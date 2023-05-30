Последствия обстрела Протасова Яра в Киеве: Сейчас известно об 11 пострадавших из-за ракетной атаки на столицу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Пока известно об 11 пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Киев.
Видео опубликовал замглавы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев, Протасов Яр. Спасибо нашим медикам и экстренным службам за спасение людей в эти минуты!
На данный момент уже 11 пострадавших в больницах столицы! - прокомментировал он.
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+29 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий31.12.2022 15:47
+21 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+16 Сергій Коваль 3f80f2ec
показать весь комментарий31.12.2022 16:07
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▪️Київ - у столиці пролунали вибухи у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджений готель. Відомо щонайменше про одного загиблого та сімох поранених.
▪️Хмельницький - росіяни атакували місто ракетами. Влада повідомляє про чотирьох постраждалих.
▪️Миколаїв - Віталій Кім заявив про "прильоти" у різних районах міста, виникли пожежі.
▪️Краматорськ - окупанти завдали ракетного удару по промисловій зоні. Попередньо без жертв.
Ось через ціх підорів путін і повірив, що його війська теж зустрічатимуть з квітами.
Пам'ятаю тут на Цензорі мені тикали - "Ти нічого не розумієш, ось цією добротою, людяністю та толрантністю ми і відрізняємося про москалів" - і далі несли
Джерело: https://censor.net/ua/n3390517