В результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли трое российских военных, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Ночью на аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Сообщалось о погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", - заявили в Министерстве.

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