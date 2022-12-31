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Обесточенный Кремль и сирены на Красной площади в Москве: Данилов опубликовал ролик о РФ в 2023-м. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал видео с прогнозом будущего Москвы в 2023 году.

Видео он обнародовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"москва, кремль russia tomorrow….2023", - подписал Данилов эти кадры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потери Украины на войне в разы меньше, чем у врага, - Данилов
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Топ комментарии
+41
Клоун, сколько ракет произведено в 2022-м? Сколько "Громов" сделали? Сколько "Вильх"? Сколько дронов? Ролики оно постит...
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31.12.2022 14:02
+29
Данілов приближає реальність .
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31.12.2022 14:00
+21
Данилов не при чем? А нахер тогда он вообще нужен?? Какая роль и какие полномочия у секретаря совета национальной безопасности и обороны страны??? Ролики постить?
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31.12.2022 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Данілов приближає реальність .
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31.12.2022 14:00 Ответить
это вы свиноцабаки после 103 раза взятия Киева за три дня...!)))
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31.12.2022 14:22 Ответить
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31.12.2022 16:24 Ответить
Он в чёрное одет? Кто знает? А то снова ничего не поймем. Трепло он обычное, пытающееся теперь хайповать на чувствах и чаяниях украинцев. Свою работу накануне 24.02 он просрал.
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31.12.2022 14:27 Ответить
Данілов випускник ветеринарного технікуму. Що не зрозуміло? Був уже один такий клоун у кацапів - хазанов - "... я і тут молчать нє буду...". Що почався серійний випуск ракет "Грім" збільшеної дальності? Пусті погрози то від безсилля і імпотенції. У нас щойно Київ здригнувся від вибухів ворожих ракет, а воно "дрочить" на "завтрашній блакаут в кремлі". Дурник недорозвинутий... Краще б вже єнота рятував.
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31.12.2022 14:31 Ответить
Хочу зауважити, що не ми перші почали! (с)
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31.12.2022 14:01 Ответить
Чудово! Як казав один персонаж : Желаю что бы все!
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31.12.2022 14:02 Ответить
ну дай Боже !!
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31.12.2022 14:02 Ответить
Більше зайнятись нічим????
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31.12.2022 14:02 Ответить
Відосіки - то наше все,!
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31.12.2022 14:18 Ответить
Клоун, сколько ракет произведено в 2022-м? Сколько "Громов" сделали? Сколько "Вильх"? Сколько дронов? Ролики оно постит...
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31.12.2022 14:02 Ответить
Почему вы у Данилова спрашиваете, а не у Укроборонпрома? Данилов то при чем? Спросите у него сколько вооружения, поставлено из западных стран (думаю точный официальный ответ никто не даст). Или цель просто разгонять заеду?)
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31.12.2022 14:07 Ответить
Данилов не при чем? А нахер тогда он вообще нужен?? Какая роль и какие полномочия у секретаря совета национальной безопасности и обороны страны??? Ролики постить?
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31.12.2022 14:12 Ответить
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов ... то у нього про асфальт питати чи що ?
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31.12.2022 14:13 Ответить
в зелених взагалі нічого питати не можна вони просто "красівие"
Всі остальні винні
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31.12.2022 14:20 Ответить
а ще безграмотні, хамовиті і тупуваті. і квартал зовсім не смішний(
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31.12.2022 14:47 Ответить
Вообще-то он секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны и знать, и организовывать - его прямая обязанность.
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31.12.2022 14:29 Ответить
Вообще-то в два клика находится информация по ракетам и тем усилиями которые прикладывались для развития. Прежде чем заниматься оскорблениями, уважающий себя человек проверит информацию.

Данілов: Ракетна програма за Зеленського не зупинялася жодного дня

"Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня. Бо дехто вдає, що після 2019 року "все пропало", і це - абсолютна брехня", - написав Данілов.


Президент України ще на початку липня 2019-го визначив завдання щодо розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року. Це було зроблено через нагальність питання.

Тоді у межах програми було завершено проведення дослідних робіт за ключовими проєктами "Вільха" та "Нептун". Була збільшена дальність їх застосування, і "Вільхи" та "Нептуни" були прийняті на озброєння. Було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей і проведені випробування, зазначив секретар РНБО.

