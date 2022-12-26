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Польский доброволец "Липтон" из Гливице защищает Бахмут: 214-й спецбатальон в бою | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Польский доброволец с позывным Липтон, который сейчас защищает Бахмут от российских оккупантов, рассказал о своем военном опыте в Украине.

Интервью с польским добровольцем опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии
+27
Cześć!
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26.12.2022 19:02
+20
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 19:05
+18
Дженькуєме бардзо , полякам , за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.12.2022 19:06
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Cześć!
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26.12.2022 19:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 19:05 Ответить
Дженькуєме бардзо , полякам , за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.12.2022 19:06 Ответить
Да уж, Липтон - это вам не занюханный ахмат-чай.
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26.12.2022 19:09 Ответить
а то випадково не з тих Глівіц
Гливицька провокація - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію «Зендер Ґляйвіц» у м. Гливиці в ніч з 31 серпня 1939 року
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26.12.2022 19:14 Ответить
Глівіце в Польщі одне. І там є велика радіостанція, можливо, ще з початку 20 століття.
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26.12.2022 20:14 Ответить
Саме с тих.
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26.12.2022 23:19 Ответить
Gliwice - Gleiwitz.....
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27.12.2022 11:28 Ответить
Міцний чолов'яга. Мабуть не міг пропустити таку можливість перевірити себе.
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26.12.2022 19:14 Ответить
Cześć i chwała Bohaterom
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26.12.2022 19:39 Ответить
Воюючи в Україні, поляки боронять, передусім Польщу, чудово пам"ятаючи і знаючи, що робили і робитимуть москалі, удершись до Польщі. Тому тут треба щоб були не одинокі добровольці, а тисячі поляків на спільних фронтах, щоб не заплатити Польщі потім ціну в тисячі разів більшу.
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26.12.2022 19:39 Ответить
Ця людина від першого дня, ще з Київа, через Харків і до Донецька, як і решта батальйону, на фронті. І постійно була в самій задниці. І він бореться щиро за нас із вами, а не піариться, чи випендрюється.
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26.12.2022 21:44 Ответить
Між нами немає протиріччя. Ніхто не каже, що цей мужній хлопець поляк піариться. Я лишень сказав, що зараз на фронтах України вирішується доля і України, і Польщі (і Литви, Латвії, Естонії, та й не тільки...). І тут мали би воювати тисячі і десятки тисяч поляків (і представників інших народів), таких же як цей мужній Воїн.
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27.12.2022 10:43 Ответить
Да....Поляк,воює за Україну,інші іноземці теж але уособленням України у війні є.....Агрохімія,Коля Котлєта,Лєщєнко,товстий матюкливий тиловий щур Поворознюк та інші зеленож*опі гамадрили...Буде вважатися,що саме вони переломили хребет кацапській гадині....
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26.12.2022 20:22 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА! СПАСИБО, ПОЛЬША!
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26.12.2022 20:45 Ответить
Міхал. Здоров'я тобі, Чоловіче, з великої літери. Ти кльовий хлопчина. Нехай щастить. Бережіть себе, хлопці.
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26.12.2022 21:20 Ответить
Розтрощене місто. Жах
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26.12.2022 23:49 Ответить
Почуття гумору в пана Ліптона на 5 балів.
Дай йому Боже здоровля і військової удачі !
І йому, і всім нашим воякам !
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27.12.2022 03:26 Ответить
Дякую вельми шановний пане.
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27.12.2022 10:05 Ответить
Сильное впечатление производит Липтон: настоящий волк войны: всё умеет.

Кстати, по внешности совсем не похож на поляка. Намного больше похож на карпатского украинца.
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02.01.2023 05:21 Ответить
 
 