Оккупанты впервые за неделю перебрасывают свои войска и большую колонну техники из РФ на север Донетчины, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские захватчики перебрасывают большое количество техники на север оккупированной Донетчины.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Фиксируем движение большой колонны российской техники. Грузовики с пока живой силой и БК. Из России в направлении севера Донецкой области. Впервые за последнюю неделю", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские захватчики обстреляли Краматорск, погибших и раненых нет, - мэр Гончаренко