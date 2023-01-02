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Макеевка (451) обстрел (20230) оккупация (9518)

Полуголые трупы российских оккупантов валяются в городе после мощного взрыва в Макеевке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ нанесли мощный удар по месту расположения российских войск в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

После мощного удара ВСУ по училищу №19, где находились мобилизованные россияне, были ликвидированы сотни оккупантов. Водители в городе фиксируют трупы оккупантов, которые разбросаны на сотни метров.

Также читайте: Силы обороны сбили все 44 вражеских "Шахеда", которые вчера атаковали Украину, - Генштаб
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Топ комментарии
+165
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02.01.2023 01:04
+111
наконец-то нашелся мальчик в трусиках. сколько лет, сколько зим
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02.01.2023 01:10
+104
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!

Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги

Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?

Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
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02.01.2023 01:04
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Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!

Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги

Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?

Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
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02.01.2023 01:04 Ответить
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02.01.2023 01:04 Ответить
«Разплєскалась сінева».
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02.01.2023 01:04 Ответить
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02.01.2023 01:06 Ответить
Знайте , рашинські окупанти , що так буде з кожним , хто ступить на украінську землю зі зброєю в руках 😡
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02.01.2023 01:06 Ответить
"В туалєтє поймаєм і в сортірє замочім" - усьо как хотєл *****
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02.01.2023 13:53 Ответить
По-домашнему лежит...
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02.01.2023 01:06 Ответить
По взрослому - без трусов...
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02.01.2023 01:33 Ответить
абізяна ... шо такоє ?
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02.01.2023 12:10 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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02.01.2023 01:07 Ответить
наконец-то нашелся мальчик в трусиках. сколько лет, сколько зим
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02.01.2023 01:10 Ответить
Причому Гагарін. Натягніть на Юру пакет і "поєхалі"
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02.01.2023 01:22 Ответить
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02.01.2023 01:25 Ответить
...А мальчік-та вирас!
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02.01.2023 04:17 Ответить
Еще тот вырас!
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02.01.2023 13:45 Ответить
сверхдержава *****
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02.01.2023 01:13 Ответить
Вові сказали їбашити-Вова їбашить!
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02.01.2023 01:14 Ответить
Язиком на камеру тільки Вова є#ашит.
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02.01.2023 03:14 Ответить
По клавішам роялю
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02.01.2023 06:58 Ответить
Ай молодець! Ходи цукорка візьми, поки мамка не бачить.
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02.01.2023 23:22 Ответить
Органічно виглядають на фоні пейзажу.
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02.01.2023 01:14 Ответить
тонкий гумор органічно
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02.01.2023 02:39 Ответить
і я не здивуюсь, коли завтра ми взнаємо, що конашонков у відповідь вбив чергові... "300 кракенів"

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02.01.2023 01:14 Ответить
Ага! І розковбасив вщент і навпіл 100500 Хаймерсів.
...Гадаю, завтра зранку він буде тверезий і лютий, як лихий парфум.
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02.01.2023 03:50 Ответить
Ну що ви зразу трупи-трупи?!
Может мальчики просто немного випили на праздник?
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02.01.2023 01:28 Ответить
..так а чого іпануваться..??- добряче лежить, як і положено мокші, тіки й того, шо не в земельці..)))
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02.01.2023 01:30 Ответить
Москалі їб*лись одне з одним- а тут п*здець і фсьо...
"Нідапетая лібедіная пеСТня"...
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02.01.2023 01:30 Ответить
Йооооой...

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02.01.2023 03:41 Ответить
Нагадався анекдот, у якому бабка-свідок у суді після неодноразових зауважень головуючого каже:
- ...Дивлюсь, обвинувачувані ніби-то сексом займаються. Придивилась краще, - а вони ї*уться!
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02.01.2023 03:56 Ответить
Да то вони з полум'яною сракою розбігались хто куди як по далі
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02.01.2023 01:35 Ответить
На відео схоже викинутий труп людини яка до того стояла на колінах, на фоні споруди з цілим склом. Новина і відео виглядають янесумісні.
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02.01.2023 01:41 Ответить
Та да, не ясно где это видео снято.из месных соцсетей видно шо училище это новострой(из белого кирпича), там щас оцепление в радиусе 200 м.- никого не пускают. Та еще в машине типа украинский флаг, вряд ли в Макеевке з таким бы ездили.
Хотя очевидцы пишут шо трупов много.
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02.01.2023 09:13 Ответить
В машині - лялька : "синій кролик" - символ цього року
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03.01.2023 00:00 Ответить
Про нього пишуть, що "бєжал горящій", і добіг до тубдиспансеру.
Як Висоцький співав (ну, майже):
"Бєжал он и дмал, что жізнь хороша,
Кому хороша, а каму і нє очєнь."
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02.01.2023 15:15 Ответить
Значить нормальна бч була.

