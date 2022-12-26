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Российские оккупанты из-под Бахмута - начальнику Генштаба ВС РФ Герасимову: "Ты п#дар и чёрт #банный! Где ты?". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военнослужащие записали видеообращение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

В обращении они отмечают, что сражаются под Бахмутом, но у них нет снарядов. Поэтому к Герасимову они обращаются без особого уважения, называя его всяческими нецензурными словами.

"Ты п#дар и чёрт #банный! Где ты? Помоги нам наконец", - говорят ворвавшиеся в Украину оккупанты.

Также читайте: Запад в войне России против Украины не пытался стать посредником, - Эрдоган

Кроме того, они акцентируют внимание Герасимова на значительных потерях в рядах войск РФ. "Там парни гибнут", - говорят оккупанты.
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Топ комментарии
+146
ви всі там підари кончені, щоб ви падли здохли, тварюки їбані
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26.12.2022 13:10
+77
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26.12.2022 13:16
+62
герасимов щас все бросит и вам поможет... ну как Герасим помог Му-му ))))))
му-му вы драные! на хер сюда приперлись!!! дохните теперь и не визжите!!!
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26.12.2022 13:12
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ви всі там підари кончені, щоб ви падли здохли, тварюки їбані
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26.12.2022 13:10 Ответить
не по адресу БАХМУТ О КАЦАПОВ ЭТО ПРИГОЖИНСКО ВАГНЕРОВСКАЯ ЗОНА ВОЙНЫМО не имеет к этому никакого хзначения вот пригожин пидир ты где **** будет самое правильное адресносе обращение
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26.12.2022 13:30 Ответить
Звертання підорят до головного підора.
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26.12.2022 13:56 Ответить
У вас хороше почуття гумору.
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27.12.2022 02:21 Ответить
Правильно! Пригожинский вброс! Борьба за бабло и власть!
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26.12.2022 14:15 Ответить
як точно сказано)
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26.12.2022 15:46 Ответить
Бугагага. Мінус два орка,які правду сказали.
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26.12.2022 13:12 Ответить
Не буде там ніякого минусу! Це - ті ж пригожинські тролі, тільки на відео, які роблять те, за що їм платять!
Доречі, це може бути й ІПСО з метою введення в оману ЗСУ!
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26.12.2022 14:22 Ответить
До п#дара звернувся соп#дар.
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26.12.2022 13:12 Ответить
Не по Уставу притом.Надо было-"Товарищ *****,разрешите обратиться",ну и дальше по тексту.
Кто из них Глав*****-Герасимов или Пригожин-не могу знать.
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26.12.2022 13:25 Ответить
герасимов щас все бросит и вам поможет... ну как Герасим помог Му-му ))))))
му-му вы драные! на хер сюда приперлись!!! дохните теперь и не визжите!!!
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26.12.2022 13:12 Ответить
Где? Где? В рифмі....
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26.12.2022 13:14 Ответить
А вы там чо делаете, ******, черти ******?
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26.12.2022 13:15 Ответить
цікаво, шо в сторону пригожина вони нічого кукаретнути не можуть. хоча саме останній їх туди і жене, як скот.
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26.12.2022 13:16 Ответить
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26.12.2022 13:16 Ответить
шта? хочете щоб і герасімова в жопу ранило??? всіх в каталашку!
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26.12.2022 13:16 Ответить
Судя по словам в обращении, они обращаются к членососу Пригожину....
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26.12.2022 13:17 Ответить
Я щось пропустив? Кухар опущений вже нач генштаба ************?
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26.12.2022 13:25 Ответить
це для тих хто - расіяне просто в плену у хутина, єто не їх война.
прошу дуже - 2 расеєйські тварини репетують що у них немає чим вбивати нас.
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26.12.2022 13:17 Ответить
Г@ндоны это на видео

