Пашинян упрекнул Путина в невыполнении договоренностей по "миротворцам" в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

На неформальном саммите глав государств так называемого СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул президента РФ Владимира Путина в том, что российская сторона не выполняет достигнутые в ноябре 2020 года договоренности и уже 20 дней не контролирует Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

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"Главный вопрос на этот момент — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских военных. Конечно, хотелось бы обсуждать эту ситуацию, какие есть варианты..." – заявил Пашинян.

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