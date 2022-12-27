Снайпер уничтожает оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD на расстоянии 500 метров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Снайпер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD на расстоянии 500 метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент своей боевой работы ночью снайпер запечатлел на восточном направлении.
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+47 Ivan Ivanov 036c97a9
показать весь комментарий27.12.2022 16:47
+17 Саша Пончик
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+11 mrSmith
показать весь комментарий27.12.2022 17:22
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Кого к кабздону послааааал, не знаешь не знаешь не знаешь.......
(с) какая-то руснявая песня.
Це слова *****.
Країна керівник якої об'явив, що загибель на війні, це найкращій фінал для дієздатного і працездатного чоловіка, віком від 18 до 65 років, на днях вселюдно оголосила, що у наступному році вона буде віссю цивілізації, залишивши на узбіччі такі країни як США та Великобританію…
Цікаво, якою має бути цивілізація, щоб її мала очолити кацапія?
Щось на зразок Середньогалактичної імперії з Зоряних війн, чи може імперії Клінгонів з Зоряного шляху