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Пенсионерку в Подмосковье вытолкали из автобуса за критику войны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Пассажир молча схватил бабушку и сначала потащил ее по грязному полу, а затем выкинул на улицу.

Это произошло в подмосковном городе Долгопрудный, сообщает Цензор.НЕТ. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Женщина в разговоре с другими пассажирами называла Россию империей и возмущалась, что россияне вторглись в Украину, еще и в резиновых сапогах, потому что все в армии разворовано. Один из пассажиров молча подошел к ней, схватил за руку и потащил по полу автобуса к выходу. Женщина пыталась ухватиться за свою собеседницу, но оттолкнула ее со словами "За меня не цепяться".

Большинство пассажиров просто смотрели на происходящее. Лишь немногие из них спрашивали: "Что вы делаете?".

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Топ комментарии
+51
Кацапській бабці за правду-респект...
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27.12.2022 09:00
+47
Дякую тобі Боже шо я не мацкаль
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27.12.2022 09:06
+41
после этого, кто то еще будет доказывать что виноват ***** ?
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27.12.2022 09:07
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Кацапській бабці за правду-респект...
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27.12.2022 09:00 Ответить
та тут не поймеш чи бабушка шкодує чи ні що армія в галошах і танки на табуретках ... ато би ух тих біндер ух би їм...
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27.12.2022 09:16 Ответить
бабушка по имени "Дождь"....

https://bb.lv/statja/politika/2022/12/06/dozhdzakryli-no-ne-dobili-teper-vygonyat-zhurnalistov-kanala-iz-latvii
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27.12.2022 10:02 Ответить
росіяни правду знають всі. В чому там респект?
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27.12.2022 09:24 Ответить
Респект за те що сказала про це відкрито.
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27.12.2022 10:22 Ответить
Вона шкодує, що хтось там в резинових чоботях, а не в класних ботинках...

Найогидніші та найлютіші вороги України - кацапські "ліберали". Бо імперіалісти - майже поголів дебіли і просто розвалюють засрашку, а "ліберали" - щось хочуть покращіти в цій "імерії зла", а отже - підвищити її спроможність вбивати інших та подовжити час існування засрашки.
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27.12.2022 10:10 Ответить
Якщо глянути на те гімно яке плаває зверхув московії, а потім перевести погляд на Україну і придивитися що плаває у нас зверху то побачимо те саме гімно. Хто хоче той побачить і зрозуміє. Єфективна боротьба з гімном- ,або сушимо, або прикопуємо (ефективніше і те і інше разом ).
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27.12.2022 10:28 Ответить
Прошу не узагальнювати своє гімняне бачення гімна навкруги на всю Україну. Фактом є те, що в Україні ВЖЕ сформувалася звичка не підкорятися засрашці. А це означає - країна реально на шляху до одужання від хвороб совка.

А що теє одужання реалізується дуже не швидко (принаймні не так швидко, як вам, наприклад, хотілося - типу заснув, прикинувся, а всі навкруги - усміхнені ідеальні УКРАЇНЦІ) - так то нічого, то нормально. Німеччина після другої світової перестала нацистів обирати в парламенти та на виборні посади тільки на в середині 70х. Коли нацисти фізично впали в старечу деменцію або фізично повмирали.

Це процеси повільні об'єктивно.
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27.12.2022 17:26 Ответить
а правда тут в чём ? что она назвала кацапов не фашистами, а голодранцами ? правда тут одна - кацапы это не люди !
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27.12.2022 11:41 Ответить
скрєпно і духовно. мерзота
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27.12.2022 09:00 Ответить
Дякую тобі Боже шо я не мацкаль
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27.12.2022 09:06 Ответить
Ваще пох
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27.12.2022 09:06 Ответить
Иван Оберемко

Русский значит на* уй

21 липня о 19:49

Слушайте, ну, правда, зае*ало уже это все объяснять про е*аных русских людей и возможности сотрудничества с ними, но давайте все-таки объясню.

Предположим, вы не успели стать в очередь за гречкой Геннадия Корбана и пришлось идти за своей порцией в Сильпо. Заходите в супермаркет, а в отделе круп стоят такие большие коробки, штук восемь коробок: с гречкой, с манкой, с рисом, с пшеном и так далее. Можно насыпать себе сколько хочешь и чего хочешь. Крупы на развес. И, конечно, если вы хотите гречки, то вы возьмете себе ковш и пойдете к ящику с гречкой, насыплете себе пакет, взвесите и пойдете на кассу. Если вдруг вы зае*ались уже жрать гречку, потому что скоро выборы и этой гречки хоть жопой жуй вам приносят кандидаты-мажоритарщики, а рис упорно не раздают в пунктах социально-политической помощи, то вы пойдете к коробке с рисом и нае*ените себе сколько нужно этого самого риса. Так ведь? Так.

