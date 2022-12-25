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Россия попытается сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике.

Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Украинки!

Сегодня миллионы людей отмечают Рождество по григорианскому календарю. И я еще раз поздравляю всех, кто празднует сейчас, в эти дни.

И хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз поблагодарили – вместе поблагодарили – всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране.

Спасибо каждому нашему воину – всем военным. Всем бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам, пограничникам, нацгвардейцам, терробороне, Военно-морским силам. Спасибо каждому солдату и матросу, каждому сержанту и старшине, каждому офицеру и генералу, которые держат фронт и стараются подвинуть его дальше – к нашим границам, на которые мы должны выйти.

Благодарю каждого, кто ремонтирует и поставляет технику. Всем, кто волонтерит.

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Благодарю всех наших медиков и всех, кто спасает раненых на поле боя. Благодарю всех медицинских сестричек, которые выполняют свою работу при любых обстоятельствах самоотверженно.

Благодарю всех, кто помогает обеспечивать больницы. Всем, кто приходит сдавать кровь для раненых... И всем, кто пришел сейчас в Херсон, чтобы помочь. Чтобы спасти раненых от удара террористов на Рождество... Артиллерия и минометы против обычных херсонских улиц... Нелюди!

Каждого русского убийцу найдем. И я благодарю всех, кто работает ради этого: всех следственных групп, всех прокуроров, должностных лиц и дипломатов.

Спасибо каждому и каждой, кто помогает вытаскивать украинцев из плена.

Спасибо всем нашим энергетикам и ремонтникам, саперам, полицейским, работникам ГСЧС, коммунальных служб.

Спасибо педагогам, которые продолжают строить наше будущее, и строителям, заботящимся о нашем с вами настоящем.

Спасибо транспортникам, обеспечивающим жизнь нашей экономики, и финансистам, которые удерживают нашу стабильность.

Спасибо айтовцам, которые выбрали Украину.

Спасибо должностным лицам, которые заботятся о людях, и бизнесе, который помогает обществу быть несгибаемым.

Спасибо нашим фермерам, спасибо аграриям, которые не сдались прошлой весной и готовятся к следующей.

Благодарю всех журналистов, распространяющих именно правду, и общественных деятелей, которые помогают нашим людям сохранять веру в себя и в победу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли 2 удара по районам сосредоточения оккупантов и поразили 5 пунктов управления противника, - Генштаб ВСУ

Благодарю всех лидеров и народам мира, которые в этом году вместе с Украиной стали лидерами в защите свободы и в следующем году, я верю, вместе с нами сделают все, чтобы стать лидерами мира. Это возможно.

Дорогие украинцы!

Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике.

Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к их новым поражениям. Но мы должны быть готовы к любым сценариям.

Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости.

Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов.

Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим.

Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! А так и будет, я уверен!

Слава нашему крепкому, прекрасному, лучшему народу!

