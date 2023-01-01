В первую ночь нового года сбито 45 "Шахедов", - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением 1 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
"Новый год, новый день, новые итоги. 45 "Шахедов" сбито в первую ночь года. Спасибо нашим Воздушным силам – летчикам и зенитчикам: 33 "Шахеды" на их счету. Спасибо противовоздушной обороне наших Сухопутных войск за еще 12 сбитых иранских дронов. Молодцы, ребята!
Российские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России.
Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не поможет. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом.
Очень важно, как все украинцы в эту новогоднюю ночь подпитали внутреннюю энергию. Как мы благодарили наших воинов. Как мы благодарили близких. И как миллионы раз по всей Украине, по всему свободному миру звучало и звучит до сих пор наше с вами пожелание – пожелание победы.
Сделаем все так, чтобы так и было! Слава всем нашим воинам! Слава каждому и каждй, кто работает на победу Украины! Слава Украине!" – отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Якби він не підривав оборону країни, розставляючи на посади агентів ФСБ, а готувався б до війни
https://youtu.be/rAEd6bKmbf0
"Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили"
Такого досвіду застосування цього ЗРК ніхто не мав і має, такого не було щоб під час бою миттєво перезаряджати комплекс та знищувати повітряні цілі які йшли косяком. Це, своєю чергою, свідчить ще про те, що у наших військових їх мало. Тобто і ракети є, а ЗРК замало.
"Це ще один сигнал нашим партнерам! Придивіться наскільки спритно та ефективно в таких складних бойових умовах можуть застосовувати ******* бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці з ЗСУ, які лише кілька тижнів тому проходили навчання",
речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.
https://twitter.com/UNBVA2X8c2yaR5v/status/1609589307370512385?s=20&t=OUOUYMKHSg8O1yEXBv_kFw
Після закінчення терміну дії оренди Успенського собору і Трапезної церкви (31.11.2022) УПЦ (МП) продовжує використовувати приміщення.