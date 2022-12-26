РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15230 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
32 217 61
армия РФ (15351) война (46696) ликвидация (1927) артиллерия (568) ВСУ (5138)

5 российских солдат уничтожены прямым попаданием снаряда "Экскалибур" артиллерии тактической группы "Адам" ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведка "Птицы Мадяра" показали результаты попадания снаряда "Экскалибур" артиллерии тактической группы "Адам" ВСУ в позиции россиян - ликвидировано 5 российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала группа аэроразведки "Птицы Мадяра", передает Цензор.НЕТ.

Видео: Группа аэроразведки "Птицы Мадяра"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело российского оккупанта высоко взлетает вверх после попадания артиллерийского снаряда. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+61
Потрібно свиноматкам цих ********* вислати квитанцію на оплату Екскалібура, бо він вартує дорожче ніж життя цих *******
показать весь комментарий
26.12.2022 21:28
+26
Это лишь говорит о непонимании тобою того, что произошло...
Такие группы очень эффектны и результативны. А поэтому чрезвычайно опасны. И на их уничтожение не должно быть жалко боеприпасов !
показать весь комментарий
26.12.2022 21:57
+25
Автор відео все правильно сказав, що нашкодити вони могли ого-го, а життя наших хлопців та дівчат безцінні
показать весь комментарий
26.12.2022 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно свиноматкам цих ********* вислати квитанцію на оплату Екскалібура, бо він вартує дорожче ніж життя цих *******
показать весь комментарий
26.12.2022 21:28 Ответить
Зняли з язика - 5 орків не коштують і 1% вартості цього снаряда.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:31 Ответить
Это лишь говорит о непонимании тобою того, что произошло...
Такие группы очень эффектны и результативны. А поэтому чрезвычайно опасны. И на их уничтожение не должно быть жалко боеприпасов !
показать весь комментарий
26.12.2022 21:57 Ответить
Да все я понимаю, что такие ДРГ могут быть очень эффективны и нашкодить на десяток таких снарядов. Но снаряд все равно жалко, неужели нельзя накрыть несколькими минами?
показать весь комментарий
26.12.2022 22:32 Ответить
Ты видел видео с результативным попаданием с первого выстрела ?!
А не догадываешься почему нам на видео ЧАСТО показывают не полное видео с минометных обстрелом кацапов а грубую нарезку , где в абсолютном большинстве случаев не видно за200х кацапов , а лишь попадание в какую то точку...?!

Да потому, что на момент попадания в нее кацапов там уже нет !!! Так как весь этот процесс настолько долгий, что можно слинять несколько раз от миномета...
Одна из причин, стрельба ведётся одним пристрелочным выстрелом, а после него СНОВА пристрелочный , а потом СНОВА пристрелочный и так пока не попадут...но на тот момент, там уже НИКОГО как правило нет !!!
показать весь комментарий
26.12.2022 22:59 Ответить
ты не пробовал подумать? Как ты думаешь что будет с тобой если ты выскочишь с стрелковой ячейки слинять а рядом с ячейкой ляжет мина? Никого там нет, ага.
Никто при обстреле не выбегает из окопов и не убегает. Наоборот плотнее в землю вдавливаются. Побежишь - даже недолетом убьет.
показать весь комментарий
27.12.2022 08:05 Ответить
1- они НЕ В "ЯЧЕЙКЕ", а в окопах , которые делаются с учетом защиты от разлета осколков и с защитой от стрельбы "в доль окопа". - "зигзагообразные"
2 - 1 правило в брю "не кучковатся". Поэтому, если по какой то причине не дураки оказались "в куче". То они максимально быстро РАССРЕДОТОЧАТСЯ !!! Тем более после первого прилета !
И ты им мало что сделаешь "просто так"...

Что касается "победишь и добьет"... Я тебя расстрою, но то что способно и должно убивать - не всегда это делает...
Это касается и мин... Тем более, если их "бросают" одиночными... И время полета в этом случае позволяет легко менять свои позиции практически без риска от этих мин...
показать весь комментарий
27.12.2022 13:59 Ответить
т.е. по твоему кацапы при первой же мине или снаряде рядом с окопами убегают по открытой местности с позиции. Отважные дураки. Их же гарантированно убьет или недолетом или перелетом, даже в окоп попадать не нужно. Разлет осколков же громадный.
показать весь комментарий
27.12.2022 08:09 Ответить
Ответил выше https://censor.net/ru/comments/locate/8/3389457/79590028
показать весь комментарий
27.12.2022 14:00 Ответить
Диверсійна група використовується виключно тільки в русі. Тому це не диверсійна група, а позиція відділення, яке там знаходиться не один день. "Ескалібур" використовується виключно по важкій і важливій техніці противника з відеофіксацією для звітності у тому числі для постачальника. Просто зара модні відосики з використанням пафосних слів.
показать весь комментарий
27.12.2022 08:24 Ответить
"Диверсійна група використовується виключно тільки в русі."

