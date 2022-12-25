"Насчет победы у меня есть сомнения. Будет гражданская война. ССОшники в Москве никого не спасут": российские офицеры обсуждают войну с Украиной, - перехват. АУДИО

В армии РФ ожидается, что война с Украиной завершится гражданской войной в России.

Запись телефонного разговора двух офицеров проекта Радио Свобода Донбасс. Реалии передали источники в украинской разведке, передает Цензор.НЕТ.

"Насчет победы у меня есть сомнения. Нам бы удержать, что прихватили... а то поотдают, будет гражданская война. Это п*зда нах*й! ССОшники в Москве никого не спасут, против фронтовиков не потянут", - говорят российские военные о своем командовании и войне с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": российский оккупант просит жену не писать Путину, - перехват ГУР. АУДИО