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"Насчет победы у меня есть сомнения. Будет гражданская война. ССОшники в Москве никого не спасут": российские офицеры обсуждают войну с Украиной, - перехват. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В армии РФ ожидается, что война с Украиной завершится гражданской войной в России.

Запись телефонного разговора двух офицеров проекта Радио Свобода Донбасс. Реалии передали источники в украинской разведке, передает Цензор.НЕТ.

"Насчет победы у меня есть сомнения. Нам бы удержать, что прихватили... а то поотдают, будет гражданская война. Это п*зда нах*й! ССОшники в Москве никого не спасут, против фронтовиков не потянут", - говорят российские военные о своем командовании и войне с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": российский оккупант просит жену не писать Путину, - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+76
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25.12.2022 22:12
+71
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25.12.2022 22:10
+53
удержать, что прихватили...

не удержите...и вам таки п*зда
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25.12.2022 22:09
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Лапті! Вам хмизда!
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25.12.2022 22:07 Ответить
Потрібно вербувати таких російських офіцерів, які готові воювати проти путіна. Після перемоги України в війні, ці офіцери за фінансової та військової підтримки ГУР стануть інструментом розвалу росії на безпечні безядерні демократичні держави.
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25.12.2022 22:50 Ответить
вже дядьки за океаном плідно працюють в цьому напрямку
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25.12.2022 23:20 Ответить
Ні, США досі є найбільшим гарантом існування росії в існуючих кордонах! Саме США зупинили в 1991 році парад суверенітетів російських суб'єктів федерації, коли можна було розділити росію на 50 дрібних країн.
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25.12.2022 23:23 Ответить
все працює з урахуванням досвіду 1991, коли США були не готові до втрати контролю над ЯЗ. І ніякого "параду" саме в РСФСР не було. Одна Ічкєрія це замало
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25.12.2022 23:31 Ответить
Ви не знаєте історії, росія в 1991 році розвалювалась реально і тільки вбивства регіональних лідерів під мовчазну згоду США дозволило уникнути розвалу росії. Карелія, Татарстан, Сибір, Чукотка, Далекий Схід, я вже не кажу про Кавказ, все це реально виходило з під влади Москви! Тоді вдалось утримати росію від розвалу масовими вбивствами місцевих активістів та політиків і фінансовою допомогою та політичною підтримкою від США! росія мала бути знищена ще в 1991 році, якби не США!
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25.12.2022 23:45 Ответить
сама видумала, чи прочитала цю бздуру десь?
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26.12.2022 06:02 Ответить
просто сиди на бутылке молча
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26.12.2022 09:03 Ответить
У Вас вельми літературне уявлення про процеси 1991 року. Ще про масонську ложу не сказали
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26.12.2022 23:53 Ответить
Назвете імена тих активістів і політиків?
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28.12.2022 16:02 Ответить
Може США и РФ кенты?
Ну как про хорошего и плохого полицейского.
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26.12.2022 00:17 Ответить
Чому за океаном, чим гірші українці?
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26.12.2022 10:09 Ответить
Тому що Солнце на небі, а земля не гірше води.
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26.12.2022 23:56 Ответить
удержать, что прихватили...

не удержите...и вам таки п*зда
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25.12.2022 22:09 Ответить
Тому Єдиним і Найкращим способом завершення цієї війни для України і всього цивілізованого світу є звільнення всіх окупованих територій України без будь яких умов, мирних планів, переговорів чи домовленостей.
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28.12.2022 16:06 Ответить
Таких як цей полуорк, дуже мало на росісі...
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25.12.2022 22:09 Ответить
Касап ріже касапа...?? Це прям пісня, для кожної білої людини..
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25.12.2022 22:09 Ответить
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25.12.2022 22:10 Ответить
"Дєд мароз" - це фігурант бурят-монгольських нічних страшилок - колотун-бабай. Щодо снігурочки є проблєма: якщо той бабай - її "дєдушка", то хто ж її батьки? Мабуть, байстрючка...
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25.12.2022 23:18 Ответить
И че? Вот зачем этот высер?
Вот мы сейчас сядем и будем выяснять кто родители снегурочки. Предположим, что через месяц ваясним. Вопрос, как это повлияет на твою жизнь? Как это повлияет на дела на фронте?
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26.12.2022 04:13 Ответить
Дарма ти хвилювався. Ніхто не почав виясняти, бо і виясняти нема чого. Кацапи придумали дєда мароза як завжди, щоб було не як у людей. Бо Санта Клаус, тобто Св. Миколай їм поперек горла стояв.
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26.12.2022 06:44 Ответить
Это уничтожит в твоей псевдо-умной голове очередной кацапский идеологический штамп!

