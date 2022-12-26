5 российских солдат уничтожены прямым попаданием снаряда "Экскалибур" артиллерии тактической группы "Адам" ВСУ. ВИДЕО

Аэроразведка "Птицы Мадяра" показали результаты попадания снаряда "Экскалибур" артиллерии тактической группы "Адам" ВСУ в позиции россиян - ликвидировано 5 российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала группа аэроразведки "Птицы Мадяра", передает Цензор.НЕТ.

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Видео: Группа аэроразведки "Птицы Мадяра"

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