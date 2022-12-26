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В результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли трое российских военных, - Минобороны РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Ночью на аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Сообщалось о погибших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", - заявили в Министерстве.
Топ комментарии
+78 Яр Холодний
показать весь комментарий26.12.2022 07:41
+55 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+37 alexandr shamov
показать весь комментарий26.12.2022 07:43
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Пожалуйста, подождите...
не было -было
не пострадало-пострадало
осколки значит НЛО вбиздюлив прямо в цель...
шото про 4 раненых молчат...
дуже вже хотіли дружинам на новий рік ладу подарувати
Так то это вообще хлам "на лампах"
Чи може в сАмальотАх?🤔
Вот вам и "авось"...
Видно же что как летел так и попал куда нужно
https://www.dialog.ua/russia/264938_1672037314
Хепі крісмас, суки!
Бог любить ТРІЙЦЮ! ХАХАХ!
Зб'ють три рази трьома мосКАЛЛями.
новые дополнения:
ППО спрацювало успішно в одну із службових будівель аеропорту, де на той момент перебували військовослужбовці чергової зміни, у тому числі й бойові льотчики.
текст:
срочно! подробности атаки на аэродром:
Оперативный источник сообщает, что ПВО сработало по вражескому беспилотнику успешно, в штатном режиме. Ракета ПВО прошла по касательной по БПЛА в следствии чего он изменил траекторию и попал в одну из служебных построек, где в тот момент находились военнослужащие дежурной смены, в том числе и боевые летчики. На данный момент известно о 3 погибших и 2 раненных
літунів в русні вже не так багато то ж кожен вартий уваги нашого БПЛА (а як двоє...то бінго!)
Кацапи пиз**нці - так швидко обломки безпілотника не літають, так швидко літають тільки ракети 🤓