Российский офицер бьет резиновой дубинкой мобилизованных, которые вроде бы бросили позицию: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВИДЕО

Российский офицер избил резиновой дубинкой мобилизованных за то, что те вроде бы оставили позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мобилизованных оккупантов было по меньшей мере десять. Чтобы подавить их сопротивление, офицер приказал одному из военных стрелять, если кто-то дернется.

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