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Пенсионерку в Подмосковье вытолкали из автобуса за критику войны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Пассажир молча схватил бабушку и сначала потащил ее по грязному полу, а затем выкинул на улицу.
Это произошло в подмосковном городе Долгопрудный, сообщает Цензор.НЕТ. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.
Женщина в разговоре с другими пассажирами называла Россию империей и возмущалась, что россияне вторглись в Украину, еще и в резиновых сапогах, потому что все в армии разворовано. Один из пассажиров молча подошел к ней, схватил за руку и потащил по полу автобуса к выходу. Женщина пыталась ухватиться за свою собеседницу, но оттолкнула ее со словами "За меня не цепяться".
Большинство пассажиров просто смотрели на происходящее. Лишь немногие из них спрашивали: "Что вы делаете?".
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+51 Александр Чуднивец f1b95bc0
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https://bb.lv/statja/politika/2022/12/06/dozhdzakryli-no-ne-dobili-teper-vygonyat-zhurnalistov-kanala-iz-latvii
Найогидніші та найлютіші вороги України - кацапські "ліберали". Бо імперіалісти - майже поголів дебіли і просто розвалюють засрашку, а "ліберали" - щось хочуть покращіти в цій "імерії зла", а отже - підвищити її спроможність вбивати інших та подовжити час існування засрашки.
А що теє одужання реалізується дуже не швидко (принаймні не так швидко, як вам, наприклад, хотілося - типу заснув, прикинувся, а всі навкруги - усміхнені ідеальні УКРАЇНЦІ) - так то нічого, то нормально. Німеччина після другої світової перестала нацистів обирати в парламенти та на виборні посади тільки на в середині 70х. Коли нацисти фізично впали в старечу деменцію або фізично повмирали.
Це процеси повільні об'єктивно.
Русский значит на* уй
21 липня о 19:49
Слушайте, ну, правда, зае*ало уже это все объяснять про е*аных русских людей и возможности сотрудничества с ними, но давайте все-таки объясню.
Предположим, вы не успели стать в очередь за гречкой Геннадия Корбана и пришлось идти за своей порцией в Сильпо. Заходите в супермаркет, а в отделе круп стоят такие большие коробки, штук восемь коробок: с гречкой, с манкой, с рисом, с пшеном и так далее. Можно насыпать себе сколько хочешь и чего хочешь. Крупы на развес. И, конечно, если вы хотите гречки, то вы возьмете себе ковш и пойдете к ящику с гречкой, насыплете себе пакет, взвесите и пойдете на кассу. Если вдруг вы зае*ались уже жрать гречку, потому что скоро выборы и этой гречки хоть жопой жуй вам приносят кандидаты-мажоритарщики, а рис упорно не раздают в пунктах социально-политической помощи, то вы пойдете к коробке с рисом и нае*ените себе сколько нужно этого самого риса. Так ведь? Так.
Хотя, если присмотреться, в коробке с гречкой из-за близости соседствующего коробка с рисом и трясущихся рук покупателей, среди гречневых зерен может попасться и этот самый рис, а в коробку с пшеном кто-то нечаянно мог сыпануть вообще гороха, и вот он там - горох в пшене. Бывает и такое. Но если вы вдруг хотите себе все-таки гречки, вы же не будете набирать себе гречку, затесавшуюся в рис, а если захотите вдруг гороха, вы же не полезете за случайно рассеянным горохом в коробку с пшеном? Нет, конечно. Почему? Да, потому что это б***ь е*аный геморрой. п***а, это же реально ******* лазить по гигантскому коробку с гречкой и выбирать себе там рис. Или лезть в рис и по крупицам выбирать себе килограмм несанкционированной гречки. Это полная и невероятная ***** - никто так не делает.
В Сильпо не делает. Но почему-то, когда дело доходит до подбора кадров на государственную службу, то наши ***** его в рот решалы то и дело лезут за гречкой в коробку не то шо с рисом, ..уй бы с ним еще, если бы там был рис, так нет же б***ь лезут за гречкой в бочку с е*аными окунями, в которой уже лет шесть как хранятся одни помои. На*уя это все? Кто вообще решил, что рекрутировать себе гречку в бочке с говном - это выход? Да, там может быть и гречка, конечно, может даже процентов 16 гречки, но в основном там ****ские помои. Какого х..я мы лезем то в Россию, то б***ь вообще в Партию Регионов за патриотами и профессионалами? Вы е*анулись там совсем? Перестаньте заниматься ******.
Запомните: русский - значит на*уй. Не потому, что в России нет нормальных людей. Может и наверняка есть, но у нас б***ь нет времени проверять эту помойку. Мы не благотворительная организация по реабилитации зерен гречки из бочки с говном.
У нас стоят коробки с первоклассными крупами и мешок б***ь картошки: у нас есть волонтеры и активисты, которые научились не только разумно тратить миллионы, но и находить их самостоятельно, знать цену деньгам и отвечать за каждую копейку. Берите б***ь их, массово. В крайнем случае у вас есть б***ь 28 стран Евросоюза, где можно нарекрутировать не то шо тонну бюрократической гречки - там уже можно забирать внутримышечные инъекции питательных веществ, лишающих вас голода на десятилетия!
Но нет, мы продолжаем рекрутировать какое-то машагайдаровое говно, постоянно давать какие-то б***ь шансы всяким **** редиска, без которых е*ать его в рот никак. Да ну их всех на*уй. Нет времени: на*уй их всех. Хочешь гречку - иди за гречкой. Хочешь рыбы - иди за рыбой. Хочешь говна - обращайся в Партию Регионов. Хочешь слякоти из шлепанца - добро пожаловать в Россию. Только хватит нас кормить говном с подливой из слякоти и называть это б***ь всеобщим благом, диалогом с той стороной, вообще хватит это как-нибудь б***ь называть кроме как кормлением говном.
Русский значит на* уй. А диалоги потом будем выстраивать, когда война закончится. И то, если захотим.
https://сайт/ivan.oberemko/434-russkiy-znachit-*****/
Кацапи вже зовсім показилися. Анпіратор Пуйло Пєрвий.
Вторая армия Третьего Мира..🤣
Ржач...
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