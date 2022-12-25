Россия попытается сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике.
Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы! Украинки!
Сегодня миллионы людей отмечают Рождество по григорианскому календарю. И я еще раз поздравляю всех, кто празднует сейчас, в эти дни.
И хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз поблагодарили – вместе поблагодарили – всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране.
Спасибо каждому нашему воину – всем военным. Всем бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам, пограничникам, нацгвардейцам, терробороне, Военно-морским силам. Спасибо каждому солдату и матросу, каждому сержанту и старшине, каждому офицеру и генералу, которые держат фронт и стараются подвинуть его дальше – к нашим границам, на которые мы должны выйти.
Благодарю каждого, кто ремонтирует и поставляет технику. Всем, кто волонтерит.
Благодарю всех наших медиков и всех, кто спасает раненых на поле боя. Благодарю всех медицинских сестричек, которые выполняют свою работу при любых обстоятельствах самоотверженно.
Благодарю всех, кто помогает обеспечивать больницы. Всем, кто приходит сдавать кровь для раненых... И всем, кто пришел сейчас в Херсон, чтобы помочь. Чтобы спасти раненых от удара террористов на Рождество... Артиллерия и минометы против обычных херсонских улиц... Нелюди!
Каждого русского убийцу найдем. И я благодарю всех, кто работает ради этого: всех следственных групп, всех прокуроров, должностных лиц и дипломатов.
Спасибо каждому и каждой, кто помогает вытаскивать украинцев из плена.
Спасибо всем нашим энергетикам и ремонтникам, саперам, полицейским, работникам ГСЧС, коммунальных служб.
Спасибо педагогам, которые продолжают строить наше будущее, и строителям, заботящимся о нашем с вами настоящем.
Спасибо транспортникам, обеспечивающим жизнь нашей экономики, и финансистам, которые удерживают нашу стабильность.
Спасибо айтовцам, которые выбрали Украину.
Спасибо должностным лицам, которые заботятся о людях, и бизнесе, который помогает обществу быть несгибаемым.
Спасибо нашим фермерам, спасибо аграриям, которые не сдались прошлой весной и готовятся к следующей.
Благодарю всех журналистов, распространяющих именно правду, и общественных деятелей, которые помогают нашим людям сохранять веру в себя и в победу.
Благодарю всех лидеров и народам мира, которые в этом году вместе с Украиной стали лидерами в защите свободы и в следующем году, я верю, вместе с нами сделают все, чтобы стать лидерами мира. Это возможно.
Дорогие украинцы!
Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике.
Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к их новым поражениям. Но мы должны быть готовы к любым сценариям.
Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости.
Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов.
Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим.
Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! А так и будет, я уверен!
Слава нашему крепкому, прекрасному, лучшему народу!
Слава Украине!" - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
тому при сиренах і загрозаз ракетного удару треба шукати не пункти незламності а бомбосховища або підвал або станції метро (там де воно є)
а ще...а ще треба просити Бавовнятко погуляти по летовищам і складам- арсеналам...
Українці для них гої яких не шкода!
Отак ми знаємо своє.
Автор слів Михайло Старицький, композитор Микола Лисенко
все чим можна було вражати кацапів вкладено в зелений квітень 19го...
Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку.
Дякую всім нашим медикам
Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні
Дякую всім нашим енергетикам
Дякую освітянам,
Дякую транспортникам
Дякую айтівцям
Дякую нашим фермерам
Дякую всім журналістам ...
Вже більше року пройшло з моменту так званого "замаху" на одного з власників "кварталу 95", власника двох будинків в елітному кварталі Лондона, Сергія Нахмановича Шефіра. Так званий "замах" стався наприкінці вересні 2021р. та дивно "співпав" з різким падінням рейтингів зеленського та його "слуг". З того моменту пройшло трохи менше, як 1.5 року і хочеться спитати: "Ну як там справа із "замахом" на Сергія Нахмановича Шефіра? Суспільство й досі чекає відповіді - хто ж з кілерів так кепсько стріляє? Хто вже на лаві підсудних за той жахливий "замах"? Шкода, що відповіді ми так і не дізнаємось, бо про те шоу із "замахом", судячи з усього, забули і постановники і виконавці. Хоча через місяць після цього, у листопаді 2021, шоу намагалися продовжити, коли сам "найвеличніший" в прямому ефірі розповів чомусь російською мовою про "гасударствєнний пєрєварот". Ще раз - голова держави в прямому ефірі телемарафону журналістам каже, що в державі готується "пєрєварот" і навіть називає прізвище Ахмєтова, як ніби то "організатора". Пройшов рік... Словами класика ********* політ-бомонду хочеться спитати у шоуменів при владі: Альо, гараж, де розслідування та посадки по "справі Шефіра" та по справі про "пєрєварот"? Якщо обидва злочини таки дійсно були, то де вироки? А якщо обидві справи це фейки, то відповісти мусить перш за все президент та всі сценаристи цього реаліті-шоу. Бо коли лицемірний, підлий скоморох має за дурнів всю країну, його треба списувати у бракований реквізит.
Владімірссанич, український народ нічого не забув, навіть попри ті "шашличкі", які ви нам всім влаштували...
Відповідати обов'язково будеш-те.
зеленського треба судити за спробу держперевороту і узурпацію влади.
Все ходит поц и пи кругом
А.С. Пушкин
Слово «незламні» сегодня звучит из каждого утюга, в самых разных сочетаниях. Зеленые еще сделают предвыборный слоган себе с этим словом!
Нас ждёт еще масса офигительных историй
А до Нового Года еще неделля.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382330/
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.