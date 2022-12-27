Пашинян упрекнул Путина в невыполнении договоренностей по "миротворцам" в Нагорном Карабахе. ВИДЕО
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На неформальном саммите глав государств так называемого СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул президента РФ Владимира Путина в том, что российская сторона не выполняет достигнутые в ноябре 2020 года договоренности и уже 20 дней не контролирует Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Главный вопрос на этот момент — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских военных. Конечно, хотелось бы обсуждать эту ситуацию, какие есть варианты..." – заявил Пашинян.
Пожалуйста, подождите...
Армянам США и Франция, ****, прямо предлагают хорошее сотрудничество, можно очень многое от них получить. А они готовы в союзное государство в качестве **********-марионеток номер два пойти и сдать Родину кацапам. Просто так готовы, за то, что в них плюют и продают Алиеву оружие. Они уже минимум 5 возможностей упустили пойти под крыло США и нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном, просто порвав к черту с Ираном и Россией (продолжая зарабатывать на торговле тем не менее).
Притом когда Армения рано или поздно порвет с кацапами, то тут же эта база ОДКБ станет опорником Азербайджана и кацапы на них нападут. Они еще всерьез думают, что могут в любой момент выйти и не понимают, для чего и зачем кацапы строят свои военные базы. Эта военная база никогда не пойдет на войну против другой армии, они нужны для захвата страны одновременно с проплаченной революцией.
Текст заяви:
"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І. Г. Алієв, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про наступне:
Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за київським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахском районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення строку про свій намір припинити застосування цього положення.В цілях підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати м. Шушу.За погодженням Сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинскому коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинскому коридору громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках.Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.Проводиться обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих.Розблоковуються всі економічні і транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванської Автономної Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.
Газета Вашингтон пост каже что Украина обкатывает новейшие системы вооружений...так брешуть газетчики...у нас кроме гранаты Путлер Капут ничего нетЬ...😝
Видос вверху👆
Мумия оказалась Фейковым тугодумом набитым опилками вместо Мозгов...
Винни-Пух намбэ ту🤣🦍👹
обезьянпашинян.
И тупых...
Потеря населения и территории Арменией была результатом многовековых политики Османской империи.
Как известно «турки» пришли в этот регион около 700 лет назад. А Ереван , к примеру, имеет возраст более 2000 лет.
Советская власть ( Сталин) в 20 годы при формировании союзных республик при взаимодействии с Турцией «нарезала» границы Армении и Азербайджана ( возраст существования которого меньше возраста компании Coca-cola) так, что территориальные споры еще более усилились.
Результат нам сегодня известен.
Маленькая христианская страна ( армянская церковь была основана двумя из двенадцати апостолом Христа), практически со всех сторон окружена мусульманскими странами.
Это обстоятельство и Политика « разделяй и властвуй» в этом регионе долгое время используется « Российской империей».
Армения сегодня пока еще остаётся заложником в руках « старшего брата».
Но уже многие граждане Армении поняли, что Москва играет свою игру.
Сегодняшняя молодежь уже не понимает и не говорит на русском. Зато владеет английским.
Нет сомнения, что в ближайшем обозримом будущем Армения полностью освободиться от русского влияния и займёт свое место в семье независимых демократических государств.
Разгром параши Украиной так же будет способствовать освобождению Армении и превращению ее в надежногодруга и союзника Украины.