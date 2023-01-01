РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16152 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
4 137 31
беспилотник (2099) Зеленский (16563) обращение (497)

В первую ночь нового года сбито 45 "Шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением 1 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Новый год, новый день, новые итоги. 45 "Шахедов" сбито в первую ночь года. Спасибо нашим Воздушным силам – летчикам и зенитчикам: 33 "Шахеды" на их счету. Спасибо противовоздушной обороне наших Сухопутных войск за еще 12 сбитых иранских дронов. Молодцы, ребята!

Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России.

Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не поможет. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом.

Очень важно, как все украинцы в эту новогоднюю ночь подпитали внутреннюю энергию. Как мы благодарили наших воинов. Как мы благодарили близких. И как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы.

Сделаем все так, чтобы так и было! Слава всем нашим воинам! Слава каждому и каждй, кто работает на победу Украины! Слава Украине!" – отметил Зеленский.

Читайте также: Ожидаем дальнейших практических шагов по интеграции в ЕС, - Зеленский приветствовал начало председательства Швеции в Евросоюзе
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
ось чому я втратив інтерес до українського спорту - там збіговисько ватних долбо*бів за рідкісним винятком
показать весь комментарий
01.01.2023 20:52
+12
вторгнення все одно було б, але бої йшли б у районі Чонгара чи навіть у Криму.

Якби він не підривав оборону країни, розставляючи на посади агентів ФСБ, а готувався б до війни
показать весь комментарий
01.01.2023 20:49
+8
Якби не його політика, то і війни би великої не було
показать весь комментарий
01.01.2023 20:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби не його політика, то і війни би великої не було
показать весь комментарий
01.01.2023 20:42 Ответить
вторгнення все одно було б, але бої йшли б у районі Чонгара чи навіть у Криму.

Якби він не підривав оборону країни, розставляючи на посади агентів ФСБ, а готувався б до війни
показать весь комментарий
01.01.2023 20:49 Ответить
Це не так, бо при зеле вони шли за три дні бо не бачили перед собою оборони
показать весь комментарий
01.01.2023 20:56 Ответить
Дуже смішно. Десь була оборона, десь не було... Ніби ми з Херсоном в різних країнах.
показать весь комментарий
01.01.2023 21:11 Ответить
Якщо вам відсутьність оборони перед скупченням військ смішить, то напевно вам ще й смішно те, що відбулося далі
показать весь комментарий
01.01.2023 21:32 Ответить
В моєму місті оборона була. в нас з Херсоном різні президенти?
показать весь комментарий
01.01.2023 21:38 Ответить
Если бы вместо этого был тот, Украины уже и не было бы.
показать весь комментарий
01.01.2023 20:56 Ответить
Ну тебе за 5 тыс км виднее
показать весь комментарий
01.01.2023 21:33 Ответить
А если бы Максимка не прятался под прокси, а пошёл в военкомат, то мы были бы у ворот кремля
показать весь комментарий
01.01.2023 21:38 Ответить
А без Максимки ну никак? Ну тогда не видать тебе этих ворот, как своих ушей. Твой выбор.
показать весь комментарий
01.01.2023 21:42 Ответить
А без папиредников никак, провокатор? 😂
показать весь комментарий
01.01.2023 21:55 Ответить
Щось можна було чекати від цієї істоти? І не стільки ця істота вражає, а "піпл", которий гидливо хі-хікав на цей україноненависницьке "мистецтво":
https://youtu.be/rAEd6bKmbf0
показать весь комментарий
01.01.2023 20:56 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2023 20:47 Ответить
ось чому я втратив інтерес до українського спорту - там збіговисько ватних долбо*бів за рідкісним винятком
показать весь комментарий
01.01.2023 20:52 Ответить
А бог це що-*уйло?! Ну то тобі за капським крейсером!
показать весь комментарий
01.01.2023 21:09 Ответить
Все правильно:нам не потрібен мир, НАМ Потрібна Перемога!
показать весь комментарий
01.01.2023 20:57 Ответить
Заметно усиление ПВО
показать весь комментарий
01.01.2023 21:00 Ответить
У новорічну ніч українські військові та за допомогою ******** засобів ППО NASAMS спритно знищували іранські дрони, які російські окупанти запускали на мирні міста.

"Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили"

Такого досвіду застосування цього ЗРК ніхто не мав і має, такого не було щоб під час бою миттєво перезаряджати комплекс та знищувати повітряні цілі які йшли косяком. Це, своєю чергою, свідчить ще про те, що у наших військових їх мало. Тобто і ракети є, а ЗРК замало.

"Це ще один сигнал нашим партнерам! Придивіться наскільки спритно та ефективно в таких складних бойових умовах можуть застосовувати ******* бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці з ЗСУ, які лише кілька тижнів тому проходили навчання",

речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.
показать весь комментарий
01.01.2023 21:10 Ответить
45 сбили, а сколько запустили?
показать весь комментарий
01.01.2023 22:23 Ответить
Вова Зе особисто збивав
показать весь комментарий
01.01.2023 22:54 Ответить
Розумні запитання Українців залишив Зеленський без відповіді‼️💯⚔️❤️🪖🇺🇸🇪🇺🇬🇧🤷‍♂️🤬😠😡
https://twitter.com/UNBVA2X8c2yaR5v/status/1609589307370512385?s=20&t=OUOUYMKHSg8O1yEXBv_kFw
показать весь комментарий
01.01.2023 22:59 Ответить
Любима церква зеленського мабуть яка його вихрестила на президенство

Після закінчення терміну дії оренди Успенського собору і Трапезної церкви (31.11.2022) УПЦ (МП) продовжує використовувати приміщення.
показать весь комментарий
01.01.2023 23:07 Ответить
він незабаром і прогноз погоди буде видавати
показать весь комментарий
01.01.2023 23:46 Ответить
Володимир хвати смердіть. Для того щоб скласти 2+2 не треба дивитись 1+1. Якщо би ти вмів думати , ти б зрозумів що якщо би був Порошенко- рашка би не напала. Чомусь всі сміються з кацапського зомбоящика - у нас свій не гірше. Мова зараз не про те кого хто більше любить. Зараз гинуть люди , кращі люди. Рашка утилізує весь непотріб а у нас непотріб грабує державу а кращі гинуть. Може треба придивитись до того що твориться і не бути таким ...
показать весь комментарий
02.01.2023 06:00 Ответить
Давай вже до овоча дійди, бо за нього також не нападала і не напала би.
показать весь комментарий
02.01.2023 08:30 Ответить
 
 