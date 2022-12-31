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Обесточенный Кремль и сирены на Красной площади в Москве: Данилов опубликовал ролик о РФ в 2023-м. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал видео с прогнозом будущего Москвы в 2023 году.
Видео он обнародовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"москва, кремль russia tomorrow….2023", - подписал Данилов эти кадры.
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+41 Аллоизий No4
показать весь комментарий31.12.2022 14:02
+29 Валентин Коваль
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+21 Аллоизий No4
показать весь комментарий31.12.2022 14:12
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Всі остальні винні
Данілов: Ракетна програма за Зеленського не зупинялася жодного дня
"Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня. Бо дехто вдає, що після 2019 року "все пропало", і це - абсолютна брехня", - написав Данілов.
Президент України ще на початку липня 2019-го визначив завдання щодо розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року. Це було зроблено через нагальність питання.
Тоді у межах програми було завершено проведення дослідних робіт за ключовими проєктами "Вільха" та "Нептун". Була збільшена дальність їх застосування, і "Вільхи" та "Нептуни" були прийняті на озброєння. Було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей і проведені випробування, зазначив секретар РНБО.
"У серпні 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо розвитку ракетного озброєння до 2031 року, і витрати на цю програму мають становити понад 200 млрд грн", - додав секретар РНБО.
Ти свої спагеті вже познімав з вух, чи будеш бомжів годувати на вулиці ?
Просив би Зе клоун ракети по всьому світу як би в нас були свої, накой Хамерси тоді нам
постачають як що у нас Вільха є ? Накой ми тоді ППО чекаємо як що є свої нові розробки
імені Зе клоуна ?
А так, - це стрясати повітря !
Чувак у меня есть бочка Боярышника, давай хряпнем по стакану за просранный за два дня Киев..
Емеля каже, дурак ты Ванька... мы просрали все...и СССР и СНГ и Варшавский договор и Таможний саюз и даже ОДКБ.., мы дебилы и Лузеры
Ванька Каже...ну тогда давай хряпнем за дохлятину РАБzeю. Путлера..💀🤣
А давай...🤣🤣🤣
Московити тільки інтелектом до пацюків не дотягують ... Бо приручений пацюк дуже віданна своєму господарю !
В "Ленглі" це питання дискутується й більшість експертів , які дадуть повні гарантії, що й руйнація будинку на Лубянський площі не приведе цієї кривавої бойні до термоядерної загрози скоро буде досягнута .
Те , що ***** погодився не покласти за Херсон йще 50 тисяч вбитими й 20 тисяч полоненними є повним світченням , що ***** поки йще сам не готовий до сценарію "вы все здохнете, а мы ... а нас всех прикончат точечно , вместе с нашей армией й флотам" . Ніхто не спростовує той очевидний факт , що ***** хворий на голову ... Але є різні ступені параної ... одна з яких -- манія переслідування й "бункерне життя" !
А ммы будем приближать эту реальность.
цей вангує про мацкву. У кацапів населення для мобілізації ще мільйони, ти їх всіх переміг
Данілов ?
щось зробив для цього?