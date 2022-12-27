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война (46696) Зеленский (16523)

Следующий год должен быть решающим, готовимся к этому, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 307-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это все задачи на ближайшее время, и не только для государства, но и для каждого и каждой из нас. В скором времени я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором про следующий год.

Провел сегодня заседание Ставки – уже 44 за этот год. Тематика ясна. Прежде всего, это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможные действия врага на Восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились с шагами на ближайшее время. Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Отдельно обсудили поставки боеприпасов и ремонт боевой техники.

Хочу поблагодарить наших специалистов, всех наших партнеров, всех, кто задействован в соответствующей работе. Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все присоединившиеся действительно молодцы", - сказал Зеленский.

Также читайте: Россия начала прятать свои бомбардировщики, потому что мы можем их доставать, - Данилов
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Топ комментарии
+21
Как БОНЕВТИК вмочивает свой пятак, у меня сразу тревожное предчувствие. Как такое может быть, когда 90% граждан страны предполагают ,что весь ОП зрадники и работают на корысть врага и на свой карман. Это уму не постижимо, что всю владу 90% граждан НЕНАВИДЯТ.
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27.12.2022 23:05
+20
Вже бачили як ти готувався.
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27.12.2022 23:37
+19
Свята наївність вірити в добропорядність зекоманди. Це вже видно по зачистці телепростору, мудафоном, розкраданням гумдопомоги, зашкварним недолугим призначеннями на посади, в тому числі колишніми ригоанлами.І головне: не видно якихось серйозних розслідувань за непідготовленість на початку нападу і відверто негативні дії ряду посадових осіб призначених цією владою! Не на часі чи "ми сваіх нє сдойом"?
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28.12.2022 00:33
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Правила форума Совет форумчан
Как БОНЕВТИК вмочивает свой пятак, у меня сразу тревожное предчувствие. Как такое может быть, когда 90% граждан страны предполагают ,что весь ОП зрадники и работают на корысть врага и на свой карман. Это уму не постижимо, что всю владу 90% граждан НЕНАВИДЯТ.
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27.12.2022 23:05 Ответить
Ну наверное что-то пошло не так. Хотя какая разница
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27.12.2022 23:09 Ответить
Відвикайте говорити за всіх (за 90%)
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27.12.2022 23:28 Ответить
А покажите мне хоть одного, который любит власть? Только не того, кто замешан в коррупционных махинациях и не бесполезного бюджетника начиная от налоговика ,мусора, медика, чиновника,депутата и т.д и т.п
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27.12.2022 23:34 Ответить
До Зеленського питання є, і будуть ще. Але свій прямий мандат він отримав від народу на виборах (які в нас Є, на відміну від раші та білорусі). "Пліснява мафія, завдяки телеідіотам" - ці мантри мені не подобаються, бо ця теза ображає народ України, що його тоді обрав.
Повага у громадян країни повинна бути не до прізвищ, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних реальних виборів, де більшість громадян обрали цю особу на 5 років.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні громадяни довірили саме цій людині виконувати цю функцію у державі.
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27.12.2022 23:34 Ответить
Да. Надо потерпеть.
От тільки не дивуйтесь, що коли відкриють кордони, ще з десяток мільйонів вийдуть. Бо жити в раю зелёных шмарклей немає сил.
