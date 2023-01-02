Украинский воин играет на гитаре и поет колыбельную своему маленькому ребенку: "Спи, котику милий, працюють Збройні Сили". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором украинский воин играет на гитаре и поет песню своему маленькому ребенку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ребенок спокойно спит под папину песню.
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