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На аэродроме в Воронеже раздались взрывы, - соцсети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Воронеже раздались взрывы на аэродроме "Балтимор", где располагается боевая авиация РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные соцсети.

"Воронежцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города. По сообщениям уже десятков человек, не похоже на петарды или салюты", – пишут в соцсетях.

Официальных сообщений о взрывах нет.

Напомним: "Балтимор" – это военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: "Воронеж-Б". Аэродром основан в 1930-х годах.

На аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Смотрите также: Полуголые трупы российских оккупантов валяются в городе после мощного взрыва в Макеевке. ВИДЕО
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Топ комментарии
+84
Нарешті, фраза:"Пора бомбить Воронеж", набула реального змісту!
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02.01.2023 07:55
+61
З новим роком,@банута кацапня.
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02.01.2023 07:51
+61
У давні часи персидському царю Кіру виявилося мало завойованої Персії Він вирішив підкорить собі кочові племена Північного Причорномор"я - скіфів Довго він ганявся за ними по степах - а скіфи "партизанили", вимотуючи персів В кінці-кінців (коли війська Кіра опинилися серед безводних степів, вимотані до кінця) скіфи дали битву В результаті військо Кіра було розгромлене, а цариці Томіріс (єдина в історії жінка-полководець) принесли голову Кіра Вона звеліла принести їй бурдюк з кров"ю Голову його вона запхнула всередину з словами: "Ти хотів крові? Упийся нею!"
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02.01.2023 07:58
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Страница 2 из 2
Шикарный анекдот: лаконичный, но ёмкий. Респект пану Яру.

Вовочка на уроке: «Марьванна, а требование «Путину - пожизненный срок!», это экстремизм, или патриотизм?».
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03.01.2023 01:04 Ответить
***** виконує свою обіцянку бомбити Воронеж.
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02.01.2023 08:18 Ответить
Ну, не всі ж крилаті ракети долетіли до України, деякі впали на території РФ.
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02.01.2023 10:26 Ответить
Дочекався Воронеж.
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02.01.2023 08:19 Ответить
Хотіли по Вашингтону, а жахнули по Балтимору.
Може й не точно, але логічно.
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02.01.2023 08:38 Ответить
Географія відповідей розширяється. Дуже повільно, але прогрес є. Дрони і ракети в кожне місто московщини. По об'єктах інфраструктури, де є військові об'єкти, то і по ним.
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02.01.2023 08:46 Ответить
а кто Липецк будет поздравлять???!
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02.01.2023 09:04 Ответить
Сбылись влажные мечты ватников - удары по Балтимору... Но есть один ньюанс...
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02.01.2023 09:31 Ответить
...Балтимор виявився без D.C.
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02.01.2023 10:30 Ответить
Perfect, but not ehough!!!
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02.01.2023 09:44 Ответить
А хто знає, звідки у москальского аеродрому така дивна назва? Щось я не знайшов такої інфи...
Я б ще зрозумів, якби десь поряд було БАЛТІйське МОРе, але ж ніт.
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02.01.2023 09:44 Ответить
«Балтимор» - это радиопозывные аэродрома в Воронеже. Каждый аэродром имеет географический или условный позывной. Его могут подбирать с использованием различных слов. Так, например, военный аэродром совместного базирования в Боровском районе Калужской области имеет позывной «Пещерник», у аэропорта «Кольцово» позывной «Аленький», у аэропорта Стригино имени В. П. Чкалова, который обслуживает Нижний Новгород и Нижегородскую область - «Казачок», а аэропорт в Астрахани имеет позывной в диапазоне короткой волны (КВ) «Сережка».
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02.01.2023 10:32 Ответить
Нот на пользу персам,уйгурам и т.д. не пошло-как были в стойбищах так и остались. Только володька ленин говорил - мы из доброй доли Азии.
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02.01.2023 18:12 Ответить
З "казачками" та "сірожками" то все зрозуміло, але ж "Балтимор"?

"Ба́лтимор (англ. Baltimore) - місто в США, промисловий порт і найбільше місто в штаті Меріленд, на західному березі Чесапікської затоки північно-східніше Вашингтона."

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03.01.2023 12:49 Ответить
О врагах надо знать все.
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02.01.2023 10:33 Ответить
Політ ... вибух ... політ ... ППО ??
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02.01.2023 12:53 Ответить
Аэродром «Берримор»
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02.01.2023 13:33 Ответить
Та ні, то кацапи День Народження Степана Бандери святкують 😁
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02.01.2023 15:19 Ответить
а шо цэ таке? ****** подкрался незаметно?
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02.01.2023 17:46 Ответить
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02.01.2023 18:04 Ответить
ну так пво или влучання?
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02.01.2023 18:39 Ответить
не базируются, а базировались. слава ЗСУ. смерть врагам.
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02.01.2023 19:52 Ответить
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02.01.2023 21:02 Ответить
старенька світлина
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03.01.2023 09:06 Ответить
а.. ну так.. вже застаріла
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03.01.2023 20:17 Ответить
бавовна😂
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03.01.2023 09:05 Ответить
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