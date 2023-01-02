На аэродроме в Воронеже раздались взрывы, - соцсети. ВИДЕО
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В Воронеже раздались взрывы на аэродроме "Балтимор", где располагается боевая авиация РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные соцсети.
"Воронежцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города. По сообщениям уже десятков человек, не похоже на петарды или салюты", – пишут в соцсетях.
Официальных сообщений о взрывах нет.
Напомним: "Балтимор" – это военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: "Воронеж-Б". Аэродром основан в 1930-х годах.
На аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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Вовочка на уроке: «Марьванна, а требование «Путину - пожизненный срок!», это экстремизм, или патриотизм?».
Може й не точно, але логічно.
Я б ще зрозумів, якби десь поряд було БАЛТІйське МОРе, але ж ніт.
"Ба́лтимор (англ. Baltimore) - місто в США, промисловий порт і найбільше місто в штаті Меріленд, на західному березі Чесапікської затоки північно-східніше Вашингтона."