Кадровые скорее всего

Получат снаряды но только себе на башку
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26.12.2022 13:30 Ответить
Вспітушилісь пітушиниє вайска ко ко ко ко ко 🐓
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26.12.2022 13:18 Ответить
упоротые *****.
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26.12.2022 13:18 Ответить
Все идёт по плану, по ранее утверждённого графику. ))))
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26.12.2022 13:19 Ответить
Орёт как в жопу раненый рогозин
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26.12.2022 13:21 Ответить
Терміново знайти, заарештувати та посадити за статтею про "клєвєту на руцкую армію". Мабуть самі снаряди вкрали, продали а гроші пропили а винен герасімов.
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26.12.2022 13:21 Ответить
Два мелких ****** назвали главного, военного ****** - "п1даром".... Какая замечательная армия русских **********😁😁😁
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26.12.2022 13:24 Ответить
Это и следовало ожидать. ибо цели войны там у каждой группировки разные.
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26.12.2022 13:27 Ответить
Моль летала по дворцу,
Дело близилось к концу.
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26.12.2022 13:28 Ответить
Більше кацапської дохлятини - вільніше Україна! Добру справу робите, кацапи
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26.12.2022 13:29 Ответить
вы еще не в Лондоне???
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26.12.2022 13:31 Ответить
Окупанти мають гинути. Всюди. В будь якій країні. Інакше і бути не могло з самого початку окупації. Вони вже були "обіжєні" коли перлись сюди. Тож будуть скавчати до скону.
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26.12.2022 13:32 Ответить
Украина даст снаряды этим идиотам на головы

Пусть ждут
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26.12.2022 13:32 Ответить
По цьому відео видно.що москалі хочуть воювати.Просто недостатньо їм припасів.
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26.12.2022 13:33 Ответить
Пики свої покажіть, нікчеми кацапськи!
А то, дуже жалюгідно виглядає ваша прокламація.
Бо як останні сцикуни маски одягли і тявкаєте з під паркану!
Відео треба було раніше записувати, а тепер вже запізно.
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26.12.2022 13:33 Ответить
Нууу, це логічно...
У армії п*дарасів і чортів йо*аних - начальник генштабу п*дарас і чорт йо*аний!
***********...
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26.12.2022 13:35 Ответить
одні опущені пітухі в іншого пітуха опущеного щось там требують. коротше усі кацапи підари ****** та підлягають знищеню по усьому світі невзираючи на вік та стать
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26.12.2022 13:36 Ответить
Що кажуть рашисти що в них не вистачає снарядів.
Це добре мабуть свою роль відіграють хаймарси що знищують ворожі склади ***********
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26.12.2022 13:37 Ответить
Снарядів нема? - українці підкинуть, ось тільки калібр у нас 155, але нічого, вам стане краще, будете слухати кобзона.
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26.12.2022 13:37 Ответить
Касапське пекло...
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26.12.2022 13:38 Ответить
Так координаты передайте куда вам снаряды подкинуть.
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26.12.2022 13:40 Ответить
А чому ж обминули - хєнєрала армагандона .? Військами в Україні , безпосередньо ж керує він ! .
З цим все ясно .. Постановка . Черговий пригожинський наїзд на генштабовців ,, мовляв - сруовікін свій , його займати ніззя , а от герасімова чморити можна , навіть - треба .
Хоча , нам тут без різниці ,, гризіть один одному горлянки хоч до всеру .
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26.12.2022 13:42 Ответить
руснявий пропагандон пише -

Почувствуйте логику врага, други мои. Сегодня - День войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации. И сегодня ВТОРОЙ РАЗ прилетает по аэродрому "стратегов" в Энгельсе. Могли по традиции в выходные, но нет - символизм важен. 🤣

