Полуголые трупы российских оккупантов валяются в городе после мощного взрыва в Макеевке. ВИДЕО

ВСУ нанесли мощный удар по месту расположения российских войск в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

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После мощного удара ВСУ по училищу №19, где находились мобилизованные россияне, были ликвидированы сотни оккупантов. Водители в городе фиксируют трупы оккупантов, которые разбросаны на сотни метров.

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