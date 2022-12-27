Следующий год должен быть решающим, готовимся к этому, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 307-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это все задачи на ближайшее время, и не только для государства, но и для каждого и каждой из нас. В скором времени я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором про следующий год.
Провел сегодня заседание Ставки – уже 44 за этот год. Тематика ясна. Прежде всего, это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможные действия врага на Восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились с шагами на ближайшее время. Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Отдельно обсудили поставки боеприпасов и ремонт боевой техники.
Хочу поблагодарить наших специалистов, всех наших партнеров, всех, кто задействован в соответствующей работе. Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все присоединившиеся действительно молодцы", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Повага у громадян країни повинна бути не до прізвищ, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних реальних виборів, де більшість громадян обрали цю особу на 5 років.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні громадяни довірили саме цій людині виконувати цю функцію у державі.
От тільки не дивуйтесь, що коли відкриють кордони, ще з десяток мільйонів вийдуть. Бо жити в раю зелёных шмарклей немає сил.
Я ж не бажаю танцювати на граблях.
Якщо не виберуть "старих", то новим буде наука - що, якщо красти собі в кишеню, то (можливий) другий термін не світитиме, таким чином буде зворотній зв'язок від народу до можновладців.
Олігарх Порошенко у 2014 році казав правильні слова та отримував від народу кредит довіри на Президентських виборах.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Факти:
1. Прихватизація у народу власності на 1.6млрд$
2. Порошенко, що був Президентом, займався створенням нової офшорної структури 21 серпня 2014 - прямо у дні Іловайську.
3. Поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка "доданої вартості" була менше 5%),
4. Формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни, і розслідування ще продовжується.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
Народ України ображає брехня зЕбілмарафону, повномаштабне вторгнення кацапів, до якого призвело "велике розкрадівництво" держави, скорочення армії та руйнація обороноздатності, з зашкальною корупцією та узурпацією влади дерьмаком з його ОПою, під егідою ВАЗеленського.
"руйнація обороноздатності, з зашкальною корупцією" - це відбувалося на протязі усіх 31 року незалежності країни. В тому числі - при олігарху-мародері.
Ну давай - доказуй, що порох (вже з синком) не вкрав у народу "свою" власніть на 1.6 млрд$.
Що він Рошен "купив на конкурсі". І що його менеджмент зробив "ляльку" з його активів.
Я стверджую, що за свої активи він на тому "конкурсі" заплатив ціну максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів.
Від імені продавця (держави) виступали корумповані чиновники, які формулювали умови для учасників "торгів", які заздалегідь передбачали перемогу "своїх".
"Я стверджую, що за свої активи він на тому "конкурсі" заплатив ціну максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів."
То ви надасте якісь докази чи так і будете брехати?
А потім приведете докази того, що при Порошенкові відбувалась руйнація обороноздатності країни і скорочення армії, як при ВАЗиленському.
2. Щодо пороха. Крім того, що я вище згадав про нього, є такі факти:
При президенстві Порошенко - замість закупівлі Аваковим 55 французьких (з них 21 - бу) вертольотів - за 551 млн євро - треба було ці гроші вкласти у створення та закупівлю кількох українських вертольотів.
551 млн євро із відсотками за кредит буде віддано з бюджету України (гроші, зібрані державою Україна з усіх платників податків - і які могли б піти на оплату праці українських працівників).
Ще треба врахувати, що найближчими роками 20-25 (до кінця вироблення ресурсу цих вертольотів) Україна закуповуватиме у Франції запчастини, матеріали та послуги з технічного обслуговування цих вертольотів.
За наявності основного компонента - вертолітних двигунів Мотор-січі - можна було б створити окреме підприємство зі створення та виробництва власне вертольотів.
І можна було б закуповувати свої вертольоти (спочатку за рахунок держбюджету, потім вже могли б виходити на міжнародний ринок).
Але ж у нас державників у владі немає.
Влада шукає спосіб швидкого особистого збагачення на відкатах за закупівлі імпорту.
Аналогічна ситуація у авіації.
За 5 років правління Президента-олігарха-мародера Антонов у 2015 році зміг лише завершити раніше розпочате будівництво літака Ан-178, а у 2017 році - літака-демонстратора Ан-132D.
Разом: два (?!) літаки Антонов- за 5 років. Все.