Слава Украине!" - заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+34
10 міс. минуло, де наші рокети, дрони щоб зробити остані дні підорасії темними і складними?
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25.12.2022 21:31
+24
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25.12.2022 21:40
+22
І що ти зробив, як Гарант, для захисту свого народу? Де наші дрони та ракети, які б зробили ці дні кацапам темними і холодними? Ти ж так розпинався, що кацапський террор отримає належну відповідь - то де вона?
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25.12.2022 21:35
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25.12.2022 21:27 Ответить
ху.ло отменило все свои ********* выступления. Так как после пистюлей нечего сказать.
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25.12.2022 21:30 Ответить
Вже домовився як далі кошмарити Україну, я не вірю g2владі ані на 0,0000001%, зелений є ворог !
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26.12.2022 07:35 Ответить
387 виступ на 301 день війни - ЗАЧОТ
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25.12.2022 21:28 Ответить
403 й виступ
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25.12.2022 21:30 Ответить
Нація Героїв..
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25.12.2022 21:28 Ответить
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25.12.2022 21:30 Ответить
10 міс. минуло, де наші рокети, дрони щоб зробити остані дні підорасії темними і складними?
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25.12.2022 21:31 Ответить
В асфальті!
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25.12.2022 21:32 Ответить
пункт незламності в багатьох випадках - це намет с генератором і водою в пляшках...
тому при сиренах і загрозаз ракетного удару треба шукати не пункти незламності а бомбосховища або підвал або станції метро (там де воно є)
а ще...а ще треба просити Бавовнятко погуляти по летовищам і складам- арсеналам...
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25.12.2022 21:34 Ответить
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25.12.2022 21:40 Ответить
думаю цей вибір буде робити дерьмак...
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25.12.2022 21:42 Ответить
"пункт незламності в багатьох випадках - це намет с генератором і водою в пляшках..." - шановний, копайте глибше. "Пункт незламності" -- це один із ******** способів розпилювання бабла в колосальних масштабах. При чому з самих верхів і до самих низів керівної ланки. На "дороги" народ вже не поведеться.
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25.12.2022 22:25 Ответить
І що ти зробив, як Гарант, для захисту свого народу? Де наші дрони та ракети, які б зробили ці дні кацапам темними і холодними? Ти ж так розпинався, що кацапський террор отримає належну відповідь - то де вона?
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25.12.2022 21:35 Ответить
Укроборонпром - нікчемен. Треба створювати Укроборонволонтер, та фінансувати його з бюджета. Ці хлопці швидко і дрони нароблять і балістичні ракети.
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25.12.2022 21:39 Ответить
Його народ у безпеці, під захистом куполу, тому й батьків туди відправив на історичну батьківщину!
Українці для них гої яких не шкода!
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25.12.2022 22:01 Ответить
Это все мы понимаем. Украинцы больше всего не хотят садится за стол переговоров с помоечными мразями и власть должна это понимать. Мы готовы сидеть в темноте но не ради того чтобы садится за стол переговоров с ублюдками.
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25.12.2022 21:35 Ответить
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25.12.2022 21:36 Ответить
малорослый малорос -гнида и предатель
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25.12.2022 21:50 Ответить
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25.12.2022 21:37 Ответить
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25.12.2022 21:39 Ответить
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25.12.2022 21:49 Ответить
якщо констатувати очевидні речі, це і є головна робота Президента, то в нас саме він..
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25.12.2022 21:39 Ответить
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25.12.2022 21:40 Ответить
****....
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25.12.2022 21:50 Ответить
Дрянь …
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25.12.2022 23:14 Ответить
Разработчик - житель Петербурга Александр Георгиевич Семенов. "Солдаты, сидящие в танке во время боя, могут найти своим биологическим отходам полезное применение - упаковать их вместе со взрывчаткой в снаряды и обстрелять врага", - пересказывает автор суть изобретения.В 2009 году Семенов получил патент в России. К статье приложены чертежи.Изобретено и запатентовано оружие, сырьем для которого служат "отходы жизнедеятельности" солдат,
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25.12.2022 21:42 Ответить
Ніч яка місячна
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25.12.2022 21:44 Ответить
Звідти:



Отак ми знаємо своє.

Автор слів Михайло Старицький, композитор Микола Лисенко
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25.12.2022 22:52 Ответить
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25.12.2022 21:48 Ответить
Выродки , на ваших руках смерть невинных людей ,введённых в заблуждение ,вашей жадностью и цинизмом , предательством , а Резников с маляр , позорные соучастники преступлений банды Каламойского -д'Ерьмака -Баканова
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25.12.2022 23:22 Ответить
а чого ми не пускаємо по кацапах шахіди ? шахід коштує 50 тисяч,а ракета пво що його збиває - мільйон.чому нас стратег поставив в таке невигідне положення ? чи вони не знають що таке тактика і стратегія ? хай і кацапи виснажують своє пво,тоді може напряжно і їм буде.
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25.12.2022 21:49 Ответить
ви 10 грудня 2022 другого народилися?
все чим можна було вражати кацапів вкладено в зелений квітень 19го...
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25.12.2022 21:58 Ответить
Клоуны не знают, но почему Генштаб , не действует на опережение ?
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25.12.2022 23:24 Ответить
Правда вспливе рано чи пізно.
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26.12.2022 01:33 Ответить
Я дуже чекаю на Новий рік, бо Новий рік принесе нам перемогу! І цього свята ніхто нам зіпсувати не може!
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25.12.2022 21:51 Ответить
Дякую кожному нашому воїну
Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку.
Дякую всім нашим медикам
Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні
Дякую всім нашим енергетикам
Дякую освітянам,
Дякую транспортникам
Дякую айтівцям
Дякую нашим фермерам
Дякую всім журналістам ...

