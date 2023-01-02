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Артиллеристы 57-й ОМБр одним выстрелом уничтожили трех оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Артиллеристы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что в последние мгновения своей жизни оккупанты несли какие-то мешки.

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Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 107 440 человек (+720 за сутки), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА
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Топ комментарии
+27
В прцесі знищення люди не постраждали.
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02.01.2023 09:26
+26
лантухи гною несли якісь лантухи
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02.01.2023 09:14
+23
Злодійство вбиває-доведено українськими артилеристами...
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02.01.2023 09:17
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лантухи гною несли якісь лантухи
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02.01.2023 09:14 Ответить
В прцесі знищення люди не постраждали.
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02.01.2023 09:26 Ответить
Злодійство вбиває-доведено українськими артилеристами...
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02.01.2023 09:17 Ответить
Крадене несли але своїм самкам не донесли.
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02.01.2023 09:18 Ответить
то вони білизну вкрали для саванів
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02.01.2023 09:20 Ответить
ага...апаостоли архангели
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02.01.2023 12:19 Ответить
Чувак за кадром цитує безсмертний хіт ютубу "Степлєр" - ""****, блд, іопаний цейво"
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02.01.2023 09:21 Ответить
То їх було четверо. Добре видно в момент прильоту.
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02.01.2023 09:24 Ответить
так ..четверо, я бачив повне відео
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02.01.2023 12:18 Ответить
Четверо так четверо. Ще краще.
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02.01.2023 12:35 Ответить
І десь істоти залишилися без подарунків
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02.01.2023 09:36 Ответить
Жалко-то как, прямо сльозы из глаз
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02.01.2023 09:56 Ответить
У последнего видно как его прошивает осколок и говна брызгают в голубое небо...
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02.01.2023 10:36 Ответить
на якій секунді? передивлявся декілька, разів не помітив
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02.01.2023 12:17 Ответить
начало 8
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02.01.2023 12:18 Ответить
Да, видно, что навылет прошило. И осколок не маленький. Супер!!
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02.01.2023 21:08 Ответить
Красівоє!
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02.01.2023 12:08 Ответить
матраси крали ,чи шо.. ...унітази закінчились..розікрали
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02.01.2023 12:11 Ответить
бронежилети з матрасів хотіли робитидва то сто відсотково трупи ,останній ранениний
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02.01.2023 12:16 Ответить
Файненько вжарили!
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02.01.2023 17:54 Ответить
С новый Гойдой
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02.01.2023 21:11 Ответить
Насолода для очей
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03.01.2023 07:17 Ответить
 
 