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СБУ (18690) пленные (1835)

Освобождение украинских пленных 31 декабря 2022 года. Кадры СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины обнародовала кадры освобождения украинских пленных 31 декабря 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наибольшая ценность!

Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+45
Слава Україні!Слава Нації. Україна понад усе. Дякую, Герої
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31.12.2022 19:05
+28
Любимые мои защитники , хлопцы , за Вашими плечами Ненька Украина как за каменной стеной. Спасибо Вам , здоровья , хай хранит Вас Боженька .
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31.12.2022 19:22
+18
До України повернули собаку, якого окупанти вкрали у військової з "Азовсталі"

Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.



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31.12.2022 20:05
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Слава Україні!Слава Нації. Україна понад усе. Дякую, Герої
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31.12.2022 19:05 Ответить
С Новым Годом Украина! Желаю по-больше таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
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01.01.2023 00:48 Ответить
Підуть.
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31.12.2022 19:08 Ответить
А шо, ще є сумніви?
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31.12.2022 20:09 Ответить
ПШНХЙ руская свінья.
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31.12.2022 20:23 Ответить
не "служить" а ВОЕВАТЬ с кацапами
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31.12.2022 21:01 Ответить
А шо там по "Азовцям"?!
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31.12.2022 19:22 Ответить
Нижче написано про визволення 140 з Азовсталі і Зміїного
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31.12.2022 19:28 Ответить
З тих двох, про кого я знала, звільнена сестра знайомого. Її полонили з морпіхами і не знали, що вона з Азову. Друг знайомого, теж з Азову і далі в полоні. Обоє служили в Маріуполі.
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31.12.2022 20:00 Ответить
Любимые мои защитники , хлопцы , за Вашими плечами Ненька Украина как за каменной стеной. Спасибо Вам , здоровья , хай хранит Вас Боженька .
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31.12.2022 19:22 Ответить
Ігор, міг би й українською написати...
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31.12.2022 20:10 Ответить
Вітаємо!!! Дякуємо за вашу мужність! Всього найкращого!!! Нехай щастить!!! Слава нашим захисникам!!! Героям Слава!!!💛💙
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31.12.2022 19:53 Ответить
До України повернули собаку, якого окупанти вкрали у військової з "Азовсталі"

Під час обміну полоненими 31 грудня Україна повернула додому собаку на ім'я Адік,
якого рашисти забрали в української військової з Маріуполя і "подарували" Кадирову.



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31.12.2022 20:05 Ответить
Бідолашна собаня, натерпілася.
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31.12.2022 20:27 Ответить
На ньому ошийник-удавка . Бідний песик.
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31.12.2022 20:29 Ответить
ну а раптом ка-дірку цапане ... тож і придушили трошки...(в мого знайомого такий собака - вид грізний, а сам дурник-дурником , тільки що не обіймається.... хоча котів не любе (кажу ж дурник))
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31.12.2022 20:39 Ответить
Так, це песик серйозний , але ж так знущатися над тваринкою ошийником-удавкою, може лише садист.

Собака ніколи не забуває свого господаря. Для чого було його забирати? Дикуни кляті, їм по кайфу знущання над людьми, дітьми, тваринками, їм байдуже, кому робити боляче.
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31.12.2022 20:53 Ответить
для красивой картинки по ТВ (русоговносми набросоли на ветилятор)
интересно...как же его все таки вернули???
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31.12.2022 20:58 Ответить
Я навіть боюсь дивитись, щоб не ревіти.
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31.12.2022 21:19 Ответить
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31.12.2022 21:39 Ответить
Щиро дякую 😻
У рік котика ми обов'язково переможемо!
Слава Героям-захисникам-переможцям!!!
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31.12.2022 21:48 Ответить
https://t.me/channel24_ua/69836
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31.12.2022 21:09 Ответить
мабуть собака щось дондону по нашому сказонув, а той і всрався.
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31.12.2022 20:16 Ответить
.
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31.12.2022 20:42 Ответить
Ще один із фактів, що срюскаі-московіти крадуть усе підряд з України з часів навали ще МАМАЯ‼️😠😡🤬🙈🤷‍♂️🤯
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31.12.2022 20:50 Ответить
С Новым Годом Украина! Желаю по-больше таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UP7A6UIxo-8
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01.01.2023 00:47 Ответить
З поверненням хлопці та дівчата!Ви справжні ГЕРОЇ!Дякую вам!Вічна пам'ять загиблим.
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01.01.2023 09:51 Ответить
спасибо пане Президент что не забываете о пленных героях!!!
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01.01.2023 19:28 Ответить
 
 