"У серпні 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо розвитку ракетного озброєння до 2031 року, і витрати на цю програму мають становити понад 200 млрд грн", - додав секретар РНБО.
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31.12.2022 15:55 Ответить
Ух-ты, пля, так у нас, оказывается, полно Громов, Нептунов, Вильх и т.д.! И мы не клянчим атакмсы с гарпунами, у нас же есть все свое!! Хотя, подождите...
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31.12.2022 16:03 Ответить
оголосіть будь ласка цінник Ваших бажань і джерело коштів на їх втілення
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31.12.2022 16:14 Ответить
Знаєш що людина від лоха відрізняється тим що не вірить коли їй вішають локшину на вуха.
Ти свої спагеті вже познімав з вух, чи будеш бомжів годувати на вулиці ?
Просив би Зе клоун ракети по всьому світу як би в нас були свої, накой Хамерси тоді нам
постачають як що у нас Вільха є ? Накой ми тоді ППО чекаємо як що є свої нові розробки
імені Зе клоуна ?
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31.12.2022 22:07 Ответить
А Данілов ще той троляка.
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31.12.2022 14:02 Ответить
Крысы они и есть крысы. Данилов молодец.
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31.12.2022 14:04 Ответить
Ага.. "маладец среді авец"...
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31.12.2022 14:32 Ответить
Взорванный газопровод в Чувашии недавно оставил Мацковию без отопления на несколько суток...но ********* и Симонян об этом даже не орали во все дыры курячие...🐔🐔энд петухов ГУЛАГа типа Салавьев Сикелев... иначе выгонят из школы пропагандонской...🤣🤣🤣👺🦍👹
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31.12.2022 14:08 Ответить
Там в глубинке полно негазифицированных селений. Они и не заметили
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31.12.2022 15:37 Ответить
кажуть, що візуалізація непогано впливає на реальність. Але щоб це все здійснилося, нам потрібні ракети.
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31.12.2022 14:09 Ответить
Можливо, але це повинні побачити у прайм-тайм москвичі і москвички !!

А так, - це стрясати повітря !
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31.12.2022 15:25 Ответить
Більше діла, меньше базікання...
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31.12.2022 14:09 Ответить
Все вірно, однак не вистачає масових руйнувань ...
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31.12.2022 14:11 Ответить
перший щур схожий на бункерного у бункері
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31.12.2022 14:12 Ответить
Дурень думкою багатіє- українське прислів"я
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31.12.2022 14:14 Ответить
яка красота!!!!!!
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31.12.2022 14:20 Ответить
Мацкевич,1998- Москва повинна бути розрушена. Сильний вислів
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31.12.2022 14:21 Ответить
Иван-дурак приехал в гости к Емеле на печи и каже..
Чувак у меня есть бочка Боярышника, давай хряпнем по стакану за просранный за два дня Киев..
Емеля каже, дурак ты Ванька... мы просрали все...и СССР и СНГ и Варшавский договор и Таможний саюз и даже ОДКБ.., мы дебилы и Лузеры
Ванька Каже...ну тогда давай хряпнем за дохлятину РАБzeю. Путлера..💀🤣
А давай...🤣🤣🤣
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31.12.2022 14:23 Ответить
Виходьте пане дагнілов на вулицю,ось вони російські ракети пролітають над головами,а де таке ,,шоу" в раші?.сидіть пане в своєму бункері і звідти ,,гавкайте".давно написанно : око за. Око.чи вам кацапів шкода ?.
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31.12.2022 14:26 Ответить
Нахера цю ***** писати,
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31.12.2022 14:27 Ответить
Нахера цю ***** писати, коли буде, тоді і напишеш. Ти краще наииши, що робити будеш, з руйнуванням трьох районів столиці. Це тільки Київ. Що буде у Вінницькій та інших областях побачимо.
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31.12.2022 14:29 Ответить
Ролик має велике психологічне значення.Всі прихильники руського міра на Цензорі зразу занервували
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31.12.2022 14:32 Ответить
тупым любой ролик запили - и будет иметь психологическое значение. Ржать будут до всырачки, как до 24.02
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31.12.2022 15:44 Ответить
им 100к+ похер, а то какие то хайповые видосики
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31.12.2022 15:46 Ответить
СССР сдох по факту не 1991 году..а летом 1989 года когда начались забастовки шахтеров...помню тогда сидели с покойным отцом в саду и беседу беседовали...Батя каже.. это трындец Совку...,а я кажу..та не..год два ещё будет барахтаться в дерьме и пустыми полками в магазинах...🤣🤣🤣
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31.12.2022 14:37 Ответить
По настоящему СССР разрушается только сейчас.
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31.12.2022 15:38 Ответить
Пацюки найбільш гармонічний актерский образ й дуже блескуча рижесерська їдея .

