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Снайпер уничтожает оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD на расстоянии 500 метров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Снайпер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD на расстоянии 500 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент своей боевой работы ночью снайпер запечатлел на восточном направлении.

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Топ комментарии
+47
А сидів би у своєму занюханому мухосранську цей ванька,жрав би собі бояришнік,то і був би живий. Кожному своє...
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27.12.2022 16:47
+17
Сразу к кабздону в гримёрку.
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27.12.2022 16:58
+11
Згідно з останніми наративах пропаганди рашистів, він все одно мав би спитися, стати нариком, загинути в ДТП, чи опинитися у в'язниці.
Це слова *****.
Країна керівник якої об'явив, що загибель на війні, це найкращій фінал для дієздатного і працездатного чоловіка, віком від 18 до 65 років, на днях вселюдно оголосила, що у наступному році вона буде віссю цивілізації, залишивши на узбіччі такі країни як США та Великобританію…
Цікаво, якою має бути цивілізація, щоб її мала очолити кацапія?
Щось на зразок Середньогалактичної імперії з Зоряних війн, чи може імперії Клінгонів з Зоряного шляху
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27.12.2022 17:22
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А сидів би у своєму занюханому мухосранську цей ванька,жрав би собі бояришнік,то і був би живий. Кожному своє...
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27.12.2022 16:47 Ответить
им надо показать вяличие перед всем миром
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27.12.2022 23:01 Ответить
-1
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27.12.2022 16:52 Ответить
+1 в список (ну или насечкой на приклад))) нашему
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27.12.2022 17:05 Ответить
Насечки никто давно не делает... А вернее и не делал с 14го...
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27.12.2022 18:05 Ответить
тому я поставил ))) (типа шучу)
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27.12.2022 18:16 Ответить
Сразу к кабздону в гримёрку.
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27.12.2022 16:58 Ответить
на подтанцовку
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27.12.2022 17:01 Ответить
Ты мой нааааачной "билетёр", стреляешь стреляешь стреляешь......
Кого к кабздону послааааал, не знаешь не знаешь не знаешь.......
(с) какая-то руснявая песня.
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27.12.2022 17:14 Ответить
Згідно з останніми наративах пропаганди рашистів, він все одно мав би спитися, стати нариком, загинути в ДТП, чи опинитися у в'язниці.
Це слова *****.
Країна керівник якої об'явив, що загибель на війні, це найкращій фінал для дієздатного і працездатного чоловіка, віком від 18 до 65 років, на днях вселюдно оголосила, що у наступному році вона буде віссю цивілізації, залишивши на узбіччі такі країни як США та Великобританію…
Цікаво, якою має бути цивілізація, щоб її мала очолити кацапія?
Щось на зразок Середньогалактичної імперії з Зоряних війн, чи може імперії Клінгонів з Зоряного шляху
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27.12.2022 17:22 Ответить
Цивілізація темних доісторичних часів.
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27.12.2022 17:35 Ответить
І мрскаля нема,немає москаля
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27.12.2022 17:25 Ответить
Удачі в полюваннях і бережи себе, герой!
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27.12.2022 17:48 Ответить
Сейчас уже с моторылой на лифте катается, счастливчик….
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27.12.2022 17:57 Ответить
війдєшь в поле сядешь с**ть-далеко тєбя відать
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27.12.2022 18:29 Ответить
Баррет 12,7 штука дуже сурйозна, цілитись важкувато але все залежить від майстерності стрільця.
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27.12.2022 18:35 Ответить
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27.12.2022 20:25 Ответить
якось підозріло швидко зникло тепло...цікаво вони від тепловізорів ховаються за якими-небудь плащ-палатками...
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27.12.2022 21:06 Ответить
нічого підозрілого..Там кущі і може в яму яку впав кацап чи в калюжу.
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27.12.2022 22:08 Ответить
"Окончен бал, погасли свечи". (с.)
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27.12.2022 22:18 Ответить
Оце сила кулі, кацапа знесло від удару
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28.12.2022 01:50 Ответить
Не даремно купа людей просила у Святого Миколая снайперку...хоча мати, а вміти користуватись-різні речі. Але бажання правильне...
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28.12.2022 05:26 Ответить
 
 