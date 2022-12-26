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5 российских солдат уничтожены прямым попаданием снаряда "Экскалибур" артиллерии тактической группы "Адам" ВСУ. ВИДЕО
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Аэроразведка "Птицы Мадяра" показали результаты попадания снаряда "Экскалибур" артиллерии тактической группы "Адам" ВСУ в позиции россиян - ликвидировано 5 российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовала группа аэроразведки "Птицы Мадяра", передает Цензор.НЕТ.
Видео: Группа аэроразведки "Птицы Мадяра"
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+61 Артем 42df2539
показать весь комментарий26.12.2022 21:28
+26 Sloy Gnom
показать весь комментарий26.12.2022 21:57
+25 Артем 42df2539
показать весь комментарий26.12.2022 21:48
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Пожалуйста, подождите...
Такие группы очень эффектны и результативны. А поэтому чрезвычайно опасны. И на их уничтожение не должно быть жалко боеприпасов !
А не догадываешься почему нам на видео ЧАСТО показывают не полное видео с минометных обстрелом кацапов а грубую нарезку , где в абсолютном большинстве случаев не видно за200х кацапов , а лишь попадание в какую то точку...?!
Да потому, что на момент попадания в нее кацапов там уже нет !!! Так как весь этот процесс настолько долгий, что можно слинять несколько раз от миномета...
Одна из причин, стрельба ведётся одним пристрелочным выстрелом, а после него СНОВА пристрелочный , а потом СНОВА пристрелочный и так пока не попадут...но на тот момент, там уже НИКОГО как правило нет !!!
Никто при обстреле не выбегает из окопов и не убегает. Наоборот плотнее в землю вдавливаются. Побежишь - даже недолетом убьет.
2 - 1 правило в брю "не кучковатся". Поэтому, если по какой то причине не дураки оказались "в куче". То они максимально быстро РАССРЕДОТОЧАТСЯ !!! Тем более после первого прилета !
И ты им мало что сделаешь "просто так"...
Что касается "победишь и добьет"... Я тебя расстрою, но то что способно и должно убивать - не всегда это делает...
Это касается и мин... Тем более, если их "бросают" одиночными... И время полета в этом случае позволяет легко менять свои позиции практически без риска от этих мин...
Аргументируй свою глупость ?!
кирюша тимошенко свою жопу возил на десятке таких снарядов - это тебе не муляло??
Такие группы очень эффектны и результативны. А поэтому чрезвычайно опасны. И на их уничтожение не должно быть жалко боеприпасов !
Вам людина в кінці сказала, що ефективність цієї ДРГ як кілька десятків чмобіків. Це досвідчені спецназівці
і скільки шкоди в підсумку вони можуть наробити? Який досвід вони мають при тому? Скільки "кадрів" вони можуть самі потім підготувати? Добрий спеціаліст на вагу золота.
Тепер ціна Excalibur вже не здаэться такою великою. Якщо э можливість одразу гарантовано знищувати подібні групи - то э дуже добре.
Одно такое видео с правильными комментариями стОит сотни ежевечерник наркомовских гундосов.
і скільки шкоди в підсумку вони можуть наробити? Який досвід вони мають при тому? Скільки "кадрів" вони можуть самі потім підготувати? Добрий спеціаліст на вагу золота.
Тепер ціна Excalibur вже не здаэться такою великою. Якщо э можливість одразу гарантовано знищувати подібні групи - то э дуже добре.