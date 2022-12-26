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Польский доброволец "Липтон" из Гливице защищает Бахмут: 214-й спецбатальон в бою | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Польский доброволец с позывным Липтон, который сейчас защищает Бахмут от российских оккупантов, рассказал о своем военном опыте в Украине.
Интервью с польским добровольцем опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Гливицька провокація - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію «Зендер Ґляйвіц» у м. Гливиці в ніч з 31 серпня 1939 року
Дай йому Боже здоровля і військової удачі !
І йому, і всім нашим воякам !
Кстати, по внешности совсем не похож на поляка. Намного больше похож на карпатского украинца.