Россия попытается сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский. ВИДЕО

Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике.

Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Украинцы! Украинки!

Сегодня миллионы людей отмечают Рождество по григорианскому календарю. И я еще раз поздравляю всех, кто празднует сейчас, в эти дни.

И хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз поблагодарили – вместе поблагодарили – всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране.

Спасибо каждому нашему воину – всем военным. Всем бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам, пограничникам, нацгвардейцам, терробороне, Военно-морским силам. Спасибо каждому солдату и матросу, каждому сержанту и старшине, каждому офицеру и генералу, которые держат фронт и стараются подвинуть его дальше – к нашим границам, на которые мы должны выйти.

Благодарю каждого, кто ремонтирует и поставляет технику. Всем, кто волонтерит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством. ВИДЕО

Благодарю всех наших медиков и всех, кто спасает раненых на поле боя. Благодарю всех медицинских сестричек, которые выполняют свою работу при любых обстоятельствах самоотверженно.

Благодарю всех, кто помогает обеспечивать больницы. Всем, кто приходит сдавать кровь для раненых... И всем, кто пришел сейчас в Херсон, чтобы помочь. Чтобы спасти раненых от удара террористов на Рождество... Артиллерия и минометы против обычных херсонских улиц... Нелюди!

Каждого русского убийцу найдем. И я благодарю всех, кто работает ради этого: всех следственных групп, всех прокуроров, должностных лиц и дипломатов.

Спасибо каждому и каждой, кто помогает вытаскивать украинцев из плена.

Спасибо всем нашим энергетикам и ремонтникам, саперам, полицейским, работникам ГСЧС, коммунальных служб.

Спасибо педагогам, которые продолжают строить наше будущее, и строителям, заботящимся о нашем с вами настоящем.

Спасибо транспортникам, обеспечивающим жизнь нашей экономики, и финансистам, которые удерживают нашу стабильность.

Спасибо айтовцам, которые выбрали Украину.

Спасибо должностным лицам, которые заботятся о людях, и бизнесе, который помогает обществу быть несгибаемым.

Спасибо нашим фермерам, спасибо аграриям, которые не сдались прошлой весной и готовятся к следующей.

Благодарю всех журналистов, распространяющих именно правду, и общественных деятелей, которые помогают нашим людям сохранять веру в себя и в победу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли 2 удара по районам сосредоточения оккупантов и поразили 5 пунктов управления противника, - Генштаб ВСУ

Благодарю всех лидеров и народам мира, которые в этом году вместе с Украиной стали лидерами в защите свободы и в следующем году, я верю, вместе с нами сделают все, чтобы стать лидерами мира. Это возможно.

Дорогие украинцы!

Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике.

Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к их новым поражениям. Но мы должны быть готовы к любым сценариям.

Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости.

Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов.

Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим.

Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! А так и будет, я уверен!

Слава нашему крепкому, прекрасному, лучшему народу!

Слава Украине!" - заявил Зеленский.