...
показать весь комментарий
25.12.2022 20:48 Ответить
"********* фашистською недоімперіею"?
Данілов думає інакше, що орковню свінособачу треба називати руськими...
ви відхитнулись від лінії партії бровісток і ветерінарів - повага вам за це!
показать весь комментарий
25.12.2022 20:55 Ответить
ЙО БНУ ТІІІІІІІІІ.....НИЩИТИ, НИЩИТИ, НИЩИТИ.....невиліковні черви
показать весь комментарий
25.12.2022 20:54 Ответить
Как забирают мозги....
Я вспоминаю свое детство.и всеми любимый савецкий союз.За то,что мы были из семьи верующих,не вступали в октябрята,пионеры,комсомол,не поддерживали советскую безбожную идеологию-нас гнобили в школе,высмеивали .Не только в школе,но и среди взрослых распространили слухи,что верующие детей в жертву приносят,с Америкой дружат,и многие другие ужасы.И народ искренне верил.Те,кто старше пятидесяти-большинство верили и всячески злословили верующих.У некоторых семей забирали детей,отдавали в детские дома,некоторых сажали в тюрьмы за веру-и большинство народа,что было вокруг нас-поддерживалр это.Да,да,в 70,80е годы.В то счастливое время когда все ели вкусный пломбир и ездили по путёвкам. Прежде чем осуждать кацапов-вспомните себя в советское время,кто застал-при вашей поддержке многие порядочные люди прошли чрез тюрьмы и лагеря,многие дети лишены были детства,выросли под насмешки и издевательства.Многие способные дети лишены были права на высшее образование как мои сестры и брат.Не комсомолец,верующий-вон из института.Мы прошли через это....Я с ужасом вспоминаю свое детство,,мои сограждане....Многие из вас были такими,как эта училка,на видео.
Чтоб Украина очистилась от прошлого,и построила будущее-покайтесь все те,кто поддерживал проклятый коммунистической строй.Без покаяния Бог не даст процветания Хороший пример для нас в этом-Германия.
показать весь комментарий
25.12.2022 20:54 Ответить
ти, нажаль, дитя совка. розмовляй, будь ласка, українською для початку... я пам*ятаю віші линейки під совкові пісні, ГДР-рівських піонерів з блакитними краватками, охорону вічного полумь*я в нестерпний колотун в січні... та ідіть ви нахрен зі своїм совком... хочеш совка - повертайся не в німеччіну а в нижній новгород, та ностальгуй там
показать весь комментарий
25.12.2022 22:10 Ответить
И те самые учителя которые вели полит информации про сьезды кпсс и цк,....те самые учителя потом и наших детей в нашей же школе учат! Занимают должностя и стали директорами школ. В школах избирательные участки, и все те фальсификации которые приводили к Майданам делают именно наши украинские учителя! И ни кто не понес ни какой ответственности!!!!!! И по сегодня получают оклады премии выслуги и пенсии!
показать весь комментарий
26.12.2022 06:10 Ответить
никаких въездных виз в Украину, пока не подохнет поколение, которое в школах это слушает.
показать весь комментарий
25.12.2022 20:57 Ответить
А якщо вони вас? Якщо ти йдеш когось "знищувати", то будь готовий що він може прийти знищувати і тебе.
показать весь комментарий
25.12.2022 20:59 Ответить
«А нас та за што?» - спитають кацапські лічінки.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:01 Ответить
Ціх лишнехромосомних істот треба тільки знищувати!!!!
показать весь комментарий
25.12.2022 20:59 Ответить
Майбутні чмобіки.. майбутні дохлі чмобіки..
показать весь комментарий
25.12.2022 21:00 Ответить
Хворі виродки
показать весь комментарий
25.12.2022 21:01 Ответить
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Намагаючись полонити населення України і загарбати її територію, рашисти прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна зі змінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:01 Ответить
"Рашизм - це гітлеризм 21-го століття"
Скоріше нацизм 21 століття
показать весь комментарий
25.12.2022 23:45 Ответить
Хотсь сказав і мені сподобалось що рашизм -це фашизм плюс дебілізація всієї країни. Фашисти свою економіку підняли тоді на високий рівень , гітлер в 36- му дивився телевізор , а лапті навіть цвях зробити не в силі.
показать весь комментарий
26.12.2022 05:38 Ответить
Мы обязаны поступить с этими мразями так, как они хотят поступить с нами. Никаких переговоров с тварями и все усилия чтобы повысить смертность на помойке до полного исчезновения этих паразитов.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:02 Ответить
Ні. Ми не повинні цього робити. Ми маємо їх просто ізолювати. І нехай вони там собі "готуються до окупації". Працювати все одно не будуть бо ледачі. Врешті винищать себе самі в пошуках відповіді на питання "кто віноват?".
