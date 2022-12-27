Рашисты ударили из артиллерии по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне, - ОВА. ВИДЕО

Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбитые окна не только в здании предприятия, но в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали. Вокруг - обломки стекла и российских снарядов... ", – говорится в сообщении.

Янушевич также обнародовал видео последствий вражеского удара.

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