РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
18 192 30
алкоголь (1656) армия РФ (15337) война (46615) разведка (3999) перехват (319)

"Указ после сегодняшней ночной х#рни дали - стрелять на поражение не по ногам, а просто валить нах#р": оккупант о пьянстве в армии РФ, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Один из оккупантов в телефонном разговоре сообщил, как в российской армии устроена борьба с пьянством – пойманным на употреблении спиртного простреливают ноги, а затем отдают под суд.

Запись перехваченного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За алкоголь у нас расстрел. Расстреливают свои же из 25-й бригады. Сегодня вот троим ноги прострелили", – рассказал россиянин.

"В смысле – прямо реально стреляют?" – удивилась его собеседница.

Читайте также: "У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": российский оккупант просит жену не писать Путину, - перехват ГУР. АУДИО

"Серьезно тебе говорю. Расстрел, все. Указ внутренний, если у кого-то перегар или алкоголь – расстреливают на месте. Три долбо...ба напились, короче, этой ночью на посту, им отстрелили ноги. У нас жестко все. Их в госпиталь, ну и потом гауптвахта, суд, и че им присудят – я не знаю. Могут лет пять-семь дать. Это не шутки, мы на войне находимся, Маш!" – заявил оккупант.

Он также сообщил, что его ночью обстрелял один свой – "пьяный и обдолбавшийся наркотой", но пуля прошла выше.

"Гондон, я его сдал сразу же. Тут быстрее не от укропов ляжешь, тут от своих же ляжешь, от таких вот долбо...бов. И указ после этой сегодняшней ночной х...рни дали – стрелять таких на поражение, не по ногам, а просто валить их нах...р, и все", – заявил оккупант.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
дайте оркам бухла...
показать весь комментарий
25.12.2022 23:29
+19
Обкладинка британського тижневика The Week
(внимание за окно)))) и не только !

показать весь комментарий
25.12.2022 23:40
+16
Американська версія The Week відрізняється обкладинкою.
(внимание на дерево и в развалины ))) и не только!)

показать весь комментарий
25.12.2022 23:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дайте оркам бухла...
показать весь комментарий
25.12.2022 23:29 Ответить
и кокса
показать весь комментарий
25.12.2022 23:32 Ответить
Дайте бухла 25-ій бригаді
показать весь комментарий
26.12.2022 08:25 Ответить
Горілка доб'є раССєю..
показать весь комментарий
25.12.2022 23:30 Ответить
Почистить
показать весь комментарий
25.12.2022 23:31 Ответить
Тю, та одразу розстрілюйте, шо там чекати...?
показать весь комментарий
25.12.2022 23:30 Ответить
Гуд, кацапи, гуд. ****#чте один одного , вас багато. Поки що...
показать весь комментарий
25.12.2022 23:35 Ответить
Как быстро деградирует нация! Каждый второй картавит. Просто мусор, а не люди.
показать весь комментарий
25.12.2022 23:35 Ответить
як кацап кацапа не вбьє - лохом буде...
впізнаю першопідараснячую ярмію світу - і командир в них пригожий пітух!
показать весь комментарий
25.12.2022 23:37 Ответить
спирту метилового шоп патрони не марнувати
показать весь комментарий
25.12.2022 23:40 Ответить
Обкладинка британського тижневика The Week
(внимание за окно)))) и не только !

показать весь комментарий
25.12.2022 23:40 Ответить
Та там жеш Зеля з Джонсонюком
показать весь комментарий
26.12.2022 11:02 Ответить
хіба вони там одні пізнавані? ))))
показать весь комментарий
26.12.2022 11:14 Ответить
Американська версія The Week відрізняється обкладинкою.
(внимание на дерево и в развалины ))) и не только!)

показать весь комментарий
25.12.2022 23:42 Ответить
А це вже корисний указ. Таким чином вони перестріляють один одного.
показать весь комментарий
25.12.2022 23:47 Ответить
Дикі нелюди рашисти. Як були їми 1000 років потому так й залишились.... єволюція там не була.
показать весь комментарий
25.12.2022 23:54 Ответить
На пєрвий-втарой расс-считайса!
--- Пєрвиє стрєляют в втарих...
показать весь комментарий
25.12.2022 23:57 Ответить
З дронів горілку скидати. Зброя масового знищення кацапів. )))
показать весь комментарий
26.12.2022 00:19 Ответить
та вони в ООН жалкуватися будуть
показать весь комментарий
26.12.2022 10:16 Ответить
Не верю. Ибо єто стрельба практически в скрепьі.
показать весь комментарий
26.12.2022 00:19 Ответить
засинаеш з ненавистю до орковні свинособачої і просинаешся з нею...
данілов - навчи мене, сірого, як орковню свинособачю мені називати.
показать весь комментарий
26.12.2022 01:07 Ответить
все буде так, як відьма скаже!
показать весь комментарий
26.12.2022 09:33 Ответить
данілов - і переодягнися, а то не та рубашка, не тей знак - гуй тебе, казла, поймеш....
показать весь комментарий
26.12.2022 03:03 Ответить
Навіщо чекати коли вони там пиячити почнуть?
показать весь комментарий
26.12.2022 07:04 Ответить
Вьется, вьется...(знамя полковое) каамандиры впердепуть...
показать весь комментарий
26.12.2022 07:54 Ответить
Я не уявляю, чому їм наші не привозять бухло в необмеженій кількості! Можно щось додавати з отрути, яка починає діяти через 2-3 дні , а краще тиждень, з нарастаючим ефектом.
показать весь комментарий
26.12.2022 09:01 Ответить
пийте кляті маскалі.пийте!😂
показать весь комментарий
26.12.2022 09:25 Ответить
Как так?! Чтоб руские свиньи да не бухали и не наркоманили?!
показать весь комментарий
26.12.2022 11:47 Ответить
в такому випадку, бутилка водяри скинута з квадрика принесе більше користі чим граната
показать весь комментарий
26.12.2022 11:47 Ответить
 
 