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28.12.2022 00:08 Ответить
не нужно рассказывать сказки бабушки Арины. Давайте будем честны ,ЗА Боневтика, никто не голосовал осознано, голосовали ВСЕ против гетьмана сивого, и я в том числе был против мародёра и барыги.
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28.12.2022 00:16 Ответить
І ви щасливі з свого вибору?
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28.12.2022 00:34 Ответить
ну от ти дебіл і підтвердив свій дебілізм,висером про баригу-мародера,а тепер питаєш як то так сталось,як воно гівна пожер?
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28.12.2022 04:24 Ответить
геть тут не в тему, але не можу обійти 29.12.2022 23:01 "радісну" звістку та відповідне ставлення до довбанутої ко-коджамби...
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30.12.2022 23:19 Ответить
Якщо для когось те, що вони всі (Яценюк, Порошенко, Тимошенко) , як ми всі бачили, працюють на державних посадах на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату - не аргумент, і ти готовий знову їх підтримувати - то це його вибір.
Я ж не бажаю танцювати на граблях.
Якщо не виберуть "старих", то новим буде наука - що, якщо красти собі в кишеню, то (можливий) другий термін не світитиме, таким чином буде зворотній зв'язок від народу до можновладців.
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28.12.2022 09:36 Ответить
Свята наївність вірити в добропорядність зекоманди. Це вже видно по зачистці телепростору, мудафоном, розкраданням гумдопомоги, зашкварним недолугим призначеннями на посади, в тому числі колишніми ригоанлами.І головне: не видно якихось серйозних розслідувань за непідготовленість на початку нападу і відверто негативні дії ряду посадових осіб призначених цією владою! Не на часі чи "ми сваіх нє сдойом"?
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28.12.2022 00:33 Ответить
Походу твой клоун спутал доверие народа с индульгенцией на беспредел
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28.12.2022 01:27 Ответить
Януковича тоже выбрали, но терпеть не стали? почему эту шайку надо терпеть?
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28.12.2022 06:57 Ответить
а еще в Германии когда-то народ законно выбрали Гитлера. Надо проявить уважение народу или убрать то дерьмо ?
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28.12.2022 07:00 Ответить
Чергові вибори покажуть. Не ти і не я, а народ вирішить на дільницях.
Олігарх Порошенко у 2014 році казав правильні слова та отримував від народу кредит довіри на Президентських виборах.
Проте на цій посаді від державником так і не став, працював на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату.
Судити потрібно не по словах, а по справах.
Факти:
1. Прихватизація у народу власності на 1.6млрд$
2. Порошенко, що був Президентом, займався створенням нової офшорної структури 21 серпня 2014 - прямо у дні Іловайську.
3. Поставки білоруських Мазів до української армії з шильдиками Богдан (де частка "доданої вартості" була менше 5%),
4. Формулу Роттердам+ Ахметова-Порошенка, за яку заплатили всі громадяни країни, і розслідування ще продовжується.
З нашою корумпованою правоохоронною, судовою системою на протязі 30 років майже неймовірно уявити, що в країні можна когось з багатіїв посадити. Нажаль. Маю надію, що поки що, і це після війни зміниться.
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28.12.2022 09:28 Ответить
слепой траст?) как оно без Роттердама+, без электричества, без тепла? подумаешь, порох уголь с мазутом тащил на зиму для наших электростанций. А вот зепрез и ара-хамЛо электрику из бсср и рсфср последние года тащили . Схема то рабочая, чо вы паритесь)
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28.12.2022 12:16 Ответить
я бы на это не расчитывал, зебобиков могут вынести на вилах еще задолго до выборов, а потом выборы
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28.12.2022 15:38 Ответить
Не втомились копіпастити свою маячню з теми в тему? Може щось новеньке видасте?