Иначе после победы ты снова сползёшь в "какую разницу" с оливье и шансоном
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26.12.2022 09:05 Ответить
Ні, нажаль не знищить. Самі подумайте: організми поколіннями живуть в цивілізації десь в Америках чи західних Європах. Отримують велфейр, який в 5-6 раз вищий за рівень з/п нарасісі (не кажучи вже про пенсії). Мають власні котеджі, їх діти навчаються в західних університетах і мають відповідне громадянство... але ці гниди все одно топлять за матушку-нарасісю і всім розказують як там харашо і як тут ******.
Zомбі не лікуються, це на все життя.
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26.12.2022 09:27 Ответить
1. Хочешь померяться письками? У меня 2 красных диплома и аспирантура за плечами. Есть изобретения. А у тебя?
2. Где я когда-либо говорил "какая разница"? И почему ты решил, что я слушаю шансон?
ПС. Я ультра-правый. Но не смотря на это я не являюсь потребителем украинской культуры.
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26.12.2022 22:12 Ответить
Це і є насправді пряме призначення діда мороза. Вперше він асоціюється як негативний образ-приходив забирати життя. Це вже потім москалі з нього сворили образ з подарунками-замість нашого Миколая. У нас Миколай і Дідух. Поцікавтеся нашою , а не перекрученою історією-цікаво і корисно.
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26.12.2022 10:15 Ответить
На підставі картинки, витягнутої з інтернету, ти намагаєшся повчати невідомих тобі людей?
Мені, до речі, 65 років, дві вищі освіти.
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26.12.2022 11:33 Ответить
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26.12.2022 11:34 Ответить
жду не дождусь гражданской войни на рассии
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25.12.2022 22:10 Ответить
Та давайте вже, починайте масово жерти один одного за поребриком. Геть з України кляті геї-москалі!
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25.12.2022 22:10 Ответить
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25.12.2022 22:12 Ответить
збережіть гаймарсу ракету, русня - самі собі яйця повідгризайте.
мо і вижевете...
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25.12.2022 22:18 Ответить
ССО- шники против Чмобиков. Нескончаемый парашный сериал о сортах говноскота.
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25.12.2022 22:20 Ответить
Скоро саме чмобіки будуть десантурою, морпехами, також ССО-шніками.
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25.12.2022 23:23 Ответить
ФСОшнікі (федеральна служба охорони)-сторожа дристальної валізки тупіна.
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26.12.2022 05:14 Ответить
ФСО. Не ССО.
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26.12.2022 18:52 Ответить
бла, бла, бла. какая граж.война, если 70%+ одобряют все что делает куйло.
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25.12.2022 22:21 Ответить
Чаушеску тоже одобряли но судьба обернулась иначе.
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25.12.2022 22:31 Ответить
Кацапам до румынов как до Луны раком
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26.12.2022 09:06 Ответить
И какая будет реакция на разбитую армию, экономику и потерянный Крым?
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25.12.2022 22:50 Ответить
Назад до савєцкавасоюза. Пліч о пліч. З голою сракою, але з ядерною зброєю.

