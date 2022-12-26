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нацизм (334) Собчак (123)

Собчак похвасталась эксклюзивными статуэтками с нацистской символикой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Российская журналистка и медиа-менеджер, бывшая кандидат на пост президента России на выборах 2018 года Ксения Собчак показала свою эксклюзивную коллекцию статуэток, на которой присутствует нацистская символика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, среди фигурок есть и такие, которые могут носить расистский и антисемитский характер.

Смотрите: В России разместили баннеры с лозунгами "Один народ. Одна история. Одна страна". Похожие были в нацистской Германии. ФОТО
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Топ комментарии
+41
На кацапії всі їбануті. Тільки повне знищення кацапів спасе світ.
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26.12.2022 19:23
+36
кацапи просто заздрять фашистам.
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26.12.2022 19:22
+24
Тут нечему особо удивляться. У всей этой кремлядской тусовочки присутствует нацистский душок. Вспомним хотя-бы фуражку Гитлера в путинском Храме Войны. Или неонацика Рогозина, которого Путин годами назначал на самые вкусные должности, несмотря на ужасную тупость и бездарность. Да и сам Путин - большой почитатель нацистского философа Ильина. Не удивительно что и крестница туда-же.

Зато лицемерно 3.14здят, что они антифашисты. Нас нацистами и фашистами обзывают. Даже построили на этом всю свою пропаганду.
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26.12.2022 19:26
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Собчачке собчачья смерть
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26.12.2022 19:21 Ответить
Громадяни ізраелю - вони такі ... Їм можна - скільки там евреїв мали залізні хрести вермахту ?
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26.12.2022 19:30 Ответить
Вона москалька. Якої країни у москаля громадянство - значення не має.
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26.12.2022 19:34 Ответить
Що вона, що він - москалі. Крапка.
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01.01.2023 11:31 Ответить
кацапи просто заздрять фашистам.
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26.12.2022 19:22 Ответить
У неї громадянство ізраелю ...
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26.12.2022 19:32 Ответить
Це ти типу намагаєшься з москалів на євреів накинути? Не вийде: вона в першу чергу москаль.
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26.12.2022 19:35 Ответить
кацапоіндіанка
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26.12.2022 20:03 Ответить
може кацапоіндюшка?
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26.12.2022 20:06 Ответить
Підонки-москалі, під українським прапором, діють відкрито.
На пропаганду російського світу кремль витрачає мільярди...
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27.12.2022 07:03 Ответить
еще хуже Підонки-москалі, під канадським прапором - у тебя бота гугл переводчик левый
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27.12.2022 16:45 Ответить
На кацапії всі їбануті. Тільки повне знищення кацапів спасе світ.
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26.12.2022 19:23 Ответить
Та й то не факт. Адже лишиться Китай!
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26.12.2022 19:28 Ответить
у всіх коцапів шизофренія
точно, який ген бракований
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26.12.2022 19:29 Ответить
Спочатку хай зруйноване в Україні відбудують та сплатять компенсації родичам загиблих українців
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26.12.2022 20:23 Ответить
компенсации и репарации обычно платят не просто так, а чтобы при - случайной - встрече (на протяжении \многих\ десятилетий) персонажей с территорий не тыкали каждый раз мордой в говно, а случайно узнав, что те имели отношение к "рюзькому войску" (или увидев что те таки слишком бОрзые) не резали в тот же момент без суда и следствия и не кидали в канализацию. да и "законы и обычаи войны" и всякие "женевские конвенции" тоже придумали в общем-то с этой целью. но как вы вероятно поняли особый путь кацапского народа лежит именно на дне этой канализации.
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26.12.2022 21:23 Ответить
Тут нечему особо удивляться. У всей этой кремлядской тусовочки присутствует нацистский душок. Вспомним хотя-бы фуражку Гитлера в путинском Храме Войны. Или неонацика Рогозина, которого Путин годами назначал на самые вкусные должности, несмотря на ужасную тупость и бездарность. Да и сам Путин - большой почитатель нацистского философа Ильина. Не удивительно что и крестница туда-же.

