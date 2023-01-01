Елка в блиндаже, выстрелы, салаты и пожелания оккупантам: новогодняя ночь на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты поехали в 5-й отдельный штурмовой полк на передовую, чтобы встретить Новый год с теми, кто защищает Украину и украинцев с оружием в руках и ежедневно приближает нашу победу.

Как военные встретили новый 2023 год в блиндаже смотрите в новом видео "Украинского свидетеля", передает Цензор.НЕТ.

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Елка в блиндаже, выстрелы в новогоднюю ночь и несгибаемый дух украинских военных - это все о праздновании победного Нового года на передовой.

"В 2023 году точно будет победа", - говорят военные, нарезая салаты, смотрят новогодние фильмы и говорят с родными.







Врагу же пожелать могут только одно: "Уходите домой".

Но даже в новогоднюю ночь не стихают вражеские выстрелы и то и дело наши военные дают достойный ответ.