Народ України ображає брехня зЕбілмарафону, повномаштабне вторгнення кацапів, до якого призвело "велике розкрадівництво" держави, скорочення армії та руйнація обороноздатності, з зашкальною корупцією та узурпацією влади дерьмаком з його ОПою, під егідою ВАЗеленського.
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28.12.2022 10:00 Ответить
О, стара знайома порохобоКА з'явилась? Ти заступила на зміну ? Скільки порох платить зараз за пост?
"руйнація обороноздатності, з зашкальною корупцією" - це відбувалося на протязі усіх 31 року незалежності країни. В тому числі - при олігарху-мародері.
Ну давай - доказуй, що порох (вже з синком) не вкрав у народу "свою" власніть на 1.6 млрд$.
Що він Рошен "купив на конкурсі". І що його менеджмент зробив "ляльку" з його активів.
Я стверджую, що за свої активи він на тому "конкурсі" заплатив ціну максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів.
Від імені продавця (держави) виступали корумповані чиновники, які формулювали умови для учасників "торгів", які заздалегідь передбачали перемогу "своїх".
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28.12.2022 10:17 Ответить
Чому зЕбіли всіх по собі рівняють? Мені не потрібно платити за любов до України, це лише вам какаяРазніца під кого прогнутися.

"Я стверджую, що за свої активи він на тому "конкурсі" заплатив ціну максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів."
То ви надасте якісь докази чи так і будете брехати?

А потім приведете докази того, що при Порошенкові відбувалась руйнація обороноздатності країни і скорочення армії, як при ВАЗиленському.
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28.12.2022 10:24 Ответить
1. Спочатку, в іншій гілці, було з твого боку твердження про те, що Порох купив Рошен "на конкурсі" та що його менеджмент потім зробив з активу "лялечку".
2. Щодо пороха. Крім того, що я вище згадав про нього, є такі факти:
При президенстві Порошенко - замість закупівлі Аваковим 55 французьких (з них 21 - бу) вертольотів - за 551 млн євро - треба було ці гроші вкласти у створення та закупівлю кількох українських вертольотів.
551 млн євро із відсотками за кредит буде віддано з бюджету України (гроші, зібрані державою Україна з усіх платників податків - і які могли б піти на оплату праці українських працівників).
Ще треба врахувати, що найближчими роками 20-25 (до кінця вироблення ресурсу цих вертольотів) Україна закуповуватиме у Франції запчастини, матеріали та послуги з технічного обслуговування цих вертольотів.
За наявності основного компонента - вертолітних двигунів Мотор-січі - можна було б створити окреме підприємство зі створення та виробництва власне вертольотів.
І можна було б закуповувати свої вертольоти (спочатку за рахунок держбюджету, потім вже могли б виходити на міжнародний ринок).
Але ж у нас державників у владі немає.
Влада шукає спосіб швидкого особистого збагачення на відкатах за закупівлі імпорту.
Аналогічна ситуація у авіації.
За 5 років правління Президента-олігарха-мародера Антонов у 2015 році зміг лише завершити раніше розпочате будівництво літака Ан-178, а у 2017 році - літака-демонстратора Ан-132D.
Разом: два (?!) літаки Антонов- за 5 років. Все.
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28.12.2022 10:30 Ответить
Почнемо з початку.
Посилання на
"1. Спочатку, в іншій гілці, було з твого боку твердження про те, що Порох купив Рошен "на конкурсі" та що його менеджмент потім зробив з активу "лялечку"

Потім факти на підтвердення
"Я стверджую, що за свої активи він на тому "конкурсі" заплатив ціну максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів."
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28.12.2022 10:44 Ответить
1. Вибачаюсь, той висер був з ніку Ан Мур (а можливо це також твій нік - бо у порохоботів на роботі багато ніків)
Посилання на
https://censor.net/ua/news/3389349/nardepy_initsiyuyut_zminy_v_zakon_pro_dyplomatychnu_slujbu_maye_buty_kontrol_za_pryznachennyamy_u_posolstvah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79587171

Тому що, наприклад. київська конд.фабрика була куплена на конкурсі - так, з мінімальною ціною, але конкурентною. Те, що вона стала "Рошен" з філіалами, в т.ч. з закордоними, і коштувати ринкову ціну 1,5млрд - то це заслуга менджменту, який "зробив з наї ляльку"(с).