Хотя, если присмотреться, в коробке с гречкой из-за близости соседствующего коробка с рисом и трясущихся рук покупателей, среди гречневых зерен может попасться и этот самый рис, а в коробку с пшеном кто-то нечаянно мог сыпануть вообще гороха, и вот он там - горох в пшене. Бывает и такое. Но если вы вдруг хотите себе все-таки гречки, вы же не будете набирать себе гречку, затесавшуюся в рис, а если захотите вдруг гороха, вы же не полезете за случайно рассеянным горохом в коробку с пшеном? Нет, конечно. Почему? Да, потому что это б***ь е*аный геморрой. п***а, это же реально ******* лазить по гигантскому коробку с гречкой и выбирать себе там рис. Или лезть в рис и по крупицам выбирать себе килограмм несанкционированной гречки. Это полная и невероятная ***** - никто так не делает.

В Сильпо не делает. Но почему-то, когда дело доходит до подбора кадров на государственную службу, то наши ***** его в рот решалы то и дело лезут за гречкой в коробку не то шо с рисом, ..уй бы с ним еще, если бы там был рис, так нет же б***ь лезут за гречкой в бочку с е*аными окунями, в которой уже лет шесть как хранятся одни помои. На*уя это все? Кто вообще решил, что рекрутировать себе гречку в бочке с говном - это выход? Да, там может быть и гречка, конечно, может даже процентов 16 гречки, но в основном там ****ские помои. Какого х..я мы лезем то в Россию, то б***ь вообще в Партию Регионов за патриотами и профессионалами? Вы е*анулись там совсем? Перестаньте заниматься ******.

Запомните: русский - значит на*уй. Не потому, что в России нет нормальных людей. Может и наверняка есть, но у нас б***ь нет времени проверять эту помойку. Мы не благотворительная организация по реабилитации зерен гречки из бочки с говном.

У нас стоят коробки с первоклассными крупами и мешок б***ь картошки: у нас есть волонтеры и активисты, которые научились не только разумно тратить миллионы, но и находить их самостоятельно, знать цену деньгам и отвечать за каждую копейку. Берите б***ь их, массово. В крайнем случае у вас есть б***ь 28 стран Евросоюза, где можно нарекрутировать не то шо тонну бюрократической гречки - там уже можно забирать внутримышечные инъекции питательных веществ, лишающих вас голода на десятилетия!

Но нет, мы продолжаем рекрутировать какое-то машагайдаровое говно, постоянно давать какие-то б***ь шансы всяким **** редиска, без которых е*ать его в рот никак. Да ну их всех на*уй. Нет времени: на*уй их всех. Хочешь гречку - иди за гречкой. Хочешь рыбы - иди за рыбой. Хочешь говна - обращайся в Партию Регионов. Хочешь слякоти из шлепанца - добро пожаловать в Россию. Только хватит нас кормить говном с подливой из слякоти и называть это б***ь всеобщим благом, диалогом с той стороной, вообще хватит это как-нибудь б***ь называть кроме как кормлением говном.

Русский значит на* уй. А диалоги потом будем выстраивать, когда война закончится. И то, если захотим.
https://сайт/ivan.oberemko/434-russkiy-znachit-*****/
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27.12.2022 10:09 Ответить
Накуй мне этот понос?
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27.12.2022 10:25 Ответить
после этого, кто то еще будет доказывать что виноват ***** ?
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27.12.2022 09:07 Ответить
Ну, по мнению Макрона, ***** - всего лишь заблудшая, испуганная овца.
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27.12.2022 09:12 Ответить
Взути того покидька у гумові чоботи і на фронт могилізувати...
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27.12.2022 09:10 Ответить
Дієва пропозиція," вчасно" сказана??? Компенсуємо витрати на дорогу- вперед, втілюйте в життя.
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27.12.2022 10:36 Ответить
Той покидьок швидше за все з ,,органів,, , які розміщують в місцях великого скупчення людей , якраз для запобігання таких ситуацій , бо один голос(бабці) , може перетворитись на хор голосів і т.д. , а так зразу ,,запевало(бабцю),, вишвирнув і все стало спокійно.
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27.12.2022 12:44 Ответить
от так ***** шо аж невдобно
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27.12.2022 09:11 Ответить
воно то так але ж .. мишебратья *****
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27.12.2022 09:13 Ответить
такий герой міг би бабушку і в підлогу втоптати...дякую тобі Боже що я не москвин
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27.12.2022 09:12 Ответить
поэтому таким как макрон нужно регулярно показывать такие видосы, что бы он он понял кто такие мокши
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27.12.2022 09:15 Ответить
Все это он понимает. Просто цинизм, деньги и трусость определяют политику, от которой он зависит. Нет воли это изменить
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27.12.2022 11:47 Ответить
Може так діють квоти на проїзд по пенсійному посвідченню на росії.
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27.12.2022 09:15 Ответить
Так. У бабульки в цю мить скінчився проїздний...
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27.12.2022 11:45 Ответить
Это империя такая", - заявила жінка

Кацапи вже зовсім показилися. Анпіратор Пуйло Пєрвий.

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27.12.2022 09:19 Ответить
Ось що правда з москалями робить, відразу проявляють свою сутність ...
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27.12.2022 09:27 Ответить
Воно не підійшло б до бороданя, а за жінку беззахисну вхопилося.
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27.12.2022 09:28 Ответить
Расєя -страна победившего фашизма! А ****?
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27.12.2022 09:30 Ответить
рузкая культура, ****?
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27.12.2022 09:31 Ответить
А публика в автобусе просто молча сидит и смотрит. Мы дествительно совершенно разные с ними.
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27.12.2022 09:33 Ответить
https://youtu.be/7t1rj0_UmA4...

Вторая армия Третьего Мира..🤣
Ржач...
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27.12.2022 09:35 Ответить
бабульке-респект!страна рабов и конченных ватников....................................
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27.12.2022 09:46 Ответить
За что ей респект? Она сокрушается, что в резиновых сапогах кацапам не так комфортно нас убивать. Только и всего.
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27.12.2022 10:11 Ответить
За что??? Бабка за сильную армию без коррупции, а не против нацизма в рашке
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27.12.2022 10:54 Ответить
За "свободу слова" бабуле респект.За нее в рашимперии аж волоком волокут
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27.12.2022 15:51 Ответить
Теперь всех в автобусе кто услышал правду сослать в ГУЛАГ
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27.12.2022 09:48 Ответить
Те бидло "ісконний ординець" скоріш за все або мєнт чи фсбешник. Хєрой-*******.Вони тільки з цивільними здатні розправлятись.
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27.12.2022 09:56 Ответить
Був би замість бабусі амбал, оте кончене стояло би тихенько та навіть не рипнулося
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27.12.2022 11:50 Ответить
Скоро нелюди Кацапи почнуть показувати своє СПРАВЖНЕ ОБЛИЧЧЯ РИЛО й у себе на Засрашці й цей випадок ви згадаєте як "дитячу забавку" .
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27.12.2022 10:12 Ответить
Кацап это ошибка природы.
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27.12.2022 10:15 Ответить
скорее тупиковая ветвь развития ..
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27.12.2022 11:45 Ответить
Скрепненько...
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27.12.2022 11:11 Ответить
Это все так по русски...
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27.12.2022 21:47 Ответить
А можна комусь задонатити в Росії хто кишки випусте цьому підару ?
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27.12.2022 11:38 Ответить
там таких пидаров 140 млн.. на всех донатов не хватит ..
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27.12.2022 11:43 Ответить
Членистоногие свинособаки воевать на фронте не умеют а вот с бабушками в автобусе самое то.Вот где они демонстрируют свою силу.
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27.12.2022 12:18 Ответить
яке відношення до старих людей в країні - така і країна
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27.12.2022 13:17 Ответить
******
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27.12.2022 13:19 Ответить
Вова Петров c10f7c65 хватит, писать дичь, там на расии уже давно не 140 лимонов, о силы 85 было до войны.
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27.12.2022 13:21 Ответить
ніколи не кажить руский мир.. такого в природі не існуе.. е скотобаза і людей там нема. один скот..
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27.12.2022 13:49 Ответить
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27.12.2022 14:19 Ответить
біомусор
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27.12.2022 15:53 Ответить
а ми тут кацапів у владі терпимо! Виносити сволочєй тра'
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27.12.2022 17:53 Ответить
хорошо ещё если срок не вломят...с этих ********* станется
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27.12.2022 20:30 Ответить
А еще какая-то баба сказала что-то про "хохлов", а потом, когда упырок схватил старушку, а старушка схватилась за руку рядом сидящей бабы, то эта соседняя баба сказала ей: "так за меня не цыпляться"
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27.12.2022 21:45 Ответить
Епічненько. З бабульками вони воювати мастаки, це в них на ура.
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27.12.2022 21:57 Ответить
 
 