Зато лицемерно 3.14здят, что они антифашисты. Нас нацистами и фашистами обзывают. Даже построили на этом всю свою пропаганду.
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26.12.2022 19:26 Ответить
А що тут дивного? В неї ж покровитель по життю - головний правитель рашистської пітьми.
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26.12.2022 19:28 Ответить
шукають фашистів по сусідах, ховаючи під подушкою Mein Kampf
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26.12.2022 19:28 Ответить
Мабуть напишу листа в ізраїльську амбасаду:

"Граждане евреи, обратите внимание на за-русь-усрусь Ксюшу с израильским паспортом..." 😕
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26.12.2022 19:31 Ответить
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26.12.2022 19:54 Ответить
сейчас тебе один израильтянин объяснит что это совсем другое...
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26.12.2022 20:38 Ответить
Своєю славнозвісною щелепою Собачк може конкурувати з не менш славнозвісною щелепою американського актора Роберта З'Дара:

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26.12.2022 19:30 Ответить
Щось її щелепа нагадує лавровську (конячу).
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26.12.2022 19:55 Ответить
Серьезно, хирург- челюстник?
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26.12.2022 22:24 Ответить
Переходить на оскорбления по внешности , это показатель тупости. Ну покажите Ваше фото , красавец!
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26.12.2022 22:22 Ответить
Как-то даже странновато выходит. По всей логике Путин должен косплеить Сталина. А он почему-то косплеит Гитлера. Даже отдаленное внешнее сходство есть. Реинкарнация?
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26.12.2022 19:32 Ответить
Между Сталиным и Гитлером разница заключается всего в четырёх буквах.
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26.12.2022 19:37 Ответить
Ничего странного. До 1941 года гитлер считался вождём немецких братьев по классу.
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26.12.2022 19:40 Ответить
ООН в повоєння роки прийняла ряд резолюцій щодо фашистських ідеологій до який віднесли німецький націонал-соціалізм, комунізм і сіонізм.
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26.12.2022 19:59 Ответить
какого Гитлера? тот хоть воевал, понимал что где и как, имел харизму, поднял повоенную экономику (и не на продаже полезных ископаемых), идейный опять же, а тут просто Хйло. единственное откровение на сегодня это разве что кацапский "народ". за Сталина правда тяжело сказать, цензура, да и со стороны не посмотреть.
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26.12.2022 21:14 Ответить
Сталину гитлер нравился, он очень переживал, что не получилось дружбы с нацистами, когда немцы напали на сов. союз. Путькин, боготворящий сталина, просто идёт по пути своего идола.
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27.12.2022 00:24 Ответить
Сталин там уже выше он в каноне, есть на иконах
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26.12.2022 19:39 Ответить
Т.е. - вначале они кончают всю царскую семью вместе с детьми и прислугой, а потом канонизируют убийц - отака культурка, они ********...на всю черепушку, валеты...шоб вы понимали
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26.12.2022 19:50 Ответить
а що вас дивує?
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26.12.2022 19:41 Ответить
А чому ви вирішили, що це взагалі когось дивує?
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26.12.2022 19:48 Ответить
справа в тому, що, чому це на Цензорі.? вона що, надто видатна особа,щоб приділяти увагу?
наприклад цікаво про Суровікіна б показали .як він на війні зароблявhttps://www.youtube.com/watch?v=QWad-NOAlYk..або зам міністра Шойгу.Тімур Іванов
Поки Вдадімір Путін сотнями запускав ракети Києвом, поки він стирав з лиця землі цілі села та міста, десь Парижем гуляла наша героїня, Світлана Іванова (Маніович) - дружина заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. У її житті не було ракет. Не було смертей. Натомість були яхти, вертольоти, Сан-Тропе, Роллс-ройси, діаманти, вечірки вартістю десятки мільйонів рублів. Як живе дружина путінського чиновника, одного з найбільш наближених заступників Сергія Шойгуhttps://www.youtube.com/watch?v=dSHMow8Ijl8
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26.12.2022 20:16 Ответить
Я хз, що то, що це однаково москальске інфополє, так тут хоч зашквар смішний, а те що ви пишете, це ну "наприклад цікаво про те, що небо синє".
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27.12.2022 17:17 Ответить
Ксюшадь как ксюшадь ничего нового. Только обсуждают, до сих пор еще не убили.
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26.12.2022 19:47 Ответить
І що ж воно їм так свербить, те все нацистське? Обмазуються тим лайном і "такіє" і "нє такіє" рузьке.
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26.12.2022 19:54 Ответить
А нужно ли обсуждать эту не кашерную курву?