Посилання на
"1. Спочатку, в іншій гілці, було з твого боку твердження про те, що Порох купив Рошен "на конкурсі" та що його менеджмент потім зробив з активу "лялечку"
Потім факти на підтвердення
"Я стверджую, що за свої активи він на тому "конкурсі" заплатив ціну максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів."
Посилання на
https://censor.net/ua/news/3389349/nardepy_initsiyuyut_zminy_v_zakon_pro_dyplomatychnu_slujbu_maye_buty_kontrol_za_pryznachennyamy_u_posolstvah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79587171
Тому що, наприклад. київська конд.фабрика була куплена на конкурсі - так, з мінімальною ціною, але конкурентною. Те, що вона стала "Рошен" з філіалами, в т.ч. з закордоними, і коштувати ринкову ціну 1,5млрд - то це заслуга менджменту, який "зробив з наї ляльку"(с).
2. Потім факти на підтвердження
"так, з мінімальною ціною, але конкурентною"
Наступні пошуки того, що Порох олігарх, мародер - я залишу тобі. У бідних слуг нема.
Ан Мур
ти брехло.Тому що, наприклад. київська конд.фабрика була куплена на конкурсі - так, з мінімальною ціною, але конкурентною. Те, що вона стала "Рошен" з філіалами, в т.ч. з закордоними, і коштувати ринкову ціну 1,5млрд - то це заслуга менджменту, який "зробив з наї ляльку"(с).
Хоча - ти брехло щей совкове, шаріковське - якому потрібно "всьо забрать и поделить". А хер тобі в сраку. "
Ви мені не цікаві, але буду вас постійно зупиняти, тикаючи носом у вашу брехню.
Працюй на пороха далі. Якщо совісті нема.
Мій нік "Чайка Київ", а не "Ан Мур", але вам, пригожинсько-подляківським, какаяРазніца, бо ви по методичці шпилите.
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих багатіїв: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, хто як міг.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Я вважаю, що всі в цьому списку топ-багатіїв прихватизували суспільну власність у 199x.
Наче не знаєшь, як все робилось тоді.
Абсолютно всі з цього списку : Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський - "купили на конкурсі" свої первинні головні активи, що зробили їх статки доларових млрд. У всіх вони самі та їх менеджмент зробили "ляльку" з їх активів.
У всіх.
Проте за свої активи вони на тих первинних "конкурсах" заплатили спочатку ціну з вартістю максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів.
Від імені продавця (держави) виступали корумповані чиновники, які формулювали умови для учасників "торгів", які заздалегідь передбачали перемогу "своїх".
Зрештою ошукали тоді весь народ.
Я не думаю, що зараз це можна переграти. Нажаль.
P.S. Загалом же статки, наприклад, олігарха Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
Але. Це не відміняє факту того, що вони всі вкрали свої нинішні статки у народу.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.
Якщо для когось те, що вони всі (Яценюк, Порошенко, Тимошенко) , як ми всі бачили, працюють на державних посадах на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату - не аргумент, і ти готовий знову їх підтримувати - то це його вибір.
Я ж не бажаю танцювати на граблях.
Якщо не виберуть "старих", то новим буде наука - що, якщо красти собі в кишеню, то (можливий) другий термін не світитиме, таким чином буде зворотній зв'язок від народу до можновладців.
Забуваючи, що Зеленський, на відміну від олігарха-мародера, нічого не прихватизував, а зробив свої статки з 0 сам. КВК, та наступна діяльність у медійному бізнесі.
5 окт. 2021 г. - DW: Владимир Зеленский стал одним из фигурантов "Досье Пандоры" - речь, в частности, идет об использовании им офшорных компаний.
"...діяльність у медійному бізнесі,,," Так, так Кіноринок росісі, генеральний продюсер трк Інтер... Добронравов, Кіркоров, керівник "Юнармії"-"Гітлерюгенда" Мишутка Галустян, , хатинка у криму
Повага у громадян країни повинна бути не до прізвищ, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян обрали цю особу на 5 років.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні громадяни довірили саме цій людині виконувати цю функцію у державі.
по мнению психологов, те, кто носит кольцо на среднем пальце правой руки, повышают самооценку и уверенность в себе. так же, что человек достиг гармонии с самим собой, своими желанииями и в принципе доволен своей жизнью, отношениями с окружающими и всем миром.
однако обручальное кольцо на этом пальце может свидетельствовать о крайней степени эгоизма, истероидном типе личности, полном отсутствии самокритики.