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Бойцы 54-й ОМБр отбили атаку "вагнеровцев" и показали ликвидированных оккупантов: "Они здесь везде пачками лежат. Человек 50-60". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские военные из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы отразили атаку "вагнеровцев" и показали поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео рассказывает, что на месте боя и вблизи него лежат тела ликвидированных оккупантов. По его словам, речь идет о по меньшей мере 50-60 убитых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подбитый вертолет оккупантов горит и падает, не дотянув до места базирования. ВИДЕО
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Топ комментарии
+71
Дякую хлопці. Молимося за вас.
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27.12.2022 13:47
+46
Походу кацапи за наш рахунок вирішили почистити тюрьми щоб не удержувати за держ кошти це шобло.
Це все стає схоже на зомбі апокаліпсис якийсь. Лізуть і лізуть кінця їм немає.
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27.12.2022 13:53
+36
Подснєжнікі. Хоч хтось поетично висловився до собачого корму
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27.12.2022 13:50
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Дякую хлопці. Молимося за вас.
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27.12.2022 13:47 Ответить
Кацапня смердить на всю округу 😠
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27.12.2022 13:49 Ответить
Подснєжнікі. Хоч хтось поетично висловився до собачого корму
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27.12.2022 13:50 Ответить
Я б сказав що як поганки в лісі після бурелому.Для підсніжників хоч трохи снігу має має бути.
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27.12.2022 13:56 Ответить
Нехай проростають.
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27.12.2022 13:52 Ответить
Походу кацапи за наш рахунок вирішили почистити тюрьми щоб не удержувати за держ кошти це шобло.
Це все стає схоже на зомбі апокаліпсис якийсь. Лізуть і лізуть кінця їм немає.
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27.12.2022 13:53 Ответить
Саме так. Ситуація "win-win": русняве людське сміття утилізується за рахунок кращих українських воїнів, і водночас "прірастаєт матушка-росія новимі зємлямі".
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27.12.2022 14:03 Ответить
чому "русня" а не "россня"?
Чому не писати вірне наймення східного ворога "москаль"?

Не забуваєм що саме Вкраїна мила в минулому звалась Русь Київська.

Как Московия украла историю Киевской Руси (Ru, Ua)

Також думайте в чому ідеологічна відмінність назв
УПЦ
і
ПЦУ

Або ж
УНБ
чи
НБУ

Тобто структура або наша - або не наша але на наших землях...

Нація - це мотивовані люди захищати свою ідентифікацію.
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27.12.2022 14:25 Ответить
Руснею їх називав один з чеченських воєначальників. Ця назва нагадує їм, як чеченці голови різали. І нагадує нам, що кращий спосіб здобути повагу з боку русні - це "різати їй голови". Тобто вбивати якомога більше.
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27.12.2022 14:54 Ответить
Тому що россів- тих, що чванливо величали себе "вялико" їх тифозно- туберкульозні пращури вбили чи вигнали до єміграції. Тому це не росси, це смєрди.
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27.12.2022 15:45 Ответить
Неточність. Не було Київської Русі, була просто РУСЬ. Коли московія самоназвалася росією, то вони і назвали Русь-Київською. А ми і далі чомусь послуговуємося цією назвою.
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27.12.2022 16:46 Ответить
Це вже буде "на часі" після повернення літописних назв, або хоча б усвідомлення в широких масах нашого минулого. Звісно що культурно-генетично ми, руси, не впали з неба чи не вийшли з едемового саду... хтось був ще і до Русі... З нас вичавлюють всі наші власні назви...

