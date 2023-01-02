Артиллеристы 57-й ОМБр одним выстрелом уничтожили трех оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что в последние мгновения своей жизни оккупанты несли какие-то мешки.

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