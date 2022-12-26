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Митрополит УПЦ МП Павел обратился к Зеленскому: хочет остаться в Киево-Печерской Лавре. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел призвал президента Владимира Зеленского не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата храмы на территории Киево-Печерской лавры, которые были у нее в аренде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет об Успенском соборе и Трапезной церкви.
По словам митрополита Павла, их аренда истекает 31 декабря. Это последний день, когда УПЦ МП будет править там богослужение.
Он также сказал, что обращался к министру культуры Александру Ткаченко, но не получил ответа.
Также Павел попросил, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить".
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Nobody BecomesSomebody
показать весь комментарий28.12.2022 05:48 Ответить Мне нравится 0
Sashko Muzika
показать весь комментарий31.12.2022 21:03 Ответить Мне нравится 0
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Уродов посадить. Довор с МП расторгнуть. Запустить ПЦУ вместо них.
Оставшиеся либо вливаются в ПЦУ, либо чемодан-вокзал-россия.