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взрыв (6101) Россия (91213) аэродром (207)

В результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли трое российских военных, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Ночью на аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Сообщалось о погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", - заявили в Министерстве.

Также смотрите: Ночью в районе аэродрома в Курске раздалось несколько взрывов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+78
Щось "обломки" якісь "ізбіратєльні" - мабуть ганялися по аеродрому за вояками
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26.12.2022 07:41
+55
Сльози знов заважають писати так жалка кацапав...
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26.12.2022 07:43
+37
Кацапским заверениям верить - себя не уважать... Даешь независимые новости об уничтожении трех ТУшек.
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26.12.2022 07:43
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Соображали на троих?
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26.12.2022 07:40 Ответить
Типо, спецы по тормозухе.
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26.12.2022 07:44 Ответить
Гарно пішли, "з огоньком"! Ще на новорічний концерт Кабздона встигнуть!
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26.12.2022 07:54 Ответить
Если МО Рашки говорит--- то переверните текст наоборот
не было -было
не пострадало-пострадало
осколки значит НЛО вбиздюлив прямо в цель...
шото про 4 раненых молчат...
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26.12.2022 09:43 Ответить
Щось "обломки" якісь "ізбіратєльні" - мабуть ганялися по аеродрому за вояками
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26.12.2022 07:41 Ответить
це були онуки алєксандра матросова. вони самі під уламки кинулись.
дуже вже хотіли дружинам на новий рік ладу подарувати
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26.12.2022 13:25 Ответить
Кацапским заверениям верить - себя не уважать... Даешь независимые новости об уничтожении трех ТУшек.
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26.12.2022 07:43 Ответить
Сльози знов заважають писати так жалка кацапав...
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26.12.2022 07:43 Ответить
Аби дощ не пішов..
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26.12.2022 08:35 Ответить
та отож...
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26.12.2022 09:04 Ответить
Може інопланітянє ?
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26.12.2022 07:43 Ответить
"Может Зинка?"
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26.12.2022 10:43 Ответить
А може це США реанімували рейганівську програму СОІ(стратегічна оборонна ініціатива) з 80х? Тай їбошать кацапню бойовими лазерами? Совкові генсеки від СОІ кип'ятком дзюрили і так доганяли Штати що обхєзались.
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26.12.2022 08:11 Ответить
100% это Стрижи. У кацапни от этих штучек подгорает все и везде.
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26.12.2022 08:25 Ответить
Совковые но неплохо доработанные

Так то это вообще хлам "на лампах"
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26.12.2022 09:04 Ответить
Нееее, не могут. Классик писал, что редкая птица долетит до средины Днепра. А тут кацапия. Далеко....
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26.12.2022 09:18 Ответить
Может тех стрижей теперь сами в гаражах клепает?
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26.12.2022 15:40 Ответить
А троє кацапів вночі на аєродромі, де перебували, невже не спали в казармі ?
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26.12.2022 07:48 Ответить
Мабуть керосин зливали, для святкування Нового Року
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26.12.2022 07:50 Ответить
Ну десь так є. Це три прапорюги зі служби ПММ."Тяжолая утрата для ваєнно-підарастіческіх сіл рассоссіі".
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26.12.2022 08:18 Ответить
там ще й спирту на бортах ********
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26.12.2022 08:52 Ответить
А ти думаєш - аеродром пустий вночі? Навіть коли нема польотів? А вартові на стоянках? А чергова зміна на КДП?
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26.12.2022 08:44 Ответить
Тройничок!
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26.12.2022 13:10 Ответить
Вибухи на відео не схожі на обломк
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26.12.2022 07:50 Ответить
Отрицательно выжили
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26.12.2022 07:57 Ответить
Зимова кульова блискавка, буває
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26.12.2022 08:03 Ответить
Так закопайте.
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26.12.2022 08:05 Ответить
Та й х... на них.
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26.12.2022 08:09 Ответить
В Чернобаевку что ли переименовали бы этот Энгельс? Чтоб современнее звучало.
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26.12.2022 08:10 Ответить
Похоже, что размер нашего беспилотника был сопоставим с размером МИГ-29, который якобы сбил малазийский Боинг.....
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26.12.2022 08:13 Ответить
пох на дохлих кацапів. хоча один пєпєлац підсмажили? у "второй армии мира" кожен стратегічний ТУ на рахунку і кожен знищений такий ТУ є невідновлювальною втратою.
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26.12.2022 08:15 Ответить
На параше случайно нет аэродромов в городах Маркс и Членин?
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26.12.2022 08:16 Ответить
В бившем членінхрадє ( нинчє піттірі по фінськи) є пулково. А на Карельському перешийку є віськовий в пос.лєвашово.Там в милому ніби якесь "НП" було на кацапії.
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26.12.2022 08:25 Ответить
Маркс - "зачухане село" (райцентр) кілометрів за 50 на північний схід від Енгельса Коли там проїжджав у 1987 році - там і асфальт не на всіх вулицях був
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26.12.2022 08:47 Ответить
Это ТунгуZZкий метеорит бабахнул,сибирскую Тайгу спутал с самыми нищим городом Саратов...особенно мне нравятся домики деревянные в два этажа времён товарисича Сралина...ни воды ни туалета...БОМЖатник короче👹👹👹🦍🦍🦍 зато встали с колен ..🤣
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26.12.2022 08:18 Ответить
Пусть этот метеорит назовут "ZOV KaбZона"
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26.12.2022 10:22 Ответить
На Різдво 25 грудня є гарна українська традиція- хор Александрова летить до Кобзона на концерт. Мало. Хіба три цього разу. Дайош цілий хор?
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26.12.2022 08:20 Ответить
забулися дописати -" Які сиділи в самольоті".
Чи може в сАмальотАх?🤔
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26.12.2022 08:22 Ответить
Разделяющийся обломок пошёл по чёткой траектории.
Вот вам и "авось"...
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26.12.2022 08:24 Ответить
Є гарна ціль авіацентр ім.Чкалова в ахтубінську .
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26.12.2022 08:37 Ответить
Мені не цікаво скільки знищено терористів, мені цікаво скільки пошкоджено літаків, якими ці терористи скидають ракети на Україну. Бажано, щоб на ці аеродроми прилітало щось кожної неділі.
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26.12.2022 08:38 Ответить
А КТО, А КТО ЕТО СДЭЛАЛ?
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26.12.2022 08:40 Ответить
Відстань Харків ахтубінськ 749 км. Саме те для Стрижа!
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26.12.2022 08:41 Ответить
По факту имеем, российское пво своих на земле убивают. Всё идёт по плану, т. е. пятясь от здравого смысла.
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26.12.2022 08:47 Ответить
В первый раз тоже "сбили"