2. Потім факти на підтвердження

"так, з мінімальною ціною, але конкурентною"

Наступні пошуки того, що Порох олігарх, мародер - я залишу тобі. У бідних слуг нема.
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28.12.2022 10:56 Ответить
Були б ви розумним, зрозуміли б, що маніпулятор з вас НІЯКИЙ і що на мене не впливають маніпуляції.
Ан Мур

ти брехло.Тому що, наприклад. київська конд.фабрика була куплена на конкурсі - так, з мінімальною ціною, але конкурентною. Те, що вона стала "Рошен" з філіалами, в т.ч. з закордоними, і коштувати ринкову ціну 1,5млрд - то це заслуга менджменту, який "зробив з наї ляльку"(с).
Хоча - ти брехло щей совкове, шаріковське - якому потрібно "всьо забрать и поделить". А хер тобі в сраку. "

Ви мені не цікаві, але буду вас постійно зупиняти, тикаючи носом у вашу брехню.
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28.12.2022 11:14 Ответить
В тому то і справа, що з мого боку ніякої брехні нема. Тобі нічого відповісти, і тому ти на чорне кажеш біле.
Працюй на пороха далі. Якщо совісті нема.
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28.12.2022 11:21 Ответить
Та ви свого ВАЗеленського вже до дір зализили, спитала б за які заслуги, та ви ж все одно збрешите, ось як і зараз.
Мій нік "Чайка Київ", а не "Ан Мур", але вам, пригожинсько-подляківським, какаяРазніца, бо ви по методичці шпилите.
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28.12.2022 12:32 Ответить
НЕВЖЕ ОЦЕЙ гомо советікус Serg Mez набрид модерам та став деактивованим?
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01.01.2023 21:20 Ответить
шановна! І нахіба вам цей Serзебіл із жирним текстом? Маєте час та натхнення?
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28.12.2022 11:04 Ответить
тебя заело на Рошен, посмотри что со страной сделал твой хозяин Зебеня, руины, нищета, пол страны захвачено, пол страны выехали, сколько погибло, во что вы твари зеленые превратили Украину
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28.12.2022 15:41 Ответить
А коли в нашій країни народ любив власть? Може при попередньому президенту? Так ні!
У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих багатіїв: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "газова принцеса" Ю.Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались, хто як міг.
Законодавча гілка влади у своєму збагаченні за лобіювання приватних інтересів не відставала.
Я вважаю, що всі в цьому списку топ-багатіїв прихватизували суспільну власність у 199x.
Наче не знаєшь, як все робилось тоді.
Абсолютно всі з цього списку : Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський - "купили на конкурсі" свої первинні головні активи, що зробили їх статки доларових млрд. У всіх вони самі та їх менеджмент зробили "ляльку" з їх активів.
У всіх.
Проте за свої активи вони на тих первинних "конкурсах" заплатили спочатку ціну з вартістю максимум до 1 або кілька відсотків тієї, яка могла б бути справедливою та конкурентною - якби були справжні конкурси із залученням прозорих умов та справжніх міжнародних інвесторів.
Від імені продавця (держави) виступали корумповані чиновники, які формулювали умови для учасників "торгів", які заздалегідь передбачали перемогу "своїх".
Зрештою ошукали тоді весь народ.
Я не думаю, що зараз це можна переграти. Нажаль.
P.S. Загалом же статки, наприклад, олігарха Порошенка разом з Roshen у 2021 році Forbes оцінив в 1,6 мільярда доларів.
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27.12.2022 23:41 Ответить
Порох каждую неделю передает в ВСУ новую партию грузовиков, пикапов.
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28.12.2022 07:03 Ответить
Дякую. І Ахметов допомогає зарах. І йому дякую.
Але. Це не відміняє факту того, що вони всі вкрали свої нинішні статки у народу.
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28.12.2022 09:24 Ответить
Ну, погорячился человек, с кем не бывает. Не 90%, конечно, а 92-93 %
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28.12.2022 01:39 Ответить
Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента: галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.
Якщо для когось те, що вони всі (Яценюк, Порошенко, Тимошенко) , як ми всі бачили, працюють на державних посадах на персональне збагачення за рахунок суспільства, а правильні слова - виключно для лохторату - не аргумент, і ти готовий знову їх підтримувати - то це його вибір.
Я ж не бажаю танцювати на граблях.
Якщо не виберуть "старих", то новим буде наука - що, якщо красти собі в кишеню, то (можливий) другий термін не світитиме, таким чином буде зворотній зв'язок від народу до можновладців.
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28.12.2022 09:34 Ответить
Порошенко - не мой кумир, я не создаю себе идолов под любой фамилией.
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28.12.2022 10:31 Ответить
Але. "Не 90%, конечно, а 92-93 %" - подібну маячню зараз пишуть саме порохоботи. Таким чином намагаються сказати, що порох був би кращим вибором у 2019.
Забуваючи, що Зеленський, на відміну від олігарха-мародера, нічого не прихватизував, а зробив свої статки з 0 сам. КВК, та наступна діяльність у медійному бізнесі.
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28.12.2022 10:37 Ответить
Мне *****, как Зеленский создавал свой бизнес и что лично он не ворует.
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28.12.2022 10:50 Ответить
",,,зробив свої статки з 0 сам,,," Агресивний ЗЕ-сектант забув, як його кумир ухилявся від сплати податків, декларуючи свій бізнес "збитковим"; забув про гроші Привату, які через його офшори вивела бородата бабуся. .. А як таке (зауважу, 2021 рік!!!!) :

