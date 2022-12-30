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Российское наступление на Донбассе. Как остановить? | Бутусов НАЖИВО. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует ситуацию на фронте и ответит на вопросы зрителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите: Раненый оккупант подрывает себя гранатой на поле боя, не надеясь на эвакуацию и медпомощь. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Єдиний феєрверк, який я хочу бачити на Новий рік!.
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30.12.2022 21:38
+17
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30.12.2022 21:40
+16
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30.12.2022 21:39
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Єдиний феєрверк, який я хочу бачити на Новий рік!.
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30.12.2022 21:38 Ответить
радник міністра оборони.так що не хрюкай.
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30.12.2022 21:44 Ответить
Знімись з ручника. Він давно покинув цю посаду.
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30.12.2022 22:25 Ответить
це нічого не міняє,бо міністр оборони радників не бере на вулиці.
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31.12.2022 00:07 Ответить
Це мiняє ваш статус на балабола.
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31.12.2022 00:44 Ответить
Якщо слухати буданова,то таки Бутусов володіє інформацією актуально більше і розумніше
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30.12.2022 21:54 Ответить
Пану Бутусову подяка і респект за ВСЕ , що він робить для нашої перемоги 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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30.12.2022 23:30 Ответить
ну да
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30.12.2022 21:55 Ответить
.
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30.12.2022 21:39 Ответить
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30.12.2022 21:40 Ответить
Надо на передавую укланиста -наркамана,и его камандира дерьмака и будут самалеты лятят всех бамбят!
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30.12.2022 22:00 Ответить
На днях тут упомянули какое-то рашистское наступление на запорожском направлении - они что, и там попёрли вперёд? Какая теперь судьба контрнаступления на Мелитополь?
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30.12.2022 21:43 Ответить
И ещё один вопрос телезрителя - принятие закона об ужесточении ответственности военнослужащих ЗСУ это то, чего не хватает для победы Украины, или индикатор снижения мотивации солдат?
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30.12.2022 22:04 Ответить
Із мотивацією у наших військових все в порядку , ти краще переймайся
своіми рашистами , яких засилає ху@ ло в Украіну , як гарматне м'ясо 😡
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30.12.2022 23:26 Ответить


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30.12.2022 22:04 Ответить
27 февраля.

На самом деле, в тот день события в школе стали позором для элитного российского спецназа, который разместился в учебном заведении. В ходе многочасового боя разведчики и десантники армии оккупантов были уничтожены. Это был одно из ключевых боев в ходе обороны города. После этого российская армия в Харьков уже не зашла.
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31.12.2022 02:58 Ответить
Дмитро Корчинський

1 год ·

Ворог продовжує тиснути значними силами в Запорізькій області. Тривають важкі бої.

Як ви й самі розумієте, московити або обрали для себе новий напрямок наступу, або створюють загрозу прориву, щоб відволікти наші сили від інших ділянок фронту - від Марʼїнки й Авдіївки, наприклад.

Попри заяви багатьох експертів, нині на більшості ділянок фронту, ініціятиву мають московити.

Але Бог нам допоможе, як допомагав весь цей час
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30.12.2022 22:15 Ответить
Шановний п. Юрій ! Постійно Вас слухаю, дякую за хорошу аналітику, чому, таких як Ви, мало....?
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30.12.2022 22:50 Ответить
ЯК ЗУПИНИТИ ?
ЯК І У ВИПАДКУ З НАСТУПОМ НА ХАРКІВЩИНІ - НІЧОГО НЕ КАЗАТИ НІ Зе, НІ Зе ВЛАДІ
ПЕРЕД КОНТРНАСТУПОМ
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31.12.2022 00:53 Ответить
Спасибі, пане Юрію, за Вашу працю, мужність, відповідальність та державницький підхід!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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31.12.2022 01:52 Ответить
чому ми воюєм з ідіотами, а не з верхами? тим двом десяткам що гривою кивають путіну насітлькі нацрати на 100500 що це вже навіть не смішно. чому не вмирають вони??? ми не воюєм з нормальною країною. ми воюєм з мафієй. ще не одна мафія не розвалилась від втртати найнижчого гімна. ні разу
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31.12.2022 01:55 Ответить
Зеля!
Молодец. Работаешь на 5 баллов!
С Новым 2023 годом!
Слава ЗСУ! Слава Украине!
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31.12.2022 05:08 Ответить
у штатах "петля бойда", а у нас - "петля дєрьмака"... от і вся "система управління"...
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31.12.2022 08:41 Ответить
Прекрасний ефір.

Спілкувався тут недавно про "перехід на стандарти НАТО". Стандартами НАТО в нас і не пахне, тхне совком, принаймі у ставленні до людей.

"Посилення карної відповідальності" нічим принципово не відрізняється від ставлення до пригожинстьких зеків. Наловили і погнали. Українці так не воюють.
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31.12.2022 11:58 Ответить
 
 