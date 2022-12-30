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Российское наступление на Донбассе. Как остановить? | Бутусов НАЖИВО. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуацию на фронте и ответит на вопросы зрителей.
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Топ комментарии
+17 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий30.12.2022 21:38
+17 Топ Ган
показать весь комментарий30.12.2022 21:40
+16 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий30.12.2022 21:39
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своіми рашистами , яких засилає ху@ ло в Украіну , як гарматне м'ясо 😡
На самом деле, в тот день события в школе стали позором для элитного российского спецназа, который разместился в учебном заведении. В ходе многочасового боя разведчики и десантники армии оккупантов были уничтожены. Это был одно из ключевых боев в ходе обороны города. После этого российская армия в Харьков уже не зашла.
1 год ·
Ворог продовжує тиснути значними силами в Запорізькій області. Тривають важкі бої.
Як ви й самі розумієте, московити або обрали для себе новий напрямок наступу, або створюють загрозу прориву, щоб відволікти наші сили від інших ділянок фронту - від Марʼїнки й Авдіївки, наприклад.
Попри заяви багатьох експертів, нині на більшості ділянок фронту, ініціятиву мають московити.
Але Бог нам допоможе, як допомагав весь цей час
ЯК І У ВИПАДКУ З НАСТУПОМ НА ХАРКІВЩИНІ - НІЧОГО НЕ КАЗАТИ НІ Зе, НІ Зе ВЛАДІ
ПЕРЕД КОНТРНАСТУПОМ
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Молодец. Работаешь на 5 баллов!
С Новым 2023 годом!
Слава ЗСУ! Слава Украине!
Спілкувався тут недавно про "перехід на стандарти НАТО". Стандартами НАТО в нас і не пахне, тхне совком, принаймі у ставленні до людей.
"Посилення карної відповідальності" нічим принципово не відрізняється від ставлення до пригожинстьких зеків. Наловили і погнали. Українці так не воюють.