Пропагандонские проститутки (ссылку давать не буду, чести много) пишут: "этой ночью "бахи" были гораздо менее мощными, чем 5 декабря". Ну, слава тебе, Господи, "бахи" меньше. Правда, проститутки украдкой-полушёпотом добавляют, что трое наших погибли. Ну, так это ж мелочь, правда?
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26.12.2022 13:48 Ответить
Смешные покойники
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26.12.2022 13:49 Ответить
- Вообще то за такой вопрос я должен был бы плюнуть тебе в глаза. Так что, когда будешь докладывать о нашем разговоре, скажи, что я в тебя плюнул.
- Скажу.
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26.12.2022 13:49 Ответить
Ну що, чепушили лохматі, виродкі унітазні хреново без снарядів та забезпечення? Вам залишилось тільки біжать на болота, говноєди дик
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26.12.2022 13:50 Ответить
Щоб ви всі підрили до кобздона відправилися навіки. І ***** з ******** шайгу і з його генералітетом прихопіть, ублюдки.
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26.12.2022 13:51 Ответить
А ви хто, не підари? Ще більші за Гєрасімова!
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26.12.2022 13:52 Ответить
А намордник правдорубам знять сцикотно. Цікаво скільки на них "колеги" уже доносів написали ?
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26.12.2022 13:52 Ответить
Путлеровцы сотнями тысяч снарядов тактикой выжженой земли уничтожали города и села под ноль, а теперь снаряды кончились.
А не надо было мирных обстреливать и были бы снаряды.
Хуже пидоров уничтожили Мариуполь Волноваху Попасную Рубежное и тд.
Это звери в человеческом обличии.
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26.12.2022 13:54 Ответить
Підори звертаються до підора
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26.12.2022 13:54 Ответить
Обращение пидаров к ******. Но сцарь все равно хороший.
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26.12.2022 13:57 Ответить
А що таке, а московитофашисти, раз'эбати когось захотiли? Так эбiть одне одного в очко))) АХА-ХА-ХА!!!!
Так з ким ви там воюэте, а, тварюки? Точно шо эбанi. З НАТОю чи зi всiэю УКРАIНОЮ?
Там "парни гибнут" не за вас, а за УКРАIНСЬКИЙ унiтаз, довбоэби, сволота ви эбана! ЗДОХНIТЬ ВСI, ПОТВОРИ!
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26.12.2022 14:01 Ответить
Дебіли ***, кацапу ж пачьйотнА здохнуть за *****!
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26.12.2022 14:02 Ответить
Не переживайте, п.дари, арта ЗСУ вам насипе снарядів, треба лише трохи зачекати...
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26.12.2022 14:02 Ответить
Це чудово в кацапів підорів вже не вистачає запасів снарядів , значить правду говорив мені один чоловік з передка з розвідки. Казав що в них вже даже проблеми бувають з патронами до стрілецькоїзброї
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26.12.2022 14:05 Ответить
Как то не скрепно.... а где же- путин памаги.. буквами на снегу.....
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26.12.2022 14:05 Ответить
ЗСУ, зверніть увагу на маскіровку кацапо-фашистської гармати... москалям-фашистам там дуже комфортно... не про тікати думають, а про снаряди...
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26.12.2022 14:08 Ответить
По домівці поряд можна встановити локацію.
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27.12.2022 13:17 Ответить
Вчерашнее

