РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15230 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
3 275 28
война (46696) Зеленский (16523)

Ситуация на Донбассе тяжелая, оккупанты используюют все доступные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 306-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Краткий отчет о сегодняшнем дне. Первое – фронт. Бахмут, Кременная и другие направления Донетчины, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов, "минусировать" их.

Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду – за взятие в плен оккупантов на Донетчине. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины.

Второе – это энергетика. Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году, и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает. Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия попытается сделать последние дни года темными и сложными, - Зеленский. ВИДЕО

Третий пункт. Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Время терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно", - сказал Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
26.12.2022 22:37
+13
Як цей гундосий вже дістав...
показать весь комментарий
26.12.2022 22:33
+13
Нє, за нормальним президентом скучив. Бо піар відосіки клоуна вже *******.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як цей гундосий вже дістав...
показать весь комментарий
26.12.2022 22:33 Ответить
За пєтєй скучив??
показать весь комментарий
26.12.2022 22:35 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 22:37 Ответить
О так... о великий По.. вибачте... забув куди попав...
показать весь комментарий
26.12.2022 22:41 Ответить
Що вас не влаштовує, допомога Порошенка, чи дерибан ВАЗеленського?
показать весь комментарий
26.12.2022 23:03 Ответить
Нє, за нормальним президентом скучив. Бо піар відосіки клоуна вже *******.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:37 Ответить
Заставляють тебе дивитись?? Мене не заставляють.. дивився раз 5-7 за всю війну.. це не зовсім нашу публіку розраховано..
показать весь комментарий
26.12.2022 22:44 Ответить
То може не треба таке записувати, якщо ніхто не дивиться?
показать весь комментарий
26.12.2022 23:24 Ответить
З'їздив до Франції - згорів собор;
до Німеччини - Меркель ледь не померла, розбилось два EuroFighter, смертоносна повінь;
до Канади - 70 людей померло від спеки;
Турції - вибухи на складах;
Японії - згорів 500-річний замок;
Оману - помер султан;
США - сніговий апокаліпсис.😡
показать весь комментарий
27.12.2022 10:20 Ответить
Предвісник апокаліпсісу.
показать весь комментарий
27.12.2022 12:03 Ответить
антіхріст?? Ще й грощі в безнал усі переводять.. від ковіда всіх вакцинували.. йдемо на "стіну плача"??
показать весь комментарий
27.12.2022 12:31 Ответить
Донбас стане великим пам'ятником краху касапського вЯлічія..
показать весь комментарий
26.12.2022 22:34 Ответить
Під кінець року - «святковий» атракціон небаченої щедрості від влади на улюблені теми.

На дороги у Рівненській і Полтавській областях виділлили 786,5 млн грн!

На телешоу: лише за концепцію і продюсування програми «Тихий вечір», яку веде колега Зеленського по 95 кварталу Олена Кравець бюджет видав 880 тисяч гривень від Державного Підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Також по 15 млн бюджетних грн отримали телеканали «Інтер» та 1+1 на (!!!) «Послуги зі створення (виробництва) інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками»

Інтеру! Від агресії рф! Он де цинізм! Платить Державне Підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

Роздача мільйонів своїм. А громадяни у зруйнованих окупантами будинках потерплять.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:36 Ответить
Посилай свій квартал на допомогу.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:38 Ответить
Скумбрия по 8 с гарниром из Мивины разбавленной тёплой водой исправит ситуацию.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:41 Ответить
Станом на 01.12. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 48911 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 90020 в\с

3. Потрапили в полон 2455 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с

‎* дані по втратам нерегулярних підрозділів ЗС РФ відсутні

Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 29706 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 70 311 в\с

3. Потрапили в полон 3511 в\с

4. Зниклі безвісти 1044 в\с
показать весь комментарий
26.12.2022 22:51 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 22:52 Ответить
Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
26.12.2022 22:53 Ответить
А ото нахіба нам здалися дані "ГШ ЗС РФ"?!
показать весь комментарий
26.12.2022 22:58 Ответить
казали мені мудрі люди - поділи втрати московитів на 3 і будеш знав наші, а я заперечував - не може бути ми в обороні...
показать весь комментарий
26.12.2022 23:03 Ответить
ця цифра "чиста" без лугандонів і всякого біомусору з чвк
показать весь комментарий
26.12.2022 23:07 Ответить
А по техніці?
показать весь комментарий
26.12.2022 23:32 Ответить
= "Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці й інфраструктурі. Готуємося до наступного року, і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обовʼязково зробить." =

Навіщо ми утримаємо прем'єр міністра та кабмін - наш президент усе порішає, крутіше за нього може бути лише Андрій Борисович.
показать весь комментарий
26.12.2022 23:07 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2022 00:58 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2022 00:59 Ответить
почему об этом говорят не военные, а четырежды уклонист? кроме того, его гнусавые дебильные речи уже просто достали...
показать весь комментарий
27.12.2022 08:44 Ответить
 
 