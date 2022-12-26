Собчак похвасталась эксклюзивными статуэтками с нацистской символикой. ВИДЕО

Российская журналистка и медиа-менеджер, бывшая кандидат на пост президента России на выборах 2018 года Ксения Собчак показала свою эксклюзивную коллекцию статуэток, на которой присутствует нацистская символика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, среди фигурок есть и такие, которые могут носить расистский и антисемитский характер.

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