Что у нас есть лишнее время?
Она Никто.

Она это Спам.
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26.12.2022 19:54 Ответить
Происхождение статуэток, не сказала или цензор обрезал? Не удивлюсь что в Мaйсенской фарфоровой мануфактуре во время третьего рейха делали и такое. Там вобще делали целые серии статуеток по темам актуальных в определённых эпохах. Если вам случится оказаться в Мейсене или Дрездене, не поленитесь сходить в музей фарфоровой мануфактуры или на выставку мейсенского фарфора в Цвингере. Любопытное зрелище
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26.12.2022 19:54 Ответить
Она же сама сказала, что их "делают талантливые ребята"... Пиарит фарфоровый китч "в стиле 19 века"... Наверное, приплатили за рекламу. Собчачка ничего бесплатно не делает. Ужасная безвкусица этот новодел.🤑
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26.12.2022 20:15 Ответить
А, это как те европарки в Китае с "Эйфелевой" башней и "немецким" городком?
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26.12.2022 20:47 Ответить
Типа того...
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26.12.2022 20:55 Ответить
оппозиционерка *** её в душу мать!такая же нацистская проблядь как и все они!
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26.12.2022 20:02 Ответить
Кацапсяча развлЄкуха
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26.12.2022 20:12 Ответить
Piñata по кацапски.
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26.12.2022 20:48 Ответить
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26.12.2022 20:58 Ответить
Эти свиньи под фашистов косят! Типа арийцы.. а не рашашвойн.
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26.12.2022 20:31 Ответить
Про це своєю потворною пикою не розповість Петушарій...
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26.12.2022 20:37 Ответить
РуZZкие свиньи всегдамечтали о славе Третьего Рейха и больших успешных походах Гитлера. Но так и остались руZZкими свиньями
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26.12.2022 20:43 Ответить
пуйлососка, що косить під 'атважную апазіцианєршу дємакратку'
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26.12.2022 21:33 Ответить
Виявляється, що серед свинособак є і свинокобила.
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26.12.2022 21:51 Ответить
Нацистська свастика, мене менш дратує, ніж нацистська курка-мутант! Але я не русофоб, кацапських нацистів (руських), терпіти не можу! Була б можливість, був би на фронті. А ще, дякую Бога, що ***** замість мозку, дав зайву хромосому, а може і дві!!!
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26.12.2022 22:07 Ответить
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26.12.2022 22:12 Ответить
Вибачте, але у ***** крім амбіцій, нічого спільного з Гітлером не має! Розмовляв з людьми, які були у німецькій окупації, начитавшись радянських газет...
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26.12.2022 22:23 Ответить
Це ж хресниця *****. А яка вона ще може бути? Коли диктатура ***** закінчиться, то ми ще багато цікавого уз6аємо про цю «опозиціонерку» кагебешну.
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27.12.2022 00:45 Ответить
Це все, що треба знати про кацапських лібєрастов. На раіссі всі - кончєні виродки: хтось більше, хтось менше.
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27.12.2022 04:57 Ответить
украинцы должны понять, что руские - это рабы украинцев... кто такие руские - это сборище недолюдей, алкоголиков, долбодятлов, обделенных одной или наделенных одной лишней хромосомой людей - это кацапы, чукчи, буряты, мордва, татары, удмурты, якуты, эвенки и прочая разная шлобабень... это руские? это исчадие ада, которое должно быть уничтожено...
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27.12.2022 06:47 Ответить
нам взагалі раби не потрібні.. тим паче прокажені
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27.12.2022 13:52 Ответить
с паспортом Израиля...
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27.12.2022 09:57 Ответить
Азіатські діти і жінка азіатка навколо європейців - і що тут такого? Азіати що не люди. Що у них з мозком?
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27.12.2022 10:12 Ответить
це подарок від хрещеного на днюху. іі хрещений путін
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27.12.2022 13:50 Ответить
звичайна *****...
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06.01.2023 09:30 Ответить
 
 