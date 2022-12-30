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У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 310-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел очередное заседание Ставки – уже 45-е за этот год. Ключевое – Донетчина, Луганщина. Наш Донбасс, где продолжаются жесточайшие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В общем держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают… Вы настоящие герои!

Обсудили ситуацию на юге, на нашей границе. Снабжение оружия. Дальнейшее усиление ПВО. В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще более результативной. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента.

Обсудили еще после Ставки – на отдельном совещании – состояние в энергетике, к чему мы готовимся. У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из самых главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним", – рассказал Зеленский.

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Топ комментарии
+12
Шаурму цьому патріоту!
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30.12.2022 20:11
+5
Кожному виборцеві зеленського - мангал з двигуном стірлінга!
Буде на чим шашлик у травні смажити і електроенергія, щоб дивитися по десять виступів зеленського на день!
Є
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30.12.2022 20:24
+4
"Сєльодкі"
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30.12.2022 20:15
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Шаурму цьому патріоту!
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30.12.2022 20:11 Ответить
"Сєльодкі"
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30.12.2022 20:15 Ответить
хвост...
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30.12.2022 20:16 Ответить
У тебя есть четкий план употребления!ты уже окосел от наркоты!придурок!
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30.12.2022 21:00 Ответить
Да, я тоже обратил внимание на словосочетание "четкая стратегия" - избегают слово "план". Раньше гундосики через один пестрели заголовками - "У президента есть план" и тому подобное. Может он и не нарком, но то, что творится в Украине с 2019 года, не поддается логике.
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31.12.2022 05:31 Ответить
Посмотрите видосики типа"самалеты лятят всех бомбят.и вы поймёте ,шмаркля наркоман!
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31.12.2022 07:26 Ответить
у кожну простягнуту до екрану руку
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30.12.2022 23:15 Ответить
таке враження що у них цілі війни це збереження постачання та сидіняя під обстрілами
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30.12.2022 20:23 Ответить
геруса в студію . це чмо все зробить - договориться з московітами.
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31.12.2022 07:39 Ответить
фух...аж полегшало
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30.12.2022 20:24 Ответить
Кожному виборцеві зеленського - мангал з двигуном стірлінга!
Буде на чим шашлик у травні смажити і електроенергія, щоб дивитися по десять виступів зеленського на день!
Є
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30.12.2022 20:24 Ответить
"...стратегія убезпечення генерації..." Де він таких слів нахапався!?
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30.12.2022 21:02 Ответить
"Самі створюємо, самі потім все розрулюєм"
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30.12.2022 21:17 Ответить
До сих пор не могу понять одного - куда Украина сейчас поставляет електроэнергию? Может кто знает? а земляки?
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30.12.2022 21:45 Ответить
Смотрю на усталое лицо зеленского и плачу. Он, бедняжка, уже 310 дней не отдыхал, судя по опухшей морде только жрал одни шашлыки.
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31.12.2022 06:06 Ответить
 
 