Россияне не считают свои потери под Бахмутом, заваливают фронт пушечным мясом, - Кириленко

Россияне не считают свои потери под Бахмутом, а заваливают фронт пушечным мясом.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Он также сказал, что оккупанты используют тактику "выжженной земли" на Донбассе.

По словам Кириленко, инфраструктура Бахмута уничтожена уже больше, чем на 60%.

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