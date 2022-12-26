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Воины 92-й ОМБр ликвидировали группу оккупантов: "Ночная дискотека под басы артиллерии". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночью ликвидировали группу оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Ночная дискотека под басы артиллерии. От такой музыки рвет в клочья", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть группу рашистов (яркие силуэты через тепловизор), передвижение которых останавливает серия взрывов.

Смотрите: Артиллеристы 92-й ОМБр уничтожают вражеские танки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
С Рождеством вас, суки!
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26.12.2022 16:22
+21
файно!
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26.12.2022 16:22
+14
Пєрємєщєніє кацапав с начной діскатєкі на канцерт Кабздуна...
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26.12.2022 16:25
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десять негритят парашнят
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26.12.2022 16:21 Ответить
негритята аж побелели от волнения, но через некоторое время вернутся к привычному цвету
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26.12.2022 17:13 Ответить
файно!
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26.12.2022 16:22 Ответить
С Рождеством вас, суки!
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26.12.2022 16:22 Ответить
С последним !
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26.12.2022 16:26 Ответить
Пєрємєщєніє кацапав с начной діскатєкі на канцерт Кабздуна...
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26.12.2022 16:25 Ответить
ганяють як абрахамія по акації, точно, пазли з своїх мабуть не бросають )))
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26.12.2022 16:25 Ответить
ну може жмури ще з пару годин поки лежатимуть то посвітяться..
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26.12.2022 16:34 Ответить
Ого , як кацапи заметушились , а що сталось
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26.12.2022 16:36 Ответить
Жалко не кассетный боеприпас с подрывом в воздухе.
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26.12.2022 16:42 Ответить
Услышав фразу "Диск-жокей Валера" кацапы писаются и прячутся в черный пакет !
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26.12.2022 16:48 Ответить
Тараканы - светлячки! А мы их тапком... тапком... тапком!!
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26.12.2022 16:55 Ответить
з третього разу ******* як треба )))
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26.12.2022 16:59 Ответить
Я побачив з другого. Перший це був не зрозумілий, але не суть питання, головне почморили класно
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26.12.2022 17:26 Ответить
Наші котики, бережи та допомагай вам Господь
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26.12.2022 17:25 Ответить
ЗСУ-чарівники! Перетворили поганих кацапів на харошіх рузькє. В тепловізор дрона добре видно момент перетворення
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26.12.2022 17:44 Ответить
Ай харашо і музика в тему.
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26.12.2022 19:18 Ответить
 
 