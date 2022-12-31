Кличко приехал в Бахмут. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Киева Виталий Кличко побывал в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграм-канале мэра Киева.
"Не сломают нас российские варвары! И наши защитники это доказывают каждый день. И передают поздравления с востока Украины!" - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+98 Коди Смарт
показать весь комментарий31.12.2022 18:46
+53 Олег Шестакович
показать весь комментарий31.12.2022 18:52
+49 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий31.12.2022 18:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Але хто такий той михасик (це ще якщо він сам себе хачаб так самоідентифікує) і де Віталій?..
І я не зневажив поступок Кличка, а натякав на "подолячок" усіляких, що гастролюють по "гарячим" точкам та вже моніторять що б "вібудувати".
Все буде Україна !!!
Гидра будет побеждена!
ось який зміст. Шобла у кремблі та у всій напараші.
відношення до України?
Більшість зелебобіків перша рванула за кордон. Як, звідти добре ржати?
Думай-те.
Їм таке навіть в голову не прийде бо вони почувають себе незамінними на своєму місці, "спасітелями отечества", блін.
Та й взагал, передвиборча гонка вже почалась, треба набирати бали.
Ну ладно, всё равно по единамумарафону не покажут.
бо без броніка і каски на передку тільки в "павільоні під світлом від софітів" мона бігати....
Чмошники зелёные...
Ваня, ехай туда !
Не свыклось- приехал на передок.
Поддержал воинов.
Респект.
Оба брата Патриоты Украины.
·
Dec 31, 2022
Прямо зараз по всіх ЗЕмарафонах йде ''обличчя року''' тадам!!! І це Буданов. Не військові ,що ціною власного життя боронять державу,а саме паталонічний брехун та провокатор - Буданов,що живе з російським аферистом Гогілашвілі. Інших облич у ЗЕленського для вас немає.
Тоді як він підтримує? Привіз дрони чи тепловізори, він взагалі привіз для них якусь допомогу? В повідомленні про це мовчок.