Ось з цікавого про празнИки
Славяно-Арийский Календарь

А ви звідки черпаєте знання до "хрещення Русі"?
Та що думаєте про віковий геноцид нашої нації?
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27.12.2022 19:22 Ответить
Другими словами «Киевская Русь» - это чисто кабинетный, искусственный термин, сложившийся в недрах российской придворной историографии XIX века. Одновременно тогда же в России появился ещё один, не менее фиктивный конструкт, под названием «Московская Русь». Цель всех этих концептов была проста - создать очередной симулякр закономерного и якобы естественного перехода верховной (династической) власти на территории Руси от великих князей стольного Киева к великим князьям Московским.
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27.12.2022 20:35 Ответить
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27.12.2022 13:53 Ответить
Свастика, свастя-арійський знак. Націонал-соціалісти взяли собі його за свій символ. Він не перестав бути символом, але ми чомусь позначаємо фашизм свастикою. Фашіо-зв"язка, фашистська партія це італійська партія, в Німеччині часів Гітлера націонал-соціалістична партія. А московія-пуйлостан до свастики взагалі ніяким боком. путлер і іже з ним мабудь інтеліси-розмовляючі тварини (перехідна ланка між тваринами і людиною розумною. Поцікавтеся хто такі інтеліси-психопати.
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27.12.2022 16:57 Ответить
В данном контексте свастика- это двойная парашная Z, намалёванная на всём их говне.
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27.12.2022 19:14 Ответить
Спи кацапская гадость, усни.
В морге погасли огни.
Трупы на полях лежат,
Мухи над ними жужжат.
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27.12.2022 13:54 Ответить
Гойда, гойда, гойда!
Гниє сруська хвойда
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27.12.2022 13:56 Ответить
Одни голые понты. Вот и весь "вагнер".
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27.12.2022 13:59 Ответить
Ютььюб заблокировал это видео...
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27.12.2022 14:07 Ответить
В зеків невеликий вибір:йти в атаку,означає бути знищеними,відступати,значить потрапити під вогонь загороджувальних загонів.Але був ще один вибір- "н-хуй шастать! Чому не скористалися?
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27.12.2022 14:07 Ответить
чому ж, є чудовий четвертий варіант тих 60 зеків з автоматами приберають тих хто гонить на убой,беруть техніку і решту зеків і їдуть на рубльовку.Якщо їх буде тисяч 5 ніхто їх по дорозі не зупинить,там вони знайдуть багато чого доброго.Всі будуть в плюсах нашим воїнам менше роботи а зеки заживуть новим життям...а далі повний розвал рф.
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27.12.2022 16:08 Ответить
гуя собі в жигулєй прибуток...
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27.12.2022 14:09 Ответить
В мене сосід неділю назад поїхав в Бахмут....Завтра привезуть
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27.12.2022 14:09 Ответить
У Гугла є перекладач, він майже не помиляється, отже, краще в нього питай як буде українською

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27.12.2022 17:24 Ответить
вот такий він смердючий руский мир..
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27.12.2022 14:11 Ответить
"подснежникі" - краще і не скажеш...
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27.12.2022 14:11 Ответить
Nice job, guys!
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27.12.2022 14:13 Ответить
Судя по пейзажу, атаку отбили точно накрыв наступающих артой.
Зачетно.
Арты бы только побольше ...
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27.12.2022 14:23 Ответить
Чомусь деякі відео не запускаються.
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27.12.2022 14:39 Ответить
Повітряна Тривога!
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27.12.2022 14:46 Ответить
Щоб у вас рученьки не боліли.
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27.12.2022 15:08 Ответить
Телеграмма из Тольятти от руководства ВАЗа: "Украинский воин! Не спеши - мы не успеваем!"
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27.12.2022 15:20 Ответить
Дякуємо за гарну роботу хлопці! Одне дратує- скільки років насаджували по тих степах лісополоси, щоб захисттися від суховіїв, але ж приперлася орда, і весь труд десятка років пішов псу під хвіст... Нищить ту погань, чим скоріше, тим ліпше.
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27.12.2022 16:55 Ответить
лісосмуги
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27.12.2022 19:55 Ответить
надо нашим наградную золотую кувалду отлить!)))
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27.12.2022 17:03 Ответить
Дякую вам наші захисники. Хай вас Господь береже!
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27.12.2022 21:13 Ответить
шикарный вид!
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27.12.2022 23:23 Ответить
Схоже на те, що "Група "вагнерівців"-зеків здалася в полон українським бійцям". 😄
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27.12.2022 23:46 Ответить
 
 