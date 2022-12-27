Следующий год должен быть решающим, готовимся к этому, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 307-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это все задачи на ближайшее время, и не только для государства, но и для каждого и каждой из нас. В скором времени я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором про следующий год.

Провел сегодня заседание Ставки – уже 44 за этот год. Тематика ясна. Прежде всего, это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможные действия врага на Восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились с шагами на ближайшее время. Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Отдельно обсудили поставки боеприпасов и ремонт боевой техники.

Хочу поблагодарить наших специалистов, всех наших партнеров, всех, кто задействован в соответствующей работе. Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все присоединившиеся действительно молодцы", - сказал Зеленский.

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