показать весь комментарий
25.12.2022 21:37 Ответить
Треба знищити рашизм раз і назавжди ,а ідеологію "русского мира" заборонити як людоненависнцька .
показать весь комментарий
25.12.2022 21:02 Ответить
лишний раз подчеркиваю... это не только война наций..а и ЦИВИЛИЗАЦИЙ...
ибо учитель который сеет мудрое доброе вечное...никогда не позволит себе такое говорить детям...
а ото со сцены... это трусливое завистливое закомплексованное услужливое горемычное чмо...
показать весь комментарий
25.12.2022 21:03 Ответить
Только вот когда я утверждаю, что надо бить и по инфраструктуре и по избам орков, мне рассказывают, что это неправильно, что Запад нас не поймет и прочую хрень про милосердие и человеколюбие. Говорят в Марике погибло 100 000 украинцев. Простим и поймем этих тварей, которые хотят нас всех убить?
показать весь комментарий
25.12.2022 21:03 Ответить
Вони там усі йьобнуті.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:04 Ответить
Их ********* зделали уже давно. А кто это зделал совсем не *******. Такое впечетление шо это какая то акция.
показать весь комментарий
26.12.2022 00:45 Ответить
Vot takaja propoganda v duxe sovetskogo fasisma idiot dlia ucenikov i drugix kacapstane.Vot poslusaja kak bi na nix napali,a oni tolko oboroniajetsia,to jest oni zertvi.Atmoseferu sozdajiot v duxe 1941 goda,nicego u nix neizmenilos ,tupoj narod kak bil takim i ostalsia
показать весь комментарий
25.12.2022 21:06 Ответить
Кто сеет ветер, тот пожнет бурю.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:09 Ответить
Президент Рузвельт допустил ошибку в ,1941 году.. отправляя моцкальскому быдлу миллионы тонн тушонки....🦍🦍🦍
показать весь комментарий
25.12.2022 21:09 Ответить
і не тільки... зброя також була лишя, краще б німці розгромили совдепію до тла, америка все рівно поставила б німців на коліна ядерною бомбою, і ми були б вільні й європейські приблизно з 1945-46 року.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:17 Ответить
Тоді б ядерна зброя була б у німців, а не американців.
показать весь комментарий
25.12.2022 22:53 Ответить
не переживайте так... ніяких шансів в них не було, впиваючись своїми перемогами вони й не думали б про зброю "відплати"(вона була б непотрібна)...то дуже дороге задоволення, Гітлер був дуже економним, гроші не любив марнувати, вірив в свою велич і велич своєї армії, про ніяку ядерну зброю і не мріяв... а Штати тим часом працювали й тратили міліарди, на створення тієї зброї., вони випередили ІІІ Рейх на роки.
показать весь комментарий
26.12.2022 00:36 Ответить
В россии фашизм.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:11 Ответить
Судячи по розміру сраки директриси, усі її мозки вже давно там.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:11 Ответить
гидко мати таких, як кацапи, сусідів... те бидло довго мекало про "братство"... щоб приспати нашу пильність і асимілювати...
показать весь комментарий
25.12.2022 21:13 Ответить
Польский режиссер Януш Заорский снял в 2013 году фильм "Польская Сибириада,"..там молодая полячка назвала в 1939 году краснопузых армейцев ворвавшихся в ее дом...простой фразой...Вы хуже Фашистов...
Истинно Так...НЕЛЮДИ ,Андрофаги...👹👹👹
показать весь комментарий
25.12.2022 21:17 Ответить
ПОЛЬКА!!! Де ви берете цю хєрню «полячка»!?!?
показать весь комментарий
25.12.2022 21:25 Ответить
Опять ты хмырь якуто-монгол под ногами лазишь...свали...
показать весь комментарий
25.12.2022 21:30 Ответить
Прогуглила, полька і полячка правильно, але полька правильніше
показать весь комментарий
25.12.2022 22:59 Ответить
Україночка теж🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱
показать весь комментарий
25.12.2022 23:05 Ответить
кацап - генетичний вбивця мародер гвалтівник п"яниця і злодій
в кого ще залишились ілюзії щодо харошіх сруццкіх?
показать весь комментарий
25.12.2022 21:20 Ответить
Там, в Нижньому, дуже велика прослойка мокшанців та всяких бабуїнів. На зорьці соввласті там панували два мокшанці, два швагра -Жданов та Щербаков, обидва запійні п'янички, так звані основателі руской партії в ВКП. І двоє так і згоріли в боротьбі із зеленим змієм, а лікарів оголосили вредителями і отравітелямі
показать весь комментарий
25.12.2022 21:24 Ответить
Яка ж чудова хромасома зігнула канонічну З у ненависну англосакську Z
Навіть у вимитих нафік мізках цей дисонанс має потихеньку спрацьовувати.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:26 Ответить
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.

