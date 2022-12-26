Ситуация на Донбассе тяжелая, оккупанты используюют все доступные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 306-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Краткий отчет о сегодняшнем дне. Первое – фронт. Бахмут, Кременная и другие направления Донетчины, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусировать" их.
Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду – за взятие в плен оккупантов на Донетчине. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины.
Второе – это энергетика. Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает. Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии.
Третий пункт. Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Время терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
до Німеччини - Меркель ледь не померла, розбилось два EuroFighter, смертоносна повінь;
до Канади - 70 людей померло від спеки;
Турції - вибухи на складах;
Японії - згорів 500-річний замок;
Оману - помер султан;
США - сніговий апокаліпсис.😡
На дороги у Рівненській і Полтавській областях виділлили 786,5 млн грн!
На телешоу: лише за концепцію і продюсування програми «Тихий вечір», яку веде колега Зеленського по 95 кварталу Олена Кравець бюджет видав 880 тисяч гривень від Державного Підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
Також по 15 млн бюджетних грн отримали телеканали «Інтер» та 1+1 на (!!!) «Послуги зі створення (виробництва) інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками»
Інтеру! Від агресії рф! Он де цинізм! Платить Державне Підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Роздача мільйонів своїм. А громадяни у зруйнованих окупантами будинках потерплять.
1. Вбиті - 48911 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 90020 в\с
3. Потрапили в полон 2455 в\с
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с
* дані по втратам нерегулярних підрозділів ЗС РФ відсутні
Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 29706 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 70 311 в\с
3. Потрапили в полон 3511 в\с
4. Зниклі безвісти 1044 в\с
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Навіщо ми утримаємо прем'єр міністра та кабмін - наш президент усе порішає, крутіше за нього може бути лише Андрій Борисович.