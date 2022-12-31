Освобождение украинских пленных 31 декабря 2022 года. Кадры СБУ. ВИДЕО
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Служба безопасности Украины обнародовала кадры освобождения украинских пленных 31 декабря 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Жизнь каждого украинца – наибольшая ценность!
Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - говорится в сообщении.
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https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.
Собака ніколи не забуває свого господаря. Для чого було його забирати? Дикуни кляті, їм по кайфу знущання над людьми, дітьми, тваринками, їм байдуже, кому робити боляче.
интересно...как же его все таки вернули???
У рік котика ми обов'язково переможемо!
Слава Героям-захисникам-переможцям!!!
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8