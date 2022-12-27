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Раненый оккупант подрывает себя гранатой на поле боя, не надеясь на эвакуацию и медпомощь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский оккупант, получив ранения после атаки украинского боевого дрона, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант умышленно взорвал гранату.

"На видео зафиксирована работа операторов ударных дронов одной из воинских частей ДШИ ВС Украины. Как видим, один российский оккупант, получив ранение, не надеется на эвакуацию и первую медицинскую помощь, а решает взрывать себя гранатой", - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии
+79
Стремление человека стать хорошим - очень похвально!
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27.12.2022 12:40
+58
Росияне поддержите флешмоб.
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27.12.2022 12:43
+43
А как же тогда белая Лада жене? Дома его бы не простили если бы вместо белых жигулей приехал инвалид
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27.12.2022 12:48
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ну, и за что сдох?
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27.12.2022 16:07 Ответить
Відкосив від служби.
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27.12.2022 16:11 Ответить
Задоволений, але на вибух гранати абсолютно не схоже, дуже потужний вибух. Як на мене, щось йому в окоп прилетіло. Одним словом повезло кацапу.
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27.12.2022 16:22 Ответить
Гранати різні бувають
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28.12.2022 01:47 Ответить
Ну якщо він в кармані тримав протитанкову гранату, а може навіть міну тоді все нормально.
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28.12.2022 08:27 Ответить
"ВУмний" - шо "вутка!" Він в "кармані" РГД-5 тримав
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28.12.2022 08:45 Ответить
А тИ вибух від РГД-5 бачив чи хоча б в руках тримав? Чи тільки ТТХ по книжці вивчав?
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28.12.2022 11:40 Ответить
"Вибух від РГД-5" в руках не тримав" - не було такого "щастя" Кидав тільки саму гранату А у тебе є досвід "тримання вибуху в руках"?
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28.12.2022 11:43 Ответить
Ну якщо тИ такий ******** спєц, то і ****** ти не гірший. Вивчай ТТХ і далі.
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28.12.2022 11:45 Ответить
А крім лайки - у тебе є ще якісь "аргументи"? Чи тільки типу : "Ти дурень тому що я так заявляю!"(Бо мені захотілося "показать себе!"!)
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28.12.2022 11:50 Ответить
Відмотай дописи назад і подивись хто перший почав сратися.
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28.12.2022 12:07 Ответить
Відмотав Подивився Я вказав, чому саме вибух від ВОГ слабіший від вибуху гранати - бо у РГД-5 вибухівки майже втричі більше Ти став "****** ногами", зображаючи з себе "інструктора по метанню гранат", не надаючи ніяких доказів, крім образ опонента… То хто ж "розвів срач"?
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28.12.2022 12:14 Ответить
"ВУмний" - шо "вутка!" Він в "кармані" РГД-5 тримав. Твій допис? До речі, українсько буде не вумний, а розумний. Вчи Українську мову кацап.
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28.12.2022 15:34 Ответить
Дебіл! Де вас Подоляк, таких тупих, набирає? Вислів "Вумний - шо вутка!" - ідіоматичний Бо "взятий "у лапки" А ідіоми - "непереводимі" вислови, притаманні саме тій мові, в середовищі якої виникли Тому, згідно з правилами не перекладаються - бо може втратиться суть І вона не російська, а білоруська
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28.12.2022 17:19 Ответить
А що таке? "Аргументація" закінчилася? Не подобається, як дурнем виставляють? Так не лізь із своїм ПТУшним рівнем до розумних людей - бо так обісраним і ходитимеш!
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28.12.2022 19:48 Ответить
Глянь вище! Я там ТТХ виклав
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28.12.2022 02:09 Ответить
Де це "вище", не бачу.
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28.12.2022 08:28 Ответить
Яр Холодний

ВОГ - Маса ВР - 48 г
Ф-1 - Маса ВР - 60 г
РГД-5 - Маса ВР -110 г.

28.12.2022 02:08

Тут ДВІ сторінки коментарів!
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28.12.2022 08:43 Ответить
І що з того? Ти вибухи від них бачив?
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28.12.2022 11:41 Ответить
На жаль - ні… Я їх іншим показував - "на той стороне" Якось не було бажання кинуть гранату і стоять "хайлом торгувать" - поки гупне і осколок тобі ж прилетить… А ти я бачу - маєш досвід?
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28.12.2022 11:47 Ответить
І досвід теж маю, і не ховаюся за ужими назвами.
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28.12.2022 12:06 Ответить
Воно й видно! І до цих пір - контузія у голові Від "досвіду"
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28.12.2022 12:09 Ответить
кокой затейниг, младец! фото снял, яйци - оторвал
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27.12.2022 17:26 Ответить
Это кацапский извращенец, при взрывах испытывает острый оргазм…
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27.12.2022 17:35 Ответить
одним кацапским ублюдком стало меньше!
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27.12.2022 20:18 Ответить
молоток, - сэкономил для ЗСУ 1 ВОГ
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27.12.2022 21:48 Ответить
Це ж так не вірити в фуфло-гасло про "рускіє своїх не брасают" що чувак навіть не оглянувся, не визирнув з окопу щоб правильно оцінити ситуацію. А як же підрвати себе і з собою забрати "нєскалька нацистав" . Чого лише себе, лошара ти мозгожопа...Чого "фошиздов" не дочекався.
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27.12.2022 22:34 Ответить
Этому примеру должен поступить каждый кацап.
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27.12.2022 23:29 Ответить
Козломордий діяв за принципом:
"Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні!"
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28.12.2022 00:40 Ответить
Він зрозумів шо його прикопають живим свої ж.
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28.12.2022 01:38 Ответить
Ай, молоде-е-ець!
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28.12.2022 01:54 Ответить
І малада-а-я нє узна-а-єт
какой у парня бил конєц...
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28.12.2022 16:23 Ответить
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