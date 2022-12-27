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Рашисты ударили из артиллерии по предприятию критической инфраструктуры в Херсоне, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбитые окна не только в здании предприятия, но в рядом расположенных зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали. Вокруг - обломки стекла и российских снарядов... ", – говорится в сообщении.

Янушевич также обнародовал видео последствий вражеского удара.

Читайте: Из-за российских обстрелов в одном из районов Херсона сложилась критическая ситуация, - горсовет
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І напис на дошці крейдою расєйською. Ну, камон, херсонці, це ж Україна, чи як?
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27.12.2022 13:06 Ответить
А Ви ще не роздивилися, що Україна? Чи як?
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27.12.2022 20:37 Ответить
Перед цим повідомили про відновлення іфроструктури міста Херсон по процентах.Навіщо?
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27.12.2022 13:12 Ответить
Всю арту возле Херсона постараться уничтожить, иначе эти с*ки не дадут жить.
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27.12.2022 13:18 Ответить
артобстрелы Херсона прекратятся, когда мы будем контролировать плацдарм Гопр-Олешки.
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27.12.2022 13:33 Ответить
🤔 н… це фактично берег. Треба глибше на лінію хочаб Скадовськ - Чаплинка.
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27.12.2022 20:51 Ответить
нужно конечно Армянска. А лучше до Джанкоя...
плацдарм Гопр-Олешки позволит исключить обстрелы города из БМ-21 и 152мм.
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27.12.2022 21:01 Ответить
Якщо все вийде з Мелітополем, звідти (згопри, Олешки, Каховки, Скадовськ і т.д) вони самі швидко зїбуться в Армянськ.
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27.12.2022 21:42 Ответить
выйдет. Наберитесь терпения, месяца два. Может три.
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27.12.2022 22:15 Ответить
Я особисто ні кого не підганяю, потрібне «вікно можливостей». Коли з'явиться, тоді й буде. Вірю в ЗСУ
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27.12.2022 22:33 Ответить
А оті написи "хлєб, колбаса, бакалєя" ще від окупантів-кацапів залишились, то вже для українців какая разніца?
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27.12.2022 13:21 Ответить
 
 