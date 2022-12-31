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Оккупанты впервые за неделю перебрасывают свои войска и большую колонну техники из РФ на север Донетчины, - Андрющенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики перебрасывают большое количество техники на север оккупированной Донетчины.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Фиксируем движение большой колонны российской техники. Грузовики с пока живой силой и БК. Из России в направлении севера Донецкой области. Впервые за последнюю неделю", - говорится в сообщении.
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+16 Zalet
показать весь комментарий31.12.2022 17:47
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показать весь комментарий31.12.2022 17:53
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С говым годом!
В чем новость-то? ВСУ утилизирует орков по несколько сотен за сутки. Они восполняют потери. Это новость? Кто-то думал, что будет как-то иначе?