*****, портянки и ЕдРо, в сенях помойное ведро.

Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.

На стенке Членина портрет, по пьянке дворнику минет.

Видон на свалку из окна и вечно битая жена.

Дочь - *****, сыночек - наркоман,

муж лег на зассаный диван.

Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.

На свадьбах - драки, мордобой,

секс друга пьяного с женой.

Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.

Бухнул - под задницу пинка,

О ДАААА!! Параша велика!!
показать весь комментарий
25.12.2022 21:27 Ответить
Які висновки?
показать весь комментарий
25.12.2022 21:38 Ответить
судить и вздёрнуть нацистскую *****!
показать весь комментарий
25.12.2022 21:44 Ответить
Ну, а поки там хочуть, наші воїни беруть у полон та жахають їх батьків та всяких різних уьобків - https://t.me/DeepStateUA/15005
показать весь комментарий
25.12.2022 21:50 Ответить
100% треба знищити і знищувати усіх кацапомордих підоросів в УКРАЇНІ до останньог "что-что, гдзе-гдзе, как-как і з какай разніцей" без шкодування та докору совісті ...!!!

УКРАЇНЦІ НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ і ПІДОРОСАМ-ЧУХРАІНЦАМ ЦІЄЇ ВІЙНИ...!!!
Коли хороші ЧУХРАІНСЬКІ-ПІДОРОСИ МОВЧАЛИ, погані ЧУХРАІНСЬКІ-ПІДОРОСИ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ І ВОЛАЛИ КАКА РАЗНІЦА...!!!
показать весь комментарий
25.12.2022 21:53 Ответить
я надеюсь, тетка уже в розыске?
показать весь комментарий
25.12.2022 21:58 Ответить
............................................................................сдохни **** свинособачья вместе со своими ватными **********.............................................................
показать весь комментарий
25.12.2022 22:00 Ответить
Хай буде директорка, послиця і медикиня. Зовсім українською. Через кілька років ще щось нове придумають. В США, коли наша емігрантка до доці каже, "ти моя гарненька дівчинка", мала ****** "навіщо підкреслювати стать".
показать весь комментарий
25.12.2022 23:06 Ответить
Владимир Антонов-Овсиенко:

"Против нас стоит тридцатимилионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность которых такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады.

Мы должны выжать все возможное из Украины, чтобы усилить военный потенциал России\"
ГАКО, ф.403, оп. 9657, стр. 74, арк. 423
показать весь комментарий
25.12.2022 23:42 Ответить
Хіба ці істоти мають право на існування?!
показать весь комментарий
26.12.2022 00:25 Ответить
Л. Троцкій:"
"Будь проклята эта Украина, сжечь ее до основания перебить всех, а на их месте поселить русских.

Это должен помнить каждый русский человек.

