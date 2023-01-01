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События прошлого года шокировали цивилизованный мир. Но мы выстояли. Верю в Победу в новом году, - Наев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошедший год стал безжалостным на события, шокировавшие весь цивилизованный мир. Но мы выстояли, показав свою сплоченность и силу духа. Выстояли, вписав в историю славные имена героев.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в новогоднем поздравлении, информирует Цензор.НЕТ.

"В учебниках по Новейшей истории Украины появятся разделы по героической обороне Киева и Харькова, Чернигова и Изюма, Авдеевки и Бахмута. Будет несокрушимый Мариуполь, освобожденный Херсон, будет Запорожье и Николаев… Будет наше единство с запада на восток и с севера на юг. Мы с Вами будем помнить все. Потому что невозможно стереть из памяти родных лиц из Бучи и Гостомеля, Ирпеня и Бородянки. Мы будем помнить, чтобы не повторить. Мы будем помнить, чтобы мирно жить дальше", – отмечает Наев.

"Я верю, что Новый год принесет нам долгожданную Победу и возвращение в родные дома мужей и жен, братьев и сестер, сыновей и дочерей. Все они вернутся героями! Мы не десятки, а сотни, тысячи и миллионы раз убеждались в том, что наш дух – не сломить, нашей надежды – не унизить, наш род – не искоренить", – добавляет он.

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По его словам, только с верой в победу мы будем приближать возвращение мира. Наша земля – принадлежит нам, наши традиции – нетленны, наши святыни – вечны!

"Украина была! Украина есть! Украина будет! Слава Украине! Вместе победим!", - резюмирует командующий Объединенными Силами ВСУ.
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Топ комментарии
+19
Шокованими були саме ті люди, які свідомо відкидали правду про расєйкіну суть, замовчували їхні злочини, відвертались від жертв. Так тривало аж поки кожному дятлу перед очі не кинули розірвані тіла .
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01.01.2023 10:44
+16
Узкая ********* будєт дєницифіцирована і демілітарізірована!
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01.01.2023 10:46
+9
И изолирована от мирового сообщества лет на 40, а лучше на 100 после демилитаризации.
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01.01.2023 11:15
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Шокованими були саме ті люди, які свідомо відкидали правду про расєйкіну суть, замовчували їхні злочини, відвертались від жертв. Так тривало аж поки кожному дятлу перед очі не кинули розірвані тіла .
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01.01.2023 10:44 Ответить
Узкая ********* будєт дєницифіцирована і демілітарізірована!
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01.01.2023 10:46 Ответить
И изолирована от мирового сообщества лет на 40, а лучше на 100 после демилитаризации.
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01.01.2023 11:15 Ответить
Не знаю чому, але в цій державі вірю тільки словам ВОЇНАМ.
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01.01.2023 11:17 Ответить
Слава Нації!
Піzдець мокшанській *********...
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01.01.2023 11:29 Ответить
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01.01.2023 11:42 Ответить
Итак, как прошел для украинцев восьмой год русо фашистской агрессии против Великой Украины. 1. Реальный сектор промышленности, многое из которого разбомбили русские фашисты, был утерян. Но не навсегда. За счет средств русских рабов, из бюджета расеи, все это будет восстановлено. Причем, что показательно. Русские фашисты разбомбили все старое, а построено будет все новое, по новым технологиям. На зависть русским рабам! 2. Падение ВВП украины, составило не менее 30 проц., но благодаря помощи Запада, это падение абсолютно не ощущается. 3. Потери на поле боя доблестных Защитников Украины оцениваются, по отношению к потерям русских фашистов, где-то 1 к 13. 4. В целом демографические потери Великой Украины не существенны. После подписания капитуляции кремля, из ЕС вернутся украинцы домой. А за тех, кого русо фашисты убили, из бюджета русо фашистской ********* будут выплачены компенсации на миллионы долларов родственникам погибших украинцев. 5. Энергетическая система Великой Украины не потеряла существенно свой потенциал. Да, есть поврежденные оъекты, но украинские энергетики творят чудеса и практически всюду восстанавливают повреждения. Достаточно сказать, что на Новый Год, практически во всех городах Великой Украины был свет и тепло! К тому же Запад активно помогает Украине с поставкой генераторов и необходимого оборудования. Русские рабы и ботоферма свиней пытаются доказывать обратное и в русских пабликах самозабвенно врут о том, что, дескать, света в Великой Украине нет..Но это жалкие потуги дебилов, которые мечтают выдать желаемое за действительное. 6. Военная инфраструктура Великой Украины, её ВПК и военная техника уже практически возрождена, после того, как янукович ее уничтожил. Более того, украинский ВПК возраждается по стандартам НАТО... Это не то, что смешные русские фашисты воюют танками 60-х годов прошлого века. 7. Украинские руководители в период чрезвычайной ситуации и военного положения показали свою полную состоятельность. Достаточно послушать последнее видео Юлия - Латынина - Михаил Подоляк, где Михаил рассказывал, как на переговорах с русо фашистами в марте, делегация кремлевских шизофреников была в полном неадеквате! 8. Количество безработных в Великой Украине стремительно уменьшилось И это благодаря тому, что уже сейчас, Великая Украина активно отстраивает все то, что разрушили русские фашисты. Естественно, отстраивает там, где это возможно! 9. Расцвет великой украинской нации привел к тому, что уже очевидно сейчас : После Победы Великой Украины, Великая Украина будет играть доминирующую роль в Европе и Мире. С помощью западных партнеров, Украина станет великой экономической державой. Это будет европейский Сингапур.. Или европейская Южная Корея. Стоимость, цена украинского паспорта будет котироваться на уровне первых 10 ведущих стран Мира. Ну а судьба фашистской, тоталитарной, нищей расеи очевидна уже сейчас... расею ждет распад и обнищание. Страна будет вышвырнута в 19 век.. Без нормальных услуг, без новых технологий, без перспективы какого-нибудь нормального развития.
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01.01.2023 11:53 Ответить
Зимнюю войну с Финляндией Сралин закончил быстро в марте 1940 года,когда ему доложили реальные потери краснопузой армии...по данным некоторых историков это было 390 000...из них замёрзло от холода и голода в лесах Финляндии около 100 000..
Такие жертвы ради Карельскго перешейка..это полный Дебилизм..
Слава Маршалу Финляндии Маннергейму ✌️💪
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01.01.2023 11:54 Ответить
Фишка в том что Гитлер приезжал к Маннергейму два раза с целью склонить Финляндию в союзу...но Маннергейм оба раза сказал Нет...,на дохлый СССР я нападать не собираюсь..., возьму свое и уйду...,но все равно,не вернул Карельский перешеек...,в результате переговоров с быдлом Сралина...
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01.01.2023 12:10 Ответить
ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ!

НАЄВ має рідного брата в генштабі рф!

НАЄВ в 2014 був очільником штабу "розвідки" (кіровоградського "спецназу"), які на "донбасі" постійно потрапляли засідку (всі посмертно), намагаючись евакуювати українських пілотів збитих бойових літаків та гелікоптерів!

НАЄВ ще багато чого зробив на користь окупаційних військ російських нацистів!

НАЄВ не повинен і далі робити "саботаж" та "диверсії" в лавах ЗСУ!
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03.01.2023 00:51 Ответить
 
 