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Последствия обстрела Протасова Яра в Киеве: Сейчас известно об 11 пострадавших из-за ракетной атаки на столицу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Пока известно об 11 пострадавших в результате ракетной атаки РФ на Киев.

Видео опубликовал замглавы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев, Протасов Яр. Спасибо нашим медикам и экстренным службам за спасение людей в эти минуты!

На данный момент уже 11 пострадавших в больницах столицы! - прокомментировал он.

Читайте также: Обломки российской ракеты упали на стадион в Святошинском районе Киева, - ОП. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+29
Уйобкі кацапскі. Дай Боже щоб ви всі разом з своїми дітьми та жінками здохли в болючих муках горіли рвало та катували вас а ви здохли і волали скавунчали як в моєї бабці свиню ріжуть перед Великоднем.
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31.12.2022 15:47
+21
згадується як малоросьня бігли до посольства Московії з квіточками співчуття коли там траплялася якась побутова катастрофа.

Ось через ціх підорів путін і повірив, що його війська теж зустрічатимуть з квітами.

Пам'ятаю тут на Цензорі мені тикали - "Ти нічого не розумієш, ось цією добротою, людяністю та толрантністю ми і відрізняємося про москалів" - і далі несли
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31.12.2022 15:52
+16
А чому заступник глави ОП Кирило Тимошенко практично в прямому ефірі повідомляє військам країни агресору результати роботи їх ракетних атак? Хтось може мені пояснити
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31.12.2022 16:07
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Уйобкі кацапскі. Дай Боже щоб ви всі разом з своїми дітьми та жінками здохли в болючих муках горіли рвало та катували вас а ви здохли і волали скавунчали як в моєї бабці свиню ріжуть перед Великоднем.
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31.12.2022 15:47 Ответить
На телеграм каналі А. Цаплієнко є публікація фото дівчинки вбитої в Протасовому Яру 🤬Жахливі кадри з Протасова Яру в Києві
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31.12.2022 16:40 Ответить
Передноворічна ракетна атака на Україну, що відомо на цю мить:

▪️Київ - у столиці пролунали вибухи у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджений готель. Відомо щонайменше про одного загиблого та сімох поранених.

▪️Хмельницький - росіяни атакували місто ракетами. Влада повідомляє про чотирьох постраждалих.

▪️Миколаїв - Віталій Кім заявив про "прильоти" у різних районах міста, виникли пожежі.

▪️Краматорськ - окупанти завдали ракетного удару по промисловій зоні. Попередньо без жертв.
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31.12.2022 15:48 Ответить
Відомо,що Україна вистояла, тримається і воює. Усе буде Україна
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31.12.2022 15:54 Ответить
агент Кірюха оперативно проінформував ФСБ-ГРУ про результати обстрілу...
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31.12.2022 15:48 Ответить
згадується як малоросьня бігли до посольства Московії з квіточками співчуття коли там траплялася якась побутова катастрофа.

Ось через ціх підорів путін і повірив, що його війська теж зустрічатимуть з квітами.

Пам'ятаю тут на Цензорі мені тикали - "Ти нічого не розумієш, ось цією добротою, людяністю та толрантністю ми і відрізняємося про москалів" - і далі несли
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31.12.2022 15:52 Ответить
2008 року під час війни в Грузії 90% українців симпатизували Росії й лише 30% росіян симпатизували Україні.
Джерело: https://censor.net/ua/n3390517
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31.12.2022 17:05 Ответить
Если страна террорист не признаёт нормы международного права, то почему тогда эти нормы соблюдаются в отношении страны террориста вашу мать.
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31.12.2022 15:58 Ответить
Нам их нужно соблюдать иначе партнёры обидятся и перестанут помогать
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31.12.2022 16:09 Ответить
Задай этот вопрос банде наркоманов!
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31.12.2022 16:24 Ответить
Так само як і в законодавстві багатьох країн немає смертної кари.
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02.01.2023 12:15 Ответить
А чому заступник глави ОП Кирило Тимошенко практично в прямому ефірі повідомляє військам країни агресору результати роботи їх ракетних атак? Хтось може мені пояснити
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31.12.2022 16:07 Ответить
Його босс знає
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31.12.2022 16:13 Ответить
А почему ПОЦ тимошенко не на фронте ? Он инвалид, инсульт прямой кишки?
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31.12.2022 16:15 Ответить
Поки не почнемо х..ти москву так , щоб аж ленін встав а путін ліг - це буде продовжуватися і надалі
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31.12.2022 16:09 Ответить
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31.12.2022 17:10 Ответить
Смерть московським окупантам,кожен українець за своє життя зобов'язаний убити не менше трьох москалів
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31.12.2022 16:17 Ответить
Заткніть хтось їбало цьому дегенерату!!!
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31.12.2022 16:19 Ответить
 
 