Аргументируй свою глупость ?!
показать весь комментарий
27.12.2022 13:09 Ответить
свою жизнь во сколько ценишь? в стоимость одного M1156 PGK или двух??
кирюша тимошенко свою жопу возил на десятке таких снарядов - это тебе не муляло??
показать весь комментарий
26.12.2022 22:38 Ответить
Я тут відповів
показать весь комментарий
26.12.2022 22:55 Ответить
ответа твоего не видно. Так одного или двух??
показать весь комментарий
26.12.2022 22:59 Ответить
Напакостить могли бы за два снаряда типа Экскалибур. Так что всё по счетам.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:43 Ответить
Автор відео все правильно сказав, що нашкодити вони могли ого-го, а життя наших хлопців та дівчат безцінні
показать весь комментарий
26.12.2022 21:48 Ответить
Это лишь говорит о непонимании тобою того, что произошло...

Такие группы очень эффектны и результативны. А поэтому чрезвычайно опасны. И на их уничтожение не должно быть жалко боеприпасов !
показать весь комментарий
26.12.2022 21:59 Ответить
Ви відео подивились?
Вам людина в кінці сказала, що ефективність цієї ДРГ як кілька десятків чмобіків. Це досвідчені спецназівці
показать весь комментарий
26.12.2022 22:42 Ответить
А нічогенько екіпіровані. Гарні кадри.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:31 Ответить
По-моему их там больше пяти.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:32 Ответить
Було.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:08 Ответить
Конечно, некоторые из пятерых просто раздвоились.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:54 Ответить
Да дорогой Excalibur - высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности, разработан Raytheon и BAE Systems. Имеет GPS-наведение, стоимость одного - от 98 700 до 106 400 долларов в ценах 2021 и 2022 финансового года в зависимости от закупаемого количества.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:34 Ответить
Excalibur - это шведско-американская разработка 155-мм артиллерийского снаряда,
показать весь комментарий
26.12.2022 21:37 Ответить
Интересно, это дороже, чем 5 "белых Лад"?
показать весь комментарий
26.12.2022 21:46 Ответить
‎От 300,00 $ до 3 260,00 $
показать весь комментарий
26.12.2022 21:54 Ответить
Чергове фахове виконання фахівців своєї справи-респект...
показать весь комментарий
26.12.2022 21:36 Ответить
Красівоє!
показать весь комментарий
26.12.2022 21:36 Ответить
Я б хотів би чисто на коментатора підписатись. Слава ЗСУ! Після війни - коментатора на перші ут. Канали, дай Боже йому здоров'я!
показать весь комментарий
26.12.2022 21:37 Ответить
Баритон рідкісне й голос. Зараз більше чутно тенори
показать весь комментарий
26.12.2022 21:41 Ответить
...та шиплячі фальцети.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:09 Ответить
рідкісний
показать весь комментарий
26.12.2022 22:18 Ответить
Є ж посилання на його тг-канал "Мадяр"
показать весь комментарий
26.12.2022 21:47 Ответить
гробаки одклали свої яйця на зиму, а з весни підуть на опариші ))
показать весь комментарий
26.12.2022 21:37 Ответить
Это же 👍
показать весь комментарий
26.12.2022 21:38 Ответить
Це, набагато краще, чим прогноз "ПАГОДИ". Жду завтряшніх утішних новин. Дякую!
показать весь комментарий
26.12.2022 21:45 Ответить
"Ескалібур" жалко... А чи не могли звичайним снарядом ввалити хоча б з радіопідривачем організувати повітряний підрив над місцем розміщення ДРГ, ефект удару був би не менш результативний, хоча... виконавцю вогневого враження видніше щодо вибору типу ********** та розрахунку установок на відкриття вогню 🤔🧐😁
показать весь комментарий
26.12.2022 21:47 Ответить
ціна одного Excalibur щось біля 100000 доларів. А скільки коштуэ підготовка одного класного "спецназівця"? Взагалі - військових спеціалістів? Скільки років іх готують? Скільки кваліфікованих спеціалістів задіяно при тому (і яка іх ціна)?
