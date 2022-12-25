"Нужно уничтожить на корню": в России директор школы агитирует учеников уничтожать украинцев. ВИДЕО

В России в Нижнем Новгороде детей собрали на концерт, на котором агитировали "уничтожать Украину".

Призывы к войне со сцены актового зала озвучила директор школы №24, передает Цензор.НЕТ.

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"Фашизм, нацизм, которыми пронизана идеология современной Украины, нужно уничтожить в корне", - рассказала она детям.

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После этого учащимся показали клип Газманова.

По данным СМИ, за прогул концерта школьникам угрожали двойками по литературе и обществоведению.