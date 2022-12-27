Российский священник агитирует убивать украинцев: "Воинская смерть - лучшая из всех смертей". ВИДЕО

Священник Русской православной церкви агитировал отправляться на войну, пугая альтернативой упасть с крыши во время селфи или захлебнуться рвотой из-за пьянства.

Видео проповеди опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепились, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть", - рассуждает священник.

Также он пугал россиян перспективами упасть с крыши, снимая селфи или быть ударенным током во время катания на электричке.

"Таких дурацких смертей - во! Так лучше с оружием в руках умереть, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать "Господи, помилуй" - и пошла душа в рай", - подытожил российский поп.

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О том, что перед смертью россиянам нужно будет убивать невинных людей, он в проповеди не упомянул.