5 окт. 2021 г. - DW: Владимир Зеленский стал одним из фигурантов "Досье Пандоры" - речь, в частности, идет об использовании им офшорных компаний.



"...діяльність у медійному бізнесі,,," Так, так Кіноринок росісі, генеральний продюсер трк Інтер... Добронравов, Кіркоров, керівник "Юнармії"-"Гітлерюгенда" Мишутка Галустян, , хатинка у криму
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28.12.2022 12:35 Ответить
Пасажир на підніжці вирішує.
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27.12.2022 23:11 Ответить
Готуємось і готуємо..
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27.12.2022 23:12 Ответить
Не дай Боже, аби після війни це зелене чмо знов обрали на другий строк. Бо то буде катастрофа для майбутнього країни .
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27.12.2022 23:14 Ответить
Він ще молодий і може царствовать більше років ніж путін,десь так 40-50 років. Не питайте мене чому це станеться
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27.12.2022 23:20 Ответить
Под трибунал всю банду предателей 2,5 г , ГОТОВИВШИХ КАПИТУЛЯЦИЮ ,ПОД РУКОВОДСТВОМ ДЕРЬМАКА, Портнова Татарова демченко , деркача , составлявших списки граждан подлежащих ГЕНОЦИДУ
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28.12.2022 00:15 Ответить
Що вам всім не так?
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27.12.2022 23:25 Ответить
а що так , з 19го року це тіло всрало усе,від економіки і захисту до медреформи і реформи судів,всюди ******* обісралась,жодного позитиву від них не було,але бачу тобі норм...
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28.12.2022 04:26 Ответить
До Зеленського питання є, і будуть ще. Але свій прямий мандат він отримав від народу на виборах (які в нас Є, на відміну від раші та білорусі). "Пліснява мафія, завдяки телеідіотам" - ці мантри мені не подобаються, бо ця теза ображає народ України, що його тоді обрав.
Повага у громадян країни повинна бути не до прізвищ, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян обрали цю особу на 5 років.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні громадяни довірили саме цій людині виконувати цю функцію у державі.
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27.12.2022 23:30 Ответить
Оберуть звичайно, в нас народець глупєнький, коментарі вище про якісь 90% проти зешобли - суцільні казки. Ми вже поринули у катастрофу цю
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28.12.2022 12:06 Ответить
первое что бросилось в глаза (раньше как-то не обращал внимания)

