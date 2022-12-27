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Путин позвонил школьнице из оккупированной Запорожской области: "Огурчиков пришлешь? Буду ждать подарков новогодних". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону девочке из оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".

"Чаем угощали? Бублики? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне... Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?", - сказал Путин во время разговора.

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Топ комментарии
+85
Така маленька, а вже майор
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27.12.2022 14:24
+62
Ті самі "агурчікі" що йому пришлють -
""
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27.12.2022 14:27
+48
Школярка сиділа у сусідній кімнаті і ніщо не видавало в ній співробітницю ФСО. Навіть майорські погони...
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27.12.2022 14:26
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Така маленька, а вже майор
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27.12.2022 14:24 Ответить
Майор Огурцова
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27.12.2022 15:03 Ответить
с возрастом приходить иногда мудрость
а бывает даже старости нет...а есть одна лишь дебильность..
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27.12.2022 15:42 Ответить
Буйло в старечому маразмі видає себе за поруччіка Ржевського:

"Загадка, гаспада. Полна жопа огурцов хер сонских...
Правильно, ЗСУ насовали" 😂
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27.12.2022 17:30 Ответить
мальчиков уже не осталось,всех зацеловал до смерти в пупок, теперь девочки уже пошли
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27.12.2022 14:25 Ответить
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27.12.2022 14:26 Ответить
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27.12.2022 14:28 Ответить
Педофілом воно було, ним і залишиться, але хай не заглядається на українських дітей!
В нього нарассєє бажаючих вдосталь.
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27.12.2022 14:26 Ответить
Школярка сиділа у сусідній кімнаті і ніщо не видавало в ній співробітницю ФСО. Навіть майорські погони...
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27.12.2022 14:26 Ответить
Та он с будильником разговаривал
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27.12.2022 14:29 Ответить
і труси кольору росіянського прапору
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27.12.2022 14:32 Ответить
дусту кубіками тобі *****, а не агурчіков !!!
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27.12.2022 14:26 Ответить
Напрошується одна відповідь: "огурчиков? - та без питань, ПОВНУ СРАКУ!!!")))
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27.12.2022 14:27 Ответить
Ті самі "агурчікі" що йому пришлють -
""
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27.12.2022 14:27 Ответить
Пригожин напрягся...
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27.12.2022 14:58 Ответить
...а с пригожиным и рогозин!)))
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27.12.2022 15:00 Ответить
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27.12.2022 15:01 Ответить
В "исконно русский" звільнений Херсон не дзвонить, стара курва.
Знає що херсонці пришлють йому трьохлітровий бутиль хєров для сна 😂 солоних


