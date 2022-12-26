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Боевая работа двух украинских танков на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы двух украинских танков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали пехотинцы, удерживавшие позицию на передовой.

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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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26.12.2022 19:57 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 19:58 Ответить
Ну, зачем приплетать это выдуманное существо?
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26.12.2022 20:13 Ответить
пан Чайка вірить ,що молитвами можна зупинити кулі.
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26.12.2022 20:42 Ответить
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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26.12.2022 22:56 Ответить
Дякую вам НАШІ захисники ! Збережи Боже Неньку і Наших захисників ! Допомагаємо хто чим може
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26.12.2022 20:00 Ответить
Це що, трофейні танки ?
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26.12.2022 20:05 Ответить
как ты догадался...?
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26.12.2022 20:26 Ответить
нема динамічного захисту
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28.12.2022 10:24 Ответить
Обробили танчики вихідні позиції штурмових груп "зеко-музикантів" уламково-фугасними пляцками.
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26.12.2022 20:25 Ответить
 
 