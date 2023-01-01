В новом году Путина ждет поражение, а нас – победа, - Порошенко. ВИДЕО
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Петр Порошенко в новогоднюю ночь поздравил украинцев и отметил: 2023 станет годом украинской победы. Он отметил, что в 2022 году Украина выстояла как государство, но впереди еще большая борьба, и для этого необходимы единство и солидарность.
"Уходит тяжелый год. Самый тяжелый. Год больших потерь, но и год великих героев. В этом году мы научились жить без света. Но поняли, что свет в нас самих. Мы узнали, какую мощь имеют единство и солидарность. Когда все украинцы объединены внутри себя, и весь мир - вместе с Украиной", - сказал пятый президент, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Украина выстояла как государство. Мы, украинцы, стали гораздо сильнее. Мы – нация отважных и отчаянных воинов. Позвоните и напишите знакомым солдатам и офицерам. Поблагодарите и поздравьте наших ангелов-хранителей", – призвал Петр Порошенко.
Марина Порошенко пожелала украинским семьям, разъединенным войной, как можно быстрее воссоединиться: "Мое пожелание в этот день – пусть особое тепло новогодней ночи преодолеет большие расстояния и соединит разделенные войной семьи. Чего большего можно желать нашим семьям, чем победы, мира и воссоединения в новом 2023 году?!"
"За этот год мы стали взрослее на десятилетие. Мы поняли, что наибольшая ценность – это свобода и человек. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить как можно больше жизней. Оружие, шлемы, броники, дроны точно более ценны чем драгоценности. Наши поздравления всем волонтерам. Они тоже иногда творят чудеса. Вместо офиса мы весь прошлый год базировались на этом огромном складе, из которого десятками, сотнями маршрутов на фронт ехала техника, амуниция, средства защиты и даже оружие", - добавляет Петр Порошенко.
Он также предостерег: зима будет тяжелой. "Холодной, как лед, - в тылу. На фронте – горячей, как ад! Но на военных дорогах в поездках на фронт встречался с тысячами разных людей, гражданскими и военными. Поэтому знаю: мы победим", – отмечает Порошенко.
Пятый президент также процитировал слова Василия Симоненко, адресованные российским варварам:
"Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров клекоче і гуде!"
"Мы показали, что можем творить чудеса. Путин хотел блицкрига за три дня, а уже безнадежно застрял более чем на триста дней. В следующем году его ожидает поражение, а нас - ждет победа!" - убежден Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
З чого починати рік? Звісно, з допомоги фронту. А значить зі "Справи громад".
Так вийшло що я на власні очі бачив з чого все починалося. Як команда Юрія Бірюкова заходилася забезпечувати 206-й батальйон тероборони Києва. А з ним і всі інші батальйони. Форма, берці, амуніція, зв'язок. І броніки-броніки-броніки... Вже тоді я чув "допомогти бригаді такій", "потрібна допомога бригаді цій". Для розуміння, бої гриміли на околицях Києва, нас лякали чутками що Київ оточують.
Петро Порошенко тоді займався проектами дещо іншими. Передав 500 кулеметів ПКМ Збройним силам. Організував виробництво бандермобілів. Добув для 206-го бату бронетехніку.
Я пригадую скільки всього зроблено за рік і не вірю що це зробили ми. Пікапи для ЗСУ - хто бачив як сиплеться зараз волонтерська техніка БВ, розуміє мудрість цього кроку. Вантажівки ДАФ Ліленд для ЗСУ. Рації і ретранслятори. "Шадені бджілки" - коптери "Аутел". Броньовики "Шилд". БПЛА "Валькірія". БПЛА "Посейдон" - мрія кожної бригади. БТРи "Спартан". Й нарешті - Ошкош. Танковий тягач, найбільший у світі.
Це не враховуючи установки для очистики води і мінікотельні для Миколаєва. Не вразовуючи мініпекарні для Херсону - з якою ЗЕвлада заходилася боротися. Ще генератори для міст що потерпають від обстрілів.
Все це зробили ми з вами. Петро Порошенко. Команда "Справи громад". І кожен хто пожертвував кошти на спільну справу. На справу, яка до істерики доводить противників п'ятого президента, ми бачимо як нашу допомогу ЗСУ вони силяться виваляти в багні.
Хай силяться. Ми знаємо що і для чого ми робимо. Знаємо і продовжуємо відстоювати нашу країну. Кожен на своєму місці. Бо це наша спільна справа. "РЕС ПУБЛІКА".
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