Тільки б захід не схибив, а продовжував будувати залізний паркан
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25.12.2022 23:04 Ответить
вся ця статистика *****, хоча наразі бидла вдосталь
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25.12.2022 23:22 Ответить
Война будет среди силовых структур а не среди населения. Кто выскочит, того и снова поддержат 70%.
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26.12.2022 01:30 Ответить
будут ещё "зелёные" - вооружённые банды
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26.12.2022 09:01 Ответить
Буде і дуже кровопролитна.
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26.12.2022 10:17 Ответить
"Нам бы удержать, что прихватили..." )))) унитазы - это ихнее фсё!! ))
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25.12.2022 22:22 Ответить
А нам пох. ШО З ВАМИ БУДЕ ТВОРИТЬСЯ! Хоть перевішайтесь, зробіть масовий суїцид. Нам до цього діла не ма
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25.12.2022 22:22 Ответить
Є діло. Треба допомогти та проконтролювати щоби все відбулося якісно та якнашвидше!
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26.12.2022 18:54 Ответить
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25.12.2022 22:26 Ответить
Зато на счёт победы Украины над вами питорасами фашисткими у нас сомнений нет.
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25.12.2022 22:28 Ответить
В мене тоже є сомненія коли понтовик як мантру всім повторює "цєлі будут достігнути"
От тільки історія потім зафіксує велику пабєду - як розтріл цивільних , трофейні унітази ,і дохлі зеки під Бахмутом
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25.12.2022 22:29 Ответить
Громадянська війна... в кацапії.... . Забудьте про це і не надійтеся, там нема кому робити революцію, одні раби, всі нормальні вже давно відділились або звалили звідти.
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25.12.2022 22:31 Ответить
Восстание ваты. Это страна наоборот. Какая страна такие и восстания
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25.12.2022 22:49 Ответить
Не повірите але може бути. Коли ті хто з зброєю зрозуміють що ***** ворог рашистів там почнеться повний пздц.... а на вбивць та маньяків рюззкая земля завжди богата.
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25.12.2022 23:24 Ответить
вважаєш в 1917 рабів не було? хто за пайку, а хто за поклади копалин, при певних обставинах, "смєла в бой пайдьот"
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25.12.2022 23:25 Ответить
был люмпен, но еще не было 70+ лет отрицательного отбора!
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26.12.2022 09:07 Ответить
Так це і не буде революція. Просто шматки "імперії", що на той час уже розвалиться, будуть воювати між собою за гнилі просрочені "ніжки Буша", якими кацапи давились ще в 90-х...
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25.12.2022 23:26 Ответить
Те що ми називаємо "громадянська війна" в ********** невідворотна. Олігархи та чиновники будуть прагнути зберегти контроль над ресурсними вотчинами які вони нещадно експлуатують. Воювати будуть не за ідею, а за ресурси для продажу. Створення якоїсь там "народної республіки" також буде спробою вийти з під санкцій і уникнути виплати репарацій. Всі такі "субєкти" спробують перекласти відповідальність за війну на москву як центр влади і ***** персонально. 70% усіх складів ********** знаходяться в московській області і як тільки туди з колоній перестануть доставляти сировину і товари в москві введуть хлібні картки і народ почне стрімко втікати туди де ці товари є. В самій москві та області немає нічого на продаж. Ну от ні-чо-го.
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25.12.2022 23:36 Ответить
як? а біомусор?
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26.12.2022 09:08 Ответить
ну і хто ж оце купить?
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26.12.2022 11:45 Ответить
Ню-ню. Громадянської війни за встановлення демократії і свободи там звісно не буде. Але на кшалт таджицької 1991-92 років запросто. Навіть не просто запросто, а гарантовано.
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26.12.2022 00:18 Ответить
Вспомните как любили Николая, а потом убили. Убивают, значит любят.
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26.12.2022 01:32 Ответить
Найбільше насильство здатні вчинити саме раби.
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26.12.2022 10:25 Ответить
идейные как ***** и шобло сидят в теплых местах а конченные дебилы за них дохнут...
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25.12.2022 22:43 Ответить
это ***** и шобло - идейники? падлы, мерзавцы, лицемеры.
кто то еще хочет потратиться на гаагский спектакль еще с ними.
сразу шею в петлю и дело с концом.
потом подвесить на одной из башен, и пусть повисят на ветру с пару месяцев.
в назидание всем другим имперцам.
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25.12.2022 22:52 Ответить
Я хочу подивитись в живу як ***** будуть вішати.
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25.12.2022 23:22 Ответить
Гитлер говорят слинял в Аргентину.
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26.12.2022 00:22 Ответить
Не пишіть мені язиком свинособачих нелюдей.
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26.12.2022 00:43 Ответить
Не розповсюджуйте кацапські наративи шо Русь та її культура пішла з Лаптестану.
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26.12.2022 01:34 Ответить
кто "говорят"?
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26.12.2022 09:10 Ответить
Труп так і не знайшли (не показали). Лише чиїсь обгорілі рештки, які вирішили оголосити Гітлером
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28.12.2022 16:14 Ответить
Рузьге песиміст із зневірою каже:
- Гірше вже не буде...
А оптиміст радісно заперечує:
- Буде! Буде!
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25.12.2022 22:56 Ответить
Він сказав не ССО-шники, а ФСО-шники. А це вже ближче до тіла..
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25.12.2022 23:00 Ответить
https://youtube.com/shorts/Zj5s8boh5Ik?feature=share...

