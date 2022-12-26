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Россияне не считают свои потери под Бахмутом, заваливают фронт пушечным мясом, - Кириленко
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Россияне не считают свои потери под Бахмутом, а заваливают фронт пушечным мясом.
Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Он также сказал, что оккупанты используют тактику "выжженной земли" на Донбассе.
По словам Кириленко, инфраструктура Бахмута уничтожена уже больше, чем на 60%.
Топ комментарии
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий26.12.2022 13:06
+3 Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий26.12.2022 12:55
+3 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий26.12.2022 13:12
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Пожалуйста, подождите...
не будут они считать ни мертвых ни раненных и воевать могут мало того что из-за спин детей так еще и с теми кто слабее или не может ответить или со связанными руками (вспомните пыточные на освобожденных территориях и убитых в затылок женщин и детей... и мужчин со связанными руками в многочисленных братских могилах)
а "выжженная территория" - это классический прием всех карателей и террористов (и русня такая же ублюдочно жестокая)
Скоріш, навпаки: там загибель і каліцтво своїх набагато гірше сприймається через відсутність чіткої і зрозумілої місії участі у загарбницькій війні. І це - не дивлячись на безперервний потік мілітариської рашистської пропаганди з усіх можливих інформаційних засобів.
А ймовірні грошові виплати лише затискають на деякий час неконтрольований гнів від незворотньої втрати й приглушують відчуття розпачу, безнадії й несправедливості.
Не знает небесный снаряд,
пронзающий сферы подряд
(как пуля пронзает грудь),
куда устремляет путь:
спешит ли он в Эмпирей
иль это бездна, скорей.
К чему здесь расчет угла,
поскольку земля кругла.
Вот так же посмертный напев,
в пространствах земных преуспев,
меж туч гудит на лету,
пронзая свою слепоту.