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25.12.2022 22:04 Ответить
Минув рік. "Замах" на Шефіра та "гасударствєнний пєрєварот", хто відповість за ці "реаліті-шоу?
Вже більше року пройшло з моменту так званого "замаху" на одного з власників "кварталу 95", власника двох будинків в елітному кварталі Лондона, Сергія Нахмановича Шефіра. Так званий "замах" стався наприкінці вересні 2021р. та дивно "співпав" з різким падінням рейтингів зеленського та його "слуг". З того моменту пройшло трохи менше, як 1.5 року і хочеться спитати: "Ну як там справа із "замахом" на Сергія Нахмановича Шефіра? Суспільство й досі чекає відповіді - хто ж з кілерів так кепсько стріляє? Хто вже на лаві підсудних за той жахливий "замах"? Шкода, що відповіді ми так і не дізнаємось, бо про те шоу із "замахом", судячи з усього, забули і постановники і виконавці. Хоча через місяць після цього, у листопаді 2021, шоу намагалися продовжити, коли сам "найвеличніший" в прямому ефірі розповів чомусь російською мовою про "гасударствєнний пєрєварот". Ще раз - голова держави в прямому ефірі телемарафону журналістам каже, що в державі готується "пєрєварот" і навіть називає прізвище Ахмєтова, як ніби то "організатора". Пройшов рік... Словами класика ********* політ-бомонду хочеться спитати у шоуменів при владі: Альо, гараж, де розслідування та посадки по "справі Шефіра" та по справі про "пєрєварот"? Якщо обидва злочини таки дійсно були, то де вироки? А якщо обидві справи це фейки, то відповісти мусить перш за все президент та всі сценаристи цього реаліті-шоу. Бо коли лицемірний, підлий скоморох має за дурнів всю країну, його треба списувати у бракований реквізит.
Владімірссанич, український народ нічого не забув, навіть попри ті "шашличкі", які ви нам всім влаштували...
Відповідати обов'язково будеш-те.
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25.12.2022 22:43 Ответить
Есть притча , как пастушок три раза кринул"Волки" - сбегалось всё село, а волков не было..После третьей брехни село выгнало нах пастуха...Даже не знаю: к чему я это вспомнил...
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25.12.2022 23:24 Ответить
«СПАСИБО большое-пребольшое « всем 73 % « хоть поржем» «хуже не будет», « какая разница» БАЧІЛИ ОЧІ………
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25.12.2022 23:30 Ответить
Пєржєворот і узурпацію влади зробив сам зеленський коли незаконо розпустив парламент у 2019, потім коли зібрався взяти під контроль Конституційний суд з Тупицьким і переиисати Конституцію України під себе.
зеленського треба судити за спробу держперевороту і узурпацію влади.
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26.12.2022 01:36 Ответить
Все навколо стрибає, а про ***** ні слова не сказав. Наче це не він головний винуватець війни. Ну і слизький ти поц.
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25.12.2022 22:44 Ответить
Вспоминаю анекдот

Все ходит поц и пи кругом
А.С. Пушкин
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26.12.2022 01:08 Ответить
він думками зара якісь новорічний корпорат веде.згадує з ностальгією про рояль...
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25.12.2022 23:10 Ответить
Что ни говори - у зеленского есть своя историческая ниша... ******** страну, и потом с умным видом каждый день рассказывать гражданам, как стран7у рвут на куски, как гибнуть люди из-за его *******... С такой мордой, вроде это и не он впустил сюда х**ла, а кто-то другой... И главное, морда серьёзная... как и присуще хорошему комику..А то было б не так смешно... зеля, ты киборголв Бахмута тоже на детские стульчики посадишь в новогоднем обращении или себя на горшок ?
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25.12.2022 23:21 Ответить
Обязательно посадит, вот увидите! И там найдутся «пташки», которые будут воспевать величайшего!
Слово «незламні» сегодня звучит из каждого утюга, в самых разных сочетаниях. Зеленые еще сделают предвыборный слоган себе с этим словом!
Нас ждёт еще масса офигительных историй
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26.12.2022 08:06 Ответить
Увы....
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26.12.2022 14:31 Ответить
Ну пытались уже взять Киев за 3 дня.
А до Нового Года еще неделля.
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26.12.2022 00:29 Ответить
Як вже це чмо году задовбало херню нести....
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26.12.2022 08:03 Ответить
Зате в Болгарії судячи по зміні дипкорпусу ночі будуть веселі
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382330/

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
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26.12.2022 09:31 Ответить
 
 