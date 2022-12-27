Бойцы спецподразделения НГУ "Омега" уничтожают российскую бронетехнику на авдеевском направлении. ВИДЕО беспилотника
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Спецназовцы подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины за неделю уничтожили 7 единиц бронированной техники и более полусотни российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины опубликовали в соцсетях фрагменты своих успешных атак на авдеевском направлении.
"Враг пытается зайти с фланга в Авдеевку, но военным удается фантастическими усилиями удержать этот стратегический сателлит на подходах к Донецку. Такой активности, как сейчас, на этом направлении не было с июня. Враг наступает механизированными подразделениями, иногда на нескольких направлениях, совершая массированные артиллерийские обстрелы" , – сообщил командир группы подразделения Дмитрий.
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артилеристськіобстріли" - ось і ніякого снарядного голоду в кацапів нема та ще довго не буде...., як би ж то...
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