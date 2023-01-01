"У них контракт закончен. Парни, счастливо, с Новым годом!" - Пригожин отправляет ликвидированных наемников ЧВК "Вагнер" в Россию. ВИДЕО

В сети показали видео, на котором основатель и спонсор российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин наблюдает за отправкой тел ликвидированных в Украине наемников в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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