по мнению психологов, те, кто носит кольцо на среднем пальце правой руки, повышают самооценку и уверенность в себе. так же, что человек достиг гармонии с самим собой, своими желанииями и в принципе доволен своей жизнью, отношениями с окружающими и всем миром.
однако обручальное кольцо на этом пальце может свидетельствовать о крайней степени эгоизма, истероидном типе личности, полном отсутствии самокритики.
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27.12.2022 23:16 Ответить
"Це має бути вирішальний рік." На чому базується заява?
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27.12.2022 23:31 Ответить
Бла-бла-бла
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28.12.2022 00:17 Ответить
На білій дорозі.
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28.12.2022 10:07 Ответить
Якщо б він в це вірив то не проігнорував би петицію про демобілізацію за бажанням після року служби в армії.
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28.12.2022 11:01 Ответить
Не нагнітай! Треба готуватись до шашликів! Головне, щоб не було паніки.
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27.12.2022 23:34 Ответить
Вже бачили як ти готувався.
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27.12.2022 23:37 Ответить
А в тебе нема жодного твого фото з шашликів? Співчуваю.
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27.12.2022 23:48 Ответить
Є. Коли відпочивали на Бірючому.
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27.12.2022 23:57 Ответить
Ти реально вважаешь своє питання розумним?
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27.12.2022 23:58 Ответить
бидло а бидло рабське,а давай я тобі поясню що не так з цією фоткою,коли ти і тобі подібні скавуліли за мальдіви Порошенка весело було? а він тільки раз відпочивав,а от твій божок за перший рік 11 раз вирішив перепочити,як воно раб гарно твоїм "мандатом" підтерся буба,ой та то не мандат то твій шершавий язичок)))і головне раб,що все за твій рахунок,ну що "делегував" владу дебілятко?
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28.12.2022 04:29 Ответить
Напевно відпочивав наперед.
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28.12.2022 07:22 Ответить
Вирішальним виявився 2019.
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27.12.2022 23:43 Ответить
Знов готуються. Що на цей раз розмінують?
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27.12.2022 23:53 Ответить
зрада-ниновижу-шышлыки-чангар-ниптун-абырвалг.
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28.12.2022 04:07 Ответить
так **** Чонгар,не скавчи бо Чонгар це Маріуполь і Херсон,тому стулив свій гнилий їбальник,так бидло Нептун,який з 20го року не замовляли,тому знову стулив свій їбальник підор рваний,твоє зе не виконало свої прями посадові обовязки (захист деражаваи) і це призвело до масових смертей і величезних збитків,а ти тут ***** дірява ********** давиш,бо правда твій їбальник кривить?
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28.12.2022 04:32 Ответить
Что с шашлычками? ( будет до конца дней своих отрыгивать свои шашлычки зеленый урод, и это правильно).
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28.12.2022 06:25 Ответить
Зеля единственное что ты эфективно сделал, так это уменьшил население страны.
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28.12.2022 07:11 Ответить
Лучше бы ты, падла, с 2019 года готовился бы к 2022 году.
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28.12.2022 07:25 Ответить
А чого після Оманських перемовин він кожного дня готувався, але капітулювати не встиг.
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28.12.2022 08:36 Ответить
К октябрю 2019 года Зе стал миллиардером в турборежиме...пахал что раб на галерах 🤣
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28.12.2022 08:09 Ответить
Він вже мабуть знає дату перемовин з Путлером.
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28.12.2022 08:32 Ответить
Звучит угрожающе и вызывает беспокойство ...Знаем уже как вы "готовитесь"
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28.12.2022 09:54 Ответить
Віслюк своїми відосиками як і в 2019 має надію зробити мудрий нарід іще раз. Та не вийде вже, країна змінилася.
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28.12.2022 10:06 Ответить
розкажіть, що воно загундоЗело? Геть не годен читати, бачити, слухати ... і т.д. і т.п. цього придурка.
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28.12.2022 11:12 Ответить
 
 