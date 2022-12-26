Боевая работа двух украинских танков на Бахмутском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы двух украинских танков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали пехотинцы, удерживавшие позицию на передовой.

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