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Воины 108-го ОГШБ штурмуют позицию российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады успешно атаковали позицию оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку украинских бойцов зафиксировал беспилотник. В результате атаки позиция была захвачена, часть оккупантов была уничтожена, а десять - взяты в плен.

Читайте также: Пара украинских вертолетов атакует позиции оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+61
Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище...
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26.12.2022 09:11
+39
Бахмут це Україна !
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26.12.2022 09:13
+30
Викурюють паразитів з нір )
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26.12.2022 09:19
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Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище...
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26.12.2022 09:11 Ответить
Бахмут це Україна !
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26.12.2022 09:13 Ответить
А ще нове відео від Мадяра як одним пострілом знищена будівля з 12 хробаками
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26.12.2022 09:16 Ответить
Орка тіло ляже в грунт ...
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26.12.2022 09:16 Ответить
Викурюють паразитів з нір )
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26.12.2022 09:19 Ответить
Слава нацii!Слава ЗСУ!
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26.12.2022 09:21 Ответить
0:57 Вроде бы кацапское падло успело стрельнуть с норы перед смертью. В броник попал.
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26.12.2022 09:27 Ответить
Граната в руського попала,він стрельнув у пустоту. Слава ЗСУ!
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26.12.2022 09:49 Ответить
Я так розумію, це робота українських " дезинсекторів" ? Гарно, нічого не скажеш. Кацапських хробаків та тараканів викупили. Агонь👍
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26.12.2022 09:34 Ответить
Дивлячись на останні кадри я так розумію хробаків викурили?
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26.12.2022 09:57 Ответить
Взяли тих,кого видно.Бліндажі ,закриті ковдрами,закидали.
Четверо проти чотирнадцяти !
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26.12.2022 18:30 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 10:18 Ответить
Яка чудова і профісійна робота українських воїнів. Смерть кацапським оркам!
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26.12.2022 10:50 Ответить
Слва Солдатам Великой Ukrainy
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26.12.2022 10:51 Ответить
А что это за взрывпакеты с таким дымом при броске?
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26.12.2022 11:41 Ответить
Торба з дустом.
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26.12.2022 12:03 Ответить
Якась амерська граната, здається.
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26.12.2022 12:50 Ответить
Дітоньки наші йдуть під кулі, заради нас? Милі наші синочки - хай вас Бог береже!
Слава Героям!
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26.12.2022 12:42 Ответить
Мені одному здалося, що наші в усе нове вдягнені ??
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26.12.2022 12:52 Ответить
Гарно...
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26.12.2022 13:04 Ответить
Гарна робота, пять гранат в бліндаж, свинина буде як решето і глуха
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26.12.2022 15:27 Ответить
Сучье племя....дякую вам,хлопцi,низькiй уклiн! Женить цю рашистську гидоту аж до мАцквЫ
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26.12.2022 16:06 Ответить
Сьогодні ще двох взяли на тій позиції.Не знали про долю попередніх,несли рації 😏
Двоє втекли.
Тому й потрібна затримка в поширенні 🤐
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26.12.2022 18:27 Ответить
Дякую Богу, що я не москаль!
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26.12.2022 19:11 Ответить
Дякую Вам НАШІ захисники ! Збережи Боже Нашу Неньку і Наших Захисників ! Допомагаємо хто чим може
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26.12.2022 19:56 Ответить
 
 