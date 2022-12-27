На освобожденной Николаевщине эксгумировали тела еще семерых гражданских, - Нацполиция. ВИДЕО

На освобожденной от российских оккупантов территории Николаевщины продолжаются стабилизационные мероприятия, в частности работа следователей по эксгумации тел умерших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции области.

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"В селе Центральное 82-летняя женщина погибла в результате попадания вражеского снаряда во двор своего дома. Именно в этот момент старушка находилась во дворе и получила многочисленные мино-взрывные травмы. Из-за оккупации поселка родные похоронили родственницу между деревьями в саду прямо на территории домовладения. Еще одно тело осужденного, отбывавшего наказание в местной исправительной колонии и умершего из-за болезни, было эксгумировано со двора заведения", - говорится в сообщении.

Также на огороде частного дома в селе Вавилово правоохранители обнаружили захоронение еще одной 64-летней местной жительницы, которая умерла из-за болезни, и родственники похоронили ее самостоятельно на территории домохозяйства.

Провели эксгумацию местного жителя, погибшего из-за вражеских обстрелов в селе Любомировка. Жена похоронила его во дворе.

Еще трое умерших, местные жители похоронили на местном кладбище.

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