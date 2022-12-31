Кличко приехал в Бахмут. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко побывал в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграм-канале мэра Киева.

"Не сломают нас российские варвары! И наши защитники это доказывают каждый день. И передают поздравления с востока Украины!" - отмечается в сообщении.

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