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Российский священник агитирует убивать украинцев: "Воинская смерть - лучшая из всех смертей". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Священник Русской православной церкви агитировал отправляться на войну, пугая альтернативой упасть с крыши во время селфи или захлебнуться рвотой из-за пьянства.

Видео проповеди опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепились, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть", - рассуждает священник.

Также он пугал россиян перспективами упасть с крыши, снимая селфи или быть ударенным током во время катания на электричке.

"Таких дурацких смертей - во! Так лучше с оружием в руках умереть, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать "Господи, помилуй" - и пошла душа в рай", - подытожил российский поп.

Читайте: РПЦ предала Бога, - Кулеба о роли Московского патриархата в агрессии против Украины

О том, что перед смертью россиянам нужно будет убивать невинных людей, он в проповеди не упомянул.
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Топ комментарии
+18
Московский сатанат
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27.12.2022 12:57
+11
Кацапи виродки людства! Їх попи такі ж самі як і їх 5та колона в Україні?!
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27.12.2022 13:00
+9
"Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепились, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть" - один день русской провославной церкви московского патриархату.
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27.12.2022 12:58
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А кто в раше бог ?
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27.12.2022 12:54 Ответить
Кацапи виродки людства! Їх попи такі ж самі як і їх 5та колона в Україні?!
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27.12.2022 13:00 Ответить
Бох?
Венерично-хворий бахус, якого зіслали з "Олімпу" півнем до мордовії, за те що інфікував "скрепо-праваславних" піонерів-хібстерів і блював у вічний вогонь щоб шкварчало...
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27.12.2022 13:13 Ответить
А слог який, а текст! "Обригались", і це в "святих стінах церкви"
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27.12.2022 13:20 Ответить
Так , термінологія "святого отця" власне походить з пітерських підворотень, звідки РПЦ черпає свій "святий дух", себто ідеологія гопників, штучно пристосована чекістами до використання сектою розкольників та самосвятів під назвою- РПЦ.
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27.12.2022 14:37 Ответить
Диявол
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27.12.2022 14:44 Ответить
Сюрреалізм, клініка. тому попу не проповідувати, а санітарів із 6-ї палати потрібно викликати..
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27.12.2022 12:56 Ответить
Це дуже відомий агент кремля!
УрОдився у Львові, очевидно, вчився в росіянській школі.
У 15-річному віці вступив у мацковське військове суворовське училище, а пізніше - у військовий інститут міністерства нападу ссср у москві на факультет спецпропаганди. Там очевидно став "консервою" - законсервованим агентом спецслужб.
Повернувся до Львова, там "навернувся" до православ'я. В роках 1993-2005 служив у мацковському приході м.Львів. З 2005 року розвинув бурхливу проповєднічєсько-зомбувальну діяльність у Києві. Був відомим безліччю скандальних заяв. І, врешті, з 2014 року оселився на духовно-скрєпній родінє, тепер вякає з-за порєбріка.
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27.12.2022 22:47 Ответить
Московский сатанат
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27.12.2022 12:57 Ответить
він хохол
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27.12.2022 15:48 Ответить
Бредишь?
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27.12.2022 16:19 Ответить
Папаша мерседес тоже так думает, а потому Украина, в качестве благодарности, продлит договор аренды Трапезной церкви и Успенского собора Печерской Лавры.
Во имя *****, папаши и святага мерседеса. Аминь.
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27.12.2022 12:58 Ответить
"Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепились, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть" - один день русской провославной церкви московского патриархату.
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27.12.2022 12:58 Ответить
Вы до сих пор етих тварей в погонах под рясой называете священниками? Вот поетому гнать етих выродков кацапских с Украины безжалостно и безальтернативно
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27.12.2022 12:59 Ответить
Кацапський Диявол Смерті....
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27.12.2022 13:00 Ответить
Вчера в в Ютьюбе смотрел это видео...Боярышника цистерну подогнать на передовую..а через часик в атаку..
Пане генерале Залужний... Файне діло кажу..🤣
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27.12.2022 13:00 Ответить
на лаптєландії даже попи мерзенна бидлота
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27.12.2022 13:01 Ответить


