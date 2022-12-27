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Бойцы спецподразделения НГУ "Омега" уничтожают российскую бронетехнику на авдеевском направлении. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Спецназовцы подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины за неделю уничтожили 7 единиц бронированной техники и более полусотни российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины опубликовали в соцсетях фрагменты своих успешных атак на авдеевском направлении.

"Враг пытается зайти с фланга в Авдеевку, но военным удается фантастическими усилиями удержать этот стратегический сателлит на подходах к Донецку. Такой активности, как сейчас, на этом направлении не было с июня. Враг наступает механизированными подразделениями, иногда на нескольких направлениях, совершая массированные артиллерийские обстрелы" , – сообщил командир группы подразделения Дмитрий.

Также смотрите: Бойцы ВСУ под Бахмутом бьют оккупантов из "Пионов". ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+32
Ну, по перше - це красиво
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27.12.2022 16:24
+24
Пздц як красиво!
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27.12.2022 16:28
+19
Авдеевку мавзолейные Обезьяны путлера штурмуют девятый год...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪
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27.12.2022 16:31
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"...здійснюючи масовані артилерійські артилеристські обстріли" - ось і ніякого снарядного голоду в кацапів нема та ще довго не буде...., як би ж то...
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27.12.2022 16:22 Ответить
А снарядний голод по вашему це повне припинення вогню,чи що? На окремій ділянкці фронту можна зосередити стільки,скільки потрібно.
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27.12.2022 16:40 Ответить
Скоріше за все, пригожинським утиркам кацапське командування принципово не дає снаряди. Це я про вчорашнє відео, де вони лаються на гєрасімова.
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28.12.2022 06:44 Ответить
Ну, по перше - це красиво
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27.12.2022 16:24 Ответить
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27.12.2022 19:16 Ответить
...і по-друге, і по третє
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28.12.2022 05:15 Ответить
Пздц як красиво!
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27.12.2022 16:28 Ответить
Авдеевку мавзолейные Обезьяны путлера штурмуют девятый год...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪
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27.12.2022 16:31 Ответить
Заколихало, чуть не заснув...))
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27.12.2022 16:37 Ответить
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27.12.2022 16:41 Ответить
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27.12.2022 16:50 Ответить
Город основан в 1747 году чумаками из Полтавской и Харьковской губерний (Википедия)
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27.12.2022 18:06 Ответить
1 раз - случайность, 2 раза - совпадение ..... будет 3-й раз, а 3 раза - закономерность, можно переименовывать в Энгельсбаевку
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27.12.2022 18:10 Ответить
... Так вот оно чйо, міхаличь...
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27.12.2022 18:48 Ответить
И молодааая не узнааает какой у парня был конец.
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27.12.2022 16:46 Ответить
Беспилотники подогнали . Это намного эффективнее артиллерии против техники . Один даже пытались сбить на подлёте , но безрезультатно .
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27.12.2022 17:10 Ответить
Смотрю и радуюсь мастерству авиалюбителей. Блин, вот только теперь незадача будет разъяснять властям что по роще и вокруг церкви в гостях у друзей летаю ради развлечения а не для того чтобы взорвать что то в аэродроме моего родного города несколько километров оттуда.
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27.12.2022 22:56 Ответить
а что это за квадрокоптеры-камикадзы?
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27.12.2022 17:17 Ответить
Умельцев полно, возможно с Алиэкспресс, какой-нибудь самопал с управляемым подрывом.
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27.12.2022 18:15 Ответить
Квадрики для FPV гонок и фристайла. Немного усовершенствованные чтобы смогли тащить с собой ВОГ или мину. За 300 баксов получаем простой и сердитый гаситель орков. Батареи хватает на 4-5 минут, скорость 100-160 км/ч, только расстояние видимости у земли так себе - до 2 км хорошо, потом как повезёт. При некоторой практике можно довольно точно попасть в разные щели с орками и/или БК внутри. Как раз работёнка для офисного планктона с более-менее присутствующей реакцией, базовыми навыками в электронике и игр на геймпадах.
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27.12.2022 18:33 Ответить
Забыл добавить - у этих летунов легче "указать" направление на примерное местонахождение пилота, если у врага есть пеленгатор и умение им пользоваться. Причём тот девайс не обязательно большого размера. Мой умещается в радиоприёмнике FPV очков. Если у вас охотником из видео работает вчерашний авиамоделист или участник гонок на квадриках, в окопах орков поблизости сначала грохнуть тех кто возится с радиоаппаратурой. Потом будет спокойнее.
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27.12.2022 20:02 Ответить
Слава ЗСУ! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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27.12.2022 17:20 Ответить
Одне з найбільш вражаючих відео. Бпла камікадзе. Судячи з результатів великої потужності.
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27.12.2022 17:35 Ответить
По практике ближе 60:40. При укреплении навыков - 85..90%.
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27.12.2022 20:04 Ответить
Смотрю и радуюсь как вчерашние любители FPV фристайла научились гасить кацапов 👍 Молодцы!
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27.12.2022 18:12 Ответить
Ох, как он БМП догонял. Супер.
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27.12.2022 18:20 Ответить
загнав аж кацапу в дупу )
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27.12.2022 21:37 Ответить
У тех кацапов очки наверное мигом в камень превратились. Впрочем тем двум сверху порекомендовал бы сразу спрыгнуть. Хотели изобразится героями, получили по пакету.
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27.12.2022 22:49 Ответить
 
 