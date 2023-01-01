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"У них контракт закончен. Парни, счастливо, с Новым годом!" - Пригожин отправляет ликвидированных наемников ЧВК "Вагнер" в Россию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети показали видео, на котором основатель и спонсор российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин наблюдает за отправкой тел ликвидированных в Украине наемников в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Едем, Едем в соседнее село на Дискотеку со своей Фонотекой
"Появилась информация, что ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в оккупированной Макеевке, уничтожено около 600 оккупантов
Местные паблики пишут, что захватчики обустроили лагерь для мобилизованных в здании бывшего 19-го профтехучилища. В результате мощного удара были ликвидированы около 600 оккупантов, много "трёхсотых".
Ждём подтверждения от Генштаба".
Инсайдер UA
...."кількість вбитих не вражає- баби нових наражают".... (з байки про білу ладу).