Два варіанти або вони жили на вибухівці або від болю порозбігались та здохли від кульок потім і оба варіанти мені подобаються.
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02.01.2023 01:42 Ответить
подивились би цю відуху оті майбутні чмобіки, яким пришлють повістки після касапського т.зв. різдва
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02.01.2023 02:00 Ответить
Знову ТБ не виконують. Усе бавовна в них. Дякую ЗСУ.
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02.01.2023 02:05 Ответить
Ніт. ЗСУ тут, певна річ, ні при чому. То свино-пси самі понажиралися і самі ж пішли смалити папіроси де-попало, а не де положено.
От тому і бавовна.
Во! .
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02.01.2023 03:45 Ответить
бавовна це саме уйобське що можна було придумати.русня ПОВИННА знати що то іменно ЗСУ їх їбашить,а не оці **********,ворог ПОВИНЕН БОЯТИСЬ НАШУ АРМІЮ,а не якусь там міфічну бавовну.То може розпустити ЗСУ по хатах,чого хлопцям мерзнути,у нас же є така ******* "бавовна",що не хочете?
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02.01.2023 21:47 Ответить
Не треба драматизувати. Русня і справді всцикається, і не лише від наших військових - вони вже всього бояться. В тому числі і абсурдних, неіснуючих штук. Хіба це не смішно? Згідний, трохи злим виходить сміх. Але ніц не вдіємо - життя таке.
А щодо розпуску ЗСУ чи, принаймні, спроби розпуску хоча б у зменшених масштабах, то це вже було. Незабутнє куЧМО, такі ж Йущ з Хамом, не кажу вже про Боневтіка Відважного (сарказм, коли що) чинили подібні дурнуваті спроби. Наслідки тих дурнуватих діянь відчуваємо досі.
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02.01.2023 23:00 Ответить
Закопают меня мама где то на чужбине,
Говорили же мне люди, не гадь в Украине ,
Не послушал в интернете, добрые советы,
И поехал за рублем в донецкие степи.

Не доплатит ипотеку жена, за квартиру,
Съедет с сыном в комуналку, кляня Украину .
Подрастет сынок оболтус, без папки убийцы
А жена сблудится с чеченцем на рынке.

И пойдет сынок придурок по стопам отцовым,
Под плакатом " мы великие", в сапогах берцовых.
За рублем за длинным, жизнь дураков не учит.
Генетическим дерьмом ,земельку окучат.
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02.01.2023 02:09 Ответить
Так им, *****! 24 февраля эти подонки ударили по многим нашим общежитиям военных училищ и также во сне убили много украинских курсантов...
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02.01.2023 02:17 Ответить
чомусь авіацію розуму вистачило підняти,а людей підняти по тривозі слабо було? то хто тут ще більші суки,ті хто напали і цілеспрямованно займались знищенням противника,чи ті хто знали і ***** не зробили?а залишати солдат у казармах уже після 24го то теж кацапські суки наказали,чи все таки наші гниди? хто за це відповість?
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02.01.2023 21:50 Ответить
Це не до мене питання. Навряд чи наші розраховували, що кацапи вдарять навіть не по військових, а по підлітках. Не було розуміння того, що кацапи почнуть повномасштабну війну.
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02.01.2023 22:48 Ответить
Сирия 2 за один раз нажать на гашетку.
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02.01.2023 02:24 Ответить
ВСУ уничтожили базу ЧВК «Вагнер» на Луганщине

https://charter97.org/ru/news/2023/1/1/530537/
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02.01.2023 02:34 Ответить
Дам нове життя старому віршику, переклавши його із свино-псячої і трошки видозмінивши::

Голі кацапи
По небу летять -
В бурсу влучив
Реактивний снаряд.
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02.01.2023 03:39 Ответить
А чому не смердять лапті з какошніком, і не чутно ридань однієї Плакальниці-За-Москалями?
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02.01.2023 03:52 Ответить
Найкращі подаруночки зараз від ЗСУ... Дякую, хлопці!
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02.01.2023 04:36 Ответить
Славненько то як привітали кацапів з Новим роком!
Слава Укрвоїнам!
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02.01.2023 06:01 Ответить
Наверняка это не завезенные из мордора, а мобилизованные украинцы из оккупированного Донбасса.
Но что поделать, они бы под угрозой загранотрядов мордорцев стоящих сзади шли бы атаковать украинскую армию. Так что все правильно.
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02.01.2023 06:31 Ответить
На пабликах писали , что жмуры - кацапня из Самары.
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02.01.2023 09:14 Ответить
Самаритяне значит...
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02.01.2023 13:39 Ответить
Точно, добрые , но уже мертвые самаритяне.
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02.01.2023 13:46 Ответить
"И да самара, встречай трупы. Это твоих мобиков хотели кинуть в наступление 1-2 числа". /Фашик Донецький, він сам з Макіївки, завжди пише об'єктивно. має свої джерела/
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02.01.2023 09:31 Ответить
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02.01.2023 06:43 Ответить
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02.01.2023 13:41 Ответить
а що їм не подобається в "туди-сюди"?)))
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02.01.2023 21:52 Ответить
Детство кончится когда-то,
Ведь оно не навсегда.
Брошу в орков я гранату,
Разлетятся кто куда...
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02.01.2023 07:09 Ответить
Що ж це вони жовто-блакитну стрічку на дзеркало почепили?
Паляться.
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02.01.2023 07:58 Ответить
Нова чудо-зброя московії - літаючі чмобіки камікадзе. Випробування тривають.
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02.01.2023 09:15 Ответить
Якщо сила вибухів була така, що споруда зникла , тим більше в підвалі був БК, то і хлопчики в трусіках могли літати, може використовувались як протиракети.
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02.01.2023 09:33 Ответить
при такій силі вибуху,навряд чи він був би такий цілий,цей може просто побуху замерз
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02.01.2023 21:53 Ответить
свинособаки сыровотки понапивались вот и балдеют................................лаптеуебы конченные..................................
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02.01.2023 10:26 Ответить
Так їм і треба! Не хер шастать по Українській землі 😆
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02.01.2023 10:33 Ответить
Может за водкой ночью метнулся, и героически замерз в степях бомбасса?
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02.01.2023 10:52 Ответить
Метнулся, а карты не было - все карты у больбофюрера!
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02.01.2023 13:38 Ответить
А ще в особіста - обидві штабні колоди.
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02.01.2023 23:18 Ответить
Они без портков потому что нажравшись в новогоднюю ночь бегали по Макеевке и чпокали друг друга. Ну ****** что с них возмеш.
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02.01.2023 11:36 Ответить
Ну и что лежат и лежат эти орки РУССЬКИЕ, Главное что новый год то стретили. Ну а наши по домашнему врагов в ад отправили. Слава Украине! Героям нашим СЛАВА! ЗСУ МОЛОДЦЫ РЕБЯТА, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!! 🇺🇦👍
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02.01.2023 12:02 Ответить
Новый, двадцать третий год.
В Украину мобик прёт.
Всё, на месте наконец...
Хаймерс. Взрыв. Пожар. 3,14здец!
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02.01.2023 12:23 Ответить
Какая приятная картина)
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02.01.2023 12:44 Ответить
Сколько же мальчиков в трусиках лежат! А где же их доски объявлений?
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02.01.2023 13:37 Ответить
та де ж на них стільки дошок набереш,хіба що на олх викидати))))
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02.01.2023 21:54 Ответить
крембльовський карлік йде шляхами попередників членіна та сгаліна по знищенню рюцької матки.
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02.01.2023 14:16 Ответить
Мальчік Ваня в дєтствє нє хотєл стать космонавтом і вот к чєму ето прівєло 😄
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02.01.2023 14:52 Ответить
Злые Укры сняли трусики с мальчика
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06.01.2023 08:06 Ответить
А іграшка у машині у кольорах прапора України, совпадєніє?
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06.01.2023 15:34 Ответить
 
 