Видно же что как летел так и попал куда нужно
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26.12.2022 08:56 Ответить
це інопланетяни прилетіли
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26.12.2022 09:06 Ответить
Ну какие такие беспилотники? Все намного прозаичнее. Кацапы сливали с бобрера спирт. Есть там такая муйня против обледенения этой шайтан-арбы. Слили спирт, употребили. А потом решили закусить горячим. Слили с бомбера керосин, шоб щи сварить. Прямо под ерапланом варили, потому что дождик моросил. И просто неудачно покурили махорки. Так звиздануло, шо аж 5 ерапланов навернулось.
https://www.dialog.ua/russia/264938_1672037314

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26.12.2022 09:29 Ответить
То "Різдв'яна" зірка вдало впала...
Хепі крісмас, суки!
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26.12.2022 09:39 Ответить
Как то интересно. Рашистские военные среди поля сидели что в них попало а в самолеты которые в 100 раз больше не попало?
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26.12.2022 09:41 Ответить
Они закрЬІли ху#лольотЬІ собой.
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26.12.2022 10:02 Ответить
Удар по аеродрому в день ПеВеО - це супер водіння пісюном по губам рашистів
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26.12.2022 09:54 Ответить
Смерть нацистам! Клоуни
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26.12.2022 09:59 Ответить
Гори оно все синим пламенем.
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26.12.2022 10:01 Ответить
Нужно на новый год кацапам зАкинуть таких обломков на красную площадь что бы не забывали что идёт спецоперация.....
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26.12.2022 10:02 Ответить
удар по аеродрому відбувся у День військової протиповітряної оборони , що відзначається в РФ 26 грудня.
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26.12.2022 10:34 Ответить
було би добре, якщо через тиждень-другий знову "збили" безпілотник трьома мосКАЛЛями!
Бог любить ТРІЙЦЮ! ХАХАХ!
Зб'ють три рази трьома мосКАЛЛями.
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26.12.2022 10:43 Ответить

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26.12.2022 10:55 Ответить
Цензор свежак выставили, скачайте себе https://t.me/engels_4at/6992
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26.12.2022 10:56 Ответить
А можно просто по Енгельсу наступного разу.
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26.12.2022 10:59 Ответить
Ти той Енгельс хоч раз бачив? Більше половини будинків - приватний сектор Будинки ще довоєнної забудови! В 1941-му вигнали звідти німців-колоністів а потім заселили їх мобілізованими з сіл селюками
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26.12.2022 11:16 Ответить
Не можна. Бо то мирні кацапи, їх бомбити не можна. Нам то не треба, бо станемо терористами вже ми.Почекай, вони один одного жерти будуть.
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26.12.2022 12:28 Ответить
////
новые дополнения:
ППО спрацювало успішно в одну із службових будівель аеропорту, де на той момент перебували військовослужбовці чергової зміни, у тому числі й бойові льотчики.

текст:
срочно! подробности атаки на аэродром:
Оперативный источник сообщает, что ПВО сработало по вражескому беспилотнику успешно, в штатном режиме. Ракета ПВО прошла по касательной по БПЛА в следствии чего он изменил траекторию и попал в одну из служебных построек, где в тот момент находились военнослужащие дежурной смены, в том числе и боевые летчики. На данный момент известно о 3 погибших и 2 раненных
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26.12.2022 11:07 Ответить
"Приятственно" - якщо це правда! Бо частіш всього "сили на чергуванні" у "літунів" перебувають у будівлі КДП (контрольно-диспетчерського пункту) А це - "нервовий центр аеродрому"
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26.12.2022 11:12 Ответить
хай Бог пробаче... головне щоб льотчики як раз і були "200"...
літунів в русні вже не так багато то ж кожен вартий уваги нашого БПЛА (а як двоє...то бінго!)
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26.12.2022 11:19 Ответить
Подробности будут, когда пожар потушат.
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26.12.2022 11:16 Ответить
уламки українського дрону "впали" на уламки недоімперії )). Знак просто якийсь))
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26.12.2022 11:36 Ответить
кацапи, отак виглядає ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЯ, коли б"ють по військових об'єктах, а не коли хєрачать по пологових будинках, дитячих лікарнях та торгівельних центрах. Рукожопи козломорді.
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26.12.2022 11:40 Ответить
.. явная ложь не 3 погибли...Оккупант с болот мацковии врет
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26.12.2022 11:42 Ответить
Щось не бачу надпису "український" на палаючому небі...
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26.12.2022 12:27 Ответить
😄
Кацапи пиз**нці - так швидко обломки безпілотника не літають, так швидко літають тільки ракети 🤓
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26.12.2022 16:09 Ответить
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26.12.2022 19:03 Ответить
это знак)
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27.12.2022 00:27 Ответить
ага чорная метка
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27.12.2022 00:44 Ответить
 
 