Московити тільки інтелектом до пацюків не дотягують ... Бо приручений пацюк дуже віданна своєму господарю !
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31.12.2022 14:45 Ответить
хоть так ми перемогаємо.Дурень думкой боготіє
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31.12.2022 14:52 Ответить
Дядечку , є єдина причина , чому аж до Саратовської області й супер-дупер секретного військового об"єкта наши долетіли , а до Лубянської площі поки йще ... - не було такої цілі ...

В "Ленглі" це питання дискутується й більшість експертів , які дадуть повні гарантії, що й руйнація будинку на Лубянський площі не приведе цієї кривавої бойні до термоядерної загрози скоро буде досягнута .
Те , що ***** погодився не покласти за Херсон йще 50 тисяч вбитими й 20 тисяч полоненними є повним світченням , що ***** поки йще сам не готовий до сценарію "вы все здохнете, а мы ... а нас всех прикончат точечно , вместе с нашей армией й флотам" . Ніхто не спростовує той очевидний факт , що ***** хворий на голову ... Але є різні ступені параної ... одна з яких -- манія переслідування й "бункерне життя" !
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31.12.2022 15:16 Ответить
Вони нас ракетою а ми помідором із нас пливе і зних пливе.
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31.12.2022 14:57 Ответить
Давайте мультики оставим на рузьких.
А ммы будем приближать эту реальность.
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31.12.2022 14:58 Ответить
Нам надіятись на " ...ще не вечір?"
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31.12.2022 15:25 Ответить
На масовий ракетний обстріл країни наша відповідь черговий відосик/гундосик в стилі 95-го. От коли в'їбете по москві, от тоді шось і постіть. Довбойоби!
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31.12.2022 15:37 Ответить
пока гнусавый с ларёчником дерьмаком у власти будет тишина... а вот когда Божья десница взглянет на Украину и скажет - Залужный, вперед... вот тогда и станется провидение... а к тому времени по на банковско-летаргической сидят гнусаво-плешивые дерьмаки и гнусавые - будет тишина... НАРОД УКРАИНЫ! ПРОСНИТЕСЬ! ПОСМОТРИТЕ КТО ПРАВИТ... их место не ...
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31.12.2022 16:20 Ответить
А народец тупой до безобразия смотрит телемарахвон и лепит себе вяликага сцаря.
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31.12.2022 17:26 Ответить
****... і чим ви кращі москалів з їх "союзмультфільмом"? Стидоба...
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31.12.2022 17:24 Ответить
Давненько не видел "танцев маленьких лебедей" (пора уже показать)!
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31.12.2022 18:33 Ответить
Браво! Чудовий ролик! Най буде так! Мені подобається. Героям слава! Смерть рашистам!
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31.12.2022 18:54 Ответить
данилов теперь вместо арестовича заливает
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31.12.2022 19:55 Ответить
зеленая команда зе-генератов. Аферистович на аферистовиче, аферистовичем поганяет...
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31.12.2022 20:24 Ответить
Дурний думкою багатіє - один увесь світ мультиками з ракетами спробував налякати, а
цей вангує про мацкву. У кацапів населення для мобілізації ще мільйони, ти їх всіх переміг
Данілов ?
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31.12.2022 22:01 Ответить
jak bardzo chce zęby to się stało, zapadła ciemność nad kacaplandia
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01.01.2023 00:17 Ответить
Без смажіння собачатини на Твєрской відео виглядає не зовсім переконливим. До продакшену треба залучати фахових консультантів, які знаються на предметі.
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01.01.2023 02:54 Ответить
ЛоЛ. Данилов - видатний член 95 кварталу)
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01.01.2023 23:11 Ответить
вологі фантазії балабола

щось зробив для цього?
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02.01.2023 00:03 Ответить
 
 