Воины 92-й ОМБр ликвидировали группу оккупантов: "Ночная дискотека под басы артиллерии". ВИДЕО

Военнослужащие 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночью ликвидировали группу оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки рвет в клочья", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть группу рашистов (яркие силуэты через тепловизор), передвижение которых останавливает серия взрывов.

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