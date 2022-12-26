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Воины 92-й ОМБр ликвидировали группу оккупантов: "Ночная дискотека под басы артиллерии". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночью ликвидировали группу оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки рвет в клочья", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть группу рашистов (яркие силуэты через тепловизор), передвижение которых останавливает серия взрывов.
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