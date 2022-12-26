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Российский офицер бьет резиновой дубинкой мобилизованных, которые вроде бы бросили позицию: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский офицер избил резиновой дубинкой мобилизованных за то, что те вроде бы оставили позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мобилизованных оккупантов было по меньшей мере десять. Чтобы подавить их сопротивление, офицер приказал одному из военных стрелять, если кто-то дернется.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+59
Очень мотивирует чмобиков на дальнейшие подвиги.😂😂😂
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26.12.2022 09:38
+44
Повезло, что в жопу им дубинку не засунул, хотя это может быть уже во второй части видео...
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26.12.2022 09:38
+35
как коров в стаде бьет, чтоб не разбредались.
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26.12.2022 09:39
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республка ШКИД.. Макаренко за работой по перевоспитанию козлов в баранов))))
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26.12.2022 18:14 Ответить
Все правильно він каже і робить - хто ж позиції залишає?
Нехай спасибі скажуть, що тільки побили!
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26.12.2022 18:17 Ответить
Походу професійна офіцерня вже майже вся в земельці

Залишилася Шакальська офіцерня

Це Шанс
Рядовий склад таку Офіцерню захищати не буде
Тут просто потрібен один хороший прорив І Це все побіжить куди очі бачать
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26.12.2022 20:38 Ответить
Мммм руське мір...
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26.12.2022 21:32 Ответить
Вот это уровень! Вот это характер! Так держать!
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26.12.2022 22:04 Ответить
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