Сегодняшняя ракетная атака – это не итог года, это итог судьбы самой России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государство-террорист не получит прощения.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"31 декабря... Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России.

Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря.

Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа. Именно против народа.

Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить.

И по-русски.

Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами собственных резиденций и дворцов.

Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину, а также энергетиков.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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