і скільки шкоди в підсумку вони можуть наробити? Який досвід вони мають при тому? Скільки "кадрів" вони можуть самі потім підготувати? Добрий спеціаліст на вагу золота.
Тепер ціна Excalibur вже не здаэться такою великою. Якщо э можливість одразу гарантовано знищувати подібні групи - то э дуже добре.
показать весь комментарий
27.12.2022 05:24 Ответить
За смерть нашого бійця виплачується 15 млн грн - це приблизно 400к. Тому Ескалібур чисто по грошам дуже вигідний. А якщо ще врахувати, що бійці, яким зберегли життя цим пострілом. ще знащать кілька десятків орків. що в свою чергу збереже життя іншим войнам і т.д. І це не враховуючи того, що хтось дочекається батька, сина, чоловіка.
показать весь комментарий
27.12.2022 09:04 Ответить
Аеророзвідка "Птахи Мадяра"
Одно такое видео с правильными комментариями стОит сотни ежевечерник наркомовских гундосов.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:48 Ответить
так це не бред єксперда арестовича
показать весь комментарий
27.12.2022 14:06 Ответить
новий різновид кацапів - диверсійні хробаки.....
показать весь комментарий
26.12.2022 21:49 Ответить
кожному рашапіду якщо не по Excaliburu то хоч по екскалібурчику(замовлення Санті)
показать весь комментарий
26.12.2022 21:51 Ответить
Вместо указки у нашего воина похоже телескопическая дубинка. Символично. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.12.2022 21:52 Ответить
це ножка дрона..дивись уважно.
показать весь комментарий
27.12.2022 14:05 Ответить
Навіщо витрачати високточний снаряд вартістю 100 з гаком тисяч вічнозелених на групу з п'яти ідіотів??? Якими б вони там супер-пупер спецами не були, але це в наших умовах надмірна розкіш.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:19 Ответить
тебе забули спитати
показать весь комментарий
26.12.2022 22:50 Ответить
ціна одного Excalibur щось біля 100000 доларів. А скільки коштуэ підготовка одного класного "спецназівця"? Взагалі - військових спеціалістів? Скільки років іх готують? Скільки кваліфікованих спеціалістів задіяно при тому (і яка іх ціна)?
і скільки шкоди в підсумку вони можуть наробити? Який досвід вони мають при тому? Скільки "кадрів" вони можуть самі потім підготувати? Добрий спеціаліст на вагу золота.
Тепер ціна Excalibur вже не здаэться такою великою. Якщо э можливість одразу гарантовано знищувати подібні групи - то э дуже добре.
показать весь комментарий
27.12.2022 05:25 Ответить
іди покажи. єксперд діванний..піздеть не воевать.
показать весь комментарий
27.12.2022 14:04 Ответить
Безславний кінець хробаків-інтервентів
показать весь комментарий
26.12.2022 22:35 Ответить
"Не ходите, дети, в Африку гулять!" (Корней Чуковский)
показать весь комментарий
26.12.2022 22:39 Ответить
Рождество не заканчивается! Спасибо за подарочек в виде этого видео!!!!
показать весь комментарий
26.12.2022 22:44 Ответить
Слава Героям! Смерть маскалям.
показать весь комментарий
26.12.2022 23:03 Ответить
Ну і хто буде прибирати це сміття
показать весь комментарий
26.12.2022 23:57 Ответить
природа сделает свое дело
показать весь комментарий
27.12.2022 00:06 Ответить
лапоть.. ти не плачь.. за своіми скрепоносцями на всіх снарядів хватить..і нас до себе не рівняй...еслі ми еслі ми. полежи ще трошки на діван. єксперд.
показать весь комментарий
27.12.2022 14:02 Ответить
очень приятно смотреть вторую часть... нет ничего лучше мертвого кацапа... особенно, когда от этих пидоров не остается даже мяса и телка егояная даже белой лады не получит...
показать весь комментарий
27.12.2022 06:38 Ответить
земля перетравила молодого москаля
показать весь комментарий
27.12.2022 09:30 Ответить
 
 