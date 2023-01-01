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Елка в блиндаже, выстрелы, салаты и пожелания оккупантам: новогодняя ночь на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты поехали в 5-й отдельный штурмовой полк на передовую, чтобы встретить Новый год с теми, кто защищает Украину и украинцев с оружием в руках и ежедневно приближает нашу победу.

Как военные встретили новый 2023 год в блиндаже смотрите в новом видео "Украинского свидетеля", передает Цензор.НЕТ.

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Елка в блиндаже, выстрелы, салаты и пожелания оккупантам: новогодняя ночь на передовой 01

Елка в блиндаже, выстрелы в новогоднюю ночь и несгибаемый дух украинских военных - это все о праздновании победного Нового года на передовой.

Елка в блиндаже, выстрелы, салаты и пожелания оккупантам: новогодняя ночь на передовой 02

"В 2023 году точно будет победа", - говорят военные, нарезая салаты, смотрят новогодние фильмы и говорят с родными.

Елка в блиндаже, выстрелы, салаты и пожелания оккупантам: новогодняя ночь на передовой 03

Врагу же пожелать могут только одно: "Уходите домой".

Но даже в новогоднюю ночь не стихают вражеские выстрелы и то и дело наши военные дают достойный ответ.

Елка в блиндаже, выстрелы, салаты и пожелания оккупантам: новогодняя ночь на передовой 04
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Топ комментарии
+39
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01.01.2023 20:02
+25
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01.01.2023 20:09
+16
Шедевр!
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01.01.2023 20:12
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01.01.2023 20:02 Ответить
Шедевр!
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01.01.2023 20:12 Ответить
Слава ЗСУ! Героям слава!
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01.01.2023 20:08 Ответить
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01.01.2023 20:09 Ответить
Який котяра, одразу видно наш, бандерівець
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01.01.2023 20:28 Ответить
Міцні засмальцьовані руки і м'язи тверді наче дуб
На білій як день вишиванці блищить український тризуб
В очах крижана недовіра як глобус блищить голова
Давно не гуляла сокира по вулицях міста мацква.
З Новим Роком друзі, іпашье ту монголоїдну мразоту. Відразу відправляйте в"їхній рай,до їхнього бога члєніна"
Нав всім тільки Перемоги,над російськими сатаністами.
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01.01.2023 20:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=C17GEfxO600
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01.01.2023 21:15 Ответить
🙏
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01.01.2023 20:12 Ответить
Ріднесенькі наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
З Новим роком !!!
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01.01.2023 20:49 Ответить
Фигуры снеговиков, которые испортили одежду жителям Нижневартовска белой краской, временно огородили заборами
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01.01.2023 21:24 Ответить
З Новим переможний роком !!!

Низький уклін вам, захисники! 🙏💙💛
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01.01.2023 22:36 Ответить
Свіжачок бавовни:
"Появилась информация, что ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в оккупированной Макеевке, уничтожено около 600 оккупантов
Местные паблики пишут, что захватчики обустроили лагерь для мобилизованных в здании бывшего 19-го профтехучилища. В результате мощного удара были ликвидированы около 600 оккупантов, много "трёхсотых".
Ждём подтверждения от Генштаба".

Инсайдер UA
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01.01.2023 22:39 Ответить
 
 