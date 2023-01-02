Полуголые трупы российских оккупантов валяются в городе после мощного взрыва в Макеевке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ нанесли мощный удар по месту расположения российских войск в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
После мощного удара ВСУ по училищу №19, где находились мобилизованные россияне, были ликвидированы сотни оккупантов. Водители в городе фиксируют трупы оккупантов, которые разбросаны на сотни метров.
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+165 Van-Basten Van-Basten
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Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Героям слава!!!
...Гадаю, завтра зранку він буде тверезий і лютий, як лихий парфум.
Может мальчики просто немного випили на праздник?
"Нідапетая лібедіная пеСТня"...
- ...Дивлюсь, обвинувачувані ніби-то сексом займаються. Придивилась краще, - а вони ї*уться!
Хотя очевидцы пишут шо трупов много.
Як Висоцький співав (ну, майже):
"Бєжал он и дмал, что жізнь хороша,
Кому хороша, а каму і нє очєнь."
Два варіанти або вони жили на вибухівці або від болю порозбігались та здохли від кульок потім і оба варіанти мені подобаються.
От тому і бавовна.
Во! .
А щодо розпуску ЗСУ чи, принаймні, спроби розпуску хоча б у зменшених масштабах, то це вже було. Незабутнє куЧМО, такі ж Йущ з Хамом, не кажу вже про Боневтіка Відважного (сарказм, коли що) чинили подібні дурнуваті спроби. Наслідки тих дурнуватих діянь відчуваємо досі.
Говорили же мне люди, не гадь в Украине ,
Не послушал в интернете, добрые советы,
И поехал за рублем в донецкие степи.
Не доплатит ипотеку жена, за квартиру,
Съедет с сыном в комуналку, кляня Украину .
Подрастет сынок оболтус, без папки убийцы
А жена сблудится с чеченцем на рынке.
И пойдет сынок придурок по стопам отцовым,
Под плакатом " мы великие", в сапогах берцовых.
За рублем за длинным, жизнь дураков не учит.
Генетическим дерьмом ,земельку окучат.
https://charter97.org/ru/news/2023/1/1/530537/
Голі кацапи
По небу летять -
В бурсу влучив
Реактивний снаряд.
Слава Укрвоїнам!
Но что поделать, они бы под угрозой загранотрядов мордорцев стоящих сзади шли бы атаковать украинскую армию. Так что все правильно.
Ведь оно не навсегда.
Брошу в орков я гранату,
Разлетятся кто куда...
Паляться.
В Украину мобик прёт.
Всё, на месте наконец...
Хаймерс. Взрыв. Пожар. 3,14здец!