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27.12.2022 13:02 Ответить
Так а чого він досі не на передку? Ілі ето другоє?
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27.12.2022 13:02 Ответить
А іконки хто буде роздавать???
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27.12.2022 13:13 Ответить
что умного мог сказать пьяный фсбшник в рясе....
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27.12.2022 13:04 Ответить
Збирають стадо на "убой"
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27.12.2022 13:06 Ответить
Який піп такий і прихід. Свинота в рясі як по Фрейду розписала кацапську суть - нажерлися - перепилися - обблювалися - здохли, полізли куди не треба - зашкварило - бавовна - знову здохли
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27.12.2022 13:08 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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27.12.2022 13:09 Ответить
це вагнерівець в ризі з єпітрахіллю робить селфі в церкві
тіпо священик
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27.12.2022 13:09 Ответить
Так то він кацапів агітує не українців вбивати,а самоліквідуватися. Типовий слуга диявола.
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27.12.2022 13:12 Ответить
С видоса можно посмеяться конечно...печаль в другом - эти сектанты вольготно себя чувствуют в Украине несмотря на обыски и множество улик их противоправной деятельности...когда же у нас будет порядок - это должно быть важным,а "братишки" пусть топают по избранному пути.
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27.12.2022 13:12 Ответить
Ваш бл*дський "рай" двома літерами пишеться...
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27.12.2022 13:14 Ответить
а сам то в рай не поспішає. дворець йому шикарний та джипа подавай, с тьолочками...
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27.12.2022 13:21 Ответить
У Зе обязательно продлят договор аренды Печерской Лавры , высрутся на украинцев и будут целовать в засос пашу ,, мерседеса,, За призывы к убийству украинцев в Украине будут ордена вручать , вместо того что бы #издить уродов называющих себя священниками ....
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27.12.2022 13:25 Ответить
чуеш ти піпеткіно..ти на кого тут гавкаеш.. ти репоед тут в украіцні сидиш обосраний..ми не ви. так шо паскуда с повагой до украінців не то викінемо як гавно обосране....
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27.12.2022 13:44 Ответить
В дзеркало дивився - коли писав свій коментар? Бо від тебе самого "лаптями" за версту смердить! Хоч навчися правильно українською мовою писать!
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06.12.2023 12:29 Ответить
Убивать людей,а потом помолился-,и в рай
Если б так было.то в раю было б тоже же,что в кацапских отстойниках.
Лживая православная прапоганда,что можно грешить.и если умер не своей смертью-ты мученик,в рай
И солдаты,если погибли,то "в рай,".так даже у нас пишут
"Не войдёт туда ничто нечистое,преданные греху и лжи" -говорит Библия
При жизни нужно думать...каяться,менять жизнь..после смерти никто не отпоет.и за взятку батюшке в рай не переведёт грешника.
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27.12.2022 13:30 Ответить
Так это же аль-каида православная, чем они отличаются от шахидов?
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27.12.2022 13:32 Ответить
Петро Порошенко

Нарешті і затримкою в більш як три роки Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про правдиву назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням!
Три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському Православ'ї у відповідність до Томосу Вселенського Патріарха.
Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській Церкві.
Вітаю українців з цією важливою перемогою!
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27.12.2022 13:39 Ответить
ще один паша мерседес.з сатанату рпц
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27.12.2022 13:40 Ответить
"Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Ели-ели, пили-пили, перепились, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть", - розмірковує священик, бо саме так проходять корпоративи у свинособачій диявольській церкві московського патріархату.
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27.12.2022 13:41 Ответить
Якщо все так чудово, то чому він сам до сих пір ще не здох. Бо дивлячись на його жирну морду, розумієш, що жре воно дійсно, як свиня-коритами.
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27.12.2022 14:11 Ответить
Коли ж тих ідіотів заборонять остаточно в Україні. Коли з лаври пашу мерса викинете?
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27.12.2022 14:15 Ответить
ґвалтівники дітей не воїни.
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27.12.2022 14:28 Ответить
у касаба є 2 варіанта смерті: або захлинутися блювотинням напившись до уссячки або здохнути на війні. Є ше правда в оточенні дітей доживши до похилого віку але це не про косабів.
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27.12.2022 14:41 Ответить
4. Не убій
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27.12.2022 14:47 Ответить
А чому самому не піти на фронт і помолитися під хаймарсами?слабо?
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27.12.2022 14:48 Ответить
Сатанист!
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27.12.2022 14:52 Ответить
ця наволоч на прізвище ткачов народився у м.Львів, у 2014 році переїхав на парашу.
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27.12.2022 14:57 Ответить
Це ж Андрюха Ткачьов з Зверинецької церкви в Києві, що втік у 14- му.
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27.12.2022 15:10 Ответить
ткачеФФ и фашистско-сатанистский к_анал Сцарь Град - прокляты. Благословляют то, что и Господь не благословлял. Проклятые тати, лжецы и лицемеры в облачении...
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27.12.2022 17:00 Ответить
Микола Шафран. Ты тупорылый кацапский ******** , вынь сначала #уй из рта и закрой пасть тварь. Хочешь молиться в сатанате МПЦ - РПЦ - едь в Тверь или Москву отсасывать у Гундяя.
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27.12.2022 17:30 Ответить
какой он в ***** священник?!сатанист **** в рясе,фсбшная рожа!
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27.12.2022 20:16 Ответить
Це Ткачев пропагандон РПЦ !
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27.12.2022 20:44 Ответить
піп получив по попi
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28.12.2022 05:50 Ответить
 
 