Где найти бедуина на рабZZee🤣🤣 новогодний ржач про путлера
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25.12.2022 23:02 Ответить
Від Кієвзадвадня до "нам би удєржать".... а це теж "по плану" ?
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25.12.2022 23:21 Ответить
Дєбілам пабєда снітся

Дебіли незрозуміють що їм звізда!!!
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25.12.2022 23:23 Ответить
https://youtu.be/5T74UvP2yg4...

Именно сегодня 25 декабря 1991 года распался дохляк СССР в прощальний речи мишки Горбачова .🤣
Геополиьическая катастрофа века..вверху видом в тему
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25.12.2022 23:24 Ответить
Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! (c) А. Пушкин "Капитанская дочка"
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25.12.2022 23:32 Ответить
Не цитуйте на Цензорі кацапських шовіністичних діячів ніби культури.І вже пора речі називати своїми іменами і викорінювати московські ординські терміни і назви. Зокрема це стосується слова "руцький",тотожнім якому є московітський чи ординський.
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26.12.2022 00:00 Ответить
Я процетував араба Сашка Гарматного. Який він кацап?
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26.12.2022 01:13 Ответить
Бутусов, а ведь этот рашист в перехвате говорит не о ССО (силы спец. Операций) а о ФСО (федеральная служба охраны) которая в раше охраняет высших должностных лиц (помните как у нас ведомство Гелетея). И рашист говорит что мол это фсо никого из верхушки кремлевской во время вспыхнувшей в рашке Гражданской войны не спасёт. Вот что этот рашист имел ввиду. Если даже армейские офицеры стали это признавать это уже хорошо для нас! Скорее бы это случилось и всем путинососам наступила *****. Слава Украине!
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25.12.2022 23:34 Ответить
Желаю идейным *********** всех не идейных, а потим наоборот! И так десять раз подряд, до последнего касапа!!!
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25.12.2022 23:48 Ответить
Скотинячі діалоги.
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26.12.2022 00:05 Ответить
Яка громадянська війна там, де немає громадськості ? Це будуть війнушки між приватними арміями за ресурси. Гарний шанс для автономних всяких областей, чи що у них там, спробувати самостійне існування.
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26.12.2022 00:40 Ответить
русні - Піста
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26.12.2022 00:43 Ответить
"В тьопльіх мєстах ідєйньіх нє бьіваєт, особєнно, когда ідьот война"
 Поза росіянським контекстом, цей вислів має глобальне застосування.
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26.12.2022 01:18 Ответить
Пусть бы кацапы друг друга истребили. До одного!
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26.12.2022 01:28 Ответить
Скоріше всього не Ссо, а фсо - федеральна служба охрани.
Хоча може і ссо - від слова сосати
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26.12.2022 01:30 Ответить
Гражданской войны не будет. *Пролы никогда не восстанут.* Будет распад на нацреспублики(парад суверенитетов), с целью захвата большей власти местными элитами, выхода из-под санкций, передела собственности и избежания уплаты репараций.
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26.12.2022 03:00 Ответить
ну якщо вірити єврею пукіну, що "укРаінЦи і руССкіЄ - аДін нАрот", то ця громадянська війна йде ПРЯМО ЗАРАЗ!

а правонаступниця тюрми народів закінчить так само, як і та тюрма - РОЗВАЛ на 15-20 незалежних країн!
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26.12.2022 04:23 Ответить
На 15 секунді якийсь голос
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26.12.2022 08:59 Ответить
Будете твари жрать друг друга.
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26.12.2022 09:57 Ответить
Да, да, кацапстан ждет неминуемо развал на княжества сопровождаемый гражданской войной обязательно. Запасаемся попкорном - будет очень занимательно
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26.12.2022 11:58 Ответить
Він казав "Фесеошники". Тобто мав на увазі федеральну службу охорони, яка нічого не зробить з великою кількістю тих, хто воював, вбивав, гвалтував та мародерив. Дуже тверезий погляд на близьке майбутнє ерефії.
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26.12.2022 18:48 Ответить
300 РОКІВ ОКУПАЦІЇ ЗАКІНЧУЮЮТЬСЯ ГАНЕБНОЮ СМЕРТЮ ФІНОУГОРСЬКИХ ОРДИНЦІВ
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26.12.2022 20:22 Ответить
 
 