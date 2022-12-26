Уничтожение высокоточным снарядом группы из 12 оккупантов в месте их дислокации. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские артиллеристы и аэроразведка уничтожили пункт дислокации группы оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен высокоточным снарядом, попавшим с первого раза в здание, где находилось не менее 12 оккупантов.
Топ комментарии
+57 ьля
показать весь комментарий26.12.2022 10:29
+54 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий26.12.2022 10:22
+36 Joshua Merlin
показать весь комментарий26.12.2022 10:34
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А так... Нужно срочно решать вопрос компенсаций
чтобы люди строили новые здания.
Герлям слава!!!