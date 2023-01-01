События прошлого года шокировали цивилизованный мир. Но мы выстояли. Верю в Победу в новом году, - Наев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошедший год стал безжалостным на события, шокировавшие весь цивилизованный мир. Но мы выстояли, показав свою сплоченность и силу духа. Выстояли, вписав в историю славные имена героев.
Об этом заявил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в новогоднем поздравлении, информирует Цензор.НЕТ.
"В учебниках по Новейшей истории Украины появятся разделы по героической обороне Киева и Харькова, Чернигова и Изюма, Авдеевки и Бахмута. Будет несокрушимый Мариуполь, освобожденный Херсон, будет Запорожье и Николаев… Будет наше единство с запада на восток и с севера на юг. Мы с Вами будем помнить все. Потому что невозможно стереть из памяти родных лиц из Бучи и Гостомеля, Ирпеня и Бородянки. Мы будем помнить, чтобы не повторить. Мы будем помнить, чтобы мирно жить дальше", – отмечает Наев.
"Я верю, что Новый год принесет нам долгожданную Победу и возвращение в родные дома мужей и жен, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Все они вернутся героями! Мы не десятки, а сотни, тысячи и миллионы раз убеждались в том, что наш дух – не сломить, нашей надежды – не унизить, наш род – не искоренить", – добавляет он.
По его словам, только с верой в победу мы будем приближать возвращение мира. Наша земля – принадлежит нам, наши традиции – нетленны, наши святыни – вечны!
"Украина была! Украина есть! Украина будет! Слава Украине! Вместе победим!", - резюмирует командующий Объединенными Силами ВСУ.
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Піzдець мокшанській *********...
Такие жертвы ради Карельскго перешейка..это полный Дебилизм..
Слава Маршалу Финляндии Маннергейму ✌️💪
НАЄВ має рідного брата в генштабі рф!
НАЄВ в 2014 був очільником штабу "розвідки" (кіровоградського "спецназу"), які на "донбасі" постійно потрапляли засідку (всі посмертно), намагаючись евакуювати українських пілотів збитих бойових літаків та гелікоптерів!
НАЄВ ще багато чого зробив на користь окупаційних військ російських нацистів!
НАЄВ не повинен і далі робити "саботаж" та "диверсії" в лавах ЗСУ!