Российский офицер бьет резиновой дубинкой мобилизованных, которые вроде бы бросили позицию: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский офицер избил резиновой дубинкой мобилизованных за то, что те вроде бы оставили позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мобилизованных оккупантов было по меньшей мере десять. Чтобы подавить их сопротивление, офицер приказал одному из военных стрелять, если кто-то дернется.
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Топ комментарии
+59 Kenny Trio
показать весь комментарий26.12.2022 09:38
+44 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.12.2022 09:38
+35 Олег Розгонов c3f40a29
показать весь комментарий26.12.2022 09:39
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Нехай спасибі скажуть, що тільки побили!
Залишилася Шакальська офіцерня
Це Шанс
Рядовий склад таку Офіцерню захищати не буде
Тут просто потрібен один хороший прорив І Це все побіжить куди очі бачать