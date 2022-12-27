Раненый оккупант подрывает себя гранатой на поле боя, не надеясь на эвакуацию и медпомощь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский оккупант, получив ранения после атаки украинского боевого дрона, покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант умышленно взорвал гранату.
"На видео зафиксирована работа операторов ударных дронов одной из воинских частей ДШИ ВС Украины. Как видим, один российский оккупант, получив ранение, не надеется на эвакуацию и первую медицинскую помощь, а решает взрывать себя гранатой", - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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28.12.2022 02:08
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какой у парня бил конєц...