УЕФА выбросил засРашку из международного футбола на ближайшие 10 лет

УЕФА отстранил как сборную россии Кацапии по футболу, так и все её клубы от международных соревнований на ближайшие 10 лет.
Переход кацапского футбольного союза из Европы в Азию не спасет засРашку, и все равно не позволит ей сыграть на Чемпионате Мира. Это заблокирует ФИФА.
В футбольном плане, у Кацапии патовая ситуация.
Выхода из нее на данный момент нет.
Это приведет к захиреванию роSSийского футбола.
"Забавно, даже Советский союз участвовал во всех международных футбольных соревнованиях, а Путин смог лишать этого права рашку и теперь её статус в футболе - на уровне Северной Кореи".
Что с рылом, кацапня?
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26.12.2022 14:08 Ответить
Почему на уровне Сев Кореи? Северная Корея благополучно участвует в турнирах ФИФА, в отборе на ЧМ от Азии, никто их не отстранял.
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27.12.2022 10:20 Ответить
у пидаров день начинается из ануса...
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26.12.2022 14:11 Ответить
вытные ******** обращаютя к ватному ******!давайте свинособаки в том же духе!подохните ******** там все ****.....................................................................................................................................................
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26.12.2022 14:26 Ответить
Сподіваюсь, що до цих виродків швиденько щось прилетить. Вирахувати вогневу позицію, для спеціалістів, я думаю - можливо.
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26.12.2022 14:27 Ответить
главпетух настраивает свой курятник против ****** и его гомосеков ))
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26.12.2022 14:31 Ответить
Это клоунада и постмодерн. Надо ж было лица открыть и представиться. а то такое... скажут что это 95 квартал придумал
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26.12.2022 14:36 Ответить
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26.12.2022 14:36 Ответить
Они его так уважительно, по имени-отчеству...
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26.12.2022 14:40 Ответить
Где-где... Муму Герасим @бет! 🐶
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26.12.2022 15:00 Ответить
Значить,наші бійці добре бавовнять логістику.
А також рашашвайне не встигають вироблять,навіть у 4 зміни...
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26.12.2022 15:08 Ответить
Снаряди їм. Набрали в роти гімна, і плюйтесь...
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26.12.2022 15:21 Ответить
Чортами любить обзивати поганих редисок і ЗЕльонка.Співпадіння?
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26.12.2022 15:34 Ответить
пигожинські пітухи рублять генштаб) нормас)
і так там є снаряди....
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26.12.2022 15:51 Ответить
HIMARS услышал.Сейчас пришлёт снаряды
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26.12.2022 16:33 Ответить
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26.12.2022 16:47 Ответить
" Там пацААны пагИИбают...", курва. Все сдохнете, 3,14доры, на Украинской земле. Не слушали меня, дебилы пещерные, а я вам говорил 8 лет - русский, не ходи в Украину, там живет твоя смерть.
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26.12.2022 17:01 Ответить
ну ладно, хлопцы, порезвились - и хватит
уже понятно, что это постановочное видео Пригожина в его пиар-войне с Шойгу и Генштабом РФ
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26.12.2022 17:29 Ответить
Колобок, представляю как особиста «обслуживающего» это стадо ***** будут….
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26.12.2022 17:54 Ответить
Кацапы паничат) что обращаться к тому ..андону. подстерегли б под штабом да пристрелили, а до того мочканули б своих командиров всех по лесенке
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26.12.2022 18:32 Ответить
одни ****** другого ****** не взлюбили.а в итоге чтоб вы там все друг друга перестреляли!
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26.12.2022 19:36 Ответить
Ловіть! Допможе ЗСУ!
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26.12.2022 21:07 Ответить
Поступила команда валить герасимова. Козёл отпущения найден и назначен. Дале бiльше.
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26.12.2022 23:07 Ответить
Началась драчка)) пригожин с суровкиным на пару герасимова и оленевода топят)) В добрый путь твари.
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26.12.2022 23:16 Ответить
А, про ***** ни слово. Очень тупая нация. Так у них и идут дела.
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26.12.2022 23:53 Ответить
Следуя логике Герасимова, эти воины должны быть немедленно арестованы, а затем осуждены трибуналом. Если этого не произойдет, то это для нас хорошо. Дисциплина россиян совсем опуститься к нулю. Эти ребята не сами придумали свое выступление. Скорее всего это выстрел с одной из башен кремля. И это тоже хорошо.
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27.12.2022 00:28 Ответить
Пропоную відкрити рубрику: Події у Підорстані!
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27.12.2022 01:49 Ответить
а недавно главный ***** гундяй благословлял ..асвабадителей.. а ***** обещал ,,петриоты,, пальцами щелкать . а ,,вторая армия,, *****ов снаряды просит.те что ,,хаймарсы,, ************
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27.12.2022 06:48 Ответить
совершенно верно: перестрелка между кремлёвскими "башнями"уже не за баром
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27.12.2022 07:43 Ответить
Вам вже допомагали і українські депутати і президенти колишні і мусоро-поліція і інші органи недовлади, що знищували націю, а тепер ЗСУ проти
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27.12.2022 07:51 Ответить
у русни ***** на *****е сидит и *****ом погоняет
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27.12.2022 08:05 Ответить
нехай "пацани" сидять дома, не пхаються до сусідів зі зброєю, то і "гібнуть" не будуть. Чмобікі смердючі! Підлягаєте страті !!!
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27.12.2022 10:35 Ответить
ВСІ. ДО ОДНОГО !
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27.12.2022 10:36 Ответить
Допоможіть їм СвітчБлейдами.
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27.12.2022 10:38 Ответить
Такі сміливі, що аж пики позакривали.
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27.12.2022 13:19 Ответить
 
 