Резников предупредил россиян о мобилизации и закрытии границ в РФ: У вас осталась примерно одна неделя. ВИДЕО

Россия в начале января 2023 планирует ввести военное положение и намерена закрыть границы для военнообязанных мужчин.

Об этом заявил в своем видеообращении к гражданам РФ министр обороны Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение", – предупредил Резников.

По словам министра, после введения военного положения в РФ начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в Беларуси.

"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы ", – добавил министр обороны.

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