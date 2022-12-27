Путин позвонил школьнице из оккупированной Запорожской области: "Огурчиков пришлешь? Буду ждать подарков новогодних". ВИДЕО
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Российский диктатор Владимир Путин позвонил по телефону девочке из оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщают российские пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент страны-агрессора якобы выбрал ее открытку на "Елке желаний".
"Чаем угощали? Бублики? Печенье. Вкусно? Ну слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне... Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Да. Буду ждать новогодних подарков. Ладно?", - сказал Путин во время разговора.
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+85 Артем 42df2539
показать весь комментарий27.12.2022 14:24
+62 дератизатор
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+48 Сергей Сергей b6462634
показать весь комментарий27.12.2022 14:26
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Пожалуйста, подождите...
а бывает даже старости нет...а есть одна лишь дебильность..
"Загадка, гаспада. Полна жопа огурцов хер сонских...
Правильно, ЗСУ насовали" 😂
В нього нарассєє бажаючих вдосталь.
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Знає що херсонці пришлють йому трьохлітровий бутиль хєров для сна 😂 солоних
А дядя Валєра Залужний ще й приперчить Хімерою
пазвани девочке в какой-нить усть-зажопинск, спроси тепло ли ей маленькой в бараке душненьком в валеночках бабушкиных и с алкашом дедушкой...
баранки - это на Мокше, дебил ты безродный, тупорылый... даже на Донбассе так не говорят...
баран-тЫ
1-я женщина. - Мне пожалуйста огурчик потолще и покороче.
2-я женщина. - А мне потоньше, но подлинне.
Алина К. - А мне все равно, мне на салат для мужа
Ура!!! ***** по-украински заговорил!))
И тебе прошлём и не один !
выловил в борще
ты меня не любишь
милая вапще
Жди Вова,будут тебе "огурчики"
"З ціанистим калієм!" - відповіла дівчинка.
-привіт,дєвочка.Це я ,дядько володька з бункера.Ти знаєш чого не можеш нормально вчитися у школі?Бо це я її розбомбив.А ще я люблю запускати ракети на лікарні ,торгові центри дитячі майданчики і особливо на електростанції.Я хочу щоб у тебе і твоїх батьків не було світла тепла їжі,дому,родичів,батьківщини.А тепер їж печенько і пришли мені огірочків.На кисленьке потягнуло ,мабуть вагітний