А дядя Валєра Залужний ще й приперчить Хімерою
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27.12.2022 14:59 Ответить
Херсонський кавун йому точно сраку розірве по самісінькі вуха ))
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27.12.2022 16:24 Ответить
аха-ха... совсем кукухой поехал...
пазвани девочке в какой-нить усть-зажопинск, спроси тепло ли ей маленькой в бараке душненьком в валеночках бабушкиных и с алкашом дедушкой...
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27.12.2022 14:27 Ответить
я в запорізькій області слово "баранка" чув лише у водійському сенсі
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28.12.2022 00:34 Ответить
так і є... ))))
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28.12.2022 11:08 Ответить
А огурцам звонить будет?...
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27.12.2022 14:27 Ответить
Ні, але їм прівєт передадуть помідори
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27.12.2022 14:56 Ответить
Все розумію. І що його власний прив'ялився, і що українські огірочки смачніші, без нітратів. Але якого біса нам про це знати?
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27.12.2022 14:28 Ответить
огірків з ціанідом хай пришле цьому виродку!
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27.12.2022 14:28 Ответить
😂😂😂😂😂
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27.12.2022 14:28 Ответить
..не пзди, хйло..
баранки - это на Мокше, дебил ты безродный, тупорылый... даже на Донбассе так не говорят...
баран-тЫ
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27.12.2022 14:28 Ответить
ленин был прав, руководить госудпарством может не только кухарка, но и тупой , йбанутый долбойб путин.
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27.12.2022 14:29 Ответить
на пару с красавіцамі кабаєвай та кріваногіх....
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27.12.2022 14:36 Ответить
Педофіла лише могила виправить.
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27.12.2022 14:30 Ответить
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27.12.2022 14:30 Ответить
Я вам скажу одне - це агонія. Він не знає ,що робить далі
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27.12.2022 14:31 Ответить
Навмисно робить робить вигляд ніби робить дзвінок, лишень аби роздратувати нас. Це щось з розряду кацапської атвєтачкі - показати голу дупу у відповідь на атаку по аеродрому.
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27.12.2022 14:35 Ответить
.. це "мнагахадовОчка"...агента молі....
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27.12.2022 14:37 Ответить
він це робить для кацапів. Але подивіться на це плешиве сцикливе брехливе лайно - воно реально не розуміє ,що робить далі і розуміє ,що Альонушка вже масліце перелила. Ще звісно багато горя принесе. Але воно реально не знає,що робить далі , лише трясеться за своє нікчемне життя
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27.12.2022 14:39 Ответить
В овощном магазине три женщины
1-я женщина. - Мне пожалуйста огурчик потолще и покороче.
2-я женщина. - А мне потоньше, но подлинне.
Алина К. - А мне все равно, мне на салат для мужа
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27.12.2022 14:31 Ответить
***** мало подарунків, ну нічого, бавовнятко принесе під ялинку
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27.12.2022 14:33 Ответить
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27.12.2022 15:51 Ответить
"Нужно надкусить кончик, смазать огурец толщиной с большой палец слюной и вставить в задний проход",
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27.12.2022 14:33 Ответить
Ні! Надкушувати вже потім.
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27.12.2022 15:10 Ответить
із середини
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27.12.2022 20:49 Ответить
Пропаганда для своіх -- всьо путьом з прирізаних земель вдячні школярки шлют огірочки .
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27.12.2022 14:33 Ответить
Старий п.дор, анальний мастурбатор
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27.12.2022 14:34 Ответить
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27.12.2022 14:35 Ответить
Ну живут они вот так и им хорошо! Просто нужно сделать, чтобы жилось им ещё лучше!)))
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27.12.2022 18:14 Ответить
Приходь,*****, ми тебе свинцем нагодуємо! падло йо...ане
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27.12.2022 14:35 Ответить
Свинець вже давно не актуальний в бойових діях.А ось збіднений уран та вольфрам дуже непогано працюють у великий кількості БП.
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27.12.2022 15:20 Ответить
Огірочки сорту "Новічьок"
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27.12.2022 14:35 Ответить
телефонный ,кремлевский,*************** педофил-иди ***** ботоксная свинособака......................вот же ***** уже до детей добралось ******...............................
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27.12.2022 14:36 Ответить
"Чаєм пригощали? Бублики? Печиво. Смачно? Ну слава богу. Мамі з татом передавай привіт. Надішлеш мені... Я знаю, ви вирощуєте там огірки, помідори. Огірочків надішлеш? Так. Буду чекати новорічних подарунків. Гаразд?", - сказав Путін під час розмови.

Ура!!! ***** по-украински заговорил!))
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27.12.2022 14:37 Ответить
В Гаагу послати?
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27.12.2022 14:38 Ответить
У школярки огірків просить. Яке *******. Точно педофіл.
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27.12.2022 14:40 Ответить
ФСБ на звязку..яка школярка..
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27.12.2022 14:50 Ответить
Ну якщо б у школяра, то було б дуже наочно!)
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27.12.2022 15:19 Ответить
Коли вже до цього імбецила в спальню залетить дрон ?
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27.12.2022 14:41 Ответить
це він дімону після його прогнозів , щоб закусив
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27.12.2022 14:41 Ответить
шо вы всякую херню печатаете ?
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27.12.2022 14:42 Ответить
Найкраща служба доставки до московії - Збройні сили України!
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27.12.2022 14:43 Ответить
спалил своих агентов
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27.12.2022 14:43 Ответить
З ким він там балакає,цікаво? Зі своїм чемоданоносцем?
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27.12.2022 14:46 Ответить
Привязанньій к бомбе в Москву летит огурец, ...
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27.12.2022 14:47 Ответить
Мерзота!
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27.12.2022 14:54 Ответить
Вчора два АГУРЧІКА прислали в Енгельс.
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27.12.2022 14:54 Ответить
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27.12.2022 17:48 Ответить
ГОРІЛКА Є! ОГІРКІВ НЕ ВИСТАЧАЄ!
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27.12.2022 14:55 Ответить
Немає горілки! Діма всю вижрав, курва!..(((
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27.12.2022 15:21 Ответить
Х*УЙ тебе на рыло, ************ московская.
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27.12.2022 14:58 Ответить
пришлет..чпуев защеку и по энгельсу...
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27.12.2022 15:03 Ответить
Надіслати йому огірок по самі помідори.
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27.12.2022 15:11 Ответить
Шоб тебе вже вдавило тими огірочками!
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27.12.2022 15:21 Ответить
Яке ж воно *******....
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27.12.2022 15:38 Ответить
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27.12.2022 15:40 Ответить
Тварь , елку в очко против шерсти, вместе красной звездой, вот подарочек...
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27.12.2022 15:41 Ответить
Огірків йому в сраку ! Разом з банкою !
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27.12.2022 15:41 Ответить
На днях ( ночью) один огурчик в Энгельс уже прилетал...
И тебе прошлём и не один !
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27.12.2022 15:42 Ответить
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27.12.2022 16:14 Ответить
Путлер, спроси огурцов у своих вояк. Им ЗСУ полную дупу позаталкивали. Такие малосольные с горчичкой получились.
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27.12.2022 16:20 Ответить
бледную поганку
выловил в борще
ты меня не любишь
милая вапще
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27.12.2022 16:34 Ответить
Боже,яка огидна харя у *****. Тьху,пля...
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27.12.2022 16:34 Ответить
Огурчики поспели
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27.12.2022 16:47 Ответить
Огірочків тобі? Нема проблем, якого калібру?
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27.12.2022 16:59 Ответить
Мальчік Вова просил огурчіков к Новому году.
Жди Вова,будут тебе "огурчики"
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27.12.2022 17:06 Ответить
Версія "Удмурт"? Та, що постійно на підпитку?
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27.12.2022 17:18 Ответить
Ну и мерзость
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27.12.2022 17:52 Ответить
Пришлю тобі пару Хаймарсів на Дубну-пообіцяла дівчинка-просрешся краще ніж од гірків зі сметаною
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27.12.2022 17:54 Ответить
Путін-просто старий мєрзскій пєдофіл ...
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27.12.2022 17:55 Ответить
Одни педофилы предлагают детям кошечку показать, вторая боевая гномиха на ходулях срущая в чемодан, просит Агурчиком ему фистинг устроить. Скоро наши Агурчики до Урала достанут и набутылят
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27.12.2022 17:58 Ответить
Путін подзвонив школярці з окупованої Запорізької області: "Огурчиков пришлешь?..."

"З ціанистим калієм!" - відповіла дівчинка.
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27.12.2022 18:20 Ответить
"баранкі"... Ха-ха-ха!!! Навіть в самом рускаязичнам місті ніхто так не говорить. Спалився хутін. Дешевенька вистава вийшла.
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27.12.2022 19:30 Ответить
Будуть тобі агурчікі під новий рік.
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27.12.2022 19:55 Ответить
шоб ты ими падла поперхнулся и издох,этими огурчиками!
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27.12.2022 19:57 Ответить
какие бублики?? В Украине, что дети бублики едят? Идийот. А чай?Какой нафиг чай? Это от нищеты в раше чаи гоняют., перепутал дед. Современные украинские детки бублики и в глаза не видели и чаи ваши прошлый век, фу.
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27.12.2022 20:48 Ответить
С навичком для старичка. ПС. Не ссы апосраный швабра на падлете.
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27.12.2022 22:14 Ответить
это какая-то шиза. лучше б он голый на стол насрал.
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27.12.2022 22:14 Ответить
цинизм и мерзость
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27.12.2022 22:50 Ответить
Серіал "гітлер і дєвочка" 1 сезон 3серія"стьоб"
-привіт,дєвочка.Це я ,дядько володька з бункера.Ти знаєш чого не можеш нормально вчитися у школі?Бо це я її розбомбив.А ще я люблю запускати ракети на лікарні ,торгові центри дитячі майданчики і особливо на електростанції.Я хочу щоб у тебе і твоїх батьків не було світла тепла їжі,дому,родичів,батьківщини.А тепер їж печенько і пришли мені огірочків.На кисленьке потягнуло ,мабуть вагітний
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27.12.2022 23:11 Ответить
То ще той підофіл! На Заході він би сидів. То-то він проти Заходу. Розуміє що йому світить в нормальному суспільстві.
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28.12.2022 21:05 Ответить
 
 