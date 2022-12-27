В подмосковном Подольске 70-летний пенсионер на виду у полиции поджег военкомат. ВИДЕО

В подмосковном Подольске 70-летний пенсионер поджег местный военкомат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "диверсии" опубликована в соцсетях. На записи видно, как пожилой мужчина обливает зажигательной смесью здание. В это же время к военкомату подъехал автомобиль полиции. Впрочем, мужчина продолжил делать свое дело и в конце концов военкомат загорелся.

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