Помните также, что так или иначе, а нам необходимо возвратить Украину России.
Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может -она задохнется, а с ней и Советская власть, и мы с вами
.
…Знайте, что для достижения намеченной цели, все средства одинаково хороши
показать весь комментарий
26.12.2022 00:30 Ответить
АБСОЛЮТНО!

на місці маск-ви має бути РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 03:57 Ответить
Якщо ви дійсно з США ще можна зрозуміти ваш допис - але якщо ви з України подумайте ще раз .
показать весь комментарий
26.12.2022 05:39 Ответить
гитлерюгенд --- путлерюгенд . разницы почти никакой --- у первых в мозгах была только свастика а у *********** вместо мозгов буква ..зю.. --- пока на хрущевки воронежа . саратова . ростова . белгорода и т.д. не упадут наши ракеты это рашабыдло не поймет куда их привел ***** и надо будет 30 лет этим мразям букву ..зю.. из мозгов выгребать --- даже гитлер не додумался в 44-45 годах посылать на фронт зэков уголовников . а ***** с кухаркой додумались
показать весь комментарий
26.12.2022 06:39 Ответить
Самые неагрессивные и клёвые кацапы были при Ельцине, в голодные 90стые... Когда НАТОвские самолёты им ножки Буша и другую гуманитарку тоннами возили...А города Сибири типо Норильска, Воркуты, целыми подъездами по мусоркам рылись, в поисках кусочка хлеба...Тогда им было ни до войны, фашиздов в Украине или ДАМБИТЬ БАМБАС, тем более до "ВЕСЬ МИР В ЯДЕРНЫЙ ПЕПЕЛ, А МЫ В РАЙ".... Вся эта агрессивность у кацапа появилась вместе с тучными нулевыми....вместе с высокой ценой на нефть, зашли западные технологии, инвестиции, кацап немножко ожирел и охамел, начал наращивать военные мышцы, думать про большую геополитику, и окончательно испортился....

К сожалению от Украины сейчас мало что зависит, мы можем только защищаться... Но вот просматривая часто западную прессу, начал замечать тенденцию, что ЗАПАД/ ЗАПАДНЫЙ ЧЕЛОВЕК наконец то начал приделять много внимания и Украине и особенно России...а главное начал понимать что такое КАЦАП? И что с ними делать?
И какбы кацапы там не мимикрировали, что типо санкции не действуют, какбы русская либерастня не орала, что ВИЗОВЫЕ ЗАПРЕТЫ это нарушение прав человека...но все это работает.. А в купе с сокращением посольств и консульств, потолками на нефть, кенселингом русни в спорте, культуре, исход инвестиций и технологий из Рахи, превращает в невыносимую ситуацию для кацапни....
Особенно это заметно по Москве...
МОСКВА из КРАСАВИЦЫ ТУЧНЫХ НУЛЕВЫХ, ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЗАУРЯДНЫЙ ГОРОД, НАЗАД В БОЛЬШУЮ РОГУЛЯТНЮ ГОЛОДНЫХ 90-СТЫХ, без мировых брендов, VISA и MASTERCARD... Любой индийский Бомбей или Калькутта скоро будет выглядить поприличней Москвы...А ведь были времена когда Москва была одной из мировых столиц на ряду с Берлином, Лондоном, Пекином....

Особенно это было заметно на НОВЫЙ ГОД, когда вся мировая пресса онлайн пишет про ёлку и встречу Нового года...Сначало Сидней встречает Новый год, потом Пекин, потом всегда была Москва...Берлин, Париж, Лондон и т.д. Наверное первый год, когда не будет Москвы...
Так что все пучком для Украины, главное выдержать это испытание войной. Все остальное уже сделает Запад....

PS. Единственный способ сейчас у кацапоф выплутаться из этой ситуации - податься или точнее продаться КИТАЙЦАМ...Но китайци, какбы тоже не дураки. Даже будут похитрей европейцев или американцев..По концовке используют Ивана за тарелку риса, как они это делают с африканцами в Африке....
показать весь комментарий
26.12.2022 08:25 Ответить
Хуна позорная.....
показать весь комментарий
26.12.2022 09:30 Ответить
Главное что бы наивные американцы не поставляли больше этим паскудам ножки буша.
показать весь комментарий
26.12.2022 09:52 Ответить
 
 