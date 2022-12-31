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Резников предупредил россиян о мобилизации и закрытии границ в РФ: У вас осталась примерно одна неделя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия в начале января 2023 планирует ввести военное положение и намерена закрыть границы для военнообязанных мужчин.

Об этом заявил в своем видеообращении к гражданам РФ министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение", – предупредил Резников.

По словам министра, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в Беларуси.

"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы ", – добавил министр обороны.

Читайте: "Мавики" военные не воспринимают, они не изменят ситуацию на поле боя, в закупке у меня их нет" - министр обороны Резников
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Топ комментарии
+28
Ті тим уйобкам насрати,за що здохнути.Їх захоплює процес знищення всього,що можна знищити.
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30.12.2022 23:24
+25
Дурню,ви своїми нікчемними "законами" нашу армію знищуєте,кацапів воно попереджає,немає слів просто.
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30.12.2022 23:25
+16
Гетто закривається. Спасайся хто може.
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30.12.2022 23:24
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30.12.2022 23:23 Ответить
Гетто закривається. Спасайся хто може.
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30.12.2022 23:24 Ответить
Ті тим уйобкам насрати,за що здохнути.Їх захоплює процес знищення всього,що можна знищити.
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30.12.2022 23:24 Ответить
Дурню,ви своїми нікчемними "законами" нашу армію знищуєте,кацапів воно попереджає,немає слів просто.
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30.12.2022 23:25 Ответить
резервація - раССея..
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30.12.2022 23:26 Ответить
Ну і куди поїде смердючий бурят чи ванька з глубінки, який крім тєлєвізяра нічого в житті не бачив?
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30.12.2022 23:26 Ответить
они даже туалет в квартирах никогда не видели
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31.12.2022 01:13 Ответить
На крайняк в тайгу …, чем больше этих дегенератов попрячутся , тем легче будет нашим хлопцам
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31.12.2022 07:22 Ответить
Тільки в Казахстан після 21.09.2022 виїхало близько 800 тисяч кацапів! По 300 тисяч в Грузію та Вірменію.Чимало також в Сербію, Албанію, Туреччину ( вони безвідові для громадян рф на тривалий період)
Хто більш грошовиті - в Південно-Східну Азію (Таїланд, Малайзію,Вьєтнам)
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31.12.2022 10:15 Ответить
да резников совсем не знает росиян
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30.12.2022 23:31 Ответить
цього чоловіка, на відміну від ВЕРХОВНОГО, можна слухати!
зразу відчувається адвокатський вишкіл, а не шоуменський!
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30.12.2022 23:34 Ответить
Для початку подивись його "інтревью" українській "правді"... там де він розповідав про те як мінні загородження все одно б не затримали вторгнення і вся підготовка до війни велася правильно...
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31.12.2022 01:20 Ответить
Ага, 23.02, це лайно заявило, що вторгнення не буде, бо парашия ще не сформувала ударні групи.
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31.12.2022 06:31 Ответить
Звичайно сексологію він не вивчав , але як міністр оборони взагалі повний нуль. Будемо вважати що його взагалі нема . Коли переможемо всі повилазять і разом з главнєйшим будуть бити себе в груди.
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31.12.2022 06:54 Ответить
Чесно? Це агітка, а не звернення. Навіщо взагалі таке знімати? Своїм зовнішнім виглядом (та й риторикою) резніков окрім огиди нічого не викликає. Тому ефективність подібних витворів - 0,00001.
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30.12.2022 23:37 Ответить
А яке "правильне" звернення?
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30.12.2022 23:50 Ответить
Без резнікова.
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31.12.2022 00:12 Ответить
Хай на відео кацап звернувся до кацапів свинособачою. А ти, Цензоре, чому дав заголовок без перекладу? Це неповага до українців.
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30.12.2022 23:40 Ответить
Рєзніков, піклуйся про українську армію, дебіла кусок!
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30.12.2022 23:44 Ответить
Хай піклується краще забезпеченням нашої армії йолоп.
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31.12.2022 06:57 Ответить
кто умный, и у кого была возможность , те уже давно свалили , а дегенераты они и в африке - дебилы, куда им ехать , их дом - тюрьма, их язык - тюремный жаргон, их мозг - телевизор и пропагандоны , их фонды помощи - гулагу нет, русь сидящая , и тд , их сказки - про ивана дурака и бабку с дедом , которые не знали что рыбкой золотой делать , их история - мифы и те же сказки , а если не сказки то чужая , украденная и переписанная, их церьковь - сатанинская и населена фсбэшниками, их витамины - водка и бояра , их ментальность - все вокруг плохие и их нужно всех убить , .............короче - дегенераты одним словом , кому они нужны за границей , если об них ноги вытирают свои же правители ? пусть гниют у себя.
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30.12.2022 23:48 Ответить
гнить они будут у нас
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30.12.2022 23:58 Ответить
Тут треба до іншого закликати.Москаль якщо тобі силою вручили автомат і посилають на вірну смерть то згуртуйся з такими ж як ти і памятайте що вас чисельно більше-диктуйте свою волю з зарядженими автоматами вашим командирам.Йдіть тисячними колонами до бункера де привітаєте скаженого діда з новим роком різдвом паскою 9мая і днем народження одночасно .Йому буде приємна така увага.
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30.12.2022 23:51 Ответить
Хаос та метушня майбутніх чмобіківна московіі нам не завадить.
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30.12.2022 23:52 Ответить
Резников! Уходи из министерства обороны и иди работать клоуном в квартал 95! Там твое призвание!
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30.12.2022 23:53 Ответить
Про рабсеян...
Нашли два алкаша бутылку водки и гадают палёнка или нет. Один осмелился, отпил половину и тут же упал замертво. Второй в ужасе схватил бутылку и с криком , - Памагите, осушил её до дна.
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31.12.2022 00:01 Ответить
кацапи розуміють лише мову сили
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31.12.2022 00:05 Ответить
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31.12.2022 00:11 Ответить
можливо, хтось на Заході ще сподівається на якусь революцію в росії, але її там реально нема кому робити
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31.12.2022 02:05 Ответить
Шановна, Пані Людмило, подивіться уважніше на карикатуру, там криється відповідь на Вашу репліку/запитання.....
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31.12.2022 03:30 Ответить
Всеобщая мобилизация в РФ? Бездомные собаки: что едят трупы кацапов, будут похожи на 400-х кг свиней на Украине.
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31.12.2022 03:42 Ответить
Ложись страна огромная, ложись в огромный гроб...........
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31.12.2022 03:56 Ответить
Навiщо Путiну оголошувати про мобiлiзацiю? Вона й так йде... Просто прихована.
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31.12.2022 05:09 Ответить
Агонія
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31.12.2022 11:21 Ответить
Вы бы лучше так своих предупреждали в начале года, с***ки, как кацапов предупреждаете сейчас. Горите в аду, уб***ки.
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31.12.2022 13:41 Ответить
Что за х*ня?! Какого х*я он рашистов предупреждает о начале мобилизации и о закрытии границы, а украинский народ он не соизволил предупредить о начале войны, о закрытии границы для парней (за неделю до её закрытия)?!
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31.12.2022 14:53 Ответить
Хороший ход.
Если это произойдёт, то на болотах взвоют, что Украина читает все секреты "через плечо".
А если этого в планах нет, что само по себе уже хорошо, то взвоют, что передумали из-за Украины.
И в том и в другом случае уже нельзя будет игнорировать факт этого заявления и, следовательно, влияние на их проспиртованное серое вещество, находящееся там, где у нормальный людей расположен мозг, оно уже оказывает.
Так мне видится.
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01.01.2023 23:02 Ответить
 
 