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Оккупанты впервые за неделю перебрасывают свои войска и большую колонну техники из РФ на север Донетчины, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики перебрасывают большое количество техники на север оккупированной Донетчины.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем движение большой колонны российской техники. Грузовики с пока живой силой и БК. Из России в направлении севера Донецкой области. Впервые за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+16
Шоб ваши руские мамки и костей ваших не нашли. Зеки сталинские.
С говым годом!
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31.12.2022 17:47
+10
Самое доходчивое объяснение, почему россияне - фашисты
https://twitter.com/i/status/1608825330625839107
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31.12.2022 17:34
+10
Зафіксували - от і добре, наступне слово за HIMARS. Треба засмажити трохи свинособак до свят.
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31.12.2022 17:53
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Самое доходчивое объяснение, почему россияне - фашисты
https://twitter.com/i/status/1608825330625839107
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31.12.2022 17:34 Ответить
ага..закінчуються..так так .. кіздюки екранні
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31.12.2022 17:36 Ответить
Могилизация быдла Путлера продолжается🦍🦍🦍🦍🦍💀💀💀💀💀💀💥🔥💥🔥💥🔥
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31.12.2022 17:47 Ответить
Шоб ваши руские мамки и костей ваших не нашли. Зеки сталинские.
С говым годом!
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31.12.2022 17:47 Ответить
Там колонна 300 авто ..Напрямок на Північ ...Колона з камазів пікапів
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31.12.2022 17:49 Ответить
щось Камазів мало мабуть запаси підходять до краю .
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31.12.2022 18:46 Ответить
Напевно красиво то все буде горіти)
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31.12.2022 17:51 Ответить
Сам палити будеш?
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31.12.2022 18:16 Ответить
А ти хочеш?
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31.12.2022 18:31 Ответить
Зафіксували - от і добре, наступне слово за HIMARS. Треба засмажити трохи свинособак до свят.
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31.12.2022 17:53 Ответить
І що означає "вперше за тиждень"? Продавити наш фронт на півночі донеччини? А тиждень вичікували, що чмобіки самі впораються?
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31.12.2022 17:54 Ответить
Чмобовозы. Ваше слово товарищ хаймерс.
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31.12.2022 18:16 Ответить
Свіже "м'ясо" везуть! Баранів на забій. Скотобаза, блін.
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31.12.2022 18:34 Ответить
Якщо на Північ, то м'ясо тікає.
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01.01.2023 00:53 Ответить
Накуй фіксувати, треба артою крити.
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31.12.2022 19:31 Ответить
Десь та й мають зупинитись...тади і "привітають"
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01.01.2023 08:05 Ответить
Нехай вони там усі й здохнуть
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01.01.2023 02:35 Ответить
100 пехотинців з калашами це еквівалент 1 го танку
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01.01.2023 11:22 Ответить
Поки не буде у нас ракет які б могли діставати їх пром обєкти то вони будуть робити і далі свої танки та ракети і края всьому цьому не буде.
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01.01.2023 15:46 Ответить
Никакого "перекидывания техники" я не увидел. А если бы л/с перевозили автобусы, то это тоже считалось бы "перекидыванием техники"?
В чем новость-то? ВСУ утилизирует орков по несколько сотен за сутки. Они восполняют потери. Это новость? Кто-то думал, что будет как-то иначе?
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01.01.2023 16:07 Ответить
приiхали красти наши пралки та унитази. They came here to steal our washing mashines and toilets.

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01.01.2023 17:35 Ответить
Бачу везуть мясо!!Техніка закінчилась!!
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01.01.2023 18:59 Ответить
 
 