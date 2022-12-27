В подмосковном Подольске 70-летний пенсионер на виду у полиции поджег военкомат. ВИДЕО
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В подмосковном Подольске 70-летний пенсионер поджег местный военкомат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "диверсии" опубликована в соцсетях. На записи видно, как пожилой мужчина обливает зажигательной смесью здание. В это же время к военкомату подъехал автомобиль полиции. Впрочем, мужчина продолжил делать свое дело и в конце концов военкомат загорелся.
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+24 Fjall_Raven
показать весь комментарий27.12.2022 21:56
+23 Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
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+17 Mikhail Saveliev
показать весь комментарий27.12.2022 22:03
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Дедушка старый,
Ему всё равно... 😂
very good job
very very good job
respect
Наскільки ефективний результат він отримав? Чи спалив, хоча би, якісь документи, списки призовників, повістки? - Та навіть якщо і так, то їх можуть повторно відновити. Навряд від такого підпалу згоріло приміщення військомату... - Тож це недостатні результати.