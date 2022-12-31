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Сегодняшняя ракетная атака – это не итог года, это итог судьбы самой России, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государство-террорист не получит прощения.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"31 декабря... Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России.

Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря.
Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа. Именно против народа.
Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить.

И по-русски.
Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами собственных резиденций и дворцов.
Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину, а также энергетиков.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Топ комментарии
+22
в асфальт закатані зеплесенью.
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31.12.2022 17:52
+20
Навіщо витрачатися на ракети, коли можна профінансувати Єдиний телемарафон та телеканал "Дом"? Та й велике крадівництво нікуди не ділося. Ракети не на часі.
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31.12.2022 18:09
+14
Очередной видосик-гундосик в ответ на ракеты? Ну, кто во что гаразд.
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31.12.2022 17:49
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И я о том же - 2023 год для кацапов должен стать как 2022 для украинцев. Пусть на обжираются плодами войны до рвоты кровью.
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31.12.2022 17:47 Ответить
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31.12.2022 17:49 Ответить
Де наші ракети хз ?
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31.12.2022 17:47 Ответить
в асфальт закатані зеплесенью.
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31.12.2022 17:52 Ответить
Навіщо витрачатися на ракети, коли можна профінансувати Єдиний телемарафон та телеканал "Дом"? Та й велике крадівництво нікуди не ділося. Ракети не на часі.
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31.12.2022 18:09 Ответить
Только вот вопрос - а нахрен нужен "марафон" когда нету энергии? Кто его будет тогда смотреть?
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31.12.2022 18:24 Ответить
Для них це такий собі безпрограшний варіант - гроші все одно виділено, придворних сраколизів прилаштовано (навіть якщо ніхто і не буде дивитися), а буде світло - знайдуться і ті, хто сидітиме перед зомбоящиком і слухатиме про "титанічні надзусилля" Зеленського та Єрмака з порятунку країни, маячню Арестовича, Піонтковського і т.п. "видатних експертів світового рівня".
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31.12.2022 18:41 Ответить
Навіщо людині одежа як що ії фарбою на ньому можна намалювати
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01.01.2023 22:22 Ответить
У нас тут свой приговор- новый посол в Болгариии
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31.12.2022 17:47 Ответить
Пососол держится ротом за главный рычаг
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01.01.2023 18:28 Ответить
Здивувалися б, якби не було.
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31.12.2022 17:47 Ответить
до відома Цензора - росія пишеться з маленької літери
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31.12.2022 17:48 Ответить
Одно наверное одно издание в Украине, которое пишет с большой. Что "р", что "п".
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31.12.2022 17:52 Ответить
Очередной видосик-гундосик в ответ на ракеты? Ну, кто во что гаразд.
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31.12.2022 17:49 Ответить
А що він ще може? Ну поїде в Бахмут попозує на камеру. Ну з Байденом за столом посидить, дід зробить вигляд,що йому цікаво. Та й все...
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31.12.2022 18:22 Ответить
З Новом Роком Украiнцi. В 2023 роцi кацапи перестанут iснувати. Слава Украiнi! Слава ЗСУ!
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31.12.2022 17:52 Ответить
Героям Слава! Україна понад усе
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31.12.2022 17:55 Ответить
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01.01.2023 13:40 Ответить
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01.01.2023 14:57 Ответить
Свитло йе вода тоже йе,орки пляти обхезались а народ Украины будет встречать со светом Новой рiк!
У нас воббще написали шо до утра виключать не будут(пiвнiч краiни)
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31.12.2022 17:53 Ответить
@gnapw

Якщо Хуженєбудєт змінилось на припорошенку було б хуже значить з хуженєбудєт наїбали. Це проста задача на логіку
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31.12.2022 17:53 Ответить
Сдохните все руские!
Пусть планета очистится от руского духа
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31.12.2022 17:54 Ответить
Володя,а чому ти за 10 міс жодного разу не пояснив чому ЖОДНОГО удару не було по Кончі-Заспі? чому від ударі злого путіна не постраждав жоден Слуга.жоден олігарх? чому ОПЗЖопери і агенти рашки ЖОДНОГО разу не постраждали від тебе? про те,чому ти призначаєш послами ....інструкторів з мінєту,я вже й не питаю....
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31.12.2022 17:54 Ответить
Британская разведка считает, что россияне попытаются испортить Новый год и нанести в ближайшее время очередной ракетный удар по Украине
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31.12.2022 17:56 Ответить
Чого ти такий впевнений? Так хочеться ще побути пріпіздєнтом? Так хочеться ще дєньог екскаваторним ковшем нагребти?
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31.12.2022 17:57 Ответить
А як гроші в мацкві заробляв срака не свербіла ?
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31.12.2022 17:58 Ответить
Де атака на москву?
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31.12.2022 18:03 Ответить
А там где асвальт,шашлык,скумбрия по 8,и прэзэдент уклонист- наркоман!который вам ничего ни должэн!
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31.12.2022 18:12 Ответить
Тобі гнусавий,я бажаю повного забуття,щоб до одвічно ув'язненого зеленського в.о. ніхто не приходив на побачення.
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31.12.2022 18:03 Ответить
А на ракетну атаку ми відповімо... відосиком! Ще один - ще одним дуже брутальним відосиком! Ще? - новий відосик де вам нещасні кацапи розкажуть який вам пі**ець і як ви від тих ракет страждаєте ще більше ніж Українці!
Іноді таке відчуття що кацапські ліберали взяли владу в Україні і без втоми розповідають як кацапія страждає більше нас, ну і звичайно мурло повинно звернутися до канібалів на свинособачій мові, куди ж без цього.
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31.12.2022 18:09 Ответить
а чи не наживаєшся ти як Порошенко на війні?

Чому росіяни не перестали "просто перестать стрелять"?.

Тебе малоросьня обрала що б ти закінчив нарешті війну - обдурив

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31.12.2022 18:14 Ответить
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31.12.2022 18:25 Ответить
І слова правильні, але його подача... Це й хрипкий говорок - виключив нафіг
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31.12.2022 18:29 Ответить
Бідолашний Зеля! Контактує з народом виключно через "відосіки". Так і не дойшло до нього, що життя - це не кіно...
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31.12.2022 18:31 Ответить
Це підсумок твого бездарного великокрадівництва на озброєні армії.
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31.12.2022 18:49 Ответить
"потужно відповів" -соплями і кривавими сльозами ...(((
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31.12.2022 19:01 Ответить
Як добре що відмовився від телевізора! Зустріну Новий Рік з дружиною та дітьми і ніяке "балабольство" не буде мені гундосити.
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31.12.2022 19:06 Ответить
Включи природничий канал! У мене зараз чоловік на екрані ловить вусача у Британії
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01.01.2023 13:51 Ответить
Когда на Западе залезая друг другу на головы орут что Зеленский второй Черчилль, поневолі начинаешь задумываться, а не является вяличие Черчилля тоже выдумкой.
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01.01.2023 03:48 Ответить
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01.01.2023 13:42 Ответить
Вова краще ще раз станцюй
Патріот ти наш
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01.01.2023 22:24 Ответить

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01.01.2023 22:28 Ответить
 
 