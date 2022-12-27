Бойцы 54-й ОМБр отбили атаку "вагнеровцев" и показали ликвидированных оккупантов: "Они здесь везде пачками лежат. Человек 50-60". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские военные из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы отразили атаку "вагнеровцев" и показали поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео рассказывает, что на месте боя и вблизи него лежат тела ликвидированных оккупантов. По его словам, речь идет о по меньшей мере 50-60 убитых.
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