Резников предупредил россиян о мобилизации и закрытии границ в РФ: У вас осталась примерно одна неделя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия в начале января 2023 планирует ввести военное положение и намерена закрыть границы для военнообязанных мужчин.
Об этом заявил в своем видеообращении к гражданам РФ министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение", – предупредил Резников.
По словам министра, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в Беларуси.
"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы ", – добавил министр обороны.
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Хто більш грошовиті - в Південно-Східну Азію (Таїланд, Малайзію,Вьєтнам)
зразу відчувається адвокатський вишкіл, а не шоуменський!
Нашли два алкаша бутылку водки и гадают палёнка или нет. Один осмелился, отпил половину и тут же упал замертво. Второй в ужасе схватил бутылку и с криком , - Памагите, осушил её до дна.
Если это произойдёт, то на болотах взвоют, что Украина читает все секреты "через плечо".
А если этого в планах нет, что само по себе уже хорошо, то взвоют, что передумали из-за Украины.
И в том и в другом случае уже нельзя будет игнорировать факт этого заявления и, следовательно, влияние на их проспиртованное серое вещество, находящееся там, где у нормальный людей расположен мозг, оно уже оказывает.
Так мне видится.