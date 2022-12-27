Пенсионерку в Подмосковье вытолкали из автобуса за критику войны. ВИДЕО

Пассажир молча схватил бабушку и сначала потащил ее по грязному полу, а затем выкинул на улицу.

Это произошло в подмосковном городе Долгопрудный, сообщает Цензор.НЕТ. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Женщина в разговоре с другими пассажирами называла Россию империей и возмущалась, что россияне вторглись в Украину, еще и в резиновых сапогах, потому что все в армии разворовано. Один из пассажиров молча подошел к ней, схватил за руку и потащил по полу автобуса к выходу. Женщина пыталась ухватиться за свою собеседницу, но оттолкнула ее со словами "За меня не цепяться".

Большинство пассажиров просто смотрели на происходящее. Лишь немногие из них спрашивали: "Что вы делаете?".

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