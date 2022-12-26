Уничтожение высокоточным снарядом группы из 12 оккупантов в месте их дислокации. ВИДЕО беспилотника

Украинские артиллеристы и аэроразведка уничтожили пункт дислокации группы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен высокоточным снарядом, попавшим с первого раза в здание, где находилось не менее 12 оккупантов.

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