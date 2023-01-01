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война (46904) ликвидация (1948) ЧВК Вагнера (1281) Пригожин Евгений (396)

"У них контракт закончен. Парни, счастливо, с Новым годом!" - Пригожин отправляет ликвидированных наемников ЧВК "Вагнер" в Россию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети показали видео, на котором основатель и спонсор российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин наблюдает за отправкой тел ликвидированных в Украине наемников в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+50
Так он еще над ними и издевается. А Пригожин точно не наш агент?
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01.01.2023 16:59
+36
Тролляка лиса, ще й знущається над тушками кацапів. Здається, вся путінська шобла найбільше зневажає свій же "нарот".
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01.01.2023 17:01
+29
Це опущенний пєтух, який вибився у вверхи. Тому й знущається, мститься за минуле . Як і його вождь путін
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01.01.2023 17:32
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01.01.2023 19:35 Ответить
У этого Пригожина такое гнусное ***ло, и такой отвратительный акцент... Прямо, блевать тянет.
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01.01.2023 20:23 Ответить
Свіжачок бавовни:
"Появилась информация, что ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в оккупированной Макеевке, уничтожено около 600 оккупантов
Местные паблики пишут, что захватчики обустроили лагерь для мобилизованных в здании бывшего 19-го профтехучилища. В результате мощного удара были ликвидированы около 600 оккупантов, много "трёхсотых".
Ждём подтверждения от Генштаба".

Инсайдер UA
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01.01.2023 22:36 Ответить
Цинізм вищої ланки.... "счасліво с новим годом" вбитим каже.... вони реально рабокацапів тримають за розхідний матеріал.
...."кількість вбитих не вражає- баби нових наражают".... (з байки про білу ладу).
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02.01.2023 00:58 Ответить
Харя . як у жаби у цього пригожина
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02.01.2023 08:49 Ответить
це він із мертв'яками розмовляє, чи як?
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02.01.2023 18:57 Ответить
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