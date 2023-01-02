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Украинский воин играет на гитаре и поет колыбельную своему маленькому ребенку: "Спи, котику милий, працюють Збройні Сили". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором украинский воин играет на гитаре и поет песню своему маленькому ребенку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ребенок спокойно спит под папину песню.

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Топ комментарии
+40
Повертайся Герою з перемогою та живим і здоровим. Слава Україні !!
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02.01.2023 09:02
+33
Татко просто "бомба" ну а малючок- Агонь!!!
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02.01.2023 09:02
+31
Це теперішнє та майбутнє української незламної нації...
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02.01.2023 08:57
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Це теперішнє та майбутнє української незламної нації...
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02.01.2023 08:57 Ответить
Татко просто "бомба" ну а малючок- Агонь!!!
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02.01.2023 09:02 Ответить
❤️ малюку!
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02.01.2023 13:26 Ответить
Повертайся Герою з перемогою та живим і здоровим. Слава Україні !!
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02.01.2023 09:02 Ответить
Господи, збережи кожного українського воїна, заради дітей, родини, України!
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02.01.2023 09:07 Ответить
Війну хай тато здолає, малюку - музика і мир. Щастя всім!
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02.01.2023 09:08 Ответить
Все просто--- жизнь продолжается. Одни несут, другие подбирают, третьи впереди! Тот малыш что спит на гитаре--- наше будущее!
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02.01.2023 09:13 Ответить
Прекрасный образ доброй светлой Украины: Божья страны, божьи люди.
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26.01.2023 20:07 Ответить
Милота.
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02.01.2023 09:53 Ответить
Супер
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02.01.2023 10:01 Ответить
Сльози очі застилають...
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02.01.2023 10:37 Ответить
так... до сліз... який час такі і колискові ...
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02.01.2023 12:00 Ответить
Малой думает - папа, лучше б ты пианистом уродился, ненавижу гитару
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02.01.2023 10:56 Ответить
Бережи та допомагай вам всім Господь і Матінка Богородиця
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02.01.2023 11:02 Ответить
Саме залікове відео, яке я бачу в новому році, я один помітив, що малий теж до струн тягнувся, здоров'я нам усім, тримаємось, все буде Україна
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02.01.2023 11:22 Ответить
Дуже зворушливе відео .....до сліз 🙁
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02.01.2023 12:40 Ответить
Головне, повертайся живим.
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02.01.2023 12:46 Ответить
Когда малюк ❤️ вырастет он может сказать, что в прямом смысле вырос на хороших и правильных песнях! 💛💙
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02.01.2023 13:28 Ответить
маленький крехтун
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06.01.2023 02:03 Ответить
 
 