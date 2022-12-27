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В подмосковном Подольске 70-летний пенсионер на виду у полиции поджег военкомат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В подмосковном Подольске 70-летний пенсионер поджег местный военкомат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "диверсии" опубликована в соцсетях. На записи видно, как пожилой мужчина обливает зажигательной смесью здание. В это же время к военкомату подъехал автомобиль полиции. Впрочем, мужчина продолжил делать свое дело и в конце концов военкомат загорелся.

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Топ комментарии
+24
сам военкомат, это канешно тоже - просто агонь! ))
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27.12.2022 21:56
+23
Диверсант року!
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27.12.2022 21:58
+17
Молодець дід
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27.12.2022 22:03
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Злякався що мобілізують і на війну відправлять
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27.12.2022 21:54 Ответить
А може тому що не чмобілізували і "обідєлса"?
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27.12.2022 23:58 Ответить
Только не за себя, а за детей или внуков.
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28.12.2022 02:04 Ответить
Дєди ваівалі
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28.12.2022 08:37 Ответить
Дид Панас-ни?
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28.12.2022 10:58 Ответить
...нормас...серед дня
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27.12.2022 21:55 Ответить
Як у дитячому садисткому віршику:

Дедушка старый,
Ему всё равно... 😂
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27.12.2022 22:13 Ответить
І "долго я взглядом его провожал"....
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28.12.2022 00:24 Ответить
повезло як втопленику...
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27.12.2022 21:56 Ответить
сам военкомат, это канешно тоже - просто агонь! ))
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27.12.2022 21:56 Ответить
Бував в кунгурі під пермю в райвійккоматі по службі в кінці 80-х.Таке ж саме було "унилоє говніще".
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28.12.2022 00:00 Ответить
Так це ж заможне Підмосков'я.
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28.12.2022 02:43 Ответить
Диверсант року!
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27.12.2022 21:58 Ответить
Чмобилизовали бы и 70-летнего. Теперь ему тюрьма-вагнер-фронт. Какая разница?
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27.12.2022 21:59 Ответить
Может не взяли воевать из за старости лет. А дед оказался находчивый.
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27.12.2022 23:08 Ответить
Красавчик дедуля.....вторая серия елочка вам нравится..дай Бог чтобы наследников ростопчина и кутузова в роССии становилось все больше...
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27.12.2022 22:01 Ответить
Молодець дід
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27.12.2022 22:03 Ответить
если бы молодость знала, если бы старость могла !!!
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27.12.2022 22:04 Ответить
good job
very good job
very very good job
respect
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27.12.2022 22:09 Ответить
зло сидит в кремле и оно *****...
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27.12.2022 22:10 Ответить
Этот дед разобрался кто тут нацисты и фашисты
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27.12.2022 22:15 Ответить
гранату бы деду. и пулемет.
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27.12.2022 22:18 Ответить
Відчував, що скоро піднімуть призовний вік, і його в чмобіки запишуть.
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27.12.2022 22:28 Ответить
А якщо дід навпаки мав образу що його непризвали?! Мені в це легше повірити, ніж в те що там є щось людське.
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27.12.2022 22:30 Ответить
"Дедушка старый - ему всё-равно"...
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27.12.2022 22:39 Ответить
Краще б так само - кремль та лубянку...
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27.12.2022 22:40 Ответить
Дед привык ходить в партизагах и подпаливать . Подскажите, а поезда ,которые призывала власть пускать под откос, уже не пускают ехать можно поездом? Раз призывали, так дайте взад ,а-то партизаны так и до мирного времени будут продолжать свою деятельность))
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27.12.2022 22:40 Ответить
кремль палити треба. неграмотний дiд.
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27.12.2022 22:44 Ответить
дід мабуть з ворошиловського стрілка.... йому пох на цих пісюнів з мігалками......внука рятує......
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27.12.2022 22:54 Ответить
100% дідусь рятує онука від мобілізаціі 😠
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27.12.2022 23:54 Ответить
Гениальный твит!
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28.12.2022 00:23 Ответить
Хай там як, але це не Герасим, який за наказом барині втопив свого найліпшого друга - маленького собачку Му-Му! Молодець дід: видно, вирішив порятувати стільки-то юнаків та мужиків від смерті - та й розуміє, що кранти все ж незабаром *****!...
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28.12.2022 00:27 Ответить
Большое уважение деду и здоровья ему
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28.12.2022 03:14 Ответить
отомстил за внучка и за свой призыв 1970 года.
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28.12.2022 04:04 Ответить
Символічних жестів (вчинків) недостатньо.

Наскільки ефективний результат він отримав? Чи спалив, хоча би, якісь документи, списки призовників, повістки? - Та навіть якщо і так, то їх можуть повторно відновити. Навряд від такого підпалу згоріло приміщення військомату... - Тож це недостатні результати.
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28.12.2022 05:10 Ответить
Старичье за 60 это вотчина антипутинистов-коммунистов со своими собственными полностью оккупированными соцсетями типа Watssapp.
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28.12.2022 06:30 Ответить
Шкода продовження не показали, чи вони його скрутили, чи допомогли палити...
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28.12.2022 09:14 Ответить
от справжня кацапська людина. Вчинив вірно і логічно. Замість того щоб іти на віну померати та вбивати інших людей в чужій країні, трошки поседить в своїй і повернеться до кацапенят додому.
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28.12.2022 09:35 Ответить
 
 