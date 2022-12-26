РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14752 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
32 760 53
армия РФ (15337) война (46615) уничтожение (3813)

Уничтожение высокоточным снарядом группы из 12 оккупантов в месте их дислокации. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские артиллеристы и аэроразведка уничтожили пункт дислокации группы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен высокоточным снарядом, попавшим с первого раза в здание, где находилось не менее 12 оккупантов.

Смотрите также: Воины 108-го ОГШБ штурмуют позицию российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+57
кожна така мразота може вбивати, гвалтувати і грабувати. а значить, їх утилізація, в перерахунку на запобігання зазначеному, не може бути невиправдано дорогою.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:29
+54
Не знаю скільки коштує цей снаряд,але у руських мінус 12 білих лад або мінус 10 мільйонів рублів ,а ще кошти на чорні мішки
показать весь комментарий
26.12.2022 10:22
+36
приятно смотреть процесс декацапизации...
показать весь комментарий
26.12.2022 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не знаю скільки коштує цей снаряд,але у руських мінус 12 білих лад або мінус 10 мільйонів рублів ,а ще кошти на чорні мішки
показать весь комментарий
26.12.2022 10:22 Ответить
кожна така мразота може вбивати, гвалтувати і грабувати. а значить, їх утилізація, в перерахунку на запобігання зазначеному, не може бути невиправдано дорогою.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:29 Ответить
Ескалібур 110 тис $
показать весь комментарий
26.12.2022 11:04 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 12:03 Ответить
не факт..Наші хлопці і так давно навчились точно стріляти, могли звичайним 155 мм американським, які по якості виготовлення на порядки вище 152 мм кацапських чи радянських
показать весь комментарий
26.12.2022 12:34 Ответить
Дешевле стоит в итоге, чем забрасывать сотнями обычных снарядов чтобы уничтожить ту самую цель
показать весь комментарий
26.12.2022 11:09 Ответить
скорее всего это M1156 PGK. Его стоимость 15-20 тыс. $
показать весь комментарий
26.12.2022 11:15 Ответить
хорошо, если бы это здание завалилось в Москве
А так... Нужно срочно решать вопрос компенсаций
чтобы люди строили новые здания.
показать весь комментарий
26.12.2022 11:54 Ответить
вони стали "без вести пропавшие" тобто родичам на Жигулі нічого не дадуть
показать весь комментарий
26.12.2022 12:30 Ответить
Неважно сколько он стоит. Деньги у нас есть. Главное, что употреблен по назначению.
показать весь комментарий
26.12.2022 15:37 Ответить
чудово
показать весь комментарий
26.12.2022 10:24 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 10:25 Ответить
Нажаль що місцеві собаки не зможуть поласувати цими дохлими кацапами...Хоча можливо й зможуть...
показать весь комментарий
26.12.2022 10:26 Ответить
Це пайка для пацюків. Песиків погодують в наступній серії.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:33 Ответить
Тварини таке не їдять
показать весь комментарий
26.12.2022 12:31 Ответить
Ой как красиво. Денацификация нечисти идет па плану
показать весь комментарий
26.12.2022 10:28 Ответить
Декцапофікація чи лугандономогилізація.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:31 Ответить
феериииииичнооо
показать весь комментарий
26.12.2022 10:29 Ответить
Ескалібур!?
показать весь комментарий
26.12.2022 10:31 Ответить
Якщо методично, щоденно та ще й масовано накривати таким високоточним вогнем місця перебування ворожих солдат і офіцерів, то через деякий час почнеться неконтрольоване обсипання рашистського фронту в таких локаціях через нестачу особового складу.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:33 Ответить
приятно смотреть процесс декацапизации...
показать весь комментарий
26.12.2022 10:34 Ответить
Пхахахахаха.
показать весь комментарий
26.12.2022 10:35 Ответить
Внезапно всех к кобзону направили....
показать весь комментарий
26.12.2022 10:41 Ответить
Слава Україні!!!
Герлям слава!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 10:50 Ответить
"Ані всє здохнут,а ми будєм в раю"))"ілі на параше замочєнимі"))
показать весь комментарий
26.12.2022 11:04 Ответить
Схоже що рашисти зовсім не помічали апарат який за ними стежив та не відчували небезпеку судячи з повільності з якою вони збиралися у цій хаті яку довелось зруйнувати нашим артиллеристам. Ну а пропагандони роССійсько-нацистськи не забаряться сповістити про "обстріл мирних мешканців", ба навіть випустять з цього приводу якийсь там репортаж розповідаючи про "укро-нацистів", бо не брехати вони не можуть!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 11:06 Ответить
Красиво
показать весь комментарий
26.12.2022 11:09 Ответить
Дійсно - дивні істоти. Таргани більш розумно тікають від пантофлі
показать весь комментарий
26.12.2022 11:09 Ответить
"Было ваше"... Минус в раше...
показать весь комментарий
26.12.2022 11:10 Ответить
To dobra, precyzyjna robota, niczym wykonanie wyroku śmierci na zbrodniarzach. Czasem wydaje mi się, że to bardzo niehumanitarne, giną nie w boju. Ale jak pomyślę o tym jak rosjanie mordują Ukraińskie dzieci, kobiety, cywilów, moje humanitarne odruchy znikają. Chwała Ukrainie. Naprzód do zwycięstwa.
показать весь комментарий
26.12.2022 11:11 Ответить
После десяти месяцев войны гуманизм в отношении руснявых скотов непреемлем.
показать весь комментарий
26.12.2022 15:40 Ответить
Niestety, ale muszę się z Tobą zgodzić.
показать весь комментарий
26.12.2022 19:29 Ответить
Гарантія миру - закопати сокиру війни разом з ворогом.
показать весь комментарий
26.12.2022 11:12 Ответить
Окрема подяка коментатору. Завжди шикарний текст!
показать весь комментарий
26.12.2022 11:17 Ответить
ватные свинособачки зашли на ферму нам ням и ******* в небытие............................СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 11:18 Ответить
Диктор як професор студентам роз'яснює
показать весь комментарий
26.12.2022 11:50 Ответить
ВСУ красавы!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 11:51 Ответить
Мадьяру kjosonom sipe!!! Ezo joooo!
показать весь комментарий
26.12.2022 11:53 Ответить
Файно!
показать весь комментарий
26.12.2022 11:55 Ответить
У Мадяра таких відео повно
показать весь комментарий
26.12.2022 12:04 Ответить
Дрон ще 1.5 години висів над цим місцем і ні рятівних робіт ні рухів з під завалів не було помітно . Навіть якщо хтось був поранений то в придавленому стані на все провсе 1-2 години потім кругообіг крові робить свою справу
показать весь комментарий
26.12.2022 12:09 Ответить
Може їх ще хтось чекав.
показать весь комментарий
26.12.2022 12:22 Ответить
отак би воювало НАТО- по всім кацапо цілям... ЗСУ просто кращі!))
показать весь комментарий
26.12.2022 13:14 Ответить
Похоже на выстрел из танка
показать весь комментарий
26.12.2022 13:24 Ответить
Great job! 👋👍💪
показать весь комментарий
26.12.2022 13:42 Ответить
Почему комментируя это видео я слышу любые двух осмысление слова кроме слово это были Русские солдаты?
показать весь комментарий
26.12.2022 13:44 Ответить
Браво.
показать весь комментарий
26.12.2022 13:52 Ответить
Крім усього , це відео має ще й високий психологічний ефект . Воно вже розлетілося по кацапським тєлєгам , і там вже почалося епічне ниття - ой блін , а шо ж нам с етім дєлать , ну как же ваєвать - еслі у укропов есть такоє аружіє , нашим бєдним мальчікам на фронтє негде даже спрятацца чтоби атдахнуть ,, і всьо такоє . .
показать весь комментарий
26.12.2022 15:43 Ответить
Гуманный вид зачистки страны от врага. Чик и всё.
показать весь комментарий
26.12.2022 16:23 Ответить
спасибо товарищу Путину.......
показать весь комментарий
26.12.2022 18:04 Ответить
Укрпошта доставила Рождественскую бандероль!!
показать весь комментарий
26.12.2022 18:20 Ответить
 
 