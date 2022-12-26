Воины 108-го ОГШБ штурмуют позицию российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника
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Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады успешно атаковали позицию оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку украинских бойцов зафиксировал беспилотник. В результате атаки позиция была захвачена, часть оккупантов была уничтожена, а десять - взяты в плен.
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+61 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Четверо проти чотирнадцяти !
Слава Героям!
Двоє втекли.
Тому й потрібна затримка в поширенні 🤐