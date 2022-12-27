Российский священник агитирует убивать украинцев: "Воинская смерть - лучшая из всех смертей". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Священник Русской православной церкви агитировал отправляться на войну, пугая альтернативой упасть с крыши во время селфи или захлебнуться рвотой из-за пьянства.
Видео проповеди опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепились, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть", - рассуждает священник.
Также он пугал россиян перспективами упасть с крыши, снимая селфи или быть ударенным током во время катания на электричке.
"Таких дурацких смертей - во! Так лучше с оружием в руках умереть, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать "Господи, помилуй" - и пошла душа в рай", - подытожил российский поп.
О том, что перед смертью россиянам нужно будет убивать невинных людей, он в проповеди не упомянул.
Пожалуйста, подождите...
Венерично-хворий бахус, якого зіслали з "Олімпу" півнем до мордовії, за те що інфікував "скрепо-праваславних" піонерів-хібстерів і блював у вічний вогонь щоб шкварчало...
УрОдився у Львові, очевидно, вчився в росіянській школі.
У 15-річному віці вступив у мацковське військове суворовське училище, а пізніше - у військовий інститут міністерства нападу ссср у москві на факультет спецпропаганди. Там очевидно став "консервою" - законсервованим агентом спецслужб.
Повернувся до Львова, там "навернувся" до православ'я. В роках 1993-2005 служив у мацковському приході м.Львів. З 2005 року розвинув бурхливу проповєднічєсько-зомбувальну діяльність у Києві. Був відомим безліччю скандальних заяв. І, врешті, з 2014 року оселився на духовно-скрєпній родінє, тепер вякає з-за порєбріка.
Во имя *****, папаши и святага мерседеса. Аминь.
Пане генерале Залужний... Файне діло кажу..🤣
тіпо священик
Если б так было.то в раю было б тоже же,что в кацапских отстойниках.
Лживая православная прапоганда,что можно грешить.и если умер не своей смертью-ты мученик,в рай
И солдаты,если погибли,то "в рай,".так даже у нас пишут
"Не войдёт туда ничто нечистое,преданные греху и лжи" -говорит Библия
При жизни нужно думать...каяться,менять жизнь..после смерти никто не отпоет.и за взятку батюшке в рай не переведёт грешника.
Нарешті і затримкою в більш як три роки Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про правдиву назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням!
Три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському Православ'ї у відповідність до Томосу Вселенського Патріарха.
Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській Церкві.
Вітаю українців з цією важливою перемогою!
Сцарь Г рад - прокляты. Благословляют то, что и Господь не благословлял. Проклятые тати, лжецы и лицемеры в облачении...