У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 310-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел очередное заседание Ставки – уже 45-е за этот год. Ключевое – Донетчина, Луганщина. Наш Донбасс, где продолжаются жесточайшие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В общем держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают… Вы настоящие герои!

Обсудили ситуацию на юге, на нашей границе. Снабжение оружия. Дальнейшее усиление ПВО. В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще более результативной. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента.

Обсудили еще после Ставки – на отдельном совещании – состояние в энергетике, к чему мы готовимся. У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из самых главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним", – рассказал Зеленский.

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