Артиллеристы 57-й ОМБр одним выстрелом уничтожили трех оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Артиллеристы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили трех оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что в последние мгновения своей жизни оккупанты несли какие-то мешки.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+27 Onufri Zagloba
показать весь комментарий02.01.2023 09:26
+26 baba parasya
показать весь комментарий02.01.2023 09:14
+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.01.2023 09:17
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
baba parasya
показать весь комментарий02.01.2023 09:14 Ответить Мне нравится 26
Onufri Zagloba
показать весь комментарий02.01.2023 09:26 Ответить Мне нравится 27
Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.01.2023 09:17 Ответить Мне нравится 23
Elvis2
показать весь комментарий02.01.2023 09:18 Ответить Мне нравится 18
Bel Amor
показать весь комментарий02.01.2023 09:20 Ответить Мне нравится 7
Bob Fayn
показать весь комментарий02.01.2023 12:19 Ответить Мне нравится 1
Євген Дусик
показать весь комментарий02.01.2023 09:21 Ответить Мне нравится 10
Andrey Zavada
показать весь комментарий02.01.2023 09:24 Ответить Мне нравится 7
Bob Fayn
показать весь комментарий02.01.2023 12:18 Ответить Мне нравится 0
Игорь Матвеев c53f3f32
показать весь комментарий02.01.2023 12:35 Ответить Мне нравится 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий02.01.2023 09:36 Ответить Мне нравится 2
Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий02.01.2023 09:56 Ответить Мне нравится 8
Leonidas 4503 5b487af2
показать весь комментарий02.01.2023 10:36 Ответить Мне нравится 0
Bob Fayn
показать весь комментарий02.01.2023 12:17 Ответить Мне нравится 0
Leonidas 4503 5b487af2
показать весь комментарий02.01.2023 12:18 Ответить Мне нравится 0
Alfa Alpha
показать весь комментарий02.01.2023 21:08 Ответить Мне нравится 0
✘
Максим Комолов
показать весь комментарий02.01.2023 12:08 Ответить Мне нравится 1
Bob Fayn
показать весь комментарий02.01.2023 12:11 Ответить Мне нравится 0
Bob Fayn
показать весь комментарий02.01.2023 12:16 Ответить Мне нравится 0
Sergey Chubenko
показать весь комментарий02.01.2023 17:54 Ответить Мне нравится 0
Voc Vox
показать весь комментарий02.01.2023 21:11 Ответить Мне нравится 0
Сергейц Спивак